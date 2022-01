Schottische Zeitung fragt ihre Leser, ob „COVID-Internierungslager“ eingeführt werden sollten

Ein Vorschlag, dass „positive Verdachtsfälle“ in einer Haftanstalt untergebracht werden sollten.

Eine der größten schottischen Zeitungen fragt ihre Leser, ob das Land dem Beispiel Australiens folgen und „COVID-Internierungslager“ einführen sollte.

Ja, wirklich.

Die Frage wurde über die offizielle Facebook-Seite des Daily Record gestellt.

„Australier werden für 14 Tage in Covid-Internierungslagern festgehalten, wenn sie positiv getestet werden oder der Verdacht besteht, dass sie positiv sind. Sollten wir ihrem Beispiel folgen?“, fragt der Beitrag.

How much more glaringly totalitarian does the New Normal have to get before prominent "independent journalists" grow a pair of balls and call it what it is? pic.twitter.com/7pAwcbaD01