Vergleichen Sie Trumps Plan, Grönland und Kanada zu annektieren, mit dieser Karte der Neuen Weltordnung aus dem Jahr 1942

Der neue Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Tagen eine Reihe bemerkenswerter Erklärungen abgegeben. Er macht keinen Hehl daraus, dass er gerne Grönland und Kanada zu den USA hinzufügen würde. Dabei ging er sogar so weit, wirtschaftliche Maßnahmen anzudrohen.

„Grönland ist ein unglaublicher Ort“, schrieb Trump. „Wir werden es schätzen und vor der sehr wütenden Außenwelt schützen. Machen Sie Grönland wieder großartig.“ Zuvor hatte er Kanada vor dem scheidenden Premierminister Trudeau scherzhaft als „Amerikas 51. Staat“ bezeichnet.

Zusätzlich hat Trump angekündigt, den Namen des Golfs von Mexiko zu ändern. Das Meer, das die USA, Mexiko und Kuba verbindet, solle bald Golf von Amerika heißen, erklärte er.

A 1942 Map of the New World Order



The map shows Greenland, Mexico, and Canada as part of the United States of America.



Published in Philadelphia in early 1942, this "Outline of the Post-War New World Map" proposed a reorganization of the world following an Allied victory over… pic.twitter.com/6CPW5z46JS — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 8, 2025

Interessanterweise widmete sich das Webportal Big Think im Jahr 2010 einer Karte der Neuen Weltordnung aus dem Jahr 1942. Diese in Philadelphia veröffentlichte und von Maurice Gomberg erstellte Karte stellt die Welt nach einem Sieg der Alliierten dar. Der Titel – „Outline of (the) Post-War New World Map“ – bezieht sich laut Big Think auf eine „Neue Weltordnung“.

Auf dieser Karte umfassen die Vereinigten Staaten nicht nur Grönland und Kanada, sondern auch Mexiko.

Über dieses Thema äußerte sich der in den Niederlanden unerwünschte Redner und Autor David Icke bereits 2013 in seinem Buch The Perception Deception. Darin beschreibt er, dass man bestrebt sei, verschiedene Teile der Welt in zentralisierte Superstaaten wie die EU zu verwandeln.

Icke führt aus, dass die EU aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hervorgegangen sei und das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) auf ähnliche Weise in eine Nordamerikanische Union (bestehend aus den USA, Kanada und Mexiko) umgewandelt werden könnte. Das ultimative Ziel sei laut Icke die Etablierung einer Weltregierung.

Trump zeigt eine Karte, die Kanada als Teil der Vereinigten Staaten darstellt.