Trump und der Sturm des Jahrhunderts

Von Douglas Macgregor , Dave Ramaswamy

Die USA schlafwandeln in eine Katastrophe im Nahen Osten.

In den Hauptstädten vieler Nationen herrscht die Befürchtung, dass sich Israel durch die Rückkehr von Präsident Donald Trump nach Washington ermutigt fühlen könnte, den Iran anzugreifen. Mike Evans, Gründer des Friends of Zion Museum in Jerusalem, meint: „Es gibt keinen Staatschef, den Trump mehr respektiert als Netanjahu.“

Der evangelikale Führer vertraut auch an, dass Präsident Trump vor seiner Amtseinführung einen israelischen Angriff unterstützen würde, da er davon ausgeht, dass die Zerstörung der iranischen Ölförderanlagen die iranische Wirtschaft zerstören und den Iran dazu veranlassen würde, den Krieg mit Israel zu beenden, bevor Präsident Trump sein Amt antritt. Diese Überlegung schließt keineswegs eine israelische Entscheidung aus, auch die iranischen Nuklearentwicklungsstätten anzugreifen.

Was Trump tun wird oder nicht, ist ungewiss. Ungewiss ist auch, wann die trügerische Stille in der Pattsituation zwischen Teheran und Jerusalem enden wird.

Eines ist sicher: Wenn Amerika sich Israel in seinem Krieg gegen den Iran anschließt, wird das Ergebnis ein geopolitischer Showdown sein, der die Welt, wie wir sie kennen, dramatisch verändern könnte. Es ist der Sturm des 21. Jahrhunderts und im Moment segelt das amerikanische Staatsschiff direkt hinein. Trump sollte von seinen zivilen und militärischen Beratern zumindest Antworten auf vier wichtige Fragen verlangen.

Frage 1: Was ist das Ziel der USA, wenn sie einen Krieg gegen den Iran führen? Ist es Washingtons Ziel, den iranischen Staat zu zerstören? Seine Fähigkeit zu zerstören, Krieg gegen Israel zu führen? Die Entwicklung der nuklearen Fähigkeiten des Iran zu unterbinden? Oder den iranischen Staat zu enthaupten, in der Hoffnung, dass das iranische Volk seine nationale Regierung stürzt?

All diese Ziele erfordern eine gründliche Untersuchung und Analyse. In einigen Fällen überschneiden sie sich, in anderen nicht. Die Antworten erfordern die Ermittlung der Ressourcen, der Arbeitskräfte, der Fähigkeiten und der Zeit, die zur Erreichung dieser Ziele benötigt werden.

Es ist offensichtlich, dass die Luft- und Seestreitkräfte der USA mächtige Angriffe durch die dichte iranische Luft- und Raketenabwehr durchführen und sich selbst und amerikanische Militärstützpunkte gegen Angriffe durch iranische und verbündete Streitkräfte in der Region verteidigen müssen. Wie lange können diese Streitkräfte operieren, bevor ihre Munitionsvorräte erschöpft sind und ihre Verluste an Menschen und Material ersetzt werden können?

Je nach Antwort können die genannten Ziele erreichbar sein oder auch nicht. Nationale politische und militärische Führungskräfte planen und organisieren gewöhnlich, um kurzfristige, entscheidende Ergebnisse zu erzielen, aber Kriege dauern immer länger als erwartet.

Frage 2: Wie wird die Militärmacht der USA die Ziele erreichen?

Was ist die richtige Mischung aus Waffensystemen und Munition? Welche Ziele versprechen Auswirkungen, die die Kampffähigkeit des Iran tiefgreifend beeinflussen? Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten Studien zur Wirksamkeit von Bombenangriffen, dass der wichtigste Beitrag der Luftwaffe zur Niederlage Deutschlands in der Zerstörung der deutschen Treibstoffproduktion und des Transportnetzes für den Transport des Treibstoffs bestand. Der zweitwichtigste Beitrag bestand darin, die deutschen Luftstreitkräfte dazu zu bringen, die Städte und Industrien Deutschlands zu verteidigen, wodurch die deutsche Armee ihrer Luftunterstützung beraubt wurde. Dennoch wurden Tausende Tonnen Bomben auf Tausende Ziele abgeworfen, mit minimalen Auswirkungen auf die deutsche Kriegsmaschinerie.

Kann die Luft- und Raketenmacht allein den iranischen Staat dazu zwingen, sich den Forderungen Israels und der USA zu unterwerfen? Bis heute hat noch keine noch so große Anzahl an Präzisionsangriffskräften in Verbindung mit weltraumgestützten und terrestrischen, dauerhaften Aufklärungs-, Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten (ISR) einen Sieg im Krieg gebracht. Die Kosovo-Luftangriffe haben der serbischen Wirtschaft enormen Schaden zugefügt, aber ihre Auswirkungen auf die serbischen Bodentruppen waren minimal. Nachdem Moskau jedoch sein Versprechen, die serbische Bevölkerung mit Energie und Lebensmitteln zu unterstützen, zurückgezogen hatte, veranlasste die Zerstörung von Kraftwerken und ziviler und kommerzieller Infrastruktur die serbische Führung, ihre Streitkräfte aus dem Kosovo abzuziehen.

Dennoch wurde die serbische Luftabwehr trotz ihrer veralteten Technologie nie unter 80 Prozent ihrer Effektivität herabgesetzt. Präzisionsschläge haben an Tödlichkeit und Leistungsfähigkeit zugenommen, aber auch die Militärtechnologie des iranischen Staates. Wie weit, ist unbekannt. Darüber hinaus könnte sich herausstellen, dass Luft- und Raketenangriffe nicht in der Lage sind, den Abschuss von Zehntausenden von Raketen, Raketen und unbemannten Systemen gegen Israel zu stoppen, wie es bei der Hisbollah der Fall war.

Frage 3: Wie sieht der gewünschte Endzustand aus? Wie soll es nach Ansicht des Präsidenten um den Iran und die umliegende Region stehen, wenn die Kämpfe beendet sind?

Diese Frage ist möglicherweise am schwierigsten zu beantworten. Im Gegensatz zum Irak 1991 und 2003 oder Serbien 1999 oder Libyen 2011 ist der Iran nicht isoliert. Der Iran hat Verbündete und Unterstützer. Da die amerikanischen operativen strategischen Militärplaner 1991 den Endzustand nicht definiert hatten, waren sie auf den Ausgang des Krieges nicht vorbereitet. Der daraus resultierende Frieden war für die langfristigen Interessen der Vereinigten Staaten unbefriedigend.

Das russische Außenministerium gab kürzlich bekannt, dass „die Verhandlungen über die strategische Sicherheitspartnerschaft zwischen Russland und dem Iran andauern … mit besonderem Schwerpunkt auf militärischer Zusammenarbeit“. Chinas Präsident Xi Jinping hat dem Iran die Unterstützung Chinas bei der Verteidigung der nationalen Souveränität und Sicherheit des Iran zugesichert.

Selbst der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) rät von einem Angriff auf den Iran ab. Während eines kürzlich abgehaltenen Gipfeltreffens arabischer und muslimischer Staats- und Regierungschefs erklärte MBS: „Die internationale Gemeinschaft sollte Israel dazu verpflichten, die Souveränität der islamischen Schwesterrepublik Iran zu respektieren und ihr Land nicht zu verletzen.“

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) unternehmen ebenfalls strategische Finanzschritte. Saudi-Arabiens Bestände an US-Staatsanleihen schwankten erheblich und fielen im Juni 2023 auf etwa 108,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von über 41 Prozent seit Anfang 2020 entspricht. Sollte es zu einem Konflikt mit dem Iran kommen, werden die Saudis und die Emirate ihr Vermögen wahrscheinlich auf die Arabische Halbinsel zurückführen und einen „Feuerverkauf“ ihrer US-Staatsanleihen starten, was in den USA und im Westen eine Finanzkrise in der Größenordnung der Großen Depression auslösen würde.

Weniger auffällig, aber nicht weniger wichtig ist die türkische Entscheidung, die Beziehungen zu Israel abzubrechen. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat außerdem signalisiert, dass die türkischen Streitkräfte bereit sind, in Nordsyrien Operationen zu starten, um von den USA und Israel unterstützte kurdische Streitkräfte zu vernichten, die die Sicherheit der Türkei und Syriens bedrohen. Türkische Streitkräfte könnten leicht zur Verteidigung des Libanon oder Ägyptens eingesetzt werden.

Frage 4. Was sind die strategischen Kosten für das amerikanische Volk, wenn Washington sich weigert, sich an einem von Israel begonnenen regionalen Krieg zu beteiligen?

Seit dem 7. Oktober 2023 gehen die politischen und militärischen Ziele Israels weit über die Verteidigung des israelischen Staatsgebiets hinaus. Netanjahu scheint zuversichtlich zu sein, dass die israelischen Streitkräfte mit amerikanischer Finanzhilfe und militärischer Unterstützung Millionen palästinensischer Araber aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland sowie die Hisbollah aus dem Südlibanon vertreiben können. Um den Sieg Israels zu sichern, besteht Premierminister Netanjahu jedoch darauf, dass auch der Iran und seine Stellvertreter in Syrien, im Irak und im Jemen vernichtet werden müssen.

Was bedeuten Netanjahus Ziele für die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft und die Stabilität des internationalen Systems? Kann Israel überleben, ohne seine zahlreichen Feinde anzugreifen?

1956 weigerte sich Präsident Dwight D. Eisenhower, wegen der ungarischen Revolution gegen den Kommunismus einen Krieg mit der Sowjetunion zu riskieren. Im selben Jahr weigerte sich Eisenhower, die anglo-französisch-israelische Intervention zur Eroberung des Suezkanals zu unterstützen. 1968 weigerte sich Präsident Lyndon B. Johnson, die amerikanische Militärmacht einzusetzen, um die sowjetische Militärintervention zur Wiedererlangung der Kontrolle über die Tschechoslowakei zu stoppen. Keine dieser Entscheidungen schadete den nationalen Interessen der USA.

Eisenhower betrachtete den Erfolg der amerikanischen Waffen im Zweiten Weltkrieg als Ergebnis der sorgfältig ausgearbeiteten großangelegten Strategie, die von zivilen Führern entworfen und von der obersten Führung der Streitkräfte umgesetzt wurde. Stanley Kubricks Film Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben aus dem Jahr 1964 verspottete nicht nur die in den 1960er Jahren vorherrschende Denkweise über einen Atomkrieg, sondern zeigte auch den Zusammenbruch dieses wichtigen politischen Entscheidungsprozesses auf.

Der Film mit Peter Sellers und George C. Scott in den Hauptrollen beginnt mit einem abtrünnigen General der Luftwaffe, der nuklear bewaffnete B-52-Bomber den Befehl gibt, Ziele innerhalb der Sowjetunion anzugreifen. Währenddessen entdeckt der Präsident, der sagt, er wolle nicht als Massenmörder in die Geschichte eingehen, plötzlich, dass die Sowjets eine Weltuntergangsmaschine geschaffen haben, die aus Kobaltbomben besteht, die die kontinentalen Vereinigten Staaten treffen sollen, falls die Sowjetunion angegriffen wird.

Schließlich werden alle Bomber zurückgerufen, mit Ausnahme einer B-52, die von Major T.J. „King“ Kong kommandiert wird. „King“ Kong, der nichts von dem Rückrufbefehl weiß, beendet seine Mission, schreit und schwenkt seinen Cowboyhut, während er mit der Bombe in den Tod reitet. Das Ergebnis ist ein nukleares Armageddon.

Das ist wohl kaum der Stoff, aus dem eine Komödie gemacht ist, aber es ist eine warnende Geschichte. Eine beliebige Anzahl von Unfällen oder falschen Flaggen könnte einen Konflikt im Nahen Osten auslösen, aber Dr. Seltsam muss nicht Wirklichkeit werden. Um es mit den Worten des großen Trainers Vince Lombardi zu sagen: „Das Maß dafür, wer wir sind, ist, was wir mit dem machen, was wir haben.“ Es liegt an Trump, die Macht Amerikas weise einzusetzen.