Verletzungen nach COVID-Impfungen nähern sich der 1-Million-Marke und jetzt geben CDC und FDA Pfizer und Moderna die Booster für alle Erwachsenen frei

childrenshealthdefense.org: Die heute von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 894.145 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 18.853 Todesfälle und 139.126 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 12. November 2021gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 12. November 2021 insgesamt 894.145 unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 18.853 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 392 gegenüber der Vorwoche – und 139.126 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 3.726 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 12. November 2021 654.413 unerwünschte Ereignisse, darunter 8.664 Todesfälle und 54.962 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Meldungen sind Meldungen, die US-Hersteller von ihren ausländischen Tochtergesellschaften erhalten haben. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den 8.664 Todesfällen in den USA, die bis zum 12. November gemeldet wurden, traten 10 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 26 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 12. November 436,9 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 254,5 Millionen Dosen von Pfizer, 166,3 Millionen Dosen von Moderna und 16,1 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-Daten von dieser Woche für 5- bis 11-Jährige zeigen:

1.426 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 9 als schwerwiegend eingestufte und 1 gemeldeter Todesfall, der bei einem 11-jährigen Mädchen aus Georgia auftrat, das am 14. September geimpft wurde, also vor der Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer für die Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen.

Seit dem 1. November wurden 444 unerwünschte Ereignisse in der Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen gemeldet.

Die übrigen Meldungen in VAERS für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erfolgten vor der Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer und sind auf die „Verabreichung des Produkts an Patienten in ungeeignetem Alter“ zurückzuführen.

Die in dieser Woche veröffentlichten US-Daten für 12- bis 17-Jährige zeigen:

23.105 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 1.429 als schwerwiegend eingestufte und 30 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 16-jähriges Mädchen aus Missouri (VAERS-Identifikationsnummer 1823671), das nach der Einnahme der zweiten Dosis von Pfizer starb.

Zu den weiteren gemeldeten Todesfällen gehören eine 17-jährige Frau aus Washington (VAERS-Identifikationsnummer 1828901), die am 29. Oktober an einem Herzleiden starb, nachdem sie ihre zweite Dosis Pfizer erhalten hatte, ein 12-jähriges Mädchen aus South Carolina (VAERS-Identifikationsnummer 1784945), das 22 Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer Blutungen erlitt, und ein 13-jähriges Mädchen aus Maryland (VAERS-Identifikationsnummer 1815096), das 15 Tage nach der Verabreichung ihrer ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer an einem Herzleiden starb.

59 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

559 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 549 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

134 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 12. November 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 12. November meldeten 4.362 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.376 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.158 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

743 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 31 % auf Moderna und 27 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.125 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

11.058 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 4.888 Berichte Pfizer, 3.937 Berichte Moderna und 2.179 Berichte J&J zugeschrieben.

3.145 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 1.963 Fälle Pfizer, 1.041 Fälle Moderna und 130 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

FDA und CDC genehmigen COVID-Auffrischungsimpfungen von Pfizer und Moderna für alle Erwachsenen

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat heute die COVID-Auffrischungsimpfungen von Moderna und Pfizer für alle Erwachsenen genehmigt. Die Behörde traf ihre Entscheidung ohne die Mitwirkung ihres beratenden Ausschusses, dessen Mitglieder sich am 17. September mit 16 zu 2 Stimmen gegen die Empfehlung von Auffrischungsimpfungen aussprachen, wobei sie sich auf einen Mangel an Langzeitdaten beriefen und erklärten, dass die Risiken den Nutzen nicht überwiegen.

Stunden nach der Bekanntgabe der FDA-Entscheidung stimmte auch der Beratende Ausschuss für Impfpraktiken (ACIP) der CDC einstimmig für die Auffrischungsimpfung.

Der ACIP sagte, dass 18- bis 49-Jährige eine Auffrischungsimpfung bekommen können, aber Menschen über 50 soll die Priorität geben werden. Es wird erwartet, dass CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky die Dosen genehmigt, sodass die Auffrischungsimpfungen auf breiter Basis an die Allgemeinheit verabreicht werden können.

Für die FDA sprach Dr. Peter Marks, Leiter des Center for Biologics Evaluation and Research der Behörde, in einer Erklärung:

„Die FDA ist zu dem Schluss gekommen, dass die derzeit verfügbaren Daten eine Ausweitung der Berechtigung für eine einmalige Auffrischungsdosis der Impfstoffe Moderna und Pfizer-BioNTech COVID-19 auf Personen ab 18 Jahren unterstützen.“

Dr. Paul Offit, Direktor des Vaccine Education Center am Children’s Hospital of Philadelphia und Mitglied des FDA-Beratungsgremiums, war mit der Art und Weise, wie die FDA zu ihrer Entscheidung kam, nicht einverstanden.

In einer E-Mail an die Epoch Times sagte Offit: „Ich denke, es wäre für die Öffentlichkeit von Nutzen gewesen, eine offene Diskussion über die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen zu hören. Ich wünschte, wir hätten die Gelegenheit gehabt, dies zu diskutieren.

Die FDA erklärte, sie habe keine Sitzung abgehalten, weil „die Behörde den Ausschuss zuvor zu ausführlichen Diskussionen über die Verwendung von Auffrischungsdosen von COVID-19-Impfstoffen einberufen hatte und nach Prüfung der Anträge von Pfizer und Moderna [Emergency Use Authorization] zu dem Schluss kam, dass die Anträge keine Fragen aufwerfen, die von einer zusätzlichen Diskussion durch die Ausschussmitglieder profitieren würden.“

Pfizer und BioNTech hatten die Zulassung letzte Woche beantragt, nachdem sie die Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit mehr als 10.000 Teilnehmern vorgelegt hatten.

Moderna reichte seinen Antrag für seine 50-Mikrogramm-Booster-Dosis für alle Erwachsenen erst vor zwei Tagen erneut ein. Nach Angaben des Unternehmens stützte die FDA ihre Entscheidung auf die „Gesamtheit der vom Unternehmen vorgelegten wissenschaftlichen Beweise“, einschließlich Daten, die zeigten, dass die neutralisierenden Antikörper nach etwa sechs Monaten nachgelassen hatten.

14-jähriges Mädchen aus Kentucky erhält irrtümlich Impfstoff von J&J

Einem 14-jährigen Mädchen aus Kentucky wurde irrtümlich der COVID-Impfstoff von J&J verabreicht, der für Personen unter 18 Jahren nicht zugelassen ist, berichtet die International Business Times.

Das Mädchen erhielt die Impfung am 16. Oktober bei einem Impfstoff-Drive-in an einer High School in Covington.

Die Mutter des Mädchens, Rolina Mason, sagte, ihre Tochter zögere, sich impfen zu lassen, und wolle den J&J-Impfstoff, weil es nur eine Dosis sei. Mason war damit einverstanden, dass die Krankenschwester den J&J-Impfstoff verabreichen konnte, wusste aber nicht, dass er nicht für Kinder zugelassen war.

Mason sagte, sie habe der Krankenschwester vertraut, die ihnen gesagt habe, dass es für ihre Tochter in Ordnung sei, den Impfstoff zu bekommen.

Das Gesundheitsamt setzte sich eine Woche später mit Mason in Verbindung und teilte ihr mit, dass ihre Tochter stattdessen den COVID-Impfstoff von Pfizer hätte erhalten sollen. Berichten zufolge erlitt Masons Tochter nach der Impfung Hautausschläge.

Staaten umgehen CDC und geben COVID-Auffrischungsimpfungen an alle Erwachsenen vor der Zulassung aus

Beamte der Bundesstaaten von Kalifornien bis Maine ermutigten und erlaubten erwachsenen Einwohnern, sich gegen COVID impfen zu lassen, obwohl die FDA und die CDC empfohlen hatten, die Impfungen älteren Menschen und Risikogruppen vorzubehalten, wie CNBC berichtete.

Kalifornien wies auch die medizinischen Dienstleister an, keine Erwachsenen abzuweisen, die eine Auffrischungsimpfung beantragten.

Arkansas, Colorado, Louisiana, Kansas, Kentucky, Maine, New Mexico, Vermont und West Virginia setzen sich ebenfalls für eine flächendeckende Einführung von Auffrischungsimpfungen für alle vollständig geimpften Erwachsenen ein, wobei die Gouverneure von Colorado und New Mexico eine Woche, bevor die FDA die Impfungen für die Allgemeinbevölkerung genehmigte, Durchführungsverordnungen unterzeichneten.

Der Gouverneur von West Virginia, Jim Justice, rief alle Erwachsenen im Bundesstaat dazu auf, sich auffrischen zu lassen, und fügte hinzu, dass vollständig geimpfte Einwohner „sehr dumm“ wären, sich nicht für die dritte Dosis anzumelden.

Der Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, sagte am Montag bei einem Briefing, er wolle sicherstellen, dass alle Personen ab 18 Jahren für eine Auffrischungsimpfung in Frage kämen und dazu ermutigt würden. Danyelle McNeill, eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums von Arkansas, teilte dem Sender CNBC in einer E-Mail mit, dass „die große Mehrheit der Erwachsenen in Arkansas“ von der CDC bereits als hochgefährdet eingestuft wurde, bevor Hutchinson seine Empfehlung aussprach.

Kentucky genehmigte am Mittwoch Auffrischungsimpfungen für vollständig geimpfte Erwachsene, während Connecticut, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts und Vermont ihre Auffrischungsprogramme diese Woche ausweiteten, bevor die FDA und die CDC heute ihre Zustimmung gaben.

Mehrere Kinder in Kalifornien nach falscher COVID-Impfstoffdosis erkrankt

Mindestens zwei Kinder in Kalifornien sind erkrankt, nachdem eine Klinik 14 Kindern die falschen Dosen eines COVID-Impfstoffs verabreicht hat.

Denise Iserloth sagte, sie habe ihre beiden Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren in eine Klinik gebracht, wo sie 20 Mikrogramm statt der empfohlenen 10 Mikrogramm erhielten.

Sutter Health sagte in einer Erklärung, dass man die Eltern sofort nach Bekanntwerden des Fehlers gewarnt habe und sich mit den Eltern in Verbindung gesetzt habe, um sie über die CDC-Richtlinien zu informieren. Iserloth sagte jedoch, dass sie erst 10 Stunden, nachdem ihre Kinder geimpft worden waren, von dem Fehler erfuhr.

Ihre beiden Kinder blieben am Montag mit starken Bauchschmerzen von der Schule fern, und ihr ältestes Kind fiel in den Stunden nach der Impfung zweimal hin, so Iseroth.

„Ich verstehe das Mandat, ich habe versucht, mich daran zu halten, und meine Kinder haben jetzt eine doppelte Dosis bekommen, und ich kenne die Langzeitnebenwirkungen nicht“, sagte Iserloth. „[…] Das ist inakzeptabel und fahrlässig, völlig fahrlässig von ihrer Seite.“

COVID-Krankenhausaufenthalte nehmen bei Vollgeimpften zu

Laut Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute for Allergy and Infectious Diseases, nehmen COVID-Krankenhausaufenthalte und Besuche in der Notaufnahme bei vollständig geimpften Personen zu.

„Was wir jetzt zu beobachten beginnen, ist ein Anstieg der Krankenhausaufenthalte bei Menschen, die zwar geimpft, aber nicht aufgefrischt wurden“, sagte Fauci am Dienstag. „Es ist ein signifikanter Anteil, aber bei weitem nicht die Mehrheit“.

In einem Briefing des COVID-19-Reaktionsteams im Weißen Haus am Mittwoch betonte Fauci die Bedeutung der Impfstoffe und hob hervor, wie gut sie funktionieren. Auf demselben Podium berichtete CDC-Direktor Walensky über einen Rückgang der Impfeffektivität bei älteren Menschen und Bewohnern von Langzeitpflegeeinrichtungen, von denen viele im letzten Winter als erste geimpft werden konnten.

Die derzeitige Sieben-Tage-Rate der COVID-Krankenhauseinweisungen liegt nach Angaben der CDC bei etwa 5.300 pro Tag.

Es ist nicht klar, wie viele Krankenhauseinweisungen Durchbruchsfälle sind, da die Behörde die Berichterstattung über Krankenhauseinweisungen bei vollständig geimpften Personen eingestellt hat und ihre Website nur Daten bis zum 28. August zeigt.

CDC gibt zu, keine Daten zur natürlichen Immunität zu erfassen

In ihrer Antwort auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) erklärte die CDC, dass sie keine Aufzeichnungen darüber hat, dass eine zuvor mit COVID infizierte Person sich erneut infiziert oder das Virus auf andere übertragen hat – weil die Behörde diese Daten nicht sammelt.

Die FOIA-Anfrage, die am 2. September von Rechtsanwalt Aaron Siri von der Anwaltskanzlei Siri & Glimstad im Namen des Informed Consent Action Network eingereicht wurde, suchte nach Dokumenten, die jeden dokumentierten Fall einer Person wiedergeben, die: (1) nie einen COVID-Impfstoff erhalten hat; (2) einmal mit COVID infiziert war, sich erholt hat und später wieder infiziert wurde; und (3) SARS-CoV-2 auf eine andere Person übertragen hat, als sie wieder infiziert wurde.

Die CDC antwortete am 5. November mit den Worten:

„Eine Durchsuchung unserer Unterlagen ergab keine Dokumente, die Ihre Anfrage betreffen. Das CDC Emergency Operations Center (EOC) teilte mit, dass diese Informationen nicht gesammelt werden“.

Laut Siri wirft die Enthüllung, dass die CDC keine Daten über Menschen sammelt, die eine natürliche Immunität gegen das Virus erworben haben, Fragen über Impfstoffmandate auf, insbesondere darüber, wie die Regierung oder Arbeitgeber Impfstoffe für Menschen vorschreiben können, die sie möglicherweise nicht brauchen und die ein überdurchschnittlich hohes Risiko haben könnten, eine unerwünschte Reaktion auf die Impfungen zu erfahren.