Vererbtes Risiko für plötzlichen Tod durch die COVID-19-Impfung ausgelöst

SCN5A-Kanalopathie-Varianten geben Hinweise darauf, wer der Nächste sein könnte

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Ich habe letzte Woche bei Tucker Carlson in einem Kommentar zum Buffalo Bills-Spieler Damar Hamlin erwähnt, dass genetische Bedingungen berücksichtigt werden. Es gibt eine Reihe von bekannten Natrium-, Kalium- und anderen Ionenkanalmutationen im Herzen, die eine genetische Neigung zum plötzlichen Tod darstellen. In schweren Mutationsfällen ist die Kanalopathie der alleinige Auslöser. In vielen anderen Fällen liegt die Grundanomalie vor, und es kommt zu einer überlagernden Beeinträchtigung des Herzens. Zwei Arbeiten (Lim aus Korea, Ittiwut aus Thailand) haben nun herausgefunden, dass SCN5A-Varianten für Herzmuskelkanäle durch genetische Untersuchung oder durch klinische Bestimmung am EKG (Brugada-Muster) Fälle von plötzlichem Tod nach einer Impfung erklären.

Lim KH, Park JS. COVID-19 Vaccination-Induced Ventricular Fibrillation in an Afebrile Patient With Brugada Syndrome. J Korean Med Sci. 2022 Oct 31;37(42):e306. doi: 10.3346/jkms.2022.37.e306. PMID: 36325610; PMCID: PMC9623033.

Es ist bekannt, dass das Brugada-Muster und der plötzliche Tod durch Fieber ausgelöst werden, sodass die reaktogene Phase der Impfung mit Fieber selbst die Auslösung von VT/VF und Herzstillstand erklären könnte.

Ittiwut C, Mahasirimongkol S, Srisont S, Ittiwut R, Chockjamsai M, Durongkadech P, Sawaengdee W, Khunphon A, Larpadisorn K, Wattanapokayakit S, Wetchaphanphesat S, Arunotong S, Srimahachota S, Pittayawonganon C, Thammawijaya P, Sutdan D, Doungngern P, Khongphatthanayothin A, Kerr SJ, Shotelersuk V. Genetic basis of sudden death after COVID-19 vaccination in Thailand. Heart Rhythm. 2022 Aug 5;19(11):1874–9. doi: 10.1016/j.hrthm.2022.07.019. Epub ahead of print. PMID: 35934244; PMCID: PMC9352648.

Ich bin enttäuscht, dass die Weltklasse-Forschungsabteilungen für Elektrophysiologie an den medizinischen Fakultäten der USA von Forschern in Asien überflügelt werden. Die durch den COVID-19-Impfstoff ausgelöste Myokarditis und der plötzliche Herztod sollten für jede kardiologische Abteilung des Landes derzeit oberste Forschungspriorität haben.

Diese Arbeiten zeigen, dass nicht alle Patienten nach der Injektion oder mit manifester COVID-19-impfstoffinduzierter Myokarditis ein Risiko für den plötzlichen Herztod haben. In meiner klinischen Praxis führe ich Gentests für Kanalopathien durch, um die Prognose für die Patienten zu verbessern. Hoffen wir, dass Damar Hamlin von Elektrophysiologen, die verstehen, dass die durch den COVID-19-Impfstoff ausgelöste Myokarditis im Zusammenhang mit einer Kanalopathie wie SCN5A und wahrscheinlich vielen anderen tödlich sein kann, qualitativ hochwertig behandelt wird und kritisch denkt.

Dr. McCullough on Tucker Carlson Tonight, Jan 3, 2023

