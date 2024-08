Alles über Käfer: Bill Gates und das US-Militär gehören zu den Investoren von GVO-Insektenproteinen für Menschen

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Die Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte 2012 All Things Bugs, ein Projekt zur “Entwicklung eines neuartigen, aus Insekten hergestellten Nahrungsmittels zur Behandlung von Unterernährung bei Kindern in Hungergebieten der Welt”. Inzwischen hat das Unternehmen mit Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums die Entwicklung gentechnisch veränderter Insekten vorangetrieben.

Während Aufsichtsbehörden in Nicht-US-Ländern, darunter Singapur, Zulassungen für bestimmte Lebensmittel auf Insektenbasis erteilt haben, ist die Gesetzeslandschaft in den USA undurchsichtiger – es gibt weder ein gesetzliches Zulassungsverfahren noch ein eindeutiges Verbot von Insekten für den menschlichen Verzehr.

Infolgedessen haben insektenhaltige Lebensmittel die US-Verbraucher erreicht, obwohl eines der wenigen bestehenden US-Gesetze, die sich mit Insekten in der Lebensmittelversorgung befassen, diese als “Schmutz” und eine Form der “Verfälschung” bezeichnet.

Grillen und Heuschrecken erreichen die Verbraucher in den USA in einer Vielzahl von Formen, von Proteinriegeln bis hin zu Proteinshakes. Sie sind auch auf Speisekarten von Restaurants zu finden und werden als Haustierfutter und Tierfutterzutaten beworben.

Da es in den USA kaum regulatorische Hindernisse gibt, haben auch Investoren wie Bill Gates und große Lebensmittelkonzerne wie Tyson Foods damit begonnen, in Start-ups “für alternative Proteine” zu investieren – und das, obwohl die Mainstream-Medien behaupten, dass Gates den Verzehr von Insekten nicht unterstützt.

Die Internistin Dr. Meryl Nass, Gründerin von Door to Freedom, erklärte gegenüber The Defender, dass die laxen Vorschriften der US Food and Drug Administration (FDA) – unter denen viele insektenhaltige Lebensmittel als “Generally Regarded as Safe” (GRAS) eingestuft werden können – “bedeuten, dass sie nicht getestet werden müssen” und es der FDA ermöglichen, “wegzuschauen”.

“Wie lange wird es dauern, bis wir erfahren, ob diese Lebensmittel sicher sind? Es könnte Generationen dauern”, sagte Nass.

Gates und das US-Militär gehören zu den Unterstützern von Start-ups für “alternative Proteine”

Das “Grand Challenges Explorations”-Programm der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte 2012 All Things Bugs, ein Projekt zur “Entwicklung eines neuartigen Nahrungsmittels aus Insekten zur Behandlung von Unterernährung bei Kindern in Hungergebieten der Welt”, so Eurasia Review.

All Things Bugs hat sich inzwischen auf die Entwicklung gentechnisch veränderter Insekten ausgeweitet. Mit finanzieller Unterstützung der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) “verwenden wir CRISPR/Cas9-Gene Editing und andere Methoden, um Basistechnologien zur Schaffung von Insekten als neue Bioressource zu entwickeln”, so das Unternehmen.

Die DARPA ist eine Forschungs- und Entwicklungsbehörde, die dem US-Verteidigungsministerium untersteht.

All Things Bugs erklärte, dass Insekten zwar “eine sehr nachhaltige Proteinquelle” sind, aber dass das Unternehmen “Innovationen entwickelt, um sie für die Lebensmittelindustrie nutzbar zu machen.”

Claire Robinson, geschäftsführende Redakteurin von GMWatch, sagte gegenüber The Defender: “Bei allen GVOs [gentechnisch veränderten Organismen], einschließlich Insekten, ist es wichtig, dass sie vor der Vermarktung einer Risikobewertung für Gesundheit und Umwelt unterzogen werden.”

Robinson sagte: “Dazu gehört, dass sie auf das Vorhandensein von Krankheitserregern, möglichen Allergenen und Substanzen, die für den Menschen giftig sein könnten, getestet werden. Dann müssen sie für den Verbraucher eindeutig gekennzeichnet werden.

Die Investitionen von Gates in Lebensmittel auf Insektenbasis scheinen Teil einer umfassenderen Strategie zu sein, die darauf abzielt, den Verbrauchern Alternativen zu Lebensmitteln auf Tierbasis zu bieten.

In einem Blogbeitrag vom Februar erklärte Gates, er habe in Savor investiert, ein Startup-Unternehmen, das Butter aus Luft (Kohlendioxid) und Wasser (Wasserstoff) herstellt. Und 2022 gewährte die Gates-Stiftung einen Zuschuss in Höhe von 4,76 Millionen Dollar an Nature’s Fynd, ein Startup-Unternehmen, das Lebensmittel mit Proteinen auf Pilzbasis herstellt. Im Jahr 2020 investierte das von Gates gegründete Unternehmen Breakthrough Energy Ventures in Nature’s Fynd.

Auch die National Science Foundation (NSF) der US-Regierung engagiert sich im Bereich Insekten als Nahrungsmittel, indem sie das Center for Environmental Sustainability through Insect Farming (CEIF) finanziert. Das im Jahr 2021 gegründete CEIF soll neuartige Methoden für die Verwendung von Insekten als Futtermittel für Vieh, Geflügel und Aquakulturen entwickeln”.

Zu den am CEIF beteiligten Institutionen gehören die Texas A&M University, die Indiana University-Purdue University in Indianapolis und die Mississippi State University – zusammen mit Tyson Foods, Protix und Innovafeed, hinter denen der Lebensmittelriese ADM (früher Archer-Daniels-Midland Company) steht.

Start-ups für Insektenproteine haben seit 2020 mehr als 1 Milliarde Dollar an Risikokapital erhalten

Mit Unterstützung der Vereinten Nationen und des Weltwirtschaftsforums (WEF) wird die Produktion von Insekten für die menschliche Ernährung in den USA und weltweit ausgebaut.

Im Jahr 2013 veröffentlichte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen einen bahnbrechenden Bericht mit dem Titel “Essbare Insekten: Zukunftsperspektiven für die Lebens- und Futtermittelsicherheit”, der die ökologischen und ernährungsphysiologischen Vorteile des Insektenkonsums hervorhebt.

Ein WEF-Papier aus dem Jahr 2022 mit dem Titel “5 Gründe, warum der Verzehr von Insekten den Klimawandel eindämmen kann” legt nahe, dass die Menschen “darauf konditioniert sind, an Tiere und Pflanzen als unsere primären Proteinquellen zu denken … aber es gibt eine unbesungene Kategorie von nachhaltigem und nahrhaftem Protein, die sich erst noch durchsetzen muss: Insekten.”

Einem Bericht der Washington Post vom November 2023 zufolge haben Insekten-Start-ups seit 2020 über 1 Milliarde Dollar an Risikokapital aufgebracht.

In einem Bericht der niederländischen Rabobank aus dem Jahr 2021 wird behauptet, dass die Nachfrage nach Insektenproteinen, “hauptsächlich als Bestandteil von Tierfutter und Heimtiernahrung, bis 2030 eine halbe Million Tonnen erreichen könnte, verglichen mit dem heutigen Markt von etwa 10.000 Tonnen.”

Ein Bericht von Grand View Research prognostiziert, dass der globale Markt für Insektenproteine bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16,9 % wachsen wird, während europäische Prognosen davon ausgehen, dass “die Zahl der Europäer, die Lebensmittel auf Insektenbasis konsumieren, bis 2030 insgesamt 390 Millionen betragen wird”, so EuroNews.

Ynsect beispielsweise hat Fabriken in Frankreich und den Niederlanden errichtet und baut laut Feed Navigator auch Fabriken in den USA und Mexiko. Das Unternehmen behauptet, dass seine insektenproduzierenden Farmen “klimafreundlich” sind, “der Artenvielfalt zugute kommen” und mit dem Pariser Abkommen und dem “Fit for 55”-Ziel der Europäischen Union übereinstimmen.

Im März 2022 erwarb Ynsect das in Nebraska ansässige Unternehmen Jord Producers – eine Mehlwurmfarm. Und im Dezember 2022 unterzeichnete Ynsect eine Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Mühlenunternehmen Ardent Mills über den Bau einer Fabrik im Mittleren Westen der USA. Ardent Mills ist ein Joint Venture zwischen ConAgra Foods, Cargill und CHS, einer globalen Agrargenossenschaft.

Zu den Investoren von Ynsect gehören die FootPrint Coalition des Schauspielers Robert Downey Jr. und die französische Bank Crédit Agricole – mit Unterstützung der FAO und der Europäischen Kommission. Das Unternehmen hat bereits über 600 Millionen Dollar aufgebracht.

Auch prominente Köche setzen auf Insektennahrung. Im November 2023 berichtete die Financial Times über Joseph Yoon, den Gründer von Brooklyn Bugs, dessen “Ziel es ist, essbare Insekten populär zu machen und diese Nahrungsquelle auszubauen, um die globale Ernährungssicherheit zu unterstützen.”

Auch Ihr Hund kann Insekten essen

Es gibt nicht nur keine FDA-Vorschriften für die Verwendung von Insekten in Lebensmitteln für Menschen, sondern die FDA regelt auch nicht die Verwendung von Insekten als Zutaten für Haustierfutter.

Laut Animal Frontiers unterliegt Heimtierfutter in den USA der nichtstaatlichen Association of American Feed Control Officials (AAFCO)”. Im Januar erhielt das französische Unternehmen Ynsect als erstes Unternehmen die AAFCO-Zulassung für die kommerzielle Produktion von Mehlwurmprotein für Hundefutter in den USA.

Im Oktober 2023 kündigte der Big-Food-Riese Tyson Foods den Erwerb einer Beteiligung an dem niederländischen Hersteller von Insekteninhaltsstoffen Protix an. Tyson erklärte, das neue Joint Venture werde die erste Anlage ihrer Art errichten, die Nebenprodukte der Lebensmittelherstellung in hochwertige Insektenproteine und -lipide umwandelt, die vor allem in der Tiernahrungs-, Aquakultur- und Viehzuchtindustrie verwendet werden.

Obwohl die Ankündigung die Herstellung von insektenhaltigen Lebensmitteln für den Menschen nicht endgültig ausschloss, stellte ein im Mai veröffentlichter “Faktencheck” von Reuters fest, dass “Tyson Foods keine Insekten in Produkte für den menschlichen Verzehr einbringt.”

Tyson hat in Upside Foods investiert, das im Juni 2023 vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) die Genehmigung erhielt, im Labor gezüchtete Hühner zu produzieren. Upside hat mehr als 600 Millionen Dollar an Investitionen in Forschung und Entwicklung erhalten, unter anderem von Gates, Richard Branson, Elon Musks Bruder Kimbal Musk und Cargill.

Vanguard und BlackRock, die beiden größten institutionellen Investmentfirmen der Welt, sind auch die beiden größten institutionellen Besitzer von Tyson Foods-Aktien. BlackRock und sein CEO Larry Fink haben “nachhaltige” Unternehmenspraktiken gefördert.