Professor Bhakdi: Wenn Sie Ihrem Kind diesen Impfstoff geben, begehen Sie ein Verbrechen

Der Arzt und Wissenschaftler Sucharit Bhakdi warnt schon seit Monaten davor, dass die Covid-Impfung zur Bildung von Blutgerinnseln führt. Man kann sie nicht sehen, aber man kann sie fühlen, sagt er im Video. Wenn sie sich in Ihrem Gehirn bilden, bekommen Sie starke Kopfschmerzen, Ihnen wird übel, Sie müssen sich übergeben und Sie können gelähmt werden. Viele Menschen haben über diese Nebenwirkungen berichtet.

Wissenschaftler können herausfinden, ob Sie Blutgerinnsel haben, indem sie Ihren D-Dimer-Wert überprüfen. Ein normaler D-Dimer-Wert zeigt an, dass das Vorhandensein eines Gerinnsels im Körper unwahrscheinlich ist. Ein erhöhter Wert von D-Dimer im Blut kann auf die Bildung eines Gerinnsels hinweisen.

Bhakdi weist darauf hin, dass eine Reihe deutscher Ärzte den D-Dimer-Spiegel bei Patienten vor der Impfung und Tage nach der Impfung gemessen haben. Sie haben festgestellt, dass sich nach der Corona-Impfung häufig Blutgerinnsel bilden, unabhängig von der Art des Impfstoffs.

„Wenn Sie den Piekser nehmen, provozieren Sie eine Reaktion, die potenziell tödlich ist“, betont Bhakdi. „Ich rate den Leuten dringend davon ab, sich impfen zu lassen. Geben Sie es nicht an Kinder weiter. Wenn Sie Ihrem Kind diese Impfung geben, begehen Sie ein Verbrechen.“

"If you give that jab to your child, you are commiting a crime."

— PROFESSOR SUCHARIT BHAKDI

🎖️ Professor Emeritus of Microbiology at the University of Mainz

🎖️ Order of Merit of Rhineland-Palatinate

🎖️ Aronson Prize for achievements in Microbiology and Immunology pic.twitter.com/oj6WNtWRXd