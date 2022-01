Verlängern COVID-Impfungen die Pandemie?

Mercola.com

In einer entsetzlichen Auseinandersetzung hat ein deutscher Polizist die Menschlichkeit der Ungeimpften angeprangert. Dies ist nur ein Zeichen dafür, dass eine Massenbildungspsychose am Werk ist

Die „Massenbildungspsychose“ ist die Erklärung dafür, warum die Deutschen die Gräueltaten der Nazis in den 1930er Jahren hingenommen haben, und sie ist die Erklärung dafür, warum so viele auf der ganzen Welt die medizinische Apartheid und die Entmenschlichung der Ungeimpften jetzt unterstützen

Die Stigmatisierung der Ungeimpften ist umso irrationaler, wenn man bedenkt, dass die COVID-Impfung weder eine Infektion noch die Verbreitung des Virus verhindert. „Vollständig geimpfte“ Personen sind genauso ansteckend und „gefährlich“ wie Ungeimpfte.

Während hochrangige Beamte weiterhin den Begriff „Pandemie der Ungeimpften“ verwenden und damit suggerieren, dass die COVID-geimpften Personen keine Rolle bei der Epidemiologie von COVID-19 spielen, gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass die „vollständig Geimpften“ eine wichtige Rolle bei der Übertragung und bei Ausbrüchen spielen

So wurden beispielsweise in Massachusetts im Juli 2021 469 neue COVID-19-Fälle festgestellt. Davon waren 346 (74 %) entweder vollständig oder teilweise geimpft, und 274 (79 %) waren symptomatisch. Dies beweist, dass die COVID-Impfungen die Pandemie nicht beenden können, sondern möglicherweise sogar ihr natürliches Aussterben verhindern.

GERMANY 2021: A police officer calls unvaccinated people indirect killers and says they are not human. pic.twitter.com/iM2W7OPVXp — Apex World News (@apexworldnews) December 12, 2021

Die Stigmatisierung und Entmenschlichung der Ungeimpften ist umso irrationaler, wenn man bedenkt, dass die COVID-Impfung weder die Infektion noch die Verbreitung des Virus verhindert. Diejenigen, die eine, zwei oder sogar drei Dosen erhalten haben, infizieren sich IMMER noch, und zwar in immer höherem Maße, und verbreiten das Virus unter Geimpften und Ungeimpften gleichermaßen.

Ausbrüche unter „vollständig geimpften“ Bevölkerungsgruppen, die beispielsweise auf Kreuzfahrtschiffen isoliert wurden, sind bereits mehrfach aufgetreten, was beweist, dass die Impfungen Ausbrüche nicht verhindern können. Die COVID-geimpften Menschen sind eindeutig genauso „gefährlich“ und werden ihre Mitmenschen wahrscheinlich „töten“ wie diejenigen, die nicht geimpft sind.

Wenn beide Entscheidungen – die Entscheidung, sich impfen zu lassen oder die Impfung abzulehnen – dazu führen, dass man genau das gleiche Risiko für andere darstellt, wie kann man dann sagen, dass die eine gefährlicher ist als die andere? Jeder, der noch zu klarem, nüchternem Denken fähig ist, wird erkennen, dass das nicht zusammenpasst.

Leider befinden sich die meisten Länder in einem Massenwahn. Sie sind manipuliert worden, um höchst irrationale Absurditäten zu glauben. Das gleiche psychologische Verfahren wurde in den 1930er Jahren angewandt, als Juden, alte und gebrechliche Menschen sowie geistig und körperlich Behinderte entmenschlicht und als Überträger von Krankheiten und anderen sozialen Missständen beschuldigt wurden.

In dem kurzen Video oben beschreibt der Auschwitz-Überlebende Marian Turski, heute 94 Jahre alt, die schrittweise Entmenschlichung und Ausgrenzung, die in Nazi-Deutschland stattfand und schließlich im Holocaust endete. Nun stehen wir erneut vor der gleichen Weggabelung. Viele, wie der deutsche Polizist, entscheiden sich für den ausgetretenen Pfad der sich wiederholenden Geschichte.

Die Stigmatisierung von Ungeimpften ist ungerechtfertigt

Am 20. November 2021 veröffentlichte The Lancet einen Brief von Gunter Kampf mit dem Titel „COVID-19: Stigmatisierung von Ungeimpften ist nicht gerechtfertigt. In den USA und Deutschland haben hochrangige Beamte den Begriff Pandemie der Ungeimpften verwendet und damit suggeriert, dass Menschen, die geimpft wurden, für die Epidemiologie von COVID-19 nicht relevant sind“, schreibt Kampf.

Er fügt jedoch hinzu: „Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass geimpfte Personen weiterhin eine wichtige Rolle bei der Übertragung spielen.“ Weiter zitiert er Statistiken aus Massachusetts, wo im Juli 2021 469 neue COVID-19-Fälle festgestellt wurden. Davon waren 346 (74 %) entweder vollständig oder teilweise geimpft, und 274 (79 %) waren symptomatisch.

Menschen, die geimpft sind, haben ein geringeres Risiko, schwer zu erkranken, sind aber dennoch ein relevanter Teil der Pandemie. Es ist daher falsch und gefährlich, von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. ~ Gunter Kampf

Die Zyklusschwellenwerte, die bei den PCR-Tests verwendet wurden, waren unabhängig vom Status der COVID-Impfung ähnlich niedrig (Median 22,8 Zyklen, was das Risiko falsch positiver Ergebnisse minimiert), „was auf eine hohe Viruslast selbst bei vollständig geimpften Personen hinweist“, so Kampf. Diese Daten sind ein klarer Beweis dafür, dass die COVID-Impfungen die Pandemie nicht beenden können, sondern sie möglicherweise sogar vor einem natürlichen Aussterben bewahren. Kampf fährt fort:

In den USA wurden bis zum 30. April 2021 insgesamt 10.262 COVID-19-Fälle bei geimpften Personen gemeldet, von denen 2725 (26,6 %) asymptomatisch waren, 995 (9,7 %) ins Krankenhaus eingeliefert wurden und 160 (1,6 %) starben. In Deutschland waren 55,4 % der symptomatischen COVID-19-Fälle bei Patienten im Alter von 60 Jahren oder älter bei vollständig geimpften Personen aufgetreten, und dieser Anteil nimmt jede Woche zu. In Münster, Deutschland, traten neue COVID-19-Fälle bei mindestens 85 (22 %) von 380 Personen auf, die vollständig geimpft waren oder sich von COVID-19 erholt hatten und eine Diskothek besuchten.

Geimpfte Personen haben ein geringeres Risiko einer schweren Erkrankung, sind aber immer noch ein relevanter Teil der Pandemie. Es ist daher falsch und gefährlich, von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. In der Vergangenheit haben sowohl die USA als auch Deutschland negative Erfahrungen mit der Stigmatisierung von Teilen der Bevölkerung aufgrund ihrer Hautfarbe oder Religion gemacht.

Ich fordere hochrangige Beamte und Wissenschaftler auf, die unangemessene Stigmatisierung von Ungeimpften, zu denen unsere Patienten, Kollegen und andere Mitbürger gehören, zu stoppen und zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um die Gesellschaft zusammenzubringen.

Heute Mensch, morgen nicht mehr Mensch

Es ist wichtig zu begreifen, dass Sie sich aus dieser Tyrannei nicht herauswinden können. Wenn Sie sich für die COVID-Impfung entscheiden, weil Sie nicht stigmatisiert werden wollen, werden Sie sich auch in Zukunft immer wieder impfen lassen müssen, egal was es Sie oder Ihre Familie kostet.

In kurzer Zeit – höchstens eine paar Monate – werden Sie plötzlich und willkürlich wieder als ungeimpfte Gefahr für die Gesellschaft gelten, obwohl Sie bereits eine, zwei oder drei tödliche Impfungen erhalten haben.

All das wird keine Rolle spielen. Sie bekommen keine Pluspunkte für die Einhaltung der Vorschriften. Sechs Monate nach der zweiten oder dritten Impfung wechselt Ihr Status buchstäblich über Nacht von grün auf rot, von menschlich auf nicht menschlich. Sie sind wieder „ungeimpft“, bis Sie eine weitere Auffrischungsimpfung erhalten. Dieser Zyklus wird fortgesetzt, bis Sie tot sind. Sind Sie bereit? Willst du so den Rest deines Lebens verbringen?

COVID-Impfungen halten die „Pandemie“ am Laufen

Mehr als 80 Studien haben bestätigt, dass die natürliche Immunität gegen COVID-19 gleichwertig oder sogar besser ist als die durch die Impfung erreichte. Dies entspricht der etablierten medizinischen Wissenschaft und ist daher keine Überraschung. Es ist so, wie es sein sollte.

Doch zum ersten Mal in der modernen Medizingeschichte wird die natürliche Immunität als völlig nutzlos dargestellt. Schlimmer noch: Menschen mit natürlicher Immunität werden als gefährlich abgestempelt und gemieden und sogar entlassen, wenn sie sich nicht impfen lassen.

Nur die Geimpften sind geschützt und können andere schützen, behaupten die Gesundheitsbehörden jetzt – obwohl gerade diejenigen mit natürlicher Immunität am meisten geschützt sind und keine Gefahr für andere darstellen.

Die Realität und die Wahrheit ist jedoch, dass die natürliche Immunität lange anhält, gegen alle Varianten schützt und nicht zur Entstehung von Varianten beiträgt. Dasselbe kann man von der COVID-Impfung nicht behaupten. Wir haben jetzt eindeutige Beweise dafür, dass die Impfung höchstens sechs Monate lang Schutz bietet, danach sinkt die relative Risikominderung auf Null.

Eine schwedische Studie, die am 25. Oktober 2021 veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Impfungen zwar anfangs das Risiko eines Krankenhausaufenthalts verringerten, ihre Wirksamkeit aber schnell nachließ.

Die Wirksamkeit der Pfizer-Spritze sank von 92 % an nach den Tagen 15 bis 30 auf 47 % an den Tagen 121 bis 180 und auf Null ab dem 201 Tag.

Die Moderna-Spritze hatte einen ähnlichen Verlauf und wurde ab Tag 181 auf 59 % geschätzt.

Die AstraZeneca-Injektion hatte von Anfang an eine geringere Wirksamkeit, nahm schneller ab als die mRNA-Spritzen und hatte ab Tag 121 keine nachweisbare Wirksamkeit mehr.

Diese und andere Studien, die eine nachlassende Immunität belegen, wurden in einem Interview mit dem New England Journal of Medicine vom 9. Dezember 2021 erörtert. Wie in diesem Interview festgestellt wurde, kann die Delta-Variante, die sich deutlich vom ursprünglichen SARS-CoV-2-Stamm unterscheidet, vollständig geimpfte Personen infizieren, und ihre Fähigkeit dazu nimmt mit der Zeit zu, da die Wirksamkeit der Impfung rasch nachlässt.

Abgesehen von der nachlassenden Wirksamkeit zwingt die Tatsache, dass das Virus innerhalb der „geimpften“ Populationen mutiert, das Virus auch dazu, die Fähigkeit zu entwickeln, die COVID-Impfung zu umgehen. Kurz gesagt, die Karten sind gegen diejenigen gestapelt, die sich darauf verlassen, dass die COVID-Impfung sie schützt. Langfristig gesehen ist die Situation hoffnungslos, denn wir können uns nicht mit einem Produkt, das die Infektion und die Ausbreitung nicht verhindert, aus einer Endemie herausimpfen!

Traurigerweise folgt das NEJM, anstatt die Wissenschaft zu fördern, dem offiziellen Mainstream-Narrativ und suggeriert, dass Auffrischungsimpfungen die Antwort sind. Sie sollten es besser wissen, was den Verdacht aufkommen lässt, dass Interessenkonflikte wahrscheinlich ihr klinisches Urteilsvermögen beeinflussen.

Lindsey Baden, eine der befragten Personen, hat Zuschüsse von den National Institutes of Health, der Gates Foundation und dem Wellcome Trust erhalten – drei Institutionen, die mehr oder weniger offen die medizinische Tyrannei und die totalitäre Herrschaft eines auf Biosicherheit basierenden Polizeistaats unterstützen.

Der Ernst der Lage

Im obigen Video spricht Dr. Chris Martenson mit Desmet über den Ernst unserer Lage und sieht, wie sie in einem äußerst selbstzerstörerischen psychiatrischen Zustand verwurzelt ist – und einem, der es dem Totalitarismus ermöglicht, zu gedeihen.

Desmet zufolge scheint die Psychose der Massenbildung inzwischen so weit verbreitet zu sein, dass der globale Totalitarismus unvermeidlich sein könnte. Er glaubt, dass er sich durchsetzen wird, wie wir es bereits in einer Reihe von Ländern beobachten können.

Der deutsche Polizeibeamte, der die Menschlichkeit der Ungeimpften anprangert, ist ein leuchtendes Beispiel für die Gehirnwäsche-Propaganda, die den totalitären Staat stützt und stärkt und es ermöglicht, dass unvorstellbare Gräueltaten am helllichten Tag begangen werden können. Die Frage ist: Was können wir tun, um den Schaden zu begrenzen?

In erster Linie müssen wir weiterhin wahrheitsgemäße und genaue Informationen bereitstellen, um den falschen Erzählungen entgegenzuwirken. Einige, die noch nicht völlig hypnotisiert sind, können noch zur Vernunft zurückgeführt werden. Sich zu äußern kann auch dazu beitragen, die Gräueltaten einzuschränken, zu denen sich das totalitäre Regime ermutigt sieht, denn im Totalitarismus nehmen die Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem Maße zu, wie der Dissens abnimmt.

Wir können auch die Erzählungen über die Angst vor dem Virus durch Erzählungen ersetzen, die eine noch größere Angst hervorheben – die Angst vor dem Totalitarismus. Das ist eine viel größere Bedrohung für Sie und Ihre Kinder, bei weitem. Versuchen Sie, an das Gedächtnis der Menschen zu appellieren. Erinnern Sie sie an die Freiheiten, mit denen sie aufgewachsen sind. Wollen sie wirklich dafür verantwortlich sein, dass ihre Kinder keine Freiheit mehr haben, selbst zu denken und zu handeln?

Schließen Sie sich auch mit anderen Andersdenkenden zu größeren Gruppen zusammen. Das gibt der großen Mehrheit, die nicht völlig hypnotisiert ist, aber zu viel Angst hat, gegen den Strom zu schwimmen, eine Alternative, als sich den Totalitaristen anzuschließen.

Beginnen Sie schließlich mit dem Aufbau von Parallelstrukturen in Ihren lokalen Gemeinschaften, die die vier grundlegenden Bedingungen angehen, die es der Massenbildungspsychose überhaupt erst ermöglicht haben, sich zu entwickeln, nämlich schlechte soziale Bindungen, Mangel an Sinn im Leben, frei schwebende Angst und Unzufriedenheit sowie frei schwebende Frustration und Aggression.

Eine Parallelstruktur ist jede Art von Unternehmen, Organisation, Technologie, Bewegung oder kreativem Streben, die in eine totalitäre Gesellschaft passt, aber moralisch außerhalb von ihr steht. Sobald genügend Parallelstrukturen geschaffen sind, entsteht eine Parallelkultur, die als Hort der Vernunft innerhalb der totalitären Welt fungiert.

Durch den Umbau der Gesellschaft, beginnend auf lokaler Ebene, zu einer Gesellschaft, in der sich die Menschen verbunden und wertgeschätzt fühlen, werden die grundlegenden psychologischen Bedingungen für den Totalitarismus untergraben und schließlich beseitigt. Das ist die große Herausforderung, vor der wir alle stehen.

