Das ultimative Ziel des Paktes für die Zukunft: Eine planetarische Technokratie zur Bewältigung globaler Krisen im Auftrag der globalen Korpokratie

Jacob Nordangård

Eine „wissenschaftliche Priesterschaft“ wird die Grenzen unseres Handelns festlegen und uns vor komplexen globalen Schocks „schützen“.

Es sind nur noch knapp zwei Monate bis zum großen UN-Gipfel der Zukunft (22./23. September), auf dem der „Pakt für die Zukunft“ von den Staats- und Regierungschefs der Welt unterzeichnet werden soll. Der Pakt, der im Wesentlichen eine Blaupause für eine globale Technokratie darstellt, die die globalen Risiken im Namen der globalen Korpokratie verwalten soll, wird nun bis Anfang August fertiggestellt.

Hintergrund

Die Vorbereitungsarbeiten begannen 2015 mit dem Bericht Confronting the Crisis of Global Governance der Commission on Global Security, Justice & Governance.

Die Kommission unter dem Vorsitz der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright und des nigerianischen UN-Diplomaten Ibrahim Gambari empfahl, anlässlich des 75-jährigen Bestehens der UN im Jahr 2020 eine Weltkonferenz über globale Institutionen abzuhalten. Ziel war es, das UN-System zu reformieren, damit es besser auf „neue Bedrohungen und Chancen“ reagieren kann. Gleichzeitig begann die Arbeit an der Entwicklung von „Global Governance-Innovationen“.

Die Kommission wurde von dem niederländischen Institut The Hague Institute for Global Justice und dem in Washington ansässigen Think Tank Stimson Center unterstützt.

Stimson, der bei den Vorbereitungsarbeiten eine zentrale Rolle spielte, vertritt die globale Korpokratie (WEF, CFR) und die internationale Philanthropie (Carnegie, Rockefeller, Ford, Gates, etc.). Der Pakt ist Teil ihrer laufenden Welteroberung.

Madeleine Albright, ein Protegé des Columbia-Professors Zbigniew Brzezinski (Mitbegründer der Trilateralen Kommission mit David Rockefeller), war eine ideale Wahl. Als Mitglied der Trilateralen Kommission und des Rates für Auswärtige Beziehungen gab es keinen Zweifel, welchen Interessen sie diente.

Fünf Jahre später, mitten in einer Pandemie, die als „auslösendes Ereignis“ gedacht war, wurden die künftigen Prioritäten der UN-Organisation auf der UN-Konferenz „Building the Future We Want, The UN We Need“ diskutiert.

Während des Treffens, das in Zusammenarbeit mit dem Stimson Center organisiert wurde, wurden auch eine Reihe von Vorschlägen und Projekten vorgestellt, wie die zukünftige Governance funktionieren könnte.

Dazu gehörte die Climate Governance Commission, deren Ziel es ist (in Zusammenarbeit mit u.a. dem Stimson Center, der schwedischen Global Challenges Foundation und der allgegenwärtigen Rockefeller Foundation), „Partnerschaften zu entwickeln, vorzuschlagen und aufzubauen, die machbare, wirkungsvolle Global-Governance-Lösungen für dringende und wirksame Klimaschutzmaßnahmen fördern …“.

Ein Jahr später legte UN-Generalsekretär António Guterres im Namen der UN-Mitgliedsstaaten den Bericht Unsere gemeinsame Agenda mit zwölf Verpflichtungen zur Reform des UN-Systems vor, um die Nachhaltigkeitsziele rasch umzusetzen.

In der Folge wurden elf politische Übersichten und ein Bericht des UN-Panels HLAB über effektiven Multilateralismus als Grundlage für diesen Prozess veröffentlicht. Dieses Panel wurde auch vom Stimson Center und der Global Challenges Foundation unterstützt.

Der Pakt für die Zukunft

Im Januar wurde der erste Entwurf des Paktes veröffentlicht, gefolgt von Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und anderen Interessengruppen. Die letzte Überarbeitung wurde am 17. Juli veröffentlicht.

Die Botschaft des Pakts lautet, dass wir uns in einer „globalen Transformation“ befinden, in der eine wachsende Zahl globaler Katastrophenrisiken die Welt völlig auseinanderbrechen zu lassen droht (Breakdown).

Doch Fortschritte in Wissenschaft, Technologie und Innovation können stattdessen einen Durchbruch zu einer „besseren“ und nachhaltigeren Welt bedeuten (Breakthrough).

Dies setzt jedoch voraus, dass die Krisen von einem multilateralen System mit der UNO im Zentrum gemeinsam bewältigt werden. Zu diesem Zweck muss die UNO aufgewertet werden.

Die beiden Entwicklungspfade (Breakdown und Breakthrough) weisen deutliche Ähnlichkeiten zu den Szenarien auf, die der Systemphilosoph Ervin Laszlo in seinem Buch Macroshift: Navigating the Transformation to a Sustainable World aus dem Jahr 2001 beschreibt. Laszlo ist ein Futurist mit einem Hintergrund in der World Future Society und dem Club of Rome, der Ende der 1970er Jahre das UN-Projekt „New International Economic Order“ leitete.

Dieses neue multilaterale Weltsystem soll dem „Schutz künftiger Generationen“ dienen und die utopische Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren siebzehn Nachhaltigkeitszielen umsetzen. Dies kann laut Pakt nur gelingen, wenn die Kohlendioxidemissionen drastisch reduziert werden, um den Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Das Klima ist seit langem der Dreh- und Angelpunkt der Agenda.

Der Zukunftspakt enthält 58 Maßnahmen (unterteilt in fünf Kapitel) und zwei Anhänge (Globaler Digitaler Pakt und Erklärung über künftige Generationen), um den Übergang zu einem System zu vollziehen, das „in Partnerschaft mit allen Beteiligten wirksam auf aktuelle und künftige Herausforderungen reagiert“.

Das erste Kapitel befasst sich mit der Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele.

Das zweite Kapitel befasst sich mit der Förderung der internationalen Friedensagenda.

Im dritten Kapitel geht es um die Nutzung von Wissenschaft, Technologie und digitaler Zusammenarbeit.

Im vierten Kapitel geht es darum, die Interessen junger Menschen und künftiger Generationen zu berücksichtigen.

Im fünften und letzten Kapitel geht es um die Neugestaltung der Global Governance, um die Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können.

Der Pakt wird mit dem Versprechen verkauft, dass Armut und Hunger ausgerottet werden, dass die Gleichberechtigung gefördert wird, dass alle Randgruppen eine Stimme erhalten, dass die Menschenrechte geachtet werden, dass der Frieden erhalten bleibt und dass der Planet vor der Zerstörung bewahrt wird. Alles, was wir tun müssen, ist, die Schlüssel zum Raumschiff Erde an die Verwalter des Planeten zu übergeben!

Das Dokument ist sorgfältig formuliert, um breite Unterstützung zu finden und Raum für Interpretationen zu lassen. Seit dem letzten Entwurf wurde jedoch die Formulierung „Wir sind uns einig“ in ein bedrohlicheres „Wir beschließen, dass“ geändert.

Bei der Durchsicht all der undurchsichtigen Klauseln, in denen kaum konkrete Vorgaben gemacht werden, wie die Maßnahmen tatsächlich durchgesetzt werden sollen, zeichnen sich dennoch die Konturen des Systems ab, das letztlich umgesetzt werden soll. Am deutlichsten zeigt sich dies im abschließenden Kapitel und in den Anhängen. Es findet sich aber auch in dem umfangreichen Hintergrundmaterial wieder.

Beherrscht von „der Wissenschaft“

Konkret geht es um die Etablierung einer technokratischen Expertenherrschaft, in der eine „wissenschaftliche“ Priesterschaft die Grenzen unseres Handelns bestimmt und uns vor globalen Schocks „schützt“. Die Wissenschaft wird immer häufiger zur Verankerung von Entscheidungen herangezogen werden.

Aber all das basiert auf einer „Wissenschaft“, die nicht in Frage gestellt werden darf. Stattdessen stellt sie eine absolute Wahrheit dar. Es ist „die Wissenschaft“, die Wissenschaft als Dogma und nicht als Methode.

An dieser Stelle kommen Forscher wie der Direktor des Potsdam-Instituts , Johan Rockström, und sein Rahmenwerk über die planetarischen Grenzen ins Spiel. Seinem Team von loyalen Wissenschaftlern zufolge hat die Menschheit bereits sechs dieser neun Grenzen überschritten und braucht daher eine feste Hand, um in die richtige Richtung gelenkt zu werden. Rockström hat als Berater während des politischen Prozesses durch seinen Mitvorsitz in der Climate Governance Commission großen Einfluss gehabt.

Der UN-Generalsekretär hat bereits einen wissenschaftlichen Rat eingerichtet, der sich aus sieben „herausragenden Wissenschaftlern“ sowie einer Gruppe von leitenden Wissenschaftlern von UN-Organisationen zusammensetzt, darunter der „Pandemie-Experte“ Jeremy Farrar, seit 2023 leitender Wissenschaftler bei der WHO, und der Klimaforscher Jürg Luterbacher von der WMO.1

Farrar spielte während der Covid-19-Pandemie eine herausragende Rolle als Direktor des Wellcome Trust (1936 vom Pharmamagnaten Henry Wellcome, dem Gründer von Burroughs Wellcome, einem der Vorläufer von GlaxoSmithKline, gegründet). Farrar wurde kürzlich auf der Liste der Gesundheitstitanen des Time Magazine als „Pandemieschützer“ bezeichnet.

Luterbacher wiederum hat an einem Artikel darüber mitgewirkt, wie das KI-Programm Climinator (!) zur automatischen Überprüfung von Behauptungen über den Klimawandel eingesetzt werden kann.2

Schutz künftiger Generationen

In der Erklärung für künftige Generationen heißt es, dass „die heutigen Generationen verantwortungsbewusst handeln müssen, um die Bedürfnisse und Interessen künftiger Generationen zu wahren“. Zu diesen Interessen gehören „dringende Klimaschutzmaßnahmen“, die Reaktion auf die demografische Entwicklung und die Stärkung der Gesundheitssysteme mit einem „gerechten“ Zugang zu Impfstoffen und anderen Gesundheitsprodukten.

Mit anderen Worten: Unser Leben bedarf eines globalen Diktats, um die noch kommenden Generationen nicht zu gefährden.

Der Erklärung zufolge wird die Stimme der künftigen Generationen von einem „Beauftragten für künftige Generationen“ vertreten, während die Maßnahmen zum Schutz der Zukunft alle fünf Jahre von einem hochrangigen Treffen bewertet werden sollen.

Dies war ein Stolperstein bei den Verhandlungen. Der ursprüngliche Vorschlag sah die Einrichtung eines Forums für künftige Generationen vor, das im Rahmen des inzwischen aufgelösten Treuhandrats stattfinden sollte. Das Stimson Center schlug in seinem Bericht „Road to 2023: Our Common Agenda and the Pact for the Future“ vor, dass:

Die internationale Gemeinschaft sollte den fast nicht mehr existierenden Treuhandrat der Vereinten Nationen umfunktionieren, um eine neue, sorgfältig gestaltete Rolle als Verwalter der globalen Gemeinschaftsgüter zu übernehmen, mit dem Ziel, die Gerechtigkeit zwischen den Generationen und das Wohlergehen künftiger Generationen zu verbessern.3

Dies stieß jedoch auf Widerstand. Dem Stimson Center zufolge, weil einige Mitgliedstaaten unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, was als globales Gemeingut eingestuft werden kann, und weil der Sitz des Forums im Treuhandrat Assoziationen an eine koloniale Vergangenheit weckt.

Es kann jedoch festgestellt werden, dass diese Ambitionen nicht fallen gelassen wurden und höchstwahrscheinlich nach der Unterzeichnung des Paktes wieder auf den Verhandlungstisch kommen werden. So haben beispielsweise das United Nations University Center for Policy Research, das Potsdam-Institut und die Global Challenges Foundation (mit Johan Rockström im Vorstand) kürzlich ein globales Leitungsgremium vorgeschlagen, das alle lebenserhaltenden Systeme des Planeten, die „Planetarischen Gemeinschaftsgüter“ (Luft, Wasser, Boden, Biosphäre und Eis), überwachen soll!4

Wer in einem solchen Gremium sitzen wird und welcher Abgesandte die Menschen vertreten wird, die noch nicht geboren sind, ist noch nicht entschieden.

Die Climate Governance Commission hat jedoch in ihrem Bericht Governing the Planetary Emergency vorgeschlagen, dass „wichtige, mächtige Akteure eine angemessene Verantwortung übernehmen und im Dienste der gemeinsamen Interessen der gesamten Menschheit, des Lebens auf der Erde und künftiger Generationen handeln.“

Rockström und seine Mitautoren schlagen mit Verweis auf das Stimson Center vor, dieses Gremium in den Treuhandrat zu integrieren. Der Vorschlag ist jedoch schon älter und wurde bereits im Bericht der Trilateralen Kommission von 1991, Beyond Interdependence: Meshing the World’s Economy and the Earth’s Ecology, erwähnt.

Die Trilaterale Kommission ist ein zentraler Knotenpunkt in der globalen Korpokratie, die sowohl den „Pakt“ geplant hat als auch die Rolle der „Verwalter“ des Planeten übernehmen will.

Wie im Davoser Manifest (für Wirtschaftsführer) des Weltwirtschaftsforums festgehalten: „Das Management muss der Gesellschaft dienen. Es muss die Rolle eines Verwalters des materiellen Universums für künftige Generationen übernehmen“.

Strategische Voraussicht

Das neue System basiert auf einer „vorausschauenden Planung“, bei der eine massive Datenerfassung und -überwachung sowohl von Menschen als auch von Erdsystemen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung und des Krisenmanagements eingesetzt wird. Die Einzelheiten dazu sind im Global Digital Compact geregelt.

Das bedeutet, dass so gut wie die gesamte Weltbevölkerung mit dem Internet verbunden sein muss und dass „zuverlässige“ KI-Systeme entwickelt werden, um die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele zu beschleunigen.

Die digitale Transformation wird in Partnerschaft mit internationalen Finanzinstitutionen, dem Privatsektor, der Wissenschaft, der technischen Gemeinschaft und der Zivilgesellschaft durchgeführt. Natürlich bedeutet dies, genau wie während der „Pandemie“, Geschäftsmöglichkeiten für die großen Tech-Giganten.

Der Pakt bietet auch Unterstützung für die Modernisierung der UNO zur „UNO 2.0“.

Dabei geht es darum, wie die Datenerhebung von den Vereinten Nationen genutzt werden soll, um die Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung der für notwendig erachteten Veränderungen zu unterstützen. Diese Arbeit hat bereits mit dem Start des UN Futures Lab und UN 2.0 begonnen: Quintet of Change. Durch verschiedene Techniken (wie Nudging und Sludging) sollen wir dazu gebracht werden, die „richtigen Entscheidungen“ zu treffen, um den „Untergang“ zu vermeiden und stattdessen „eine bessere Welt“ zu schaffen.

Es ist klar, dass das Denken der Futuristen über langfristige Planung und Voraussicht die UNO übernommen hat. Es ist die „vierte industrielle Revolution“ des Weltwirtschaftsforums, die die Probleme der Welt lösen wird. Was wir erleben, ist die Geburt der globalen technologischen Gesellschaft, von der die Utopisten der World Future Society in den 1970er Jahren träumten. Wie auf deren Website beschrieben:

Covid-19 ist das erste Mal in der Existenz unserer Spezies, dass wir auf globaler Ebene einen potenziellen Systemkollaps unserer Zivilisation erleben. Wir haben jetzt die Gelegenheit, eine Zivilisation vom Typ Eins zu schaffen, die besser mit exponentiellem Wachstum und menschlichem Fortschritt umgehen kann.

Sie beruht aber auch auf der langfristigen Sichtweise, dass es eine wichtige moralische Priorität sei, zukünftige Ereignisse zu beeinflussen, um extreme existenzielle Risiken zu vermeiden. Eine Idee, die vom schwedischen Philosophen Nick Bostrom entwickelt wurde. Die Wurzeln lassen sich jedoch noch weiter zurückverfolgen bis zu Science-Fiction-Autoren wie H.G. Wells und den Technokraten mit den grauen Uniformen in Technocracy Inc (deren Geschichte Patrick Wood in seinen Büchern und Artikeln ausführlich dokumentiert hat).

1932 prägte Wells den Begriff „Foresight“ (Voraussicht), der sich auf „die Fähigkeit bezieht, vorherzusagen, was in der Zukunft geschehen wird oder was benötigt wird“.

Dieses Denken wird auch mit der „Foundation“-Trilogie des Science-Fiction-Autors und Futuristen Isaac Asimov aus den Jahren 1951-53 in Verbindung gebracht, in der die Anwendung der fiktiven Wissenschaft der „Psychohistorie“ zur Vorhersage künftiger Ereignisse genutzt wurde.

Notfallplattform zur Reaktion auf globale Schocks

Eine der wichtigsten Maßnahmen des Pakts ist die „Stärkung der internationalen Reaktion auf komplexe globale Schocks“. Damit sind Ereignisse gemeint, die „schwerwiegende Störungen und negative Folgen für einen erheblichen Teil der Länder und der Weltbevölkerung“ haben.

Der Generalsekretär wird daher gebeten, „Protokolle für die Einberufung und den Betrieb von Notfallplattformen zu entwickeln, die auf flexiblen Ansätzen basieren, um auf eine Reihe verschiedener komplexer globaler Schocks zu reagieren“.

Dabei müssen jedoch „nationale Eigenverantwortung und Zustimmung, Gerechtigkeit, Solidarität und Partnerschaft“ berücksichtigt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass die Mitgliedsstaaten für die Umsetzung von Maßnahmen auf ihrem eigenen Territorium verantwortlich sind. Die Plattform ist nicht als Dauereinrichtung gedacht, aber laut dem Überblick über die Notfallplattform kann der Einsatz verlängert werden, wenn dies für notwendig erachtet wird.

Wie bei der Pandemie schaffen die Krisen gleichzeitig Möglichkeiten für die Multi-Akteurs-Netzwerke, die zur Bewältigung des aktuellen „Schocks“ einberufen werden. Dies wird zweifellos in enger Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner der UN, dem Weltwirtschaftsforum, und den globalen Unternehmen geschehen.

Wie der Exekutivdirektor des WEF , Börge Brende, im Januar in Davos gegenüber António Guterres erklärte: „Wir freuen uns auch sehr auf Ihren Zukunftsgipfel im September, und Sie können auf uns und unsere volle Unterstützung zählen“.

Sobald die Protokolle in Kraft sind, wird es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, bis die Welt mit einem neuen komplexen globalen Schock konfrontiert wird.

Die Climate Governance Commission hat die Vereinten Nationen dazu aufgerufen, im Zusammenhang mit dem Zukunftsgipfel einen planetarischen Notstand auszurufen. Dies würde zur Einberufung einer Notfallplattform und zur Umsetzung eines planetarischen Notfallplans führen.5 Im Hintergrund wurden bereits alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Ein Beispiel ist das Projekt Global Commons Alliance der Rockefeller Philanthropy Advisors, in dem Rockström wieder einmal eine führende Rolle spielt.

Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass sie bereits im September genügend Unterstützung für die Ausrufung eines planetarischen Notstands erhalten werden.

Es gibt jedoch eine Reihe anderer globaler Krisen, die sich am Horizont abzeichnen und mit denen sich eine neue US-Regierung und die neu ernannte Europäische Kommission wahrscheinlich auseinandersetzen werden.

In der beigefügten politischen Übersicht werden sieben denkbare komplexe Schocks aufgeführt. Sie wecken unweigerlich Assoziationen an das Buch der Offenbarung und können durchaus mit einem möglichen globalen Finanzcrash und einem entsprechenden Weltkrieg in Verbindung gebracht werden. Das große Ereignis, vor dem Whitney Webb und andere gewarnt haben und das von den UN-Beratern der Climate Governance Commission diskutiert wurde.

Auf dem Weg zu einer technokratischen Diktatur?

Diese Krisen sind meiner Meinung nach der Auslöser (Breakdown), der uns in das neue System (Breakthrough) führen wird, in dem ein globales Führungsgremium seinen Sitz im Treuhandrat einnimmt, um die lebenserhaltenden Systeme (die Ökologie) zu überwachen, und ein „globales Spitzengremium“ die Weltwirtschaft beaufsichtigt.

Wie der Futurist John Platt 1975 im Zusammenhang mit der Konferenz „The Next 25 Years: Crises and Opportunities“ der World Future Society sagte:

Diese Krisen, so furchterregend sie auch sein mögen, bieten auch die Möglichkeit, Sprungbretter für verbesserte Methoden der globalen Organisation und des Managements zum Wohle aller zu sein.6

Alles wird mit Hilfe von massiver Datenerfassung und digitaler Überwachung möglich gemacht werden. Dies ist die Gesellschaft, die sich TriCom-Mitbegründer Zbigniew Brzezinski 1968 vorgestellt hat:

Die Macht wird sich auf diejenigen verlagern, die die Informationen kontrollieren und sie am schnellsten miteinander in Beziehung setzen können. Unsere bestehenden Institutionen für das Management nach der Krise werden wahrscheinlich durch Institutionen für das Management vor der Krise ergänzt werden, deren Aufgabe es sein wird, wahrscheinliche soziale Krisen im Voraus zu erkennen und Programme zu deren Bewältigung zu entwickeln. Dies könnte in den nächsten Jahrzehnten Tendenzen zu einer technokratischen Diktatur fördern, die immer weniger Raum für politische Verfahren, wie wir sie heute kennen, lässt.7

Auf jeden Fall ist das die Zukunft, die sich die globale Korpokratie wünscht. Aber wir sind noch nicht am Ziel, und auf dem Weg dorthin kann noch eine Menge passieren.

Ich schließe mit meinem Vortrag auf dem Summer Emergency Broadcast Summit, wo ich über die Hintergründe des Paktes für die Zukunft gesprochen habe.

