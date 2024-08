Dokumentarfilm zeigt, dass James O’Keefe Bohemian Grove besucht hat, und legt nahe, dass er ein CIA-Agent ist

Von Patrick Delaney

Der Produzent Justin Leslie argumentiert, dass viele “Bomben”-Storys, die die ernsten Gefahren der mRNA-COVID-Injektionen und das Fehlverhalten der Pharmakonzerne aufdeckten, vom Project Veritas-Gründer James O’Keefe, dem Pionier des “Guerilla-Journalismus”, routinemäßig gespickt wurden.

Link zu dem Dokumentarfilm “Project Whistleblower” (2 Episoden)

(LifeSiteNews) – Ein gründlicher Dokumentarfilm in zwei Episoden von einem ehemaligen Project Veritas-Journalisten enthält scheinbare Sprachaufnahmen des bekannten Gründers James O’Keefe, der zugibt, dass er das berüchtigte und geheime Bohemian Grove-Sommerlager für die Mächtigen in Nordkalifornien besucht hat.

Der Film präsentiert auch Beweise, die O’Keefe beschuldigen, “Bomben”-Berichte zu unterdrücken, die er durch Undercover-Journalismus erhalten hat, und legt nahe, dass er ein CIA-Agent ist, dessen Aufgabe während der COVID-19-“Betrugsdemie” darin bestand, pharmazeutische und andere Whistleblower zu seiner Organisation zu locken, indem er die großen Geschichten unterdrückte und die Mächtigen schützte, während er nur “billige” Berichte veröffentlichte.

Im Laufe von drei Monaten unternahm LifeSiteNews mehrere Versuche, mit O’Keefe in Kontakt zu treten und ihn um eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen zu bitten, erhielt aber keine Antwort.

Im Mai wurden vier Versuche unternommen, u.a. auf seiner Website und an eine ältere E-Mail-Adresse, und dann an sein privates Mobiltelefon und seine E-Mail, die wir später erhielten. LSN-Chefredakteur John-Henry Westen wandte sich dann im Juni und Ende Juli persönlich an O’Keefe, um ihn um eine Stellungnahme zu bitten, erhielt aber keine Antwort.

Nach seinem Bachelor-Abschluss in pharmazeutischen und biomedizinischen Wissenschaften an der University of Rhode Island im Frühjahr 2020 nahm der Dokumentarfilmproduzent Justin Leslie nach eigenen Angaben ein Master-Studium der biomedizinischen Wissenschaften an der Rutgers University auf und nahm dann eine Stelle als Formulierungsanalytiker bei Pfizer in Andover, MA, an.

Während des ersten Semesters seines Masterstudiums, so berichtet Leslie, kam er zu der Erkenntnis, “dass die ganze COVID-Erzählung absoluter Unsinn war”, dass die so genannten “Impfstoffe in Wirklichkeit Todesspritzen waren”, und darüber hinaus, in einer Position, die einen etablierten Konsens in Frage stellte, kam er zu der Überzeugung, dass die Virologie selbst “eine große Pseudowissenschaft war”.

Er nahm seine Stelle bei Pfizer im März 2021 mit der ausdrücklichen Absicht an, als Whistleblower tätig zu werden, falls er an wichtige Insider-Informationen gelangen sollte, und hatte zu diesem Zeitpunkt sogar mit Project Veritas (PV) korrespondiert, um seine Dienste anzubieten.

In diesen Monaten “war die Einführung des Impfstoffs in vollem Gange” und überall wurde berichtet, dass sie “alle möglichen Probleme wie Herzmuskelentzündungen, Blutgerinnsel, Fortpflanzungsprobleme und natürlich Todesfälle verursachten”, berichtete Leslie.

Er fügte hinzu, dass der Vorstoß zur Injektion von Kindern kurz bevorstehe, was er als “absolut erschreckend” empfinde.

PV ist eine “kontrollierte Opposition”, die darauf abzielt, “jeden zu ködern, der ein Whistleblower ist”

Nachdem er sich erneut an PV gewandt hatte, versorgte er ihn mit einem verdeckten Aufnahmegerät, das er ab Ende September 2021 bei der Arbeit trug. Kurz darauf übergab er PV ein Fläschchen mit dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech und traf sich am 14. Oktober 2021 mit anderen PV-Mitarbeitern und Dr. Carrie Madej in einer Wohnung in Mamaroneck, New York, um den Inhalt zu untersuchen.

Madej, eine in osteopathischer Medizin ausgebildete Internistin, wurde im Internet bekannt, als sie vor den COVID-Injektionen warnte und diese Substanzen auch untersuchte. Bei dieser Gelegenheit erklärt Leslie, wie der Arzt die mikroskopische Untersuchung dieser Proben von Johnson & Johnson, Moderna und dem Fläschchen von Pfizer, das er zur Verfügung gestellt hatte, leitete.

In der J&J-Probe sah die Gruppe, was der junge Informant als “schwarze Kreise und etwas, das wie Parasiten aussah, die sich um sie herum drehten, als hätten sie einen eigenen Willen” beschrieb. Die Proben von Moderna und Pfizer “enthielten ähnliche parasitenähnliche Kreaturen”, und obwohl er nicht identifizieren konnte, was er sah, sagte er, “es war absolut alptraumhaft, Zeuge zu sein.”

Sechs Tage später war Madej zu Gast in der Stew Peters Show, wo sie diese Phänomene erläuterte und erklärte, sie habe mit einem “erstaunlichen Team” von PV zusammengearbeitet, das versprach, dass sie “sehr bald ihre Geschichte veröffentlichen würden, die so viele Details und Daten enthalten wird, also halten Sie bitte Ausschau danach.”

Aber anstatt diese Geschichte zu veröffentlichen, die mehrere Mitglieder des PV-Teams selbst erlebt haben, sagt Leslie, dass “diese ganze Geschichte von Project Veritas begraben wurde” und nie veröffentlicht wurde, obwohl andere Forscher wie Dr. Robin Wakeling in Neuseeland und Dr. David Nixon in Australien die Ergebnisse bestätigten.

Im Oktober 2023 rief Leslie Dr. Madej an, um das Thema dieser aufgepeitschten Geschichte erneut aufzugreifen und “ihre Sicht der Dinge zu erfahren, was in jener Nacht geschah”. In der Aufzeichnung des Telefongesprächs warnte Madej ihn mit den Worten, er solle “nicht wieder denselben Leuten vertrauen”, und äußerte einen persönlichen Mangel an Vertrauen in James O’Keefe.

Sie meinte, dass PV und seine Nachfolgeorganisation, die O’Keefe Media Group (OMG), unter O’Keefe’s Führung eine “kontrollierte Opposition” war.

“Sie waren nur dazu da, jeden Whistleblower zu ködern, und dann (sind sie) in der Lage, alles zu kontrollieren, was von dem Whistleblower kommt. Das war ihre Aufgabe, und das ist sie immer noch”, erklärte sie. “Es ist ihnen egal, wen sie dabei verletzen”.

O’Keefe begräbt “Bomben”-Story über Pfizer als “Verbrechen gegen die Menschlichkeit”

Ein Großteil von Leslies Dokumentarfilm dreht sich um “eine Neun-Terabyte-Datei mit Beweisen”, die er während seiner langen Undercover-Aufnahmen bei Pfizer gesammelt hat. Im Film gesteht er, “völlig naiv” gewesen zu sein, als er das gesamte Material an PV übergab, ohne Kopien davon zu behalten.

Eine weitere wichtige Geschichte, die in diesem Filmmaterial enthalten ist, stammt von zwei persönlichen Treffen, die Leslie mit Nick Warne, dem Vizepräsidenten für Biotherapeutika und pharmazeutische Wissenschaften von Pfizer, hatte. Der Manager soll dem jungen Wissenschaftler gesagt haben, dass er die FDA “ausgetrickst” habe, indem er wichtige Daten über die Stabilität von COVID-Injektionen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zurückgehalten habe.

Mit anderen Worten, erklärte Leslie, Warne habe “durch Unterlassung gelogen, indem er die klinischen Daten” zu diesem Thema nicht mit der FDA besprochen habe.

“Das war bombensicher. Es war kriminell. Es war gefährlich”, sagte er. “So etwas musste der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Sie haben ein Recht darauf, es zu erfahren, und zwar sofort.” Dennoch wollte PV diese Informationen nicht freigeben.

Später teilte O’Keefe Leslie mit, dass sein umfangreiches Pfizer-Filmmaterial nicht verwendet werden könne, weil es “gegen die Aufnahmegenehmigungsgesetze des Staates Massachusetts verstoße”. Außerdem sei es illegal, das “Mikroskop-Exposé”-Video mit Dr. Madej zu verwenden, weil das PV-Team die Fläschchen für die Untersuchung über die Staatsgrenzen gefahren habe.

Der junge Aktivist war der Meinung, dass “das alles keinen Sinn macht”, und deutete an, dass solche offensichtlichen und vorhersehbaren Hindernisse ignoriert wurden, um einen Vorwand zu schaffen, alle bedeutenden Entdeckungen in diesen Untersuchungen zu sabotieren.

Leslie spielte eine Zeugenaussage vor, die bestätigte, dass die Anwälte von PV über seine verdeckten Aufnahmen Bescheid wussten, während die Ermittlungen monatelang andauerten, doch niemand erhob Einwände gegen die Anwendung dieser Methoden in Massachusetts. In Anbetracht der Tatsache, dass verdeckte Aufnahmen ein grundlegender Aspekt des Journalismus der Organisation sind, sei es mehr als seltsam, dass das PV-Team das Gesetz nicht überprüft habe, bevor sie ihren Whistleblower mit ihren Aufnahmegeräten für eine solche Untersuchung ausstatteten.

Seinem Verständnis nach erklärte Leslie gegenüber LifeSiteNews, dass der Whistleblower Protection Act und die Rechtsprechung von Massachusetts darauf hinweisen, dass bei der Aufdeckung eines Verbrechens die Anforderungen an eine “aufgezeichnete Zustimmung nicht gelten”.

In Anbetracht des Ernstes der Lage und des massiven gesellschaftlichen und sogar rechtlichen Drucks, der die gefährlichen oder sogar tödlichen Injektionen für Millionen von Menschen erzwingt, sowie der Vorschriften, die sogar Kindern auferlegt werden, erklärt Leslie, er habe O’Keefe gebeten, das Filmmaterial ungeachtet dieser Gesetze zu veröffentlichen, da es dringend notwendig sei, die Öffentlichkeit über diese Wahrheiten zu informieren.

Diese Geschichten “hätten dazu beitragen können, die Impfbereitschaft in dieser entscheidenden Zeit massiv zu erhöhen”, so Leslie, und möglicherweise Tausende von Menschen vor Verletzungen oder dem Tod bewahren können.

Doch O’Keefe lehnte ab und entschied sich stattdessen, diese Geschichten zu “begraben” und beging damit nach Leslies Einschätzung ein “Verbrechen gegen die Menschlichkeit”.

Unter dem Propagandamantra “sicher und wirksam” spielte Pfizer zugegebenermaßen “mit der FDA” und drängte die Öffentlichkeit, “ein Flugzeug zu besteigen, das sie mitten im Flug gebaut hatten”.

Weitere Enthüllungen, die aus Leslies Pfizer-Filmmaterial hervorgingen, waren folgende:

Die leitende Wissenschaftlerin Kanwal Gill, die an der Formulierung des Impfstoffs arbeitete, gab zu, dass weder sie noch ihre Kollegen vor 2020 “irgendetwas über” mRNA-Impfstoffe “wussten”, und dennoch “wurde alles im Eiltempo gemacht”. Da es sich um eine “Pandemie” handelte, war die Mentalität, “einfach loszulegen, loszulegen, loszulegen”. Daher “gab es keine Zeit zum Nachdenken. Es war eine Zeit zum Handeln”. Dies bestätigte, was die Leiterin der Impfstoffforschung und -entwicklung von Pfizer, Kathrin Jansen, im selben Jahr in einem Interview mit 60 Minutes sagte. Nämlich, dass Pfizer “das Flugzeug flog, während [sie] es noch bauten”. Gill erläuterte auch, wie die klinischen Studien rund 10 Jahre an Tests umgingen, die normalerweise erforderlich sind, um die Sicherheit zu gewährleisten, und räumte ein, dass diese rasante Markteinführung auch durch potenzielle Gewinne motiviert war, “die zu einem Geldspiel wurden”.

Der Leiter der pädiatrischen Formulierungen, Bakul Bhatnagar, beschrieb in einer Audioaufzeichnung, dass “wir im letzten Jahr das Flugzeug bereits gebaut haben, als wir anfingen, es zu fliegen.”

Der pharmazeutische Formulierungswissenschaftler Ramin Darvari, den Justin als “einen der führenden Köpfe” des Formulierungsteams bezeichnet, räumte ein, dass bei Pfizer “jeden Tag Zillionen” von Berichten über unerwünschte Ereignisse eingehen, und deutete an, dass die Entwickler der Injektionen, ähnlich wie bei Chips, “gezielt darauf hinarbeiten”, dass die Verbraucher “die nächste Injektion nehmen”. Und aus Profitgründen kümmert es sie nicht, wenn der Verbraucher zu viele davon nimmt und stirbt.

“All diese Eingeständnisse kamen von höheren Stellen und Personen, die direkt an der Produktion des Impfstoffs beteiligt waren”, fasst Leslie zusammen. Während der Öffentlichkeit erzählt wurde, dass der Impfstoff “sicher und wirksam” sei, spielte Pfizer hinter den Kulissen mit der FDA und überzeugte alle, ein Flugzeug zu besteigen, das sie mitten im Flug bauten.”

Leslie versucht, sein Pfizer-Filmmaterial wiederzuerlangen, wird ein durchschlagender Erfolg als PV-Undercover-Journalist und beginnt, gegen O’Keefe zu ermitteln

Nachdem O’Keefe ihm mitgeteilt hatte, dass die bedeutenden Geschichten, die er als Pfizer-Whistleblower aufgedeckt hatte, von Project Veritas nicht veröffentlicht werden würden, bot er dem jungen Wissenschaftler am 3. Dezember 2021 einen Job als Undercover-Journalist an, so Leslie.

Leslie sagt, dass er die Stelle vier Monate später annahm, weil er sich innerlich darüber ärgerte, dass die von ihm gesicherten Beweise für ein “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” von PV “begraben” worden waren, und dass er zumindest eine Hauptmotivation hatte, zu versuchen, sein Pfizer-Material wiederzufinden und vielleicht eine Möglichkeit zu finden, es zu veröffentlichen.

Er wurde mit verschiedenen Ermittlungen betraut, u. a. in einem Schulbezirk auf Long Island, NY, der Lehrer darin ausbildete, wie man Kindern die Gender-Ideologie nahe bringt. Im Rahmen dieses Auftrags machte er auch eine große Story über einen offen schwulen stellvertretenden Superintendenten namens Dave Casamento publik, der ausdrücklich aufdeckte, dass diese Agenden in den Schulen des gesamten Bezirks “verdeckt” umgesetzt wurden.

Nach der Veröffentlichung von Leslies Videomaterial durch PV reagierten wütende Eltern, und Casamento wurde “verwaltungsmäßig versetzt”.

Leslie war auch der verdeckte Reporter, der Aufnahmen eines mRNA-Forschungsleiters von Pfizer namens Jordan Trishton Walker machte, auf denen zu sehen ist, wie der Pharmariese erwägt, das COVID-Virus zu mutieren, um “präventiv neue Impfstoffe zu entwickeln”.

Diese Videoveröffentlichung erreichte 50 Millionen Aufrufe auf Twitter und war laut Leslie “eine Riesenstory und ein Volltreffer für das Team von Project Veritas, der ihrer Glaubwürdigkeit einen enormen Schub gab”.

Er sagte jedoch, dass zu diesem Zeitpunkt – dem Höhepunkt seines scheinbaren Erfolgs in diesem Beruf – “etwas in mir umschlug. Alles, woran ich beteiligt war, begann mir wie Theater zu erscheinen, wie ein Stück, wie eine riesige Show”.

Nachdem er zu der persönlichen Überzeugung gelangt war, dass “die Virologie eine Lüge war” und dass “es keinen Virus gab”, kam Leslie auch zu dem Schluss, dass “der einzige Grund, warum dieses Filmmaterial und diese Geschichte von Project Veritas veröffentlicht und von den Mainstream-Medien gut beworben wurde”, der war, dass es nur die vorherrschende “gain-of-function-Erzählung” bestätigte, dass “der Virus real ist” und “er in etwas Tödlicheres umgewandelt und mutiert werden könnte”, während es nichts anderes von irgendeiner Substanz enthüllte.

In Anbetracht der dokumentierten Erfassung viel größerer Geschichten, die “begraben” wurden, vertraute der junge Whistleblower an: “Ich begann, die ‘Veritas’ der Leute, mit denen ich arbeitete, und der Leute, für die ich arbeitete, in Frage zu stellen.” Und er beschloss, seine neu erworbenen Fähigkeiten als Undercover-Journalist zu nutzen, um gegen James O’Keefe selbst und einige seiner anderen Kollegen zu ermitteln.

Die Tatsache, dass O’Keefe “das Gold herausfiltert, während er mit der Kohle hausieren geht”, deutet darauf hin, dass viele “alternative Medien” möglicherweise von Oligarchen oder dem Tiefen Staat kontrolliert werden

Der Dokumentarfilm deckt mehrere andere Geschichten ab, die Leslie für die Öffentlichkeit für sehr wichtig hält und deren Veröffentlichung von Project Veritas abgelehnt wurde. Dazu gehören Beweise für signifikante Veränderungen im Blut nach COVID-Impfstoffinjektionen, das weit verbreitete Auftreten großer “weißer faseriger” Blutgerinnsel, die ab 2021 in Leichen auftauchten, und Hinweise auf das “leuchtende” Enzym Luziferase in den Injektionen, das Leslie nach eigenen Angaben selbst gesehen hat.

Als Chefredakteur von LifeSiteNews sagte John-Henry Westen, er könne nachvollziehen, dass es manchmal schwierig sei, Entscheidungen zur Veröffentlichung zu treffen, und so fragte er in einem der sechs Versuche von LSN, O’Keefe zu erreichen, in einer E-Mail vom 12. Juni, ob er “einen breiteren Kontext zur Verfügung stellen möchte, der unseren Lesern helfen würde, die Dinge aus Ihrer Sicht zu verstehen”, aber er war enttäuscht, keine Antwort zu erhalten.

Als er noch bei Pfizer arbeitete, gab der junge Wissenschaftler an, er habe auch 400 Seiten mit Dokumenten heruntergeladen, aus denen hauseigene Studien des Pharmariesen hervorgingen, die zeigten, dass sich die Lipid-Nanopartikel (LMP) der Injektion, die die mRNA liefern, im ganzen Körper verteilten, obwohl diese Substanz eigentlich an der Injektionsstelle bleiben sollte.

Dr. Michael Yeadon, selbst ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, erklärte letztes Jahr, dass die weite Verbreitung dieser Substanzen eine “autoimmune Zerstörung überall dort verursacht, wo dieses Material hingelangt”. Für den Experten für Immunologie erklärt dies die Vielzahl von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit den COVID-19-Injektionen, darunter Herzmuskelentzündungen, Herzanfälle, Fehlgeburten und neurologische Probleme.

Leslie erklärt, er habe Darvari gegenüber seine Besorgnis über die Enthüllung dieser Dokumente geäußert, der ihn wiederum darauf hinwies, dass “die Dokumente und Daten vertraulich” seien und er sie an niemanden weitergeben dürfe. Während er nur zwei Seiten dieser Studien in seinem Besitz hat, sagt er, dass “die restlichen 400 Seiten in den Händen des Teams von Project Veritas geblieben sind.”

Auf der Liste der Geschichten, über die O’Keefe’s Organisation nicht berichtet hat, steht auch eine über Pfizer, die schwere und sogar tödliche Nebenwirkungen von Antidepressiva wie Zoloft verheimlicht, die sogar zum Selbstmord führen können, und schließlich ein Exposé über Twitter, das zu einem offenen Vehikel für Menschenhandel geworden ist.

Zu O’Keefe’s Entscheidung, den Twitter-Beitrag nicht zu veröffentlichen, meinte Leslie, dies sei “eine riesige Geschichte”. Es gab ein Netzwerk von Abschaum, das offen auf Twitter operierte, gegen die eigenen Nutzungsbedingungen verstieß und ungeachtet der Eigentümer des Unternehmens agierte”.

“Laut James (O’Keefe) war es also eine Bombengeschichte, dass Jordan Tristan Walker ohne jeden Beweis zugab, dass Pfizer COVID mutierte”, fuhr er fort. “Und doch gab es hier ein ganzes Netzwerk, das jeder, der zwei Augen hat, als Kindergefährdung und Kinderhandel erkennen kann. Und seine Antwort lautete: ‘Keine rauchende Waffe’.”

Wenn eine Version der Operation Mockingbird der CIA immer noch in Kraft ist, dann passt James O’Keefe wunderbar in die Form”

Wenn er zurückblickt und feststellt, dass O’Keefe das letzte Wort darüber hatte, welche Geschichten veröffentlicht werden, sagt Leslie, dass er erkannte, dass “jede Geschichte, die PV und OMG veröffentlichten, allesamt niedrig hängende Geschichten waren. Niedrig hängende Früchte, wenn man so will”.

“Jordan Walker war nur ein Angestellter auf Direktorenebene bei Pfizer. Er war nicht der CEO. Er war keine Führungskraft, wie James behaupten würde. Wissen Sie, wer eine Führungskraft war? Nick Warne”, bemerkte er. “David Casamento war nur ein Schulinspektor. Sein Status verblasst im Vergleich zu dem, was wir in dem Mikroskop-Exposé enthüllten. Während PV die Geschichte über Nick Warne begraben hat, haben sie Jordan Walker bei der Mutation von Viren, die nicht existieren, hervorgehoben.”

“Soweit ich das beurteilen konnte, war dies die Rolle, die James O’Keefe spielte. Es war alles nur Theater. Er hat das Gold herausgefiltert, während er mit den Kohlenbrocken hausieren ging”, sagte Leslie. “Die Realität ist, dass die verdeckten Informationen, die ich im Dezember 2021 erhalten habe, als die Förderungen und Verordnungen in vollem Gange waren, die gesamte Impfstoffagenda weit aufgedeckt hätten.”

“Das bombenartige Material, das ich erhalten habe, wurde vom gefeierten und gelobten König des investigativen Journalismus höchstpersönlich entschärft”, behauptete er.

“Welche Erfahrungen habe ich mit James O’Keefe gemacht?”, fragte die junge Wissenschaftlerin. “Er ist ein Wolf im Schafspelz. Ich bin fest davon überzeugt, dass James O’Keefe Teil einer Art von Operation Mockingbird war”, sagte er in Anspielung auf das Propagandaprogramm der CIA, das Mitte der 1970er Jahre aufgedeckt wurde.

Damals wurde unter anderem während der berühmten Anhörungen des Church-Ausschusses 1975 aufgedeckt, dass die CIA Hunderte von Redakteuren und Journalisten auf ihrer Gehaltsliste hatte, die bei der New York Times, CBS, ABC, NBC und vielen anderen Sendern angestellt waren, um die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Während auf einer Ebene eine solche staatliche Finanzierung der Propaganda der alten Medien nun von den Frontorganisationen hinter den Geschichten anerkannt wird, warnt Justin Leslie, dass alternative Medien, wie sogar die “Außenseiter” PV und OMG, möglicherweise auch nicht frei von solchen Oligarchen oder Deep State-Verbindungen sind.

“Wenn die Operation Mockingbird immer noch in Kraft ist, und wenn es Journalisten gibt, die in unseren heutigen Medien arbeiten, um uns abzulenken und zu täuschen, dann passt James O’Keefe wunderbar in diese Form”, schloss er.

PV mit einem “Experten für psychologische Operationen” besetzt, der “QAnon” förderte und beim ersten Einbruch ins Kapitol am 6. Januar in SWAT-Ausrüstung dabei war

Andere merkwürdige Umstände, Verhaltensweisen und Beziehungen veranlassten Leslie, auch die Integrität anderer Mitarbeiter von PV und OMG in Frage zu stellen.

Dazu gehörten Alysia Gamble, eine weitere Undercover-Journalistin, und ihr Ehemann Brian Gamble, der sich selbst als “US-Marine-Veteran und Pionier der digitalen Kriegsführungsdoktrin” bezeichnete. Laut Leslie arbeitete Brian Gamble als CIO für ein Unternehmen mit “direkten Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum” sowie für General Michael Flynns “America Project”, das er zusammen mit dem Geschäftsmann Patrick Byrne aus Utah gegründet hatte.

Nach seiner Tätigkeit als CIO in dieser Organisation war Brian Gamble im Jahr 2023 für fünf Monate bei OMG unter demselben Titel tätig.

Interessanterweise waren Alysia und Brian Gamble zumindest in der Vergangenheit engagierte Förderer des “QAnon”-Phänomens, das der Anwalt Robert Barnes als “eine ausgeklügelte Desinformations-Psyops-Kampagne” bezeichnete, die Anzeichen dafür aufweist, “dass sie von jemandem mit institutionellem Einfluss und Rückhalt betrieben wird.”

Der Verfassungsrechtler kam zu dem Schluss, dass diese Operation darauf abzielte, durch Täuschung populistische oder konservative Personen zur Gewalt anzustiften, was sich in den Unruhen am 6. Januar 2021 im US-Kapitol mit der offensichtlichen Hilfe vieler FBI-Agenten manifestierte.

Darüber hinaus war Brian Gamble offenbar auch bei dem Vorfall vom 6. Januar selbst anwesend, als er “in Schutzkleidung in der Nähe eines Mannes stand, der die Menge eindeutig zu Gewalt anstachelte”. Er war auch bei der ersten Durchbrechung der Absperrungen am Kapitol anwesend, noch während Präsident Trump etwa eine Meile entfernt sprach.

Gamble wird als enger Mitarbeiter von Flynn beschrieben, der wie Flynn Slogans verbreitete, die bekanntermaßen mit der QAnon-Operation in Verbindung gebracht werden, während er gleichzeitig bestritt, überhaupt daran zu glauben. Andere “hochrangige Leute im Militär, in der Regierung und in den Medien”, mit denen Gamble “auf Tuchfühlung ging”, waren Roger Stone, Alex Jones, Patrick Byrne, Eric Trump, der ehemalige HHS-Kommunikationschef Michael Caputo und der Anführer der Proud Boys, Enrique Tarrio, der in der Vergangenheit zumindest ein produktiver FBI-Informant war.

“Wenn dieser Typ (Gamble) ein Experte für psychologische Operationen ist, warum hat er dann so gute Verbindungen zu all diesen Mediensprechern wie Alex Jones und James O’Keefe?” fragte Leslie in einem Telefoninterview mit LifeSiteNews. “Wenn ich mit Brian sprechen könnte, würden meine einfachen Fragen lauten: ‘Warum sind Sie am 6. Januar in SWAT-Ausrüstung zum Kapitol gegangen? Warum waren Sie an vorderster Front, als die Barrikaden 20 Minuten vor allen anderen während Trumps Rede fielen? Im wahrsten Sinne des Wortes, warum waren Sie dort?”

In Anbetracht solcher Fakten und Assoziationen kam Leslie in der Dokumentation zu dem Schluss, dass er nicht mehr weiß, wem er noch vertrauen kann. “Es besteht die Möglichkeit, dass buchstäblich jeder, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wissentlich oder unwissentlich eine Art politischer Mitarbeiter war.”

“Jeder, der mich in meinem Leben umgab, wurde verdächtig. Wer ist kompromittiert? Wer arbeitet für wen? Wer wird ausgespielt und benutzt? Wer ist ein nützlicher Idiot, so wie ich es war? Und wer ist ein Agent, der verdeckt für eine dunklere Agenda arbeitet?”, fragte er.

O’Keefe: “Ich war in diesem Bohemian Club und er hat die Leute verärgert”, “es gibt dort eine Menge Leute, die uns unterstützen

Leslies Dokumentarfilm zeigt Medienausschnitte, in denen Bohemian Grove beschrieben wird, und legt nahe, dass dieser 2.700 Hektar große Campingplatz in Nordkalifornien ein Ort ist, an dem vielleicht einige dieser dunklen Absichten ausgearbeitet werden.

Jedes Jahr Mitte Juli treffen sich dort für zwei Wochen einige der prominentesten Männer der Welt”, erklärt er.

Zu diesen Männern gehören amerikanische Präsidenten, Politiker und Diplomaten, Leiter großer Unternehmen, einschließlich Medien und anderer mächtiger Verbände. Zu den Aktivitäten bei diesen Zusammenkünften gehören Rituale, die als “satanisch” beschrieben werden, und die von denjenigen, die daran teilgenommen haben, geheim gehalten werden.

Leslie erzählt, dass ein Kollege ihn darüber informierte, dass James O’Keefe nach Bohemian Grove eingeladen worden war. Der Dokumentarfilm enthält dann eine Tonaufnahme des OMG-Chefs, der seinen Mitarbeitern mitteilt, dass er vom 20. bis 27. Juli 2023 nicht erreichbar sei und “nicht einmal auf sein Telefon schauen könne”, was, wie Leslie berichtet, “genau die Woche des Lagers im Grove war”.

Kurz nach O’Keefe’s Rückkehr machte Leslie ein Foto vom Zeltschein seines Chefs im Grove, während er in seinem Haus in New Jersey war, und etwa drei Wochen später machte O’Keefe in einem aufgezeichneten Telefongespräch “reinen Tisch” mit dem jungen Wissenschaftler, der sich in einen Journalisten verwandelt hatte: “Ich war in diesem Bohemian Club, und das hat die Leute verärgert. Ich wollte nur von dir hören und deine Temperatur messen und sehen, wie du dich fühlst, wie es dir geht und was dir durch den Kopf geht.”

Nachdem er von Leslie herausgefordert wurde, weil er an dieser “mächtigsten Geheimgesellschaft der Welt” teilgenommen hatte, beschwerte sich O’Keefe über solche Reaktionen von ihm und anderen Angestellten und konterte, dass “einige unserer Leute, die ich seit vielen Jahren kenne, ebenfalls dort waren” und bestätigte, dass “eine Menge Leute, die uns unterstützen, in Bohemian Grove involviert sind”.

Während eine angemessene Bewertung der gesamten finanziellen Unterstützung von O’Keefe nicht verfügbar ist, zeigt ein 2017 Bericht einen starken Anstieg der hohen Dollar-Spenden an PV zwischen 2011-2013, mit erheblicher Unterstützung von Einzelpersonen wie Nina Rosenwald des William Rosenwald Family Fund. The Daily Beast berichtet, dass diese “Stiftung und Rosenwald Großspender für amerikanisch-jüdische und zionistische Organisationen sind.”

Zu den weiteren Großspendern gehört der Songwriter Tom Snow, der Ehemann der kalifornischen republikanischen Aktivistin “Mary Belle Snow, eine energische Konservative, die eng mit dem (jüdischen Zionisten) David Horowitz befreundet ist.” Zwei der größten Spender zu dieser Zeit waren politische und wohltätige Organisationen, die “mit den Milliardären Charles und David Koch verbunden sind”, und die jüdisch-zionistische Familie des milliardenschweren Investors Robert Mercer, der auch ein großer Geldgeber von Breitbart News war.

Auch die (Robert) Shillman Foundation, ein großzügiger Gönner des (David) Horowitz Freedom Center, Christians United For Israel, Friends of the Israel Defense Forces und “einer israelfreundlichen Gruppe, die die Voreingenommenheit der Medien überwacht” namens CAMERA, ist in der Liste enthalten.

Offenbar um Leslie trotz seiner Teilnahme am Bohemian Grove-Lager eine Loyalitätserklärung zu entlocken, beklagte sich O’Keefe, dass “einige Leute in diesem Team mich wirklich grundlegend in Frage stellen, und das ist wirklich mehr, als ich im Moment ertragen kann. Ich muss also nur wissen, ob Sie auf meiner Seite sind. Und sag mir einfach die Wahrheit.”

Daraufhin antwortete Leslie: “Ehrlich gesagt, James, kann ich das nicht bejahen, wegen allem, was wir durchgemacht haben, von (meinem Dasein als) Pfizer-Whistleblower bis jetzt.”

Leslie: “Ich wollte diese Biowaffe an die Öffentlichkeit bringen, und Sie haben mich zum Schweigen gebracht”, “Millionen von Menschen sind gestorben”, “Gottes Gesetz ist das, was zählt, Sir”

Es folgte ein Gespräch, in dem sich der junge Wissenschaftler an seine unterdrückten Geschichten erinnerte und seine Frustration darüber zum Ausdruck brachte, dass er solch bahnbrechende Informationen erhalten hatte, die wiederum von O’Keefe unterdrückt wurden. “Ich habe den Leuten buchstäblich die Nanotechnologie in dieser Aufnahme gezeigt, James, wie die Biowaffe dahinter.”

Ein Artikel im Connecticut Centinal vom 21. September 2023, in dem über durchgesickerte interne Mitteilungen von PV aus dem Jahr 2021 berichtet wurde, aus denen hervorging, dass O’Keefe “Informationen darüber hatte, dass die große Pharmaindustrie die Öffentlichkeit über die Sicherheit der Impfstoffe anlügt”, untermauerte seine Aussage. Doch diese “Informationen wurden nie veröffentlicht”.

O’Keefe antwortete Leslie mit dem Argument, dass die Anwälte von PV davon abgeraten hätten, das Material zu veröffentlichen – ein Alibi, das der junge Whistleblower nicht akzeptierte.

“Ich wollte diese Biowaffe an die Öffentlichkeit bringen, und Sie haben mich zum Schweigen gebracht”, klagte Leslie an und erinnerte an die Aufnahmen von Nick Warne, in denen er sagte, er habe die FDA “ausgetrickst”.

“Sagen Sie mir, dass das keine öffentliche Information ist. Millionen von Menschen sind durch diese Spritze gestorben, James. Das Moralische und Ethische ist, diese Dinge auf dem Papier zu umgehen, geschriebene Gesetze, die eigentlich keine Rolle spielen. Gottes Gesetz ist das, was zählt, Sir”, schloss er in dem aufgezeichneten Gespräch.

Leslie lehnt “Bohemian Grove Schweigegeld”-Abfindungspaket als “schmutziges Geld” ab

Leslie erzählte LifeSiteNews, dass dies sein “Rücktrittsgespräch” war und O’Keefe’s Assistent sich später mit ihm in Verbindung setzte, um ihm eine fünfeinhalbmonatige Abfindung von OMG anzubieten, die ihm bis zum Ende des Jahres gezahlt werden sollte, was er ablehnte.

“Ich sah es als ein Abfindungs-Schweigegeld-Paket, als schmutziges Geld, als Bohemian Grove-Schweigegeld”, sagte er. “Ich wollte nicht einmal etwas davon hören. Ich wollte es mir nicht ansehen. Ich wollte es nicht anfassen.”

Leslie, der sich selbst als “Nachfolger von Jesus Christus” beschreibt, der sich dazu entschloss, Whistleblower zu werden, weil er “einfach wollte, dass die Welt aufhört, sich mit den COVID-Impfstoffen umzubringen”, dachte oft über seine Verantwortung vor Gott nach, das Richtige zu tun, da er wie alle anderen eines Tages “unserem Schöpfer” im Gericht gegenüberstehen wird.

Leslie zitiert einen der vielen Clips von O’Keefe, die sich durch den ganzen Film ziehen und seine offensichtliche Heuchelei aufzeigen, und beendet seinen Dokumentarfilm mit den Worten: “‘Die Aufgabe eines Journalisten ist es, den Teufel selbst zu beschämen.’ Nun, hier beschäme ich den Teufel. Hier geht es nicht um rechts oder links. Hier geht es nicht darum, zu spalten und zu erobern. Hier geht es um richtig oder falsch. Und ich wähle Gott. Ich wähle das Gute. Ich wähle das Team Menschlichkeit.”

Obwohl LifeSiteNews James O’Keefe sechs Mal kontaktiert hat, ohne eine Antwort zu erhalten, wird ein weiterer Bericht folgen, falls eine solche Antwort eintrifft.