Vergessen Sie die Fed und die BOJ; die PBOC hat die geldpolitischen Karten in der Hand

Von William Pesek

Die weltweit wichtigsten geldpolitischen Entscheidungen für den Rest des Jahres 2024 kommen aus Peking, nicht aus Washington oder Tokio

TOKIO – Bei all der Konzentration auf die US-Notenbank und die Bank of Japan vergisst man leicht, wo in diesem Jahr die wichtigsten geldpolitischen Entscheidungen getroffen werden: Peking.

Sicher, Fed-Chef Jerome Powell sagte am Mittwoch (31. Juli), dass große Maßnahmen bevorstehen. Eine Zinssenkung im September sei “auf dem Tisch”, sofern die Inflationsdaten dafür sprechen. Dies und die bescheidene Zinserhöhung von Kazuo Ueda, Gouverneur der BOJ, um 0,15 % wenige Stunden zuvor, ist das Gesprächsthema an den globalen Märkten.

Beide Aussagen sind jedoch eher als Signale zu verstehen und nicht als etwas, das über Erfolg oder Misserfolg der Weltwirtschaft Nr. 1 oder Nr. 3 entscheiden wird. Wie der Gouverneur der People’s Bank of China, Pan Gongsheng, seine geldpolitische Handschrift in Peking spielen lässt, wird angesichts des zunehmenden Gegenwinds, der auf Asiens größter Volkswirtschaft lastet, wahrscheinlich weitaus mehr Einfluss haben.

Trotz aller Herausforderungen haben weder die USA noch Japan mit gleichzeitigen Mini-Krisen bei Immobilienentwicklern, schwachen Haushaltsausgaben und Deflationsdruck zu kämpfen. Keiner der beiden Staaten ist mit einer Jugendarbeitslosigkeit auf Rekordniveau konfrontiert. Keines der beiden Länder hat mit dem Gegenwind der Kommunen zu kämpfen, die mit Schulden von über 10 Billionen US-Dollar bei den Local Government Financing Vehicles (LGFV) zu kämpfen haben.

All dies erklärt, warum die PBOC die globalen Märkte am 25. Juli mit einer Zinssenkung überraschte, als sie den einjährigen Leitzins um 20 Basispunkte auf 2,3 % senkte, die größte Veränderung seit April 2020. Dies geschah nur wenige Tage nach der Senkung des kurzfristigen Leitzinses durch die PBOC.

Im Juli ging die Produktionstätigkeit auf dem Festland zum ersten Mal seit neun Monaten unerwartet zurück. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank von 51,8 im Juni auf 49,8 im vergangenen Monat. Der Rückgang deutet darauf hin, dass Chinas Exportmaschine an Schwung verliert, was die Aussichten der Wirtschaft trübt.

“Die wichtigsten Probleme sind nach wie vor eine unzureichende effektive Inlandsnachfrage und ein schwacher Marktoptimismus”, sagt Wang Zhe, Wirtschaftswissenschaftler bei der Caixin Insight Group.

Doch trotz der Turbulenzen in der chinesischen Wirtschaft gibt es Anzeichen dafür, dass die PBOC die Zinssenkungen für eine Weile abgeschlossen haben könnte.

Die Maßnahmen der PBOC spiegeln den anhaltenden Deflationsdruck wider und dürften das Wachstum in bescheidenem Maße stützen”, so Duncan Innes-Ker, Analyst bei Fitch Ratings. “Dennoch glauben wir, dass die Aussichten auf weitere Zinssenkungen durch die Zurückhaltung der Regierung, den Druck auf den Renminbi-Wechselkurs zu erhöhen, begrenzt sind.

Vielleicht noch wichtiger ist, dass die Devisenhändler plötzlich mehr daran interessiert zu sein scheinen, sich auf einen steigenden Yuan einzustellen als auf einen fallenden Yuan.

Hedging-Trends zeigen, dass die Prämie für Put-Optionen, mit denen auf einen schwächeren Dollar-Yuan gesetzt wird, im Vergleich zu Wetten auf einen stärkeren Kurs so hoch ist wie seit 13 Jahren nicht mehr.

Auch die Messgrößen für die erwartete Volatilität scheinen nicht in die Höhe zu schnellen, wenn die Fed und die BOJ endlich die lange erwarteten Zinsschritte vornehmen oder sich darauf zubewegen.

Die Stabilität des Yuan ist zum Teil auf den nun wieder anziehenden Yen zurückzuführen. Nachdem die BOJ die Zinsen so stark angehoben hat wie seit 2008 nicht mehr, notiert der Yuan auf einem Zweimonatshoch. Die chinesischen Staatsbanken verstärken diese Entwicklung und nutzen die Dynamik durch den Verkauf von Dollar.

Dies deckt sich mit der obersten Priorität von Präsident Xi Jinping für den Yuan. In den letzten Jahren war Xis innerer Kreis besorgt, dass ein schwächerer Yuan es den riesigen Immobilienentwicklern erschweren könnte, ihre Auslandsschulden zu begleichen, was das Ausfallrisiko erhöhen würde.

In jüngster Zeit hat Xis Kommunistische Partei versucht zu vermeiden, dass der Yuan zu einem größeren Wahlkampfthema in den USA wird, wo Donald Trump ein weiteres Mal um die Präsidentschaft kämpft und Handelskriege wieder groß machen will.

Die vielleicht größte Priorität ist jedoch Xis Politik der Internationalisierung des Yuan. Seit 2016 hat das Team Xi stetige und bedeutende Fortschritte gemacht, um den Dollar als Dreh- und Angelpunkt des globalen Finanzsystems abzulösen.

In diesem Jahr sicherte sich Peking einen Platz im “Sonderziehungsrechte”-Programm des Internationalen Währungsfonds. Damit wurde der Yuan in den exklusivsten Währungsclub der Welt aufgenommen, zusammen mit dem Dollar, dem Euro, dem Yen und dem Pfund.

Xis “Yuanisierung” gewinnt zunehmend an Zugkraft und gilt als einer seiner größten Reformerfolge. Im März erreichte der Yuan mit einem Anteil von 47 % am weltweiten Zahlungsverkehr ein Rekordhoch.

Dem Finanznachrichtendienst SWIFT zufolge wird der Yuan im Jahr 2023 den Yen als Währung mit dem viertgrößten Anteil am internationalen Zahlungsverkehr ablösen. Er überholte den Dollar als Chinas meistgenutzte grenzüberschreitende Währungseinheit, was eine Premiere ist.

Die Strategie würde einen großen Auftrieb erhalten, wenn die BOJ die Zinsen weiter anheben und die Fed die Zinsen senken könnte.

Beide Dynamiken sind eine offene Frage. Die BOJ ist beispielsweise mit einer schleppenden Wirtschaft, einem lauen Lohnwachstum und einer politischen Lähmung in Tokio konfrontiert.

“Die Zinserhöhung passt nicht gut zu den schlechten Wirtschaftsdaten und der fehlenden nachfragegetriebenen Inflation”, so Moody’s Analytics in einer Notiz.

Das Bruttoinlandsprodukt, so Moody’s weiter, “ist seit fast einem Jahr rückläufig. Und die Verbraucherpreisinflation hat sich früher als erwartet verlangsamt, trotz sprunghafter Gesamt- und Kern-VPI-Werte”.

Darüber hinaus “haben die ‘Shunto’-Lohnverhandlungen im Frühjahr ein Rekordergebnis der letzten drei Jahrzehnte erbracht, aber die tatsächlichen Lohnzuwächse in der gesamten Wirtschaft waren enttäuschend”, stellt Moody’s fest. Außerdem “stagnierte die Industrieproduktion im zweiten Quartal und den Lohnzuwächsen fehlte es an Schwung, was beides den Aufschwung weiter in die Ferne rücken lässt.”

Moody’s kommt zu dem Schluss, dass die BOJ Ueda “in eine schwache Wirtschaft hinein wandert. In der Tat besteht eine gute Chance, dass die Entscheidung vom Mittwoch als eine der umstritteneren der BOJ in Erinnerung bleiben wird”.

Die Fed ist mit unzähligen eigenen Unsicherheiten konfrontiert. Powells Team ist mit dem Schreckgespenst eines Weißen Hauses 2.0 von Trump konfrontiert, das für einen Kampf mit der Fed über geldpolitische Unabhängigkeit gerüstet scheint.

Während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 drängte Trump die Fed zu einer Zinssenkung zu einem Zeitpunkt, als die USA keine neuen geldpolitischen Anreize brauchten. Trump drohte sogar damit, Powell zu entlassen.

Sollte Trump am 5. November eine weitere Amtszeit gewinnen, könnte er den Plan “Projekt 2025” umsetzen, der die Abschaffung des Fed-Systems vorsieht. Es wird auch angenommen, dass Trump eine Abwertung des Dollars befürwortet.

Tokio befürchtet, dass die schwachen asiatischen Währungen – einschließlich des Yen – im Vorfeld des Novembers zu einem politischen Gesprächsthema werden könnten. Diese Befürchtung ist einer der Gründe, warum das japanische Finanzministerium den Yen stützen will. Tokio gab im letzten Monat mehr als 3 Milliarden Dollar aus, um den Yen zu stützen.

Die Währung stieg am Mittwoch nach Uedas geringfügiger Zinserhöhung stark an, auch weil er weitere Straffungsmaßnahmen andeutete.

“Uedas hawkishe Kommentare und der Inhalt der politischen Erklärung deuten auf das Risiko hin, dass die nächste Zinserhöhung je nach den anstehenden Daten vorgezogen wird. Wir sehen eine Abflachung der Kurve japanischer Staatsanleihen, da die Märkte einen stärkeren Zinserhöhungszyklus innerhalb kurzer Zeit einpreisen”, sagt Takeshi Yamaguchi, Ökonom bei Morgan Stanley MUFG.

Aber es ist der Pan der PBOC, der den schwierigsten Weg bis 2025 vor sich hat. Ein Grund dafür ist die Ungewissheit über den Zeitpunkt von Xis Plänen, die staatlichen Anreize zu verstärken.

“Das Politbüro signalisiert eine erneute Betonung der Stützung der Binnenwirtschaft durch eine verbraucherorientierte Politik, da China mit wirtschaftlichem Gegenwind zu kämpfen hat”, sagt Carlos Casanova, Ökonom bei Union Bancaire Privée.

“Die Anleger hatten jedoch gehofft, auf der Juli-Sitzung handlungsfähige Maßnahmen zu sehen. Stattdessen schien es den Ankündigungen an konkreten Details zu mangeln, was den Eindruck hinterließ, dass es zwar brutzelte, aber kein Steak gab”, so Casanova.

Solange es keine größere Klarheit gibt, so Casanova, wird die Rendite 10-jähriger chinesischer Staatsanleihen in den kommenden Wochen wahrscheinlich gedämpft bleiben, da die Regierung zusätzliche politische Unterstützungsmaßnahmen einführt.

Das globale Finanzsystem kann nur hoffen, dass Pan den richtigen Zeitpunkt, das richtige Ausmaß und die richtige Abfolge der Zinssenkungen findet.

Nichts würde die Anleger weltweit mehr freuen, als wenn die größte Handelsnation das diesjährige Wachstumsziel von 5 % in großem Stil übertreffen und den Deflationsdruck in kurzer Zeit besiegen würde.

Aus diesem Grund werden die wichtigsten geldpolitischen Entscheidungen in diesem Jahr nicht in Washington oder Tokio, sondern in Pans Büro getroffen werden.