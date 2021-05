Verhindern des großen Neustarts und der bevorstehende Kampf

Während es viele von uns gibt, die sich der vielen Gründe und Planungen für den angeblichen Great Reset bewusst sind, finde ich Reiners Überlegungen interessant, weil sie ein umfassenderes kollektives Verständnis dessen vermitteln, was hinter der ganzen Sache steckt. Und vielleicht hilft es uns, etwas Licht am Ende des Tunnels zu finden.

Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel geschrieben, in dem ich meine Reise des Lernens rund um die Great Reset Agenda beschrieben habe.

Darin erklärte ich, was ich von dieser Horrorshow halte, und sagte, dass sie noch einige Zeit andauern, aber letztendlich scheitern würde, wenn auch zu erheblichen Kosten für unsere Gesellschaft und uns alle.

Ich habe dann weiter nach Informationen über die neuen „Impfstoffe“ gesucht und frage mich, wie andere Menschen auch, ob dies nicht Teil von etwas noch Unheilvollerem sein könnte, etwas, das unsere Existenz bedroht.

Um den Wahnsinn und die schwere Lektüre wissenschaftlicher Studien zu lindern, verfolge ich viele Online-Präsentationen von Ivor Cummins, Dr. Mike Yeadon und Dr. Sucharit Bhakdi wegen ihrer Professionalität, Klarheit und der Wirkung ihrer Erklärungen. Die jüngsten Interviews von Dr. Bhakdi sind brillant, obwohl es das erschreckendste ist, das ich je über Impfstoffe gehört habe.

Einige Experten haben echte Leidenschaft, Intelligenz und eine unheimliche Fähigkeit, die Komplexität zu entschlüsseln. Wir sollten alle dankbar sein, dass es so mutige Menschen gibt, die die Fakten benennen.

Es ist klar, dass viele dieser Experten und Kommentatoren nur begrenzten Zugang zu den sogenannten Mainstream-Medien haben. Die Zensur ist unerbittlich mit ihnen umgegangen. Es ist leicht, entmutigt zu werden, da die nun offensichtlichen Fakten über Covid-19, Eingrenzungen und Impfstoffe sich weiterhin einer offiziellen Öffentlichkeit entziehen.

Meine Frustration ist die Haltung der Öffentlichkeit, die den bevorstehenden Alptraum, der auf sie und ihre Familien zukommt, weitgehend ignoriert. Und auch die Hilflosigkeit, es nicht aufhalten zu können, so als wäre es ein Autounfall in Zeitlupe.

Dr. Reiner Fuellmich

In letzter Zeit haben einige Reden und Interviews eines prominenten deutschen Juristen, Reiner Fuellmich, meine Aufmerksamkeit erregt. Möglicherweise gibt es zahlreiche Leser, die das gleiche Material kennen.

Er ist dafür bekannt, dass er erfolgreich gegen sehr wichtige Unternehmen wie Volkswagen wegen seiner gefälschten Abgasdaten und auch gegen die Deutsche Bank wegen eines Finanzskandals vorgegangen ist.

Im vergangenen Jahr wurde er auf die Reaktion auf die angebliche Coronavirus-Krise aufmerksam und gründete zusammen mit anderen den Deutschen Coronavirus-Forschungsausschuss, um diese zu untersuchen. Dieses Komitee hat bereits einen Großteil seiner Recherchen durchgeführt und verfolgt weltweit rechtliche Schritte.

Ich denke, eine teilweise Zusammenfassung ist sinnvoll.

Im Folgenden gebe ich meine Interpretation von Reiners Ansatz, seinen Beobachtungen und seinen Schlussfolgerungen wieder, mit einigen meiner Überlegungen.

Hintergrund

Reiner setzte die Untersuchungskommission im Juli 2020 ein. Dies ist eine gute chronologische Zusammenfassung der aufgeworfenen Bedenken und Fragen sowie der Schlussfolgerungen.

Sie definierten drei Hauptfragen, die im juristischen Rahmen bezüglich des Coronavirus zu beantworten sind:

Gibt es wirklich eine Coronavirus-Pandemie oder würden wir nur von einer PCR-Test-Pandemie sprechen? Genauer gesagt, wenn jemand mit dem PCR-Test positiv testet, bedeutet das, dass die getestete Person mit Covid-19 infiziert ist, oder hat es keinerlei Bedeutung für eine Covid-19-Infektion?

Sind die sogenannten Anti-Corona-Maßnahmen wie Lockdowns, Maskenpflicht, soziale Distanzierung und Quarantänevorschriften wirklich sinnvoll, um die Weltbevölkerung vor dem Coronavirus zu schützen, oder dienen diese Maßnahmen nur dazu, die Menschen in Panik zu versetzen, damit sie – ohne Fragen zu stellen – glauben, ihr Leben sei in Gefahr, was der Pharmaindustrie mit dem Verkauf von PCR-Tests, Antigen- und Antikörpertests und Impfstoffen enorme Gewinne beschert, ganz zu schweigen von der Sammlung unserer genetischen Fingerabdrücke?

Stimmt es, dass die deutsche Regierung massiv lobbyiert wurde, mehr als jedes andere Land, von den Hauptprotagonisten dieser sogenannten Corona-Pandemie, Herrn Drosten, einem Virologen am Berliner Wohltätigkeitskrankenhaus; Herrn Wieler, einem Tierarzt und Leiter des deutschen Äquivalents der CDC, dem RKI; und Herrn Tedros, dem Leiter der Weltgesundheitsorganisation. Tedros, Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO; ist dieser Druck auf Deutschland, weil es dafür bekannt ist, besonders diszipliniert zu sein und daher wahrscheinlich ein Modell für den Rest der Welt für seine strikte und natürlich erfolgreiche Einhaltung der Coronavirus-Maßnahmen zu werden?

In dem Versuch, diese Punkte zu untersuchen und ein besseres Verständnis dieses Bildes zu erlangen, behauptet Reiner, mit über hundert Experten gesprochen zu haben, zusätzlich zu den Zeugenaussagen von Wissenschaftlern, Ärzten, Psychologen und vielen anderen Experten auf ihren entsprechenden Gebieten, die sich zu den sachkundigen Whistleblowern des großen Reboots gesellen.

Während des Interviews behauptet Reiner selbstbewusst, gute Argumente zu haben, um zu zeigen, wie die Kombination der Entscheidungsfindung und der Einschließungsmaßnahmen als Reaktion auf die Covid-19- und PCR-Tests, zusätzlich zu anderen Beweisen, einen beispiellosen Skandal und das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, das wir je erlebt haben.

Ohne alle Ereignisse der letzten 14 Monate noch einmal aufzuwärmen (die in den obigen Links ausführlich behandelt werden), ist es an dieser Stelle offensichtlich, dass die Fehler praktisch aller offiziellen westlichen Regierungen in der wissenschaftlichen Darstellung und den getroffenen Maßnahmen das Gegenteil davon sind, wie man mit einer echten Krise der öffentlichen Gesundheit umgeht. Es ist klar, dass Covid-19 benutzt wird, um ein totales Bevölkerungskontrollregime einzuführen.

Rechtliche Möglichkeiten

Reiner erklärt in dem Interview, dass rechtliche Schritte geplant sind, die mehrere Faktoren berücksichtigen, bevor die Rechtsprechung auf internationaler Ebene greift. Er glaubt, dass dies ein guter Ansatz ist, wenn man bedenkt, dass die Urteile in Portugal und Österreich bezüglich der Unwirksamkeit des PCR-Tests positiv aufgenommen wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass das Reset-Programm auch nicht auf eine einzige Gerichtsbarkeit beschränkt ist, wie Reiner betont, halte ich dies für den vernünftigsten Ansatz.

Basierend auf den Fakten scheint es mir, dass Urteile zu Ihren Gunsten ausfallen würden, und zwar vor jedem Gericht, das den Anspruch erhebt, unparteiisch zu sein, aber ich denke, wir haben Beispiele gesehen, in denen europäische Gerichte unerklärliche Entscheidungen getroffen oder Entscheidungen über lebenswichtige Fragen des Rechts oder der Rechtsprechung vermieden haben.

Laut Reiner würden sich die besten Möglichkeiten in den USA und Kanada bieten, da sie mit ihren Rechtssystemen, die das Eingreifen von Bürgerinitiativen erlauben, vertraut sind. Sammelklagen können von Einzelpersonen eingereicht werden, die glauben, durch bestimmte Entscheidungen des Staates oder eines großen Unternehmens geschädigt worden zu sein, z. B. durch Betrug, Fahrlässigkeit oder Diskriminierung.

Während des Interviews erklärt Reiner, dass die nationalstaatlichen Systeme aufgrund des Ausmaßes des Betrugs rund um Covid-19 für diese Art von Fällen möglicherweise nicht geeignet sind. Letztlich schwebt ihm ein „Nürnberg 2“-Szenario vor.

Einige Leute mögen die Ansicht vertreten, dass die juristischen Prozesse, wie auch immer sie von den Globalisten, die für diese Verbrechen verantwortlich sind, gekauft und bezahlt werden, zu lange dauern werden, um das Geschehen zu stoppen. Ich denke, dass diese Gefahr besteht, aber die Arbeit, die der deutsche Coronavirus-Untersuchungsausschuss geleistet hat, ist beträchtlich und viele Beweise sind bereits in der Öffentlichkeit, ganz zu schweigen von den anhängigen Fällen.

Auf jeden Fall denke ich, dass es interessant sein wird, diese Entwicklungen zu beobachten, vielleicht im Zusammenhang mit dem unaufhaltsamen Horror der fortschreitenden gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Zerstörung und der Great Reset-Agenda. Dieses wachsende öffentliche Bewusstsein könnte ausschlaggebend dafür sein, wie die Versuche durchgeführt werden, oder sogar in Frage stellen, ob sie fortgesetzt werden oder nicht.

Welche Interessen treiben den Great Reset an?

Das Interessanteste aus den Interviews ist, was Reiner über die Personen, die an dieser Agenda beteiligt sind, und die zugrunde liegenden Motive sagte. Während ich und viele andere eine klare Vorstellung von ihren Identitäten haben, und nach allem, was man hört, scheinen es ziemlich viele zu sein, denke ich, dass wir uns schwer tun, die Struktur hinter all dem zu verstehen, wie sie sich miteinander koordinieren und welche Verantwortung jedem der beweglichen Teile zuzuschreiben ist (Finanz- und Bankwesen, Big Pharma, globale Organisationen, Klimawandel-Agenda, Ärzteschaft, Justiz usw.).

Reiners Beobachtungen dazu sind interessant und geben meiner Meinung nach Anlass zu Optimismus.

Er sagt, er habe gelernt, dass etwa 3000 Menschen auf der Welt von Natur aus dafür verantwortlich sind, gegen eine Bevölkerung von etwa 8 Milliarden Menschen zu handeln. Er bezeichnet sie als die „Davoser Clique“. Seine Schätzung der Menschen, die den Plan dieser Agenda erkannt haben, schwankt jedoch zwischen 10 und 20 % weltweit und viele weitere würden auf diese Entdeckung zusteuern. Wir hätten also derzeit 3000 hartgesottene Kriminelle gegen eine ungefähre Zahl von etwa 1,5 Milliarden Menschen – zumindest im Moment.

Reiner sagt auch, dass diese Kriminellen aus Leuten mit widersprüchlichen Interessen und Machtkämpfen bestehen. Seiner Meinung nach kann dies eine Gelegenheit sein, sich auf die gleiche Weise zu wehren, wie sie uns gespalten haben. Es scheint, dass die Whistleblower Informationen geliefert haben, aus denen wir ableiten können, dass diese erschreckende Agenda beschleunigt wird.

Auch auf die Frage nach der Identität dieser Leute und den damit verwobenen Motiven erklärt er, dass es sich um die „üblichen Verdächtigen“ aus globalen Organisationen wie der WHO, dem WEF, dem IWF, milliardenschweren Technokraten, Pharmariesen, großen Medienplattformen, Banken und Investmentfonds handelt.

Reiner stellt klar, dass das Motiv nicht finanzieller Natur ist, da diese Leute bereits unverschämt reich sind. Vielmehr beschreibt er es als die Kontrolle der Menschheit. Diese Operation ist als verschiedene Motive und Agenden getarnt, Selbsterhaltung und Konsolidierung, Covid und Impfstoffe, Klimawandel-Ideologie, aber im Wesentlichen geht es um Macht. Aber es ist ihr Geld, das die Maschinerie unter ihnen schmiert.

Ich stelle mir die Struktur, die Reiner und andere beschrieben haben, als eine Pyramide vor. Er argumentiert, dass diese elitären Kulte Geld nach unten gefiltert haben, um die verschiedenen Befehlsketten darunter zu schmieren, wie Regierungen, Oppositionsparteien, die Medien, Wissenschaftler, Universitäten, Krankenhaus-Trusts und so weiter.

Es spricht auch von Bestechung einiger Leute in der Regierung durch Zwang oder Drohungen, um ihre Kooperation zu bekommen. Wir haben uns mögliche Hinweise auf solche Bestechungen an anderen Orten wie Weißrussland, Tansania und Burundi angesehen.

Ich schätze, je weiter wir in der Pyramide nach unten gehen, desto mehr „mittlere Manager“ und „Fußsoldaten“ finden wir, von denen einige mit Zuschüssen bestochen werden. Andere haben einen Verdacht, schweigen aber aus Angst oder wissen nicht, was vor sich geht.

Wenn all diese Kräfte an der Spitze zusammenkommen, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass sie in der Lage sind, ein so ehrgeiziges Projekt wie einen globalen Coup zu initiieren. Meine Analogie ist ähnlich wie in Nazi-Deutschland, und die Befehlsstruktur ist sehr ähnlich.

Reiner erwähnte auch zwei interessante Szenarien, die ich nicht so sehr in Betracht gezogen hatte. Er sagt, ein Insider habe ihm erklärt, dass der ursprüngliche Plan war, den Reboot im Jahr 2050 einzuführen. Dies wurde auf 2030 und dann auf jetzt verschoben, da einige Elemente innerhalb dieser Gruppe ungeduldig wurden. Er sagt, dass er glaubt, dass die Eile jetzt der Grund dafür ist, dass sie so viele offensichtliche Fehler machen, die ausgenutzt werden können.

Reiner fügt hinzu, dass ihm versichert wurde, dass Europa das Schlachtfeld ist, über das sie am meisten versuchen, die Kontrolle zu erlangen. Das liegt an dem bankrotten Staat Europa und der Europäischen Zentralbank und insbesondere an den großen Pensionsfonds, die aus offensichtlichen Gründen das Wort nicht in den Mund nehmen wollen. Sie stellen sich vor, dass sie, indem sie ihre Agenda unter dem Deckmantel von Pandemien, Klimawandel, Konflikten und anderen Krisen vorantreiben, die Öffentlichkeit ablenken werden, und bis diese aufwacht, werden sie abhängig, gehorsam und unter absoluter Kontrolle sein.

Nachdem dieselben Leute für den letzten Finanzcrash verantwortlich waren, versicherten sie uns, dass alles wieder gut sei, aber seitdem haben sie weiter Geld gedruckt, indem sie mehr Plünderungen begangen haben.

Reiner glaubt, dass das passiert ist, als das Finanzsystem im Jahr 2019 erneut Anzeichen einer Implosion zeigte. Es geschah, als die Globalisten beschlossen, sich zusammenzusetzen und sich darauf einigten, das Coronavirus-Narrativ in Richtung des Great Reset zu schieben.

Wie stehen die Chancen, ihre Übernahme zu stoppen?

Reiner ist recht hoffnungsvoll, dass dies geschehen kann und dass eine bessere Welt entstehen kann und weg vom Globalismus, der die Probleme der Welt geschaffen hat. Er sagt, dass es das Ende der Menschheit sein könnte, wenn wir versagen, also dürfen wir nicht versagen.

Diese Einschätzung teile ich ebenso wie den vorsichtigen Optimismus. Persönlich denke ich, dass die globalistischen Sekten weit mehr auf sich genommen haben, als sie zu bewältigen beabsichtigen. Ich finde, dass dies angesichts der unterschiedlichen gemeinsamen Interessen rund um das globale Ziel, das in der Tat eine Vielzahl von Agenden innerhalb derselben Gruppen hat, schwierig zu erreichen ist.

Ich denke, dass die Gerichte, zumindest theoretisch, Regressmöglichkeiten bieten, solange sie unabhängig sind. Oder zumindest die Möglichkeit, eine Gegenreaktion der Globalisten zu provozieren, wenn nicht sogar einen Vergleich, falls sich die Beweise gegen sie als erdrückend erweisen sollten, sowie ein allgemeines Bewusstsein für ihre Absichten.

Whistleblower könnten anfangen, sich mehr zu äußern, vielleicht aufgrund eines unerwarteten Ereignisses oder einer Opposition, mit der die Eliten nicht gerechnet haben, oder aufgrund neuer Fehler, die die Eliten gemacht haben.

Ebenso könnten viel mehr Menschen, als wir jetzt denken, am Rande des Aufwachens stehen. Ein Funke irgendwo, vielleicht eine größere Unruhe, könnte eine Ansteckung verursachen. Die Eliten könnten die Nerven verlieren, zu gierig werden, Spaltungen und Machtkämpfe könnten zur Selbstzerstörung führen.

Es gibt also ein starkes psychologisches Element in diesem Kampf.

Aber ich denke, die Eliten könnten durch das Schaffen neuer Krisen noch einmal nachlegen. Probleme in der Lebensmittelkette, Stromausfälle, neue Varianten und so viele andere Ablenkungen. Es könnte ein Übel entstehen, das wir nicht berücksichtigt haben.

Die Tragödie für die Menschheit ist, dass, wenn die Menschen jetzt nicht aufwachen, sie es vielleicht erst merken, wenn sie in dem Alptraum sind, in dem sie nichts besitzen und glücklich sein müssen, oder noch viel schlimmer.

Was können wir tun?

Nach Reiners Meinung ist es die Mühe nicht wert, diejenigen zu überzeugen, die scheinbar vergessen haben, ihr Gehirn zu benutzen. Besser ist es, sich darauf zu konzentrieren, die Botschaft zu verbreiten und sich mit Gleichgesinnten und Zweiflern zu verbinden.

Ich verstehe, dass uns als Einzelpersonen zwei Dinge obliegen. Gewinnen und sich den Widrigkeiten stellen, bis der Sieg erreicht ist.

Meine Idee ist es, einen Schritt nach dem anderen zu machen, einen Tag nach dem anderen, nicht zu viel über das Undenkbare nachzudenken. Zu meiner Perspektive gehört auch die Verbreitung von ernst gemeinten Botschaften, die Ernsthaftigkeit von Zweifeln an Impfstoffen, Pässen, digitalen Währungen. Ich würde auch den großen Neustart hervorheben und was dies für das Leben von uns allen bedeuten wird, wenn wir die totale Kontrolle durch eine Gruppe von Kriminellen im James-Bond-Stil akzeptieren.

Lassen Sie uns die richtige Sprache verwenden, lassen Sie uns diese Agenda bei ihrem richtigen Namen nennen. Kommunismus, Faschismus, Öko-Autoritarismus oder Analogien zu Nazi-Deutschland.

Nutzen wir die Angst vor ihrer Agenda, die ebenso erschreckend wie real ist, so wie sie die Angst vor einem Virus ausgenutzt haben, einer Bedrohung, die nicht so groß ist, wie sie es darstellen. Bei der Verbreitung dieser Informationen sollten wir Bilder, Spott und Humor verwenden.

Ein sehr fesselnder Teil von Reiners Interview hatte schließlich mit der Spiritualität zu tun, die in bestimmten Teilen seines Clips gegen Ende erwähnt wurde und die es wert ist, gehört zu werden.

Er beschreibt sich selbst als einen nicht-religiösen Menschen, obwohl er zu der Überzeugung gelangt ist, dass manche Menschen eine Gabe oder eine Fähigkeit haben, zu sehen, was die meisten nicht sehen können oder wollen. Ich nehme an, er bezog sich auf etwas, das über die Untersuchung von Ereignissen hinausgeht. Möglicherweise eine höhere Wahrnehmung von Ereignissen, eine Spiritualität oder ein natürlicher Instinkt, der weit über der allgemeinen menschlichen Fähigkeit liegt, Dinge wahrzunehmen oder zu rationalisieren, und er glaubt, dass es in diesem Fall eine relevante Gabe ist und auch, um sich mit anderen zu verbinden.

Reiner gab das Beispiel einer Freundin, die beschrieb, dass ihr Sohn ein anderes Bewusstsein und eine andere geistige Ebene hat, wenn er in der Gesellschaft anderer Kinder ist.

Das ist etwas, das ich nachempfinden kann, es schafft Schwung in die Richtung meines Lebens. Heute kämpfe ich gegen Ungerechtigkeit, wo immer ich sie sehe, während in der Vergangenheit mein Leben ziellos und ohne Erfüllung dahinschlitterte.

Ich fühle, dass es da eine spirituelle Dimension gibt, und ich spüre sie bei anderen, die für diese und ähnliche Anliegen kämpfen. Ob es nun eine spirituelle oder eine andere Erklärung ist, ich glaube, die Essenz dessen, was Reiner sagt, ist sehr wahr und wird bei vielen Menschen Widerhall finden, ob sie nun gegen fremde Kriege sind oder gegen den Krieg, den die globalen Eliten und ihre Marionetten jetzt unter dem Deckmantel von Covid-19 auf die gesamte Menschheit losgelassen haben.

Am Ende des Interviews fragt der Reporter Reiner, ob die Geschichte seinen Kampf und alle, die daran beteiligt waren, würdigen würde. Reiner antwortete: „Absolut, natürlich“.

Es gibt keinen Zweifel an der enormen Integrität, Leidenschaft und Intelligenz, die Reiner auszeichnen. Seine Arbeit ist es wert, verfolgt zu werden.