Die Pläne der Junk-Food-Lobby, die Agenda von RFK zu durchkreuzen

Von Lee Fang

Der Plan, „Make America Healthy Again“ zu blockieren. Exklusive Insider-Details von Lobbyisten, die die Hersteller von Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, PepsiCo und die Getränkeindustrie vertreten.

Diese Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit RealClearInvestigations durchgeführt.

Amerikas berühmtester Fast-Food-Fan ist vielleicht ein unwahrscheinlicher Kandidat, um Amerika wieder gesund zu machen, aber Donald Trump scheint bereit zu sein, die Essgewohnheiten anzugehen, die zu einer rasanten Zunahme der Fettleibigkeit geführt haben. Die Junk-Food-Industrie ist davon nicht begeistert.

RealClearInvestigations hat erfahren, dass sich Vertreter von Unternehmen, die Snacks, zuckerhaltige Getränke und Speiseöle herstellen, bereits treffen, um zu besprechen, wie sie die Reformagenda von Robert F. Kennedy Jr., dem ehemaligen Anwalt für Verbraucherrechte, den Trump für die Leitung des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste nominieren will, vereiteln können. Ihre Reaktion ist ein frühes Beispiel für das, was Experten als massive Bemühungen von Lobbyisten in Washington, D.C. voraussagen, um ihre Klienten als Reaktion auf Trumps Versprechen, die Art und Weise, wie Washington Geschäfte macht, zu ändern, zu positionieren.

Obwohl sich ein Großteil der frühen Kritik an Kennedys Nominierung auf seine Skepsis gegenüber einigen Impfstoffen konzentriert hat, ist der Kandidat ein langjähriger Kritiker der Lebensmittelindustrie, die seiner Meinung nach maßgeblich zur Adipositas-Epidemie in Amerika beiträgt. In den letzten Monaten forderte er ein hartes Durchgreifen bei Lebensmittelzusatzstoffen, Beschränkungen für bestimmte Pflanzenschutzmittel, strengere Richtlinien in Bezug auf Interessenkonflikte zwischen Regulierungsbehörden und Unternehmen sowie eine Überprüfung aller Substanzen, die seiner Meinung nach dazu führen, dass Amerikaner „von Big Pharma und Big Food massenhaft vergiftet werden“.

Kennedys Nominierung könnte sich als die größte Kehrtwende zwischen der ersten und der zweiten Trump-Regierung erweisen. Beim letzten Mal haben Trumps Ernennungen aus Rücksicht auf traditionelle Geschäftsinteressen Vorschriften für neurotoxische Insektizide rückgängig gemacht und zusätzliche Verzögerungen bei der Aktualisierung der Ernährungsstandards für Schulessen hinzugefügt.

In Videos, die in diesem Jahr viral gingen, hat Kennedy ultra-verarbeitete Lebensmittel als Priorität für seine Agenda „Make America Healthy Again“ (MAHA) herausgestellt. In einem Video, das sich mit den potenziellen Gefahren des Lebensmittelfarbstoffs Gelb 5 befasst, steht Kennedy vor einem Tisch mit Doritos-Chips und Cap’n-Crunch-Müsli und behauptet, dass die in solchen Produkten verwendeten Inhaltsstoffe ein Grund dafür sind, dass mehr als 40 % der erwachsenen Amerikaner von den Centers for Disease Control and Prevention als fettleibig eingestuft werden. Der Farbstoff, auch bekannt als Tartrazin, wird mit Verhaltensproblemen bei Kindern und anderen Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht. Die Europäische Union verlangt Warnhinweise für Kinder auf Produkten mit Tartrazin.

Kennedy hat ähnliche Argumente bezüglich der weit verbreiteten Verwendung von Samenölen – einschließlich solcher aus Mais, Sojabohnen, Sonnenblumen und Erdnüssen – vor allem in stark verarbeiteten Lebensmitteln vorgebracht. Untersuchungen deuten darauf hin, dass hohe Mengen an Samenölen, die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, Entzündungen verursachen können. Amerikas übermäßige Abhängigkeit von Samenölen in Fast-Food- und Snackprodukten, so Kennedy, ist ein wichtiger, aber übersehener Faktor in der Gesundheitskrise.

Führende Vertreter der Lebensmittelindustrie schlugen bereits vor der Wahl Alarm. Im Oktober warnte Invariant, eine einflussreiche PR-Firma, die viele Lebensmittelunternehmen bei der Gestaltung der Politik in Washington, D.C., berät, ihre Kunden vor Kennedys wachsendem Einfluss auf Trump und die Republikanische Partei.

„Eine zunehmende Anzahl rechter Stimmen nimmt die Lebensmittelindustrie ins Visier“, hieß es in einem Memo vom Oktober, das an Kunden wie McDonald’s und Amerikas größte Süßwarenhersteller verschickt wurde. Die Lobbyisten warnten, dass Kennedys MAHA-Bewegung ‚unter konservativen Persönlichkeiten, die sich lautstarker für die Art und Weise interessieren, wie Lebensmittel hergestellt und reguliert werden, zunehmend an Dynamik gewonnen hat‘.

Diese ersten Alarmglocken haben sich laut Aufzeichnungen, die RCI vorliegen, zu einer Sirene für Snackhersteller und Vertreter der Agrarindustrie entwickelt. Am vergangenen Freitag versammelten sich Lobbyisten großer Lebensmittelhersteller über Zoom, um über den Aufstieg von MAHA zu diskutieren und wie man am besten mit Kennedys kürzlich angekündigter Nominierung umgehen sollte.

Danielle Beck, eine Teilnehmerin des Anrufs, die PepsiCo, den Hersteller von Doritos und Cap’n Crunch, und die Corn Refiners Association, eine Handelsgruppe der größten Hersteller von Saatölen auf Maisbasis, vertritt, merkte an, dass der Kongress Kennedys Möglichkeiten einschränken könnte.

Die „traditionellen Interessengruppen aus der Landwirtschaft und Lebensmittelbranche“, so Beck, „könnten versuchen, den Bewilligungsprozess zu beeinflussen“, um einzuschränken, was Kennedy „initiieren oder umsetzen“ darf.

Die für die Bewilligung der Mittel zuständigen Kongressmitglieder nutzen den jährlichen Finanzierungsprozess oft, um die Befugnisse der Bundesbehörden einzuschränken. Im Jahr 2010 fügte der Bewilligungsausschuss des Repräsentantenhauses auf Druck von Branchenvertretern eine Bestimmung in die Bundesfinanzierung ein, die vorschrieb, dass Tomatenmark auf Tiefkühlpizzen gemäß den Ernährungsvorschriften als Gemüse gezählt werden muss.

Die Lobbyisten merkten an, dass Kennedys langwierige Forderungen auch dazu genutzt werden könnten, seine gesamte Agenda zu blockieren. „Wenn sich RFK Jr. auf zwanzig verschiedene Dinge konzentriert, sind die Erfolgschancen wahrscheinlich begrenzt“, bemerkte Ken Barbic, ein weiterer Invariant-Lobbyist, der verarbeitete Lebensmittelunternehmen und landwirtschaftliche Interessen vertritt.

Invariant wurde zwar von Heather Podesta, einer prominenten Geldbeschafferin der Demokraten, gegründet, kann aber auf parteiübergreifenden Einfluss verweisen. Barbic war beispielsweise während der ersten Amtszeit von Trump im Landwirtschaftsministerium tätig und das Unternehmen beschäftigt eine Reihe ehemaliger GOP-Mitarbeiter.

Das Bestätigungsverfahren im Senat, so die Lobbyisten weiter, könnte ein weiterer Prozess sein, durch den die Industrie die Prioritätenliste der MAHA beeinflussen könnte. Während Kennedy sich mit einzelnen Senatoren trifft, so Beck, „können ernsthafte Gespräche geführt und Zusagen gemacht werden, um sich die Stimmen zu sichern, die am Ende zu einigen Verschiebungen in der Gesamtagenda von RFK führen könnten.“

Mit anderen Worten: Um mehr als 50 Stimmen im Senat zu erhalten, schlagen die Lobbyisten vor, Kennedy davon zu überzeugen, einige seiner MAHA-Forderungen aufzugeben.