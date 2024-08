Doug Casey über Ihren Feind, den tiefen Staat

Von Doug Casey

Viele Menschen wünschen sich politische Lösungen für ihre Probleme, d. h. die Regierung soll andere Menschen dazu bringen, das zu tun, was sie wollen. Menschen mit gesundem Menschenverstand wissen jedoch, dass dies nur zu noch mehr Problemen führen kann. Clevere Akteure nutzen daher die Regierung als Instrument, aber sie tun dies hinter einem Vorhang. Sie wissen, dass es effektiver und viel sicherer ist, die Fäden der Marionette aus dem Off zu ziehen. Manchmal treten sie auch ins Rampenlicht, je nach den Umständen und dem Ausmaß ihres persönlichen Narzissmus. Aber es geht ihnen nur um zwei Dinge: Macht und Geld. Nennen Sie sie den Tiefen Staat.

Wenn ein Land erst einmal einen tief verwurzelten Tiefen Staat entwickelt hat, kann nur noch eine Revolution oder eine Diktatur die Dinge umkehren. Und das wahrscheinlich nur in einem kleinen Land.

Der amerikanische tiefe Staat ist ein mächtiges informelles Netzwerk, das die meisten Institutionen kontrolliert. Sie werden in den Nachrichten nichts darüber lesen, weil es die Nachrichten kontrolliert. Die Politiker werden nicht darüber reden oder gar zugeben, dass es ihn gibt. Das wäre so, als würde ein Mafioso in den 6-Uhr-Nachrichten über Mord und Raub sprechen. Man könnte sagen, dass der Tiefe Staat im Verborgenen agiert, aber er ist im Verborgenen zu sehen.

Der tiefe Staat ist an fast allen negativen Dingen beteiligt, die im Moment passieren. Es ist wichtig zu wissen, worum es dabei geht.

Der Staat

Der tiefe Staat nutzt und versteckt sich hinter dem Staat selbst.

Obwohl das Wesen des Staates aus Zwang besteht, hat man den Menschen beigebracht, ihn zu lieben und zu respektieren. Die meisten Menschen denken über den Staat wie in einem Grundschulbuch für Staatsbürgerkunde. Sie denken, dass er etwas damit zu tun hat, dass “wir, das Volk” einen Jimmy Stewart wählen, um es zu vertreten. Dieses Ideal war schon immer eine verhängnisvolle Fiktion, weil es eine an sich böse und zerstörerische Institution, die auf Gewalt beruht, idealisiert, säubert und legitimiert. Wie Mao einst sagte, kommt die politische Macht aus dem Lauf einer Waffe.

Der tiefe Staat

Der “Tiefe Staat” selbst ist so alt wie die Geschichte. Aber der Begriff “Tiefer Staat” stammt aus der Türkei, was durchaus angemessen ist, da sie der Erbe des völlig korrupten byzantinischen und osmanischen Reiches ist. Und in bester byzantinischer Manier hat sich unser Tiefer Staat in das Gefüge dessen eingeschlichen, was einmal Amerika war. Seine Ranken reichen von Washington bis hinunter in jeden Teil der Zivilgesellschaft. Wie ein metastasiertes Krebsgeschwür lässt er sich nicht mehr so leicht ausrotten.

In vielerlei Hinsicht ist Washington das Vorbild für eine andere Stadt mit einem tiefen Staat, das alte Rom. Ein Freidenker aus der viktorianischen Ära, Winwood Reade, beschrieb es treffend wie folgt:

“Rom lebte von seinem Kapital, bis es dem Ruin ins Gesicht starrte. Die Industrie ist die einzige wahre Quelle des Reichtums, und in Rom gab es keine Industrie. Tagsüber war die Straße von Ostia überfüllt mit Karren und Maultiertreibern, die Seide und Gewürze aus dem Osten, den Marmor aus Kleinasien, das Holz des Atlas, das Getreide aus Afrika und Ägypten in die große Stadt brachten; und die Karren brachten nichts weiter als eine Ladung Dung. Das war ihre Rückfracht.”

Der Tiefe Staat kontrolliert das politische und wirtschaftliche Wesen der USA. Dies ist viel mehr als die Feststellung, dass es keinen wirklichen Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Flügel der Demopublikanischen Partei gibt. Jeder, der bei klarem Verstand ist (d.h. jeder außer dem Durchschnittswähler), weiß, dass die Republikaner zwar sagen, dass sie an wirtschaftliche Freiheit glauben (was sie aber nicht tun), aber definitiv nicht an soziale Freiheit glauben. Und die Demokraten sagen, sie glauben an soziale Freiheit (tun es aber nicht), aber sie glauben definitiv nicht an wirtschaftliche Freiheit.

Wer ist der Tiefe Staat?

Der amerikanische tiefe Staat ist eine reale, aber informelle Struktur, die entstanden ist, um nicht nur vom Staat zu profitieren, sondern ihn zu kontrollieren.

Der tiefe Staat hat ein Eigenleben, wie die Regierung selbst. Innerhalb der Regierung setzt er sich aus hochrangigen Mitarbeitern von einem Dutzend prätorianischer Behörden wie dem FBI, der CIA und der NSA zusammen – aus Top-Generälen, Admirälen und anderen Militärangehörigen, langjährigen Kongressabgeordneten und Senatoren sowie Direktoren wichtiger Regulierungsbehörden.

Aber der tiefe Staat ist viel weiter gefasst als nur die Regierung. Dazu gehören auch die Chefs der großen Unternehmen, die allesamt stark daran beteiligt sind, an den Staat zu verkaufen und ihn zu unterstützen. Dazu gehört auf jeden Fall das Silicon Valley, auch wenn diese Leute zumindest früher einen Sinn für Humor hatten, wie ihr veraltetes Motto “Don’t Be Evil” (Sei nicht böse) beweist.

Dazu gehören auch die Spitzenleute der Fed und die Chefs der großen Banken, Makler und Versicherer. Hinzu kommen die Präsidenten und viele Professoren an den Spitzenuniversitäten, die als Rekrutierungszentren des Tiefen Staates fungieren – und natürlich die Spitzenleute der Medien und viele Stammgäste bei Veranstaltungen wie dem WEF, Bohemian Grove und dem Council on Foreign Relations. Sie verkörpern den Status quo, der durch Macht, Geld und Propaganda zusammengehalten wird.

Insgesamt schätze ich, dass diese Leute ein paar Tausend sind. Man könnte die Struktur des Tiefen Staates mit einem riesigen Hunderudel vergleichen. Die Leute, die ich gerade beschrieben habe, sind die Top Dogs.

Aber es gibt noch Hunderttausende mehr, die nicht an der Schnittstelle stehen, aber direkt von ihnen abhängen, einen erheblichen Einfluss haben und den Tiefen Staat unterstützen, weil er sie unterstützt. Dazu gehören viele der Wohlhabenden, vor allem diejenigen, die es dank ihrer staatlichen Verbindungen so weit gebracht haben. Die 1,5 Millionen Menschen, die streng geheim sind (das ist eine schockierende, aber zutreffende Zahl), sowie die Spitzenkräfte des organisierten Verbrechens, insbesondere des illegalen Drogenhandels, von dem es ohne den Staat kaum etwas gäbe. Dazu kommen die mittleren Ebenen bei Polizei und Militär, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen.

Diese Personen könnte man als die “Running Dogs” bezeichnen.

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Millionen Menschen, die darauf angewiesen sind, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, wie die mehr als 50 % der Amerikaner, die Nettoempfänger von staatlichen Leistungen sind – die 70 Millionen Sozialhilfeempfänger, die 90 Millionen Medicaid-Empfänger, die 50 Millionen Lebensmittelmarkenempfänger, die vielen Millionen, die Hunderte von anderen Programmen in Anspruch nehmen, die 23 Millionen Staatsbediensteten und die meisten ihrer Familien. Lassen Sie uns sogar die vielen Millionen Durchschnittsbürger mit einbeziehen, die gerade so über die Runden kommen.

Man könnte diese Menschen, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, als “Whipped Dogs” (Geprügelte Hunde) bezeichnen. Sie lieben und fürchten ihr Herrchen oder Frauchen; sie tun, was man ihnen sagt, rollen sich auf den Rücken und machen sich in die Hose, wenn sie mit einem Top Dog oder Running Dog konfrontiert werden, der meint, sie seien aus der Reihe getanzt. Diese drei Arten von Hunden machen die große Mehrheit der US-Bevölkerung aus. Ich vertraue darauf, dass Sie nicht zu ihnen gehören. Ich betrachte mich in diesem Zusammenhang als einsamen Wolf und hoffe, Sie sind es auch. Leider sind Hunde jedoch Feinde der Wölfe und neigen dazu, sie zu jagen.

Der tiefe Staat ist zerstörerisch, aber er ist großartig für die Menschen in ihm. Und wie bei jedem lebenden Organismus ist seine oberste Direktive: Überleben! Er überlebt, indem er die Fiktion indoktriniert, dass er sowohl gut als auch notwendig ist. Sie ist jedoch ein Parasit, der die lächerliche Vorstellung fördert, dass jeder auf Kosten der Gesellschaft leben kann.

Ist es eine Verschwörung, die von einem Mann angeführt wird, der eine weiße Katze streichelt? Ich glaube nicht. Es ist schon schwer genug, einen Haufen Freunde dazu zu bringen, sich auf einen Film zu einigen, ganz zu schweigen von einem Haufen machthungriger Bösewichte, die das Leben aller bestimmen wollen. Andererseits kennen sich die Top Dogs alle, sind auf dieselben Schulen gegangen, gehören denselben Clubs an, pflegen Kontakte und haben vor allem gemeinsame Interessen, Werte und Philosophien.

Der amerikanische Deep State dreht sich um den Washington Beltway. Er importiert den Reichtum Amerikas als Steuereinnahmen. Ein großer Teil dieses Reichtums wird dort von nutzlosen Mäulern konsumiert. Und dann exportiert er Dinge, die den Tiefen Staat stärken, darunter Kriege, Fiat-Währung und zerstörerische Politik. Das ist unhaltbar, weil aus einer Stadt voller Parasiten nichts Wertvolles herauskommen kann.

EINE LÖSUNG?

Viele Amerikaner glauben zweifelsohne, dass Donald Trump eine Lösung für die Probleme der USA ist. Sie halten ihn für einen Außenseiter, der den tiefen Staat zerschlagen wird. Das ist verständlich, denn er ist ein Kulturkonservativer. Er will, dass das Land wieder so wird wie früher, als Mama, Apfelkuchen und Chevrolets noch wichtiger waren als Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Er ist ein Nationalist, ein Traditionalist und geschäftsorientiert. Das ist alles schön und gut. Aber für den Tiefen Staat ist es irrelevant.

Das Problem ist, dass Trump sich fast zwangsläufig mit Akteuren des Tiefen Staates umgeben wird; sie sind wirklich alles, was es in und um den Washington Beltway, die Wall Street, die Wissenschaft oder die Medien gibt. Er wird keine Regierungsbehörden abschaffen (auch wenn er ein paar beschneiden könnte) und Tausende von Regierungsangestellten entlassen. Das Fehlen eines philosophischen Kerns wird dafür sorgen, dass er nicht versuchen wird, den Staat abzuschaffen (wie Milei oder Ron Paul), sondern ihn nur so einsetzen wird, wie er es für richtig hält. Der Beweis dafür sind die Billionen neuer Staatsausgaben und Defizite, denen er zugestimmt hat, als er an der Macht war. Er wird weitere Billionen ausgeben, wenn er wiedergewählt wird. Und all das wird den Tiefen Staat füttern.

Das Gute daran ist, dass, wenn Trump gewählt wird, seine Rhetorik weniger anstößig sein wird als die von Kamala. Es werden wahrscheinlich weniger katastrophale Gesetze erlassen, und einige Vorschriften werden wahrscheinlich abgebaut werden.

Auf der weniger erfreulichen Seite befürchte ich, dass die Demokraten im November gewinnen könnten. Sie haben die Kontrolle über den Staatsapparat, und die wollen sie auf keinen Fall abgeben. Dem tiefen Staat wird es natürlich gut gehen, wenn Trump gewinnt. Aber niemand will ein Risiko eingehen; es könnte ein paar kaputte Reisschüsseln geben. Er könnte sich in eine tickende Zeitbombe verwandeln. Der tiefe Staat, das Establishment, wird also noch fetter und glücklicher sein, wenn die Demokraten die Kontrolle übernehmen.

Das ist es, wofür sie arbeiten werden. Und das ist der Weg zu wetten.

Anmerkung des Herausgebers: Es ist klar, dass sich im Moment einige bedrohliche soziale, politische, kulturelle und wirtschaftliche Trends abspielen. Viele davon scheinen auf einen bedauerlichen Niedergang des Westens hinzuweisen.