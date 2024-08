Neue Videos am Mittwoch

Tauchen Sie heute in eine breite Palette neuer und fesselnder Videos ein, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie Beiträge, die verschiedenste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Nick Fuentes über israelische False Flags und die Wahl 2024 (The Reese Report – Deutsch)

Interview mit Dr. Michael Nehls – „Perfekte Propaganda“

Douglas Macgregor: Nur die USA will permanent Krieg

Der gnadenlose Krieg der Pharma gegen die Menschheit! Brisante Rundschau mit Ivo Sasek

Der Krebs von König Charles III. – eine weitere Lüge, um Zeit für die Weltherrschaft zu gewinnen?

Link zum Video

Im Gespräch: Kathrin Haas (HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs) | Apolut: Im Gespräch

Zwangs-Impfung. Heute Neuseeland, morgen die ganze Welt….?

Evangelikale Zionisten treiben die Welt ins Armageddon (The Reese Report – Deutsch)

Wie souverän ist die Schweiz?

Das WEF will alles digitalisieren: Wälder, Seen, Meere usw. und ihnen einen digitalen Wert zuweisen

Link zum Video

Zeugenaussagen israelischer Soldaten aus Gaza

False Flag vorbereitet? SO will die USA uns in den Krieg ziehen…

Börsenlegende zerstört die Grünen! (Dr. Marc Fabers Abrechnung)

Berühmte Schauspieler leiden unter Nebenwirkungen und sterben nach den Impfungen. Teil CLIII – 153

Link zum Video

Das soll die nächste Eskalation werden! | Visa Affäre | Olympische Spiele Skandale!

Armageddon?

Kayvan Uncut #1