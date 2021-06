Vergessene Momente aus der Geschichte der Impfstoffe – Yes, History Matters

wakingtimes.com: Die wissenschaftliche Propaganda über Impfstoffe hat schwindelerregende Höhen erreicht, während Offizielle die uninformierte Öffentlichkeit auf den Tag der Befreiung hinweisen, wenn eine COVID-Spritze, auch bekannt als Gott, die Erde retten wird.

Hier ist ein Auszug aus einem Kapitel meines 1988 erschienenen Buches AIDS INC., der einige der berüchtigten Momente in der Geschichte der Impfungen aufdeckt – von der Presse verschwiegen oder einfach vergessen.

Für jene Verweigerer, die sich an die Vorstellung klammern, dass Impfstoffe bemerkenswert sicher und effektiv sind, ist dieser Artikel eine Pille, die man schlucken kann, zwar bitter, aber immunisierend gegen die Auswirkungen der kahlen Lügen des verbogenen medizinischen Establishments.

Verstehen Sie: dies ist nur ein Teil der Geschichte von Katastrophen und Enthüllungen, und sie hört bei 1988 auf.

„Die kombinierte Todesrate durch Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten und Masern bei Kindern bis zu fünfzehn Jahren zeigt, dass fast 90 Prozent des gesamten Rückgangs der Sterblichkeit zwischen 1860 und 1965 vor der Einführung von Antibiotika und weit verbreiteter Immunisierung stattgefunden hat. Zum Teil kann dieser Rückgang auf verbesserte Wohnverhältnisse und auf eine Abnahme der Virulenz der Mikroorganismen zurückgeführt werden, aber der bei weitem wichtigste Faktor war eine höhere Wirtsresistenz aufgrund besserer Ernährung.“ Ivan Illich, Medical Nemesis, Bantam Books, 1977

„Bei einem kürzlichen britischen Ausbruch von Keuchhusten zum Beispiel erkrankten sogar vollständig geimpfte Kinder in ziemlich großer Zahl; und die Rate der schweren Komplikationen und der Todesfälle war nur geringfügig reduziert. Bei einem anderen kürzlichen Ausbruch von Keuchhusten erkrankten 46 der 85 untersuchten voll geimpften Kinder schließlich an der Krankheit.“

„1977 wurden 34 neue Fälle von Masern auf dem Campus der UCLA gemeldet, in einer Bevölkerung, die nach sorgfältigen serologischen Tests angeblich zu 91% immun war. Weitere 20 Fälle von Masern wurden 1981 in der Gegend von Pecos, New Mexico, innerhalb weniger Monate gemeldet, und 75 % von ihnen waren vollständig geimpft worden, einige von ihnen erst kürzlich. Eine Umfrage unter Sechstklässlern in einer gut geimpften städtischen Gemeinde ergab, dass etwa 15 % dieser Altersgruppe noch anfällig für Röteln sind, eine Zahl, die im Wesentlichen mit der aus der Zeit vor der Impfung übereinstimmt.“

„Und schließlich, obwohl die Gesamthäufigkeit der typischen akuten Masern in den USA von etwa 400’000 Fällen jährlich in den frühen 60er Jahren auf etwa 30’000 Fälle in den Jahren 1974-76 stark zurückgegangen ist, blieb die Sterberate genau gleich; und da die höchste Inzidenz jetzt bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen auftritt, hat sich das Risiko einer Lungenentzündung und nachweisbarer Leberanomalien laut einer aktuellen Studie sogar erheblich erhöht, auf weit über 3% bzw. 2%.“ Richard Moskowitz, MD, The Case Against Immunizations, 1983, American Institute of Homeopathy.

„Von allen gemeldeten Keuchhustenfällen zwischen 1979 und 1984 bei Kindern im Alter von mehr als 7 Monaten – also alt genug, um die erste DPT-Impfung (Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus) erhalten zu haben – traten 41% bei Kindern auf, die drei oder mehr Impfungen erhalten hatten, und 22% bei Kindern, die eine oder zwei Impfungen hatten.“

„Von den Kindern unter 7 Monaten, die Keuchhusten hatten, waren 34% zwischen ein und drei Mal geimpft worden.“

„… Basierend auf den einzigen US-Ergebnissen über unerwünschte DPT-Reaktionen, einer von der FDA finanzierten Studie an der Universität von Kalifornien, Los Angeles, wird eines von 350 Kindern einen Krampfanfall haben; eines von 180 Kindern wird einen hohen Schrei erleben, [kann auf Hirnschäden hinweisen]; und eines von 66 wird Fieber von 40 Grad oder mehr haben.“ Jennifer Hyman, Democrat and Chronicle, Rochester, New York, Sonderbeilage über DPT, vom April 1987.

„Eine Studie, die 1979 an der Universität von Kalifornien, Los Angeles, unter der Schirmherrschaft der Food and Drug Administration durchgeführt wurde, und die durch andere Studien bestätigt wurde, zeigt, dass in den USA jährlich etwa 1000 Säuglinge als direkte Folge von DPT-Impfungen sterben, und diese werden als SIDS-Todesfälle (Sudden Infant Death Syndrome) klassifiziert. Das sind etwa 10 bis 15% der Gesamtzahl der SIDS-Todesfälle, die jährlich in den USA auftreten (zwischen 8000 und 10’000, je nachdem, welche Statistik man verwendet).“ Leon Chaitow, Vaccination and Immunization, CW Daniel Company Limited, Saffron Walden, Essex, England, 1987.

„Der stellvertretende Gesundheitsminister Edward Brandt, Jr., MD, der vor dem U.S. Senatsausschuss für Arbeit und Humanressourcen aussagte, rundete … die Zahlen auf 9000 Fälle von Krämpfen, 9000 Fälle von Kollaps und 17’000 Fälle von schrillen Schreien auf insgesamt 35’000 akute neurologische Reaktionen auf, die jedes Jahr innerhalb von achtundvierzig Stunden nach einer DPT-Impfung bei Amerikas Kindern auftreten.“ DPT: A Shot in the Dark, von Harris L. Coulter und Barbara Loe Fischer, Harcourt Brace Jovanovich.

„Während 1970-71 sind 70-80% der britischen Kinder gegen Pertussis geimpft worden, jetzt liegt die Rate bei 39%. Das Komitee sagt voraus, dass die nächste Pertussis-Epidemie wahrscheinlich schwerer ausfallen wird als die von 1974/75. Sie erklären jedoch nicht, warum es 1970/71 unter der sehr gut geimpften britischen Kindern mehr als 33’000 Fälle von Keuchhusten mit 41 Todesfällen gab, während 1974/75 bei einer sinkenden Impfrate eine Keuchhustenepidemie nur 25’000 Fälle mit 25 Todesfällen verursachte.“ Wolfgang Ehrengut, Lancet, Feb. 18, 1978, S. 370.

„… Barker und Pichichero fanden in einer prospektiven Studie mit 1232 Kindern in Denver, Colorado, nach DTP heraus, dass nur 7 % der Geimpften frei von unerwünschten Reaktionen waren, darunter Fieber (53 %), akute Verhaltensänderungen (82 %). Anhaltendes Schreien (13%) und Antriebslosigkeit, Anorexie und Erbrechen. 71 % der Patienten, die eine zweite DTP-Injektion erhielten, erfuhren zwei oder mehr der überwachten Reaktionen.“ Lancet, 28. Mai 1983, p. 1217

„Veröffentlichungen der Weltgesundheitsorganisation zeigen, dass die Diphtherie in den meisten europäischen Ländern stetig zurückgeht, auch in den Ländern, in denen es keine Impfung gab. Der Rückgang begann lange bevor die Impfung entwickelt wurde. Es gibt sicherlich keine Garantie, dass eine Impfung ein Kind vor der Krankheit schützt; tatsächlich wurden in Großbritannien über 30’000 Fälle von Diphtherie bei vollständig geimpften Kindern registriert.“ Leon Chaitow, Impfung und Immunisierung, S. 58.

„Die Impfung gegen Keuchhusten (Pertussis) ist umstritten, da die Nebenwirkungen in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit erregt haben. Die Gegenbehauptung ist, dass die Wirksamkeit und der Schutz, den die Prozedur bietet, die möglichen negativen Auswirkungen bei weitem überwiegen… Die jährlichen Todesfälle, pro Million Kinder, durch diese Krankheit über den Zeitraum von 1900 bis Mitte der siebziger Jahre, zeigt, dass von einem Höhepunkt von knapp 900 Todesfällen pro Million Kinder (unter 15 Jahren) im Jahr 1905, der Rückgang beständig und dramatisch war. Bis zur Einführung der Massenimpfung Mitte der fünfziger Jahre sank die Sterblichkeitsrate um etwa 80 %. Der Rückgang hat sich seither fortgesetzt, wenn auch langsamer. Der größte Teil des Rückgangs kann nicht der Impfung zugeschrieben werden, da sie damals noch nicht in Gebrauch war.“ Chaitow, Vaccination and Immunization, S. 63.

„… das Schweinegrippe-Impfprogramm war einer ihrer (CDC) größten Fehler. Alles begann 1976, als CDC-Wissenschaftler sahen, daß ein Virus, das in einem Grippeausbruch in Fort Dix, N.J., involviert war, das dem Schweinegrippevirus ähnlich war, das 500’000 Amerikaner im Jahre 1918 tötete. Die Gesundheitsbehörden starteten sofort ein 100-Millionen-Dollar-Programm, um jeden Amerikaner zu immunisieren. Doch die erwartete Epidemie blieb aus, und der Impfstoff führte bei 532 Menschen zu partiellen Lähmungen. Es gab 32 Todesfälle.“ U.S. News and World Report, Joseph Carey, 14. Oktober 1985, S. 70, „How Medical Sleuths Track Killer Diseases.“

„Trotz (der Fälle), in denen die (Pocken-)Impfung offensichtlich versagte, die Bevölkerung zu schützen, und trotz der grassierenden Nebenwirkungen der Methoden, versuchten die Befürworter der Impfung weiterhin, die Methoden mit der Behauptung zu rechtfertigen, dass die Krankheit während der Zeit ihrer obligatorischen Anwendung in ganz Europa zurückgegangen sei. Wenn der Rückgang mit der Anwendung der Impfung korreliert werden konnte, dann konnte alles andere beiseite gelassen werden, und der Vorteil zwischen dem gegenwärtig geringen Auftreten der Krankheit konnte gezeigt werden, um die periodischen Misserfolge der Methode aufzuwiegen und die weitere Anwendung der Impfung zu begünstigen. Der Verdienst für den Rückgang der Häufigkeit von Pocken kann jedoch nicht der Impfung zugeschrieben werden. Tatsache ist, dass die Inzidenz in allen Teilen Europas zurückging, unabhängig davon, ob geimpft wurde oder nicht.“ Chaitow, Vaccination and Immunization, S. 6-7.

„Die Pocken sind, wie der Typhus, seit 1780 (in England) ausgestorben. Die Impfung ist hierzulande weitgehend in Vergessenheit geraten, seit die Menschen zu erkennen begannen, wie ihr Wert durch die große Pockenepidemie von 1871-2 (die nach umfangreichen Impfungen auftrat) diskreditiert wurde.“ W. Scott Webb, A Century of Vaccination, Swan Sonnenschein, 1898.

„Bei diesem Vorfall (Kyoto, Japan, 1948) – dem schwersten seiner Art – war eine toxische Charge von Alaun-gefälltem Toxoid (APT) für die Erkrankung von über 600 Säuglingen und für nicht weniger als 68 Todesfälle verantwortlich.“

„Am 20. und 22. Oktober 1948 erhielt eine große Anzahl von Säuglingen und Kindern in der Stadt Kyoto ihre erste Injektion von APT. Am 4. und 5. November erhielten 15’561 Säuglinge und Kinder im Alter von einigen Monaten bis 13 Jahren ihre zweite Dosis. Ein bis zwei Tage später erkrankten 606 derjenigen, die die Injektion erhalten hatten. Von diesen starben 9 an akuter diphtheritischer Lähmung in sieben bis vierzehn Tagen und 59 an später Lähmung, hauptsächlich in vier bis sieben Wochen.“ Sir Graham Wilson, Hazards of Immunization, Athone Press, University of London, 1967.

„Bei der Verwendung dieses so genannten abgetöteten (Tollwut-)Impfstoffs kann es jedoch aufgrund einer unzureichenden Verarbeitung zu Unfällen kommen. Ein sehr schwerwiegender Vorfall dieser Art ereignete sich 1960 in Fortaleza, Ceara, Brasilien. Nicht weniger als 18 von 66 Personen, die mit Fermis karbolisiertem (Tollwut-)Impfstoff geimpft worden waren, litten an Enzephalomyelitis, und jeder der achtzehn starb.“ Sir Graham Wilson, Hazards of Immunization.

„Auf einer Pressekonferenz in Washington am 24. Juli 1942 berichtete der Kriegsminister, dass in der (amerikanischen) Armee zwischen dem 1. Januar und dem 4. Juli nach der Gelbfieberimpfung 28’585 Fälle von Gelbsucht beobachtet worden waren, von denen 62 tödlich verliefen.“ Wilson, Hazards of Immunization.

„Die weltweit größte Studie (durchgeführt in Südindien) zur Beurteilung des Wertes des BCG-Tuberkulose-Impfstoffs hat die verblüffende Enthüllung gemacht, dass der Impfstoff ‚keinen Schutz gegen bazilläre Formen der Tuberkulose bietet.‘ Die Studie, die als ‚äußerst erschöpfend und akribisch‘ bezeichnet wird, wurde 1968 vom Indian Council of Medical Research (ICMR) mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den U.S. Centers for Disease Control in Atlanta, Georgia, durchgeführt.“

„Die Häufigkeit neuer Fälle in der BCG-geimpften Gruppe war leicht (aber statistisch unbedeutend) höher als in der Kontrollgruppe, ein Ergebnis, das zu der Schlussfolgerung führte, dass die Schutzwirkung von BCG ‚gleich Null‘ war.“ New Scientist, 15. November 1979, zitiert von Hans Ruesch in Naked Empress, Civis Publishers, Schweiz, 1982.

„Zwischen dem 10. Dezember 1929 und dem 30. April 1930 erhielten 251 von 412 in Lübeck geborenen Säuglingen in den ersten zehn Lebenstagen drei Dosen des BCG-Impfstoffs durch den Mund. Von diesen 251 starben 72 an Tuberkulose, die meisten von ihnen innerhalb von zwei bis fünf Monaten und alle bis auf eines vor dem Ende des ersten Jahres. Darüber hinaus litten 135 an klinischer Tuberkulose, erholten sich aber schließlich; und 44 wurden tuberkulin-positiv, blieben aber gesund. Keines der 161 ungeimpften Säuglinge, die zu dieser Zeit geboren wurden, war auf diese Weise betroffen und keiner von ihnen starb innerhalb der folgenden drei Jahre an Tuberkulose.“ Hazards of Immunization, Wilson.

„Wir führten eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie durch, um die Wirksamkeit des 14-valenten Pneumokokken-Kapselpolysaccharid-Impfstoffs bei 2295 Hochrisikopatienten zu testen… Einundsiebzig Episoden von nachgewiesener oder wahrscheinlicher Pneumokokken-Pneumonie oder -Bronchitis traten bei 63 der Patienten auf (27 Placebo-Empfänger und 36 Impfstoff-Empfänger)… Wir konnten keine Wirksamkeit des Pneumokokken-Impfstoffs bei der Verhinderung von Pneumonie oder Bronchitis in dieser Population nachweisen.“ New England Journal of Medicine, 20. November 1986, S. 1318, Michael Simberkoff et al.

Im Frühjahr 1955 begannen die Cutter Labs mit dem Verkauf ihres Standard-Polio-Impfstoffs. Der Impfstoff war infektiös, und bei den Empfängern traten 200 Fälle von Polio auf. Davon gab es elf Todesfälle. Etwa 100 Fälle von Lähmungen waren die Folge. JR

„Aber schon bevor Salk seinen Impfstoff entwickelte, war die Kinderlähmung immer weiter zurückgegangen; die 1942 registrierten 39 Fälle pro 100’000 Einwohner nahmen von Jahr zu Jahr ab, bis sie 1952 auf nur noch 15 Fälle zurückgingen … so M. Beddow Baylay, der englische Chirurg und Medizinhistoriker.“ Slaughter of the Innocent, Hans Reusch, Civitas Publish ers, Schweiz, und Swain, New York, 1983.

„Viele veröffentlichte Geschichten und Berichte haben behauptet, angedeutet oder auf andere Weise Fachleute und die Öffentlichkeit zu der Annahme verleitet, dass der starke Rückgang der Fälle (und der Todesfälle) von Poliomyelitis im Jahr 1955 im Vergleich zu 1954 auf den Salk-Impfstoff zurückzuführen ist…Dass dies ein Irrtum ist, ergibt sich aus diesen Überlegungen. Die Zahl der geimpften Kinder war zu gering, um den Rückgang zu erklären. Der starke Rückgang zeigte sich, bevor die Impfungen begannen oder ihre Wirkung entfalten konnten, und lag in der gleichen Größenordnung wie der Rückgang nach der unmittelbaren Zeit nach der Impfung.“ Dr. Herbert Ratner, Kind und Familie, Bd. 20, Nr. 1, 1987.

„Bislang ist es kaum möglich, einen Einblick in das Ausmaß der Impfkatastrophe von 1955 in den Vereinigten Staaten zu gewinnen. Es kann als sicher gelten, dass die offiziell festgestellten 200 Fälle (von Polio), die direkt oder indirekt durch die (Polio-)Impfung verursacht wurden, Mindestzahlen darstellen… Es ist kaum abzuschätzen, wie viele der 1359 (Polio-)Fälle unter den Geimpften als Versagen des Impfstoffs angesehen werden müssen und wie viele davon durch den Impfstoff infiziert wurden. Eine sorgfältige Untersuchung des epidemiologischen Verlaufs der Kinderlähmung in den Vereinigten Staaten liefert Hinweise von gravierender Bedeutung. In zahlreichen Bundesstaaten der U.S.A. entwickelten sich mit den Impfungen im Frühjahr 1955 typische frühe Epidemien…Die Impfzwischenfälle des Jahres 1955 lassen sich nicht ausschließlich auf das Versagen einer Herstellerfirma zurückführen.“ Dr. Herbert Ratner, Kind und Familie, 1980, Bd. 19, Nr. 4, „Die Geschichte des Salk-Impfstoffs (Teil 2)“.

„Es genügt zu sagen, dass die meisten der großen (Polio-)Epidemien, die in diesem Land seit der Einführung des Salk-Impfstoffs aufgetreten sind, auf den großflächigen Einsatz des Impfstoffs folgten und durch einen ungewöhnlich frühen saisonalen Ausbruch gekennzeichnet waren. Um nur einige zu nennen: die Massachusetts-Epidemie von 1955, die Chicago-Epidemie von 1956 und die Des Moines-Epidemie von 1959.“ Dr. Herbert Ratner, Kind und Familie, 1980 vol. 19, no. 4.

„Der Lebendimpfstoff (Sabin) gegen das Poliovirus ist seit 1972 die vorherrschende Ursache der im Inland auftretenden Fälle von paralytischer Poliomyelitis in den Vereinigten Staaten. Um das Auftreten solcher Fälle zu vermeiden, wäre es notwendig, die routinemäßige Verwendung des Poliovirus-Lebendimpfstoffs einzustellen.“ Jonas Salk, Science, 4. März 1977, S. 845.

„Nach eigenem Eingeständnis der (U.S.)-Regierung gab es eine 41%ige Versagerquote bei Personen, die zuvor gegen das (Masern-)Virus geimpft worden waren.“ Dr. Anthony Morris, John Chriss, BG Young, „Occurrence of Measles in Previously Vaccinated Individuals“, 1979; vorgestellt auf einer Tagung der American Society for Microbiology in Fort Detrick, Maryland, 27. April 1979.

„Bevor die Ärzte begannen, Rötelnimpfungen zu verabreichen, waren schätzungsweise 85 % der Erwachsenen von Natur aus (lebenslang) immun gegen die Krankheit. Aufgrund der Immunisierung erwirbt die große Mehrheit der Frauen niemals eine natürliche Immunität (oder einen lebenslangen Schutz).“ Dr. Robert Mendelsohn, Let’s Live, Dezember 1983, zitiert von Carolyn Reuben in der LA WEEKLY, 28. Juni 1985.

„Die Verabreichung von KMV (abgetöteter Masernimpfstoff) setzte offenbar eine abweichende immunologische Reaktion in Gang, die Kinder nicht nur nicht vor natürlichen Masern schützte, sondern zu einer erhöhten Anfälligkeit führte.“ JAMA Aug. 22, 1980, vol. 244, p. 804, Vincent Fulginiti und Ray Helfer. Die Autoren weisen darauf hin, dass solche fälschlicherweise geschützten Kinder an „einer oft schweren, atypischen Form von Masern erkranken können. Atypische Masern sind gekennzeichnet durch Fieber, Kopfschmerzen … und einen vielfältigen Ausschlag (der) … aus einer Mischung von Makeln, Papeln, Bläschen und Pusteln bestehen kann …“

Die obigen Zitate geben nur einen Bruchteil der verfügbaren Literatur wieder.

Es ist eine sträfliche Täuschung zu sagen: „Impfstoffe sind einfach; sie stimulieren das Immunsystem und verleihen Immunität gegen bestimmte Krankheitserreger.“

Offizielle Berichte über Impfstoffreaktionen stehen oft im Widerspruch zu inoffiziellen Schätzungen aufgrund der verwendeten Analysemethode. Wenn eine unerwünschte Impfreaktion als eine kleine Gruppe möglicher Effekte definiert wird, die innerhalb von 72 Stunden nach einer Impfung auftreten, dann werden die Zahlen kleiner sein. Aber Ärzte wie G.T. Stewart von der Universität Glasgow haben durch akribische Untersuchungen, einschließlich Besuche in Krankenhäusern und Befragungen von Eltern geimpfter Kinder, herausgefunden, dass Reaktionen, die so schwerwiegend sind wie Hirnschäden (z.B. durch den DPT-Impfstoff), übersehen werden können, nicht gemeldet werden und man davon ausgehen kann, dass sie von anderen Ursachen herrühren.

-Nun, das war meine Erkenntnis, als ich 1988 unter die Oberfläche der Impfstofffrage schaute.

Jetzt befinden wir uns in sehr tiefen Gewässern. Die COVID-19-Hysterie wurde auf die NOTWENDIGKEIT eines Impfstoffs umgestimmt.

WIR müssen diesen propagierten bösen Traum abschütteln und fest gegen die kleinen Götter stehen, die ihre Fläschchen in jeder Arztpraxis, jedem Krankenhaus, jeder Schule, jedem Drogeriemarkt und jedem Zeltparkplatz verkehren und sie zu Schießbuden machen.

Wir haben bereits natürliche Immunsysteme. Sie funktionieren.