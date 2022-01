Globaler Alarm: Pro Tag befinden sich schätzungsweise 10 Millionen Menschen auf einem unumkehrbaren Countdown zum Impftod

naturalnews.com: GLOBAL ALARM: Schätzungsweise 10 Millionen Menschen pro Tag befinden sich auf einem unumkehrbaren Countdown zum Impftod, der BILLIONEN von Menschen auslöschen könnte, wenn er nicht innerhalb des nächsten Jahres gestoppt wird

Dies ist ein roter Alarm für die Menschheit. Uns bleibt weniger Zeit, als Sie vielleicht denken.

Ich habe ein paar grobe Berechnungen angestellt, und es ist mehr als alarmierend. Es bedeutet das Ende der menschlichen Zivilisation, wenn wir den Impfstoff-Holocaust nicht in den nächsten 365 Tagen stoppen.

Wie die nachstehenden Schätzungen und Hochrechnungen zeigen, werden jeden Tag etwa zehn Millionen Menschen auf einen unumkehrbaren Countdown zum Impftod gesetzt, solange auf der ganzen Welt „Covidimpfstoffe“ verabreicht werden. Mit anderen Worten, für jeden Tag, an dem diese Impfungen fortgesetzt werden, werden nach diesen Hochrechnungen in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich etwa zehn Millionen Menschen sterben. (Siehe die Berechnungen unten.)

Dies erklärt, warum Biden und andere führende Politiker der Welt sich nicht um rechtliche Anfechtungen und die Rechtsstaatlichkeit scheren. Sie wissen, dass sie, wenn sie den Menschen diese Impfstoffe nur noch ein Jahr lang aufzwingen können, mehr als 3,5 Milliarden weitere Menschen durch die im nächsten Jahrzehnt eintretenden, impfbedingten Todesfälle ermorden werden.

Deshalb bleibt uns weniger Zeit, als Sie vielleicht denken. Und deshalb ist es den Impfgegnern auch egal, ob sie in den nächsten 2-3 Jahren durch gerichtliche Anfechtungen gestoppt werden. Bis dahin ist es für die Menschheit zu spät.

Selbst wenn wir alle Covid-Impfstoffe jetzt stoppen, werden wir in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich immer noch zwischen einer und zwei Milliarden Tote zu beklagen haben, da der Tod durch Impfung seinen Tribut fordert. (Siehe die Zahlen unten.)

Haftungsausschluss: Bei den hier vorgestellten Zahlen handelt es sich um Schätzungen und Prognosen auf der Grundlage der ersten verfügbaren Daten. Diese Schätzungen können sich erheblich verbessern oder verschlechtern, wenn neue Daten verfügbar werden. Diese Schlussfolgerungen können sich auf der Grundlage neuer Daten ändern, sobald diese für die Gesamtsterblichkeit, Krebstodesfälle und andere Faktoren veröffentlicht werden. Diese Schlussfolgerungen sind nicht von Fachleuten geprüft. Kommentare und Vorschläge sind willkommen. Siehe unten für weitere Einzelheiten.

Übrigens, denken Sie daran, dass die „Faktenprüfer“ von Reuters alle kompromittiert sind, weil Reuters der Propagandaarm von Pfizer ist. Sie teilen sich einige der gleichen Vorstandsmitglieder. Die Aufgabe von Reuters ist es, die Desinformation von Pfizer zu verbreiten und sie als „Fakten“ zu bezeichnen. Diese so genannten „Fakten“ werden dann verwendet, um die Wahrheit auf sozialen Medienplattformen wie Facebook zu unterdrücken. Es ist alles eine große böse Verschwörung, an der Pfizer, Reuters, Facebook und eine wahre Entvölkerungsagenda beteiligt sind, um Milliarden von Menschen zu ermorden.

Das „Massenopfer-Ereignis“ hat begonnen

Wie Dr. Robert Malone kürzlich feststellte, erleben wir ein „Massenopferereignis“, das einem Völkermord sehr ähnlich ist: (Hervorhebung von uns)

Für mich sieht es langsam so aus, als ob das größte Experiment an Menschen in der Geschichte gescheitert ist. Und wenn dieser eher trockene Bericht eines leitenden Angestellten einer Lebensversicherung aus Indiana zutrifft, dann sieht Reiner Fuellmichs „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“-Vorstoß für die Einberufung neuer Nürnberger Prozesse weniger quixotisch als vielmehr prophetisch aus.

Schlimmstenfalls impliziert dieser Bericht, dass die bundesstaatlichen Impfvorschriften am Arbeitsplatz zu einem wahren Verbrechen gegen die Menschlichkeit geführt haben. Massive Verluste an Menschenleben bei (vermutlich) Arbeitnehmern, die gezwungen wurden, einen toxischen Impfstoff in höherer Frequenz als die allgemeine Bevölkerung von Indiana zu akzeptieren.

Dieser Artikel liest sich wie die trockene Beschreibung eines vermeidbaren Massensterbens, das durch ein vorgeschriebenes experimentelles medizinisches Verfahren verursacht wurde. Eines, bei dem alle Möglichkeiten für die Opfer, sich selbst über die potenziellen Risiken zu informieren, von einer internationalen korrupten Kabale, die unter der Flagge der „Trusted News Initiative“ operiert, methodisch sowohl aus dem Internet als auch aus dem öffentlichen Bewusstsein getilgt wurden. George Orwell muss sich im Grab umdrehen.

Ein Blick auf die Beweise

Das VAERS-System meldet derzeit etwa 21.000 Todesfälle nach Impfungen in Amerika. Ein gut dokumentierter URF (Under Reporting Factor) liegt in normalen Zeiten bei etwa 40. Daraus ergibt sich, dass mindestens 840.000 Amerikaner bereits an den Folgen von Covidimpfstoffen gestorben sind.

Aus glaubwürdigen Quellen wie dem Rechtsanwalt Thomas Renz und dem Medicare-Whistleblower wissen wir jedoch auch, dass die VAERS-Daten mit der Dateneingabe um Monate im Rückstand sind. Der Prozess der Eingabe von Datensätzen in VAERS wird absichtlich verlangsamt, um zu verhindern, dass diese Zahlen schnell ansteigen. Darüber hinaus – und das ist besonders kritisch – werden Krankenschwestern und -pfleger von Ärzten, Krankenhäusern und Verwaltungsangestellten aktiv angewiesen, keine VAERS-Berichte über Kovidimpfstoffe einzureichen. Dies wird in Artikeln wie diesem von CitizensJournal.us ausführlich dokumentiert:

Angela, seit mehr als 25 Jahren Krankenschwester, bestätigt, dass in der Notaufnahme ihres Krankenhauses vermehrt Herzprobleme bei jungen Erwachsenen festgestellt werden, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nie als mögliche Nebenwirkungen von COVID-„Impfungen“ gemeldet werden.

Eine andere Krankenschwester, Jennifer, sagt, dass die Krankenschwestern der Notaufnahme insgeheim sagen, dass sie „all die Gerinnsel, Blutungen und Dinge sehen, die man sechs Monate später von dem Impfstoff erwarten würde – Hirnblutungen, Herzinfarkte bei jüngeren 50-Jährigen. Kein Arzt wird zugeben, dass dies auf den Impfstoff zurückzuführen ist. Sie werden nicht in den VAERS-Bericht aufgenommen.“

Als Daniel andere Krankenschwestern und Ärzte fragte, ob sie VAERS Bericht erstatten, sahen sie ihn an und fragten: „Was ist das?“

Alle befragten Krankenschwestern sagten, dass sie auf den CT-Scans der Lungen von Menschen, die vor kurzem die experimentellen Impfstoffe eingenommen haben, „glasige Trübungen“ feststellen – und dass dies nie an VAERS gemeldet wird.

Wir wissen auch aus Anekdoten, dass eine schockierende Anzahl von US-Ärzten keine Ahnung hat, was VAERS ist. Sie geben keinerlei Meldungen ab und wissen nicht einmal, dass es dieses System gibt. Diese Tatsache in Verbindung mit der Erkenntnis, dass Krankenschwestern und -pfleger aktiv angewiesen werden, VAERS-Meldungen über Covidimpfstoffe zu vermeiden, bedeutet, dass die URF von 40 viel zu niedrig ist. In Anbetracht des Umfelds der extremen Unterdrückung, die jetzt gegen Ärzte und Krankenschwestern eingesetzt wird, um Impfschäden zu vertuschen, wäre eine legitimere Schätzung der URF von 200.

Sollte dies zutreffen, würde dies bedeuten, dass 21.000 VAERS-Meldungen in Wirklichkeit 4,2 Millionen US-Todesfälle durch diese Impfstoffe bedeuten.

Merken Sie sich diesen Gedanken, wenn wir uns andere Zahlen ansehen, die ein wirklich erschreckendes Bild zeichnen.

Impfstoffe töten Menschen in drei Phasen, und es dauert bis zu einem Jahrzehnt, bis alle durch Impfungen verursachten Krebstodesfälle aufgetreten sind

Obwohl wir alle schon gesehen haben, wie Menschen aufgrund von impfstoffbedingten Herzinfarkten buchstäblich tot umgefallen sind, sterben die meisten Menschen, die auf dem besten Weg sind, an den Folgen von Impfstoffen zu sterben, nicht sofort. Es gibt drei Phasen der Kovidimpfstoff-Sterblichkeit, die in der nachstehenden Tabelle beschrieben werden:

Denken Sie daran, dass laut Dr. Ryan Cole, einem an der Mayo Clinic ausgebildeten und zertifizierten anatomischen Pathologen, 62 % der mit mRNA-Impfstoffen geimpften Patienten Mikroblutgerinnsel aufweisen. Dr. Cole präsentiert diesen Beweis im folgenden Video vom White Coat Summit:

Mikroblutgerinnsel sind ein frühes Anzeichen für Gefäß- und Herzschäden. Bei Menschen, die mit Covid-Impfstoffen geimpft werden, wird häufig eine Myokarditis diagnostiziert, die innerhalb von fünf Jahren zu 56 % tödlich verläuft.

Eine von der American Heart Association veröffentlichte Studie – die dann von Big Tech weitgehend zensiert wurde – ergab, dass mRNA-Covid-Impfstoffe das Risiko von Gefäßentzündungen und damit von Herzinfarkten und anderen Gefäßschäden stark erhöhen. Allein das Herzinfarktrisiko stieg laut dieser einen Studie bei einer Gruppe von 500 Patienten um 127 %.

Wie DailyExpose.uk erklärt:

Eine neue Studie deutet darauf hin, dass die mRNA-Injektionen, die sowohl von Pfizer als auch von Moderna hergestellt werden, Entzündungsmarker im Blut erhöhen, die zur Abschätzung des Herzinfarktrisikos verwendet werden.

Dr. Aseem Malhotra, ein beratender Kardiologe, weist darauf hin, dass es im Vereinigten Königreich 10.000 überzählige Todesfälle durch Nicht-Covid gegeben hat – viele davon waren auf Herzinfarkt und Schlaganfall zurückzuführen.

Wenige Tage nach der Veröffentlichung dieser ominösen Ergebnisse meldete sich ein Informant und Forscher einer anderen Gruppe bei Dr. Aseem Malhotra und teilte mit, dass in bildgebenden Studien Entzündungen in den Herzkranzgefäßen nach der Impfung festgestellt worden seien. Sie beschlossen jedoch, dies noch nicht zu veröffentlichen, da sie befürchten, künftige Fördergelder der Arzneimittelindustrie zu verlieren. Der Whistleblower war darüber sehr verärgert.

Dr. Charles Hoffe (Kanada) berichtet ebenfalls über einen erheblichen Anstieg der Blutgerinnung bei mRNA-Impfstoff-Teilnehmern. Über LifeSiteNews:

Das Hauptproblem, das er beobachtet hat, sind mikroskopisch kleine Gerinnsel in den kleinsten Kapillaren seiner Patienten. Er sagte: „Blutgerinnsel, die auf Kapillarebene auftreten. Das hat man noch nie gesehen. Es handelt sich nicht um eine seltene Krankheit. Das ist ein absolut neues Phänomen.“

Vor allem aber betonte er, dass diese Mikrogerinnsel zu klein sind, um auf CT-Scans, MRT und anderen konventionellen Tests wie Angiogrammen sichtbar zu werden, und nur mit dem D-Dimer-Bluttest nachgewiesen werden können, einem Standardtest, der anzeigt, ob irgendwo im Gefäßsystem einer Person aktiv Blutgerinnsel gebildet werden.

Mit Hilfe des D-Dimer-Tests fand er heraus, dass 62 Prozent seiner Patienten, denen er eine mRNA-Spritze verabreichte, positiv auf Blutgerinnsel reagierten – kein geringer Anteil, der einfach abgetan werden kann.

Todesfälle durch Myokarditis und Hemmung der Reparatur von DNA-Schäden

Wenn wir 62 Prozent der mit Covid geimpften Menschen nehmen, die Mikroblutgerinnsel aufweisen – die zu Myokarditis führen – und mit der bekannten Myokarditis-Todesrate von 56 % über fünf Jahre multiplizieren, würde dies allein schon bedeuten, dass 36 % der mit mRNA geimpften Menschen in fünf Jahren tot sein werden. Zugegeben, dies setzt voraus, dass alle Menschen mit Mikroblutgerinnseln an Myokarditis erkranken, und dieser Zusammenhang ist noch nicht zufriedenstellend dokumentiert. Die 36 %, die sich ausschließlich auf die Todesfälle durch Herzinfarkte beziehen, sind also möglicherweise zu hoch angesetzt.

Die Todesfälle durch andere Ursachen, wie z. B. durch Impfungen ausgelöste Krebserkrankungen, sind jedoch nur ansatzweise erfasst. Eine weitere Tatsache, die wir jetzt wissen, ist, dass, sobald mRNA-Impfstoffe beginnen, Spike-Protein-Nanopartikel im Körper einer Person zu produzieren, ein gewisser Prozentsatz dieser Spike-Proteine in die Zellkerne eindringt und eine etwa 90%ige Unterdrückung des NHEJ-Mechanismus erreicht, bei dem es sich um den chromosomalen Reparaturmechanismus handelt, der die genetische Integrität des Körpers aufrechterhält.

Siehe diesen Artikel vom 2. November 2021 – Vaccine spike protein enters cell nuclei, suppresses DNA repair engine of the human body, will unleash explosion of cancer, immunodeficiency, autoimmune disorders and accelerated aging. (Impfstoff-Spike-Protein dringt in Zellkerne ein, unterdrückt DNA-Reparaturmotor des menschlichen Körpers, wird Explosion von Krebs, Immunschwäche, Autoimmunkrankheiten und beschleunigte Alterung auslösen

Der Artikel zitiert eine kritische Forschungsarbeit mit dem Titel „SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro“, verfasst von Hui Jiang und Ya-Fang Mei am Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Sweden, bzw. am Department of Clinical Microbiology, Virology, Umeå University, SE-90185 Umeå, Sweden. Eine archivierte PDF-Datei dieser Studie finden Sie unter: https://www.naturalnews.com/files/viruses-13-02056-v2.pdf

In der Schlussfolgerung der Studie schreiben die Autoren: Wir fanden heraus, dass das Spike-Protein sowohl die Bildung von BRCA1- als auch von 53BP1-Foci deutlich hemmt (Abbildung 3D-G). Zusammengenommen zeigen diese Daten, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein in voller Länge die Reparatur von DNA-Schäden hemmt, indem es die Rekrutierung von DNA-Reparaturproteinen behindert.

Die Studie zeigt, dass die Unterdrückung der NHEJ-Aktivität eine dosisabhängige Reaktion auf das Vorhandensein von Spike-Protein zeigt. Das bedeutet, dass Spike-Proteine in den Zellen die Unterdrückung chromosomaler Reparaturmechanismen bewirken, was im Laufe der Zeit zum Verlust der genetischen Integrität führt.

Wenn Menschen, denen mRNA-Impfstoffe injiziert wurden, anschließend auch nur schwachen Quellen ionisierender Strahlung ausgesetzt werden – Sonnenlicht, Mammographie, kommerzielle Höhenflüge, chemische Kunststoffe in Lebensmitteln usw. – kann ihr Körper das Wachstum neuer Krebstumore initiieren, die nicht unterdrückt werden können, weil das NHEJ-System nicht mehr funktioniert.

Im Endeffekt werden die Menschen zu Mutanten, weil sie ihre genetische Integrität aufgrund der Unterdrückung des NHEJ-Reparaturmechanismus durch Spike-Proteine nicht mehr aufrechterhalten können.

Es gibt bereits Berichte über eine alarmierende Zunahme von Krebserkrankungen bei den Geimpften. Zum Beispiel, wie von Cancer.news berichtet:

Frauen, die kürzlich mit experimentellen Covid-Impfstoffen geimpft wurden, zeigen Symptome von BRUSTKREBS

Eine Gruppe von Ärzten aus Utah hat bei den jüngsten Mammographieuntersuchungen im Breast Care Centre in Salt Lake City, Utah, etwas Erschreckendes entdeckt. Frauen, denen vor kurzem der experimentelle COVID-Impfstoff gespritzt wurde, leiden an einer abnormen Entzündung der Lymphknoten in ihren Brüsten. Nach Angaben der Ärzte von Intermountain Healthcare zeigen Frauen, die die Covid-19-Impfstoffe erhalten haben, Symptome von Brustkrebs.

Dr. Brett Parkinson, MD, warnt: „Wann immer wir diese Symptome auf einem normalen Screening-Mammogramm sehen, rufen wir diese Patientinnen zurück, weil es entweder metastasierenden Brustkrebs bedeuten kann, der in die Lymphknoten wandert, oder Lymphome oder Leukämie.“ Anstatt sich mit der Ursache dieses Problems (Impfstoffe) zu befassen, raten die Ärzte den Frauen nun, sich nach der Impfung nicht mehr mammographieren zu lassen.

Und aus Vaccines.news: Ein Arzt aus Idaho berichtet von einem „20-fachen Anstieg“ der Krebserkrankungen bei den gegen Covid „Geimpften“:

In einem Video, das vom „Capitol Clarity“-Projekt der Regierung des Bundesstaates Idaho produziert wurde, enthüllte Cole, wie er jetzt eine 2000-prozentige Zunahme chronischer Krankheiten bei Leuten beobachtet, die [den Impfstoff] genommen haben.

„Seit dem 1. Januar sehe ich im Labor einen 20-fachen Anstieg von Gebärmutterkrebs im Vergleich zu dem, was ich jährlich sehe“, so Cole in dem Video.

„Ich übertreibe überhaupt nicht, denn ich schaue mir meine Zahlen von Jahr zu Jahr an und denke mir: ‚Mensch, so viele Endometriumkarzinome habe ich noch nie gesehen.'“

In einem „normalen“ Jahr gibt es in den Vereinigten Staaten etwa 600.000 Krebstote. Da das Spike-Protein NJEH um 90 % unterdrückt und Ärzte bereits von einem 2000 %igen Anstieg bei einer Krebsart (Endometriumkrebs) ab Anfang 2020 berichten, ist klar, dass die Zahl der Krebstoten in den kommenden Jahren aufgrund der Covidimpfstoffe erheblich steigen wird.

Fügen Sie diesen Datenpunkt dem Gesamtbild hinzu.

40 % mehr Sterblichkeit bei allen Ursachen, sagt der CEO einer Lebensversicherung

Einen zusätzlichen Hinweis auf all dies haben wir kürzlich in einem schockierenden Interview mit Scott Davison, dem CEO von OneAmerica, einer Lebensversicherungsgesellschaft, geliefert. Davison enthüllt, dass die Gesamtsterblichkeit unter den Lebensversicherungsnehmern, die ein breites Spektrum von Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren abdecken, um 40 % gestiegen ist. Davison bezeichnet dies als „die höchste Sterblichkeitsrate, die wir in der Geschichte dieses Geschäfts gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica“.

Diese Beobachtung basiert auf Daten aus dem dritten Quartal 2021. Die Zahlen für das vierte Quartal werden aufgrund der gut dokumentierten Tatsache, dass die VE-Zahlen (Vaccine Effectiveness) mit jeder Woche, die nach der Impfung verstreicht, abnehmen, was eine fortgesetzte Zerstörung des Immunsystems bedeutet, noch viel schlechter aussehen. Je mehr Zeit vergeht, desto schwächer wird das Immunsystem der Geimpften, und desto anfälliger werden sie für gewöhnliche Infektionen und Grippestämme, die normalerweise keine Gefahr darstellen würden. Dies wird sowohl durch offizielle Regierungsdaten aus dem Vereinigten Königreich als auch durch unabhängige Untersuchungen wie diese Studie des Francis Crick Institute im Vereinigten Königreich bestätigt: Pfizer-Impfstoff zerstört T-Zellen und schwächt das Immunsystem – Studie:

Eine Studie des Francis-Crick-Instituts im Vereinigten Königreich hat ergeben, dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech gegen das Coronavirus Wuhan (COVID-19) T-Zellen zerstört und das Immunsystem schwächt… Sie ergab, dass nur 50 Prozent der Personen, die eine Einzeldosis des Pfizer-Impfstoffs erhielten, eine quantifizierbare neutralisierende Antikörperreaktion gegen die Alpha-Variante von COVID-19 aufwiesen. Bei den Delta- und Beta-Varianten sank diese Zahl noch weiter auf nur 32 bzw. 25 Prozent.

Ein 40-prozentiger Anstieg der Gesamtmortalität bedeutet, wenn man ihn auf alle Altersgruppen überträgt, dass jeden Tag 3100 Amerikaner zusätzlich sterben. Das sind über 90.000 Menschen pro Monat, die ab dem 3. Quartal 2021 durch den Impfstoff getötet werden. (Die normale Sterblichkeitsrate vor der Impfung liegt in den USA bei etwa 7.700 pro Tag.)

Wir schätzen, dass bis zum ersten Quartal 2022, wenn die Daten vorliegen, die Sterblichkeitsrate aller Ursachen um bis zu 60 % ansteigen wird, was zu zusätzlichen 4.600 Todesfällen pro Tag führen wird. Das allein sind fast 1,7 Millionen Todesfälle pro Jahr, also etwa ein halbes Prozent der gesamten US-Bevölkerung.

Meine (konservative) Vorhersage ist, dass wir ab 2022 einen Anstieg der Krebstodesfälle um mindestens 400 % erleben werden, wenn sich die Post-Impfung durchsetzt. Das sind etwa 2,4 Millionen impfbedingte Krebstodesfälle pro Jahr in absehbarer Zukunft, die sich höchstwahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt fortsetzen werden.

93 % der Todesfälle nach einer Impfung werden auf den Impfstoff selbst zurückgeführt

Ein weiterer Faktor, der in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist, ist die erstaunliche Studie von Dr. Bhakdi und Dr. Burkhardt, die von Steve Kirsh auf Substack.com kommentiert wurde.

Obwohl die Stichprobe klein war (15 Autopsien), zeigte sie, dass 93 % der Menschen, die nach einer Impfung starben, tatsächlich durch den Impfstoff getötet wurden. Wie Kirsh erklärt:

Der Gerichtsmediziner oder die Staatsanwaltschaft brachten in keinem der Fälle den Impfstoff als Todesursache in Verbindung. Eine weitere Untersuchung ergab jedoch, dass der Impfstoff in 14 der 15 Fälle für den Tod verantwortlich war. Das am meisten angegriffene Organ war das Herz (bei allen Verstorbenen), aber auch andere Organe wurden angegriffen. Die Auswirkungen sind potenziell enorm und könnten zu Millionen von Todesfällen führen. Die Impfstoffe sollten sofort gestoppt werden.

Wie Dr. Bhakdi im Video erklärt, zeigten diese Autopsien, dass die Menschen durch Killer-Lymphozyten getötet wurden, die ihre eigenen Organe wie Herz und Lunge angriffen.

Mit anderen Worten: Die mRNA-Covid-Impfstoffe bewirkten, dass das körpereigene Immunsystem Lymphozytengewebe an Stellen wachsen ließ, wo es nicht hingehört, z. B. im Herzen und anderen Organen.

Dieser schockierende Befund veranlasste den ehemaligen Pfizer-Vizepräsidenten Mike Yeadon, Steve Kirsh zu schreiben und zu erklären: „Das sind die schlimmsten 15 Minuten (Video), die ich je gesehen habe. Die Massenimpfung mit Covid19 führt zu Massenmord.“

Das Video ist hier zu sehen:

Im Wesentlichen zeigen die Ergebnisse von Dr. Bhakdi, dass inzwischen weit mehr Menschen an den Folgen der Impfung sterben als an natürlichen Ursachen. Dies würde bedeuten, dass die tägliche Sterblichkeitsrate von 7.700 Amerikanern vor der Impfung (pro Tag) von den durch die Impfung verursachten Todesfällen, die irgendwann ein Vielfaches von 7.700 sein werden, in den Schatten gestellt wird.

Es ist nicht unvernünftig, sich vorzustellen, dass in den nächsten Jahren, wenn Krebstumore und Lymphozytenangriffe zunehmen, die Zahl der täglichen Todesfälle in Amerika 16.000 oder sogar 30.000 übersteigen könnte, wenn die Todesfälle nach der Kuhimpfung zunehmen.

Bei 30.000 Todesfällen pro Tag erreicht die Zahl der Toten in einem Jahr übrigens fast 11 Millionen Menschen, was etwa 3,3 % der gesamten US-Bevölkerung entspricht, die in einem bestimmten Jahr sterben. Über ein Jahrzehnt gesehen ist das etwa ein Drittel der derzeitigen Bevölkerung. Dies sind natürlich Hochrechnungen, aber sie beruhen auf ersten Erkenntnissen und Beobachtungen.

Nach vorsichtigen Schätzungen wird ein Drittel aller Geimpften in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich sterben… und ein weiteres Drittel wird geschwächt sein.

Ausgehend von den Todesfällen durch Krebs, Herzmuskelentzündung, Autoimmunerkrankungen und Herzinfarkt sowie dem erhöhten Risiko von Schlaganfällen, neurologischen Störungen und Organversagen können wir vorsichtigerweise davon ausgehen, dass etwa:

Ein Drittel derjenigen, die mit mRNA-Covid-Impfstoffen geimpft wurden, wird in den nächsten zehn Jahren sterben.

Ein Drittel wird verletzt oder geschwächt sein und wahrscheinlich nicht in der Lage sein, auf sinnvolle Weise an der Gesellschaft teilzunehmen.

Ein Drittel wird relativ unbeeinträchtigt sein

Interessanterweise scheint dies mit der statistischen Analyse der Covid-Impfstoffchargen übereinzustimmen, bei der etwa ein Drittel der Chargen mit Herzinfarkten und Todesfällen in Verbindung gebracht wird, ein weiteres Drittel mit Verletzungen (aber nicht mit Todesfällen), und ein letztes Drittel scheint harmlos zu sein (vermutlich Kochsalzlösung).

Auch hier handelt es sich um grobe Zahlen, und über viele der hier gemachten Prognosen wird es Meinungsverschiedenheiten geben, aber es handelt sich um eine erste Momentaufnahme und Prognose auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse. Natürlich können sich diese Schlussfolgerungen ändern, wenn neue Daten auftauchen, und die endgültige Zahl bis Ende 2032 könnte sich radikal von diesen Projektionen unterscheiden (viel schlechter oder vielleicht viel besser).

Täglich werden weltweit 30 Millionen Menschen geimpft

Betrachten wir nun, was dies weltweit bedeutet, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass etwa ein Drittel der Geimpften im nächsten Jahrzehnt sterben wird.

Nach Angaben von OurWorldInData.org werden derzeit weltweit jeden Tag etwa 30 Millionen Menschen geimpft.

Auf derselben Website heißt es, dass 58,5 % der Weltbevölkerung mit mindestens einer Dosis geimpft wurden und dass 9,25 Milliarden Dosen verabreicht wurden (Daten abgerufen am 4. Januar 2022).

Wenn ein Drittel der Geimpften in den nächsten zehn Jahren an den Folgen des Impfstoffs sterben wird, dann werden mit jedem Tag, an dem diese Impfungen fortgesetzt werden, etwa 10 Millionen Menschen zum Tode verurteilt.

Wenn dies nur noch ein Jahr – 365 Tage – so weitergeht, würde dies bedeuten, dass in den nächsten zehn Jahren weitere 3,65 Milliarden Menschen durch Impfstoffe ausgelöscht werden und an den Folgen der Impfung sterben. Das ist übrigens etwa die Hälfte der Weltbevölkerung.

Wenn Sie sich fragen, wie mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung ausgerottet werden kann, wenn nur ein Drittel der Impfstoffchargen so genannte „Kill Shots“ sind, denken Sie daran, dass die Menschen mehrere Injektionen in Form von „Boostern“ erhalten. So kann eine Person fünf oder sechs Mal mit mRNA-Impfstoffen geimpft werden, und selbst wenn nur ein Drittel dieser Impfungen „Kill Shots“ sind, schwinden ihre Chancen, dem Kill Shot zu entgehen, rapide. Es ist, als würde man Impfstoff-Roulette spielen.

Statistisch gesehen sind die Chancen, einem tödlichen Schuss zu entgehen, wenn eine Person weitere Injektionen erhält, wie folgt, wenn man davon ausgeht, dass ein Drittel der Chargen tödlich ist:

Injektion: 66,6 % Chance, dem Tod zu entgehen. Injektion: 44,4% Chance, dem Tod zu entgehen. (.666 ^ 2) Injektion: 29,5 % Chance, dem Tod zu entgehen. (.666 ^ 3) Injektion: 19,7% Chance, dem Tod zu entgehen. (.666 ^ 4) Injektion: 13,1% Chance, dem Tod zu entgehen. Injektion: 8,7 % Chance, dem Tod zu entgehen.

Wenn die Regierungen der Welt die Menschen zwingen können, sich sechs Mal impfen zu lassen, können sie über 90 % der Weltbevölkerung töten, wenn man davon ausgeht, dass ein Drittel der Impfstoffchargen tödliche Impfungen sind und die Tötungsrate im Laufe der Zeit 100 % beträgt.

Die einzige Möglichkeit, diesen Impfstoff-Holocaust zu stoppen, besteht also darin, die Impfungen zu stoppen.

Mit jedem zusätzlichen Tag, an dem die Entvölkerungsglobalisten ihre Impfholocaust-Kampagne durchführen, vernichten sie im Laufe der Zeit wahrscheinlich weitere 10 Millionen Menschen.

Das ist ein Nazi-Holocaust wie im Zweiten Weltkrieg, der alle 14,4 Stunden unschuldige Leben vernichtet.

Das bedeutet auch, dass fast 7.000 Menschenleben pro Minute vernichtet werden, während dieser Impfstoff-Holocaust weitergeht.

Das bedeutet auch, dass wir mit jedem Tag, an dem wir den Holocaust früher stoppen, potenziell 10 Millionen Menschenleben retten können.

Daraus ergibt sich die Dringlichkeit unserer Mission. Wenn wir den Impfstoff-Holocaust jetzt stoppen, verlieren wir in den nächsten zehn Jahren immer noch 1,5 Milliarden Menschen durch Impftod. Wichtig ist, dass die menschliche Zivilisation einen solchen Schlag wahrscheinlich überleben kann, so verheerend er auch sein mag.

Aber wenn dieser Impfstoff-Holocaust nur ein weiteres Jahr andauert, könnten die Globalisten den Tod von möglicherweise weiteren 3,6 Milliarden Menschen in Gang gesetzt haben, zusätzlich zu den 1,5, die bereits auf der Todesuhr stehen. Das bedeutet, dass wir im nächsten Jahrzehnt über 5 Milliarden Menschen verlieren könnten, einfach weil wir nicht in der Lage sind, diesen Holocaust in den nächsten 365 Tagen zu stoppen.

Die wichtige Frage lautet also: Kann die menschliche Zivilisation intakt bleiben, wenn wir über 50 % der Bevölkerung verlieren?

Ich kenne die Antwort darauf nicht, aber angesichts der Komplexität unserer modernen Gesellschaft scheint es wahrscheinlich, dass ein systemischer Zusammenbruch – ein „großer Reset“ – unvermeidlich wäre. Es scheint auch, dass dies das ist, was die Globalisten zu erreichen versuchen.

Beachten Sie bitte, dass niemand in der Regierung vorschlägt, die Impfungen zu unterbrechen, ein Jahr zu warten und zu sehen, wie viele Menschen sterben. Nein, sie ziehen es vor, mit voller Kraft voranzugehen – verdammt seien die Konsequenzen! – und dann die Ungeimpften für das Massensterben der Geimpften verantwortlich zu machen.

Es handelt sich eindeutig um böswillige Akteure. Sie versuchen nicht, Leben zu retten, sondern sie arbeiten daran, sie auszurotten.

Weitere Einzelheiten finden Sie im heutigen Situation-Update-Podcast.