Der voreingenommene und versteckte Königsmacher von Google News

Google News wurde 2002 gegründet und hat sich zu einem der weltweit einflussreichsten Nachrichtendienste entwickelt. Google News kuratiert automatisch Nachrichten aus Tausenden Quellen und bietet Artikel in mehreren Sprachen und Regionen an. Eingebettet in das umfassende digitale Ökosystem von Google, das die führende Suchmaschine, YouTube und vieles mehr umfasst, verfügt es über eine große Nutzerbasis, die über Webbrowser und spezielle Apps für Android und iOS zugänglich ist.

Die Plattform verwendet hoch entwickelte Algorithmen, um Nachrichten nach Relevanz, Aktualität, Standort und Nutzerpräferenzen zu durchsuchen, zu kategorisieren und zu bewerten. Durch den Einsatz maschineller Lernverfahren passt sich Google News kontinuierlich an sich ändernde Nutzungsmuster an und verwaltet eine riesige Menge an Informationen in Echtzeit.

Google News hat erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung und die Medienbranche. Der Dienst ist für viele Verlage eine wichtige Traffic-Quelle, und eine prominente Platzierung kann zu einem erheblichen Anstieg der Seitenaufrufe und Werbeeinnahmen führen. Obwohl der Dienst weitgehend von Algorithmen mit minimaler menschlicher Beteiligung gesteuert wird, kann die Auswahl und Priorisierung von Nachrichtenbeiträgen die öffentliche Meinung zu wichtigen Themen beeinflussen.

Obwohl Google News keine direkten Werbeeinnahmen generiert, liegt sein Wert darin, dass es die Nutzer im Google-Ökosystem hält, wo sie wahrscheinlich auch andere werbefinanzierte Dienste nutzen. Diese Kontrolle über einen wichtigen Kanal des Nachrichtenkonsums ermöglicht es Google, einen erheblichen indirekten Einfluss auf den Online-Werbemarkt auszuüben.

Und mit dieser Macht geht ein großer Einfluss einher. Unabhängige Analysen legen nahe, dass Google eine starke politische Ausrichtung hat.

Um zu erkennen, in welche Richtung die politische Voreingenommenheit von Google geht – einschließlich der medialen Voreingenommenheit in Google News -, um eine bestimmte Seite gegenüber anderen zu bevorzugen, benötigt man heutzutage kaum mehr als Lesekenntnisse.

Um aber etwas machen zu können, um diese Situation zu korrigieren oder einfach nur glaubwürdig zu beweisen, ist es notwendig, den Stand der Dinge zu recherchieren und zu dokumentieren.

Genau das wollte AllSides tun, und die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, nicht überraschend. Fast zwei Drittel der auf der Startseite von Google News kuratierten Artikel werden von der Gruppe als links oder linksorientiert eingestuft.

Ziel der Analyse war es nicht nur, die Verzerrung aufzuzeigen – angeblich, weil sie für jeden, der den Raum eine Weile beobachtet hat, offensichtlich geworden ist, ob er sie nun gutheißt oder nicht.

Stattdessen wollte AllSides sehen, wie sich die Dinge, wenn überhaupt, in nur einem Jahr verändert haben – von 2022 auf 2023.

Für das Unternehmen, das sich die Stärkung der Demokratie durch ausgewogene Nachrichten und Medienbewertungen auf die Fahnen geschrieben hat, lautet die Antwort: Ja. Und die ohnehin schon starke Einseitigkeit hat sich weiter zugunsten linker Politik verschoben.

In Gesamtzahlen ausgedrückt: Linke Inhalte werden jetzt zehnmal häufiger angezeigt (“kuratiert”) als rechte Inhalte, und dieser Trend setzt sich fort.

Im Jahresvergleich und auf der Grundlage des AllSides-Bewertungsstandards stammten 2023 63 % (61 % im Vorjahr) der Artikel von “linken” oder “linken” Websites, während der Anteil der “rechten” Websites nur 6 % betrug. Diese nach allen Maßstäben magere Zahl war jedoch 2022 mit schockierenden 3 % noch niedriger.

Ein Artikel im Blog des Unternehmens schlüsselt die Ergebnisse noch weiter auf und zeigt, dass die “Mitte” der politischen/ideologischen Kluft nur mit 16% vertreten ist, was fast genauso viel ist wie die “nicht bewerteten” Geschichten (15%).

Interessant ist an dieser Stelle vielleicht, wie AllSides die Verzerrungen bewertet. Ein Punkt sind die unterschiedlichen Perspektiven auf ein und dieselbe Story und die unterschiedlichen Meinungen über die Top-Stories eines Tages.

Das Unternehmen sagt, dass es auch die “zugrunde liegenden Probleme und andere hilfreiche Hintergründe” untersucht.

Wichtig ist, dass AllSides nicht die Top Stories auswählt, sondern die Top Stories, über die andere Medien berichten”.

Im Kontext der Voreingenommenheit der Medien wird unter anderem das Phänomen des “Fact-Checking” untersucht und wie es durchgeführt wird.

Die jüngste Analyse von Google News bezieht sich auf zwei Wochen und 974 Artikel, die dort im Oktober und November 2023 erschienen sind. Dabei ist zu beachten, dass “links” und “linksorientiert” in vielen Ländern, auch in den USA, inzwischen ganz andere Kategorien sind.

In diesem Sinne wurden 4 % der Geschichten als “wirklich” links eingestuft, während 59 % in die Kategorie “links” fielen (was in den USA aus historischen Gründen und aus Gründen der Markenbildung wahrscheinlich als solche durchgeht).

Ebenso erhielt “wirklich” rechts nur 1 % des Anteils – während die restlichen 5 % des Platzes in Google News an “richtig bewertete” Inhalte vergeben wurden.

Bei der Suche nach den wichtigsten politischen Themen und Themen von nationalem Interesse in den USA – Abtreibung, Klimawandel, Wirtschaft, Wahlen, Biden, Einwanderung – zeigt Google News laut AllSides eine klare Tendenz, mehr Artikel aus “linken” Quellen anzuzeigen.

Die Analyse zeigt, dass dies mehr als 50% der Zeit für jede dieser einzelnen Suchanfragen ausmacht.

Der einzige Suchbegriff, bei dem “rechte/rechtsgerichtete” Medien mehr als 12% der Zeit erhielten, war der Suchbegriff “Biden”.

Aufschlussreich für die von AllSides aufgedeckten allgemeinen Trends sind auch die Top-Websites, die in Google News erscheinen. CNN, die New York Times, Yahoo, Reuters und Fox News haben Artikel von ihren Homepages, die am häufigsten in Google News erscheinen.

Laut AllSides sind die ersten drei “links”, Reuters ist “Mitte” und Fox ist “rechts”.

Vergleicht man die Trends im Jahresvergleich, so bedeutet dies – wenn man diese Bezeichnungen als korrekt akzeptiert – 13 Prozent weniger “linke” und 16 Prozent mehr “linke” Medien, die von Google in den Vordergrund gerückt werden.

Auf der rechten Seite des ideologischen Spektrums hat sich die Fehlerquote erhöht – “rechts” um 1 % und “eher rechts” um 2 %.

Interessant an der AllSides-Analyse ist schließlich, dass die Gesamttendenz zwischen 2022 und 2023 darin besteht, dass “rechts” und “links” bewertete Artikel prozentual gleich stark in Google News vertreten sind – allerdings von einer sehr unterschiedlichen Ausgangsbasis aus und auch weiterhin.

Verlierer ist die “Mitte”.

Die “Mitte”-Outlets haben abgenommen, was zu einer weitgehend konsistenten linken Ausrichtung von Google News führt”, so die Schlussfolgerung von AllSides.

Das Quasi-Monopol von Google bei der Suche in Verbindung mit dem Einfluss von Google News wirft erhebliche Probleme auf. Durch die Kontrolle über den wichtigsten Zugang zu Informationen im Internet kann Google bestimmen, welche Nachrichtenmeldungen sichtbar sind. Diese immense Macht ermöglicht es Google, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen, indem bestimmte Nachrichten bevorzugt und andere benachteiligt werden.

Die Algorithmen, die Google News steuern, sind so konzipiert, dass sie Nachrichten auf der Grundlage von Relevanz und Nutzerpräferenzen bevorzugen. Diese Algorithmen, die von Googles Daten und Prioritäten beeinflusst werden, können jedoch unbeabsichtigt bestimmte Standpunkte oder Quellen bevorzugen. Dieser Auswahlprozess ist nicht transparent, sodass es für die Nutzer schwierig ist zu verstehen, warum bestimmte Nachrichten vor anderen erscheinen.

Ferner ist Google News für viele Verlage ein entscheidender Traffic-Faktor, und die Möglichkeit, Seitenaufrufe und Werbeeinnahmen zu steigern, verleiht Google erhebliche Macht. Diese Dynamik führt zu einer Abhängigkeit von Google, in der sich die Verlage an das Google-Ökosystem anpassen müssen, um erfolgreich zu sein, was zu einer Homogenisierung der Inhalte und zu einem Verlust an journalistischer Unabhängigkeit führen kann.

Auch wenn Google News selbst keine direkten Werbeeinnahmen generiert, bleiben die Nutzer im Google-Ökosystem, was die Nutzung anderer werbefinanzierter Dienste erhöht. Dadurch wird die Dominanz von Google auf dem Online-Werbemarkt weiter gefestigt und der Markteintritt für Wettbewerber erschwert.