Jeden Tag Viagra

Viagra ist den meisten als Medikament zur Behandlung von Erektionsstörungen bekannt. Es wird in der Regel nur nach Bedarf eingenommen, also kurz vor dem geplanten Geschlechtsverkehr. Doch was passiert, wenn Männer Viagra täglich einnehmen? Das ist eine Frage, die viele bewegt und die sowohl medizinische als auch gesundheitliche Aspekte berührt.

In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die möglichen Auswirkungen einer täglichen Einnahme von Viagra auf den Körper, das Herz-Kreislauf-System und die allgemeine Gesundheit. Es wird darum gehen, wie der Wirkstoff auf das Gefäßsystem einwirkt, welche Vorteile und Risiken damit verbunden sind und wie der Körper im Laufe der Zeit auf diese tägliche Dosis reagiert.

Das passiert, wenn Männer jeden Tag Viagra einnehmen!

Wie wirkt Viagra im Körper?

Viagra, auch bekannt unter dem Wirkstoffnamen Sildenafil, gehört zur Klasse der sogenannten Phosphodiesterase-5-Hemmer (PDE-5-Hemmer). Diese Medikamente wirken, indem sie das Enzym hemmen,