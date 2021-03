Verfolgung von Journalisten weltweit auf Rekordhoch

Warum das wichtig ist: Experten befürchten, dass die schwankende Haltung der USA in Bezug auf die Pressefreiheit in den letzten Jahren Autokraten ermächtigt haben könnte, die Macht zu erlangen und die Demokratie zu untergraben, indem sie gegen Journalisten vorgehen.

Regierungen auf der ganzen Welt haben begonnen, „Fake News“Gesetze oder andere Regeln zu schaffen, die die Presse zum Schweigen bringen sollen.

Sie argumentieren, dass die Bestimmungen den Fluss von Fehlinformationen stoppen sollen, aber oft werden sie benutzt, um kritische Stimmen zu untergraben – besonders dort, wo die Demokratie erodiert.

Die Behörden in Myanmar haben am Mittwoch den Associated Press-Journalisten Thein Zaw und fünf weitere Medienvertreter angeklagt, weil sie gegen ein Gesetz verstoßen haben, das Journalisten bestraft, die in der Öffentlichkeit Angst schüren, eine willkürliche Handlung, berichtet die AP.

Äthiopien: Am Dienstag wurde ein BBC-Reporter in der von Konflikten heimgesuchten Region des Landes ohne Anklage freigelassen, nachdem er vom Militär festgenommen worden war, berichtet die BBC. Zahlreiche Journalisten wurden verhaftet, als sie über bewaffnete Konflikte zwischen dem Bundesmilitär und Oppositionsgruppen berichteten.

Indien: Letzte Woche wurde ein Reporter beschuldigt, „mutwillig“ über den Tod zweier Teenager-Mädchen berichtet zu haben, mit der „Absicht, einen Aufstand zu verursachen.“ Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Indiens leitete im Januar ein Verfahren wegen Missachtung des Gerichts gegen einen Satire-Karikaturisten ein, weil er „das öffentliche Vertrauen in das Justizsystem erschüttert hat.“

Ägypten: Letzte Woche klagten die Bundesbehörden den freiberuflichen Kolumnisten Gamal al-Gamal an, falsche Nachrichten zu verbreiten, sich einer terroristischen Organisation anzuschließen und die öffentliche Meinung gegen staatliche Institutionen aufzuwiegeln. Er wird in Haft gehalten, während der Staat nicht näher spezifizierte Verbrechen gegen ihn untersucht, so das Committee to Protect Journalists (CPJ).

Russland: Eine neue Gesetzgebung zwang drei Journalisten im Land, sich aufgrund ihrer Arbeit als „ausländische Agenten“ zu registrieren. Dutzende von Journalisten wurden festgenommen, als sie über Proteste für die Freiheit des russischen Oppositionsführers Alexei Navalny berichteten.

Philippinen: Maria Ressa, CEO des Online-Nachrichtenunternehmens The Rappler und eine führende Kritikerin von Präsident Rodrigo Duterte, sieht sich einer dritten Anklage wegen Cyberverleumdung gegenüber, nachdem sie im letzten Jahr des gleichen Delikts für schuldig befunden wurde. Duterte hat im Jahr 2020 ein weitreichendes Notstandsgesetz COVID-19 verabschiedet, das Journalisten mit Gefängnisstrafen für die Verbreitung von „falschen Nachrichten“ bedroht.

Sri Lanka: Der Reporter Murugupillai Kokulathasan wurde letztes Jahr unter dem Vorwurf des inländischen Terrorismus verhaftet, weil er auf Facebook über eine Rebellionsbewegung berichtet hatte, die 2009 niedergeschlagen wurde.

Die Türkei gehört unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan weiterhin zu den Ländern mit den schlechtesten Pressefreiheiten weltweit. Laut einem CPJ-Bericht wurden in der Türkei im vergangenen Jahr mehr Journalisten inhaftiert als in jedem anderen Land außer China.

Das große Bild: Pressevertreter befürchten, dass der Schaden, der während Trumps Präsidentschaft bei der Entmachtung der Presse in Amerika angerichtet wurde, von Präsident Biden nicht schnell genug rückgängig gemacht wird.

Die Biden-Administration wurde kürzlich dafür kritisiert, dass sie es versäumt hat, den saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman zu sanktionieren, nachdem eine nachrichtendienstliche Bewertung letzte Woche zu dem Schluss kam, dass der saudische Prinz die Operation von 2018 zur „Entführung oder Tötung“ des Washington Post-Reporters Jamal Khashoggi gebilligt hat.

„Es scheint, als ob unter der Biden-Administration, Despoten, die momentan strategischen Wert für die Vereinigten Staaten bieten, einen ‚ein kostenloser Frei-Pass für Mord gegeben werden könnte“, schrieb der Herausgeber und CEO der Washington Post Fred Ryan am Montag.

Die Quintessenz: Journalisten auf der ganzen Welt, auch in den USA, waren noch nie so vielen Bedrohungen ausgesetzt. Pressevertreter erwarten von den USA, dass sie in dieser Frage eine Führungsrolle übernehmen.