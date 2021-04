Verleugnung des Dämonischen

off-guardian.org: Im März letzten Jahres, als die Coronavirus-Panik begann, schrieb ich einen etwas flapsigen Artikel, in dem ich sagte, dass die Besessenheit, Toilettenpapier zu kaufen und zu horten, der Impfstoff des Volkes sei.

Mein Punkt war einfach: Exkremente und Tod werden in der Kulturgeschichte und in der westlichen Vorstellungswelt seit langem mit dem bösen Teufel, Satan – dem Herrn der Unterwelt, dem Trickster, dem Großmeister, der über die Grube des stinkenden Todes herrscht, dem Ort, an den die Leichen hinabsinken – in Verbindung gebracht.

Die psychoanalytische Literatur ist voll von Beispielen der Todesangst, die sich in analen Träumen von mit Scheiße gefüllten, überlaufenden Toiletten und Menschen, die sich in die Hose pissen, ausdrückt. Ernest Becker hat es in „The Denial of Death“ [„Die Verleugnung des Todes“, Anm. d. Übersetzers] einfach ausgedrückt:

Kein Zweifel – der Scheißhaufen ist die eigentliche Bedrohung der Menschheit, weil er die Menschen an den Tod erinnert.

Auch die theologische Literatur ist voll von Warnungen vor den Machenschaften des Teufels. So auch die westlichen Klassiker von Aischylos bis Melville. Das Dämonische hat einen uralten Stammbaum und verschiedene Namen. Rationale Menschen neigen dazu, all dies als abergläubischen Unsinn abzutun. Das ist Hybris. Die Furien rächen sich immer, wenn ihre Existenz geleugnet wird. Denn sie sind ein Teil von uns selbst, keine außerirdischen Wesen, wie uns die Tragödie der Menschheitsgeschichte immer wieder gezeigt hat.

Da die Menschen von Exkrementen und der Angst vor dem Tod heimgesucht werden – der Totenkopf auf dem Bankett, wie William James es ausdrückte -, ist das perfekte Schutzsymbol Toilettenpapier, das Sie sicher und sauber hält und frei von jeglicher Erinnerung an die Angst vor dem Tod, die in einer panischen Welt umhergeht. Es ist natürlich ein magischer Trick, eine unbewusste Art zu denken, dass man sich selbst schützt; eine Form der Selbsthypnose.

Ein Jahr später hat das magische Denken eine andere Form angenommen und meine frühere Flappsigkeit hat sich verdüstert. Das Toilettenpapier von heute kann man nicht horten, aber man kann es gespritzt bekommen: RNA-Impfungen, falsch benannte Impfstoffe. Die Leute stehen jetzt für sie Schlange, weil ihnen unaufhörlich gesagt wird, sie sollten sich „impfen lassen“. Sie sind schlimmer als Klopapier. Denn wenigstens hat letzteres eine praktische Funktion.

Echte Impfstoffe, wie die Etymologie des Wortes – lateinisch, vaccinus, von Kühen, dem Kuhpockenvirus-Impfstoff, den der britische Arzt Edward Jenner im Jahr 1800 erstmals zur Vorbeugung von Pocken einsetzte – beinhalten die Verwendung einer kleinen Menge eines Virus. Die RNA-Impfungen sind keine Impfstoffe. Zu sagen, sie wären es, ist Blödsinn und hat nichts mit Kühen zu tun. Sie als Impfstoffe zu bezeichnen, ist sprachliche Gedankenkontrolle.

Diese experimentellen Impfungen verhindern weder, dass sich die Geimpften mit dem „Virus“ infizieren, noch verhindern sie die Übertragung des angeblichen Virus. Als sie kürzlich von der FDA zugelassen wurden, wurde das klargestellt. Die FDA erteilte die Notfallzulassung (EUA) für diese Impfungen nur unter dem Vorbehalt, dass sie eine Infektion weniger schwer machen könnten. Dennoch haben Millionen gehorsam eine Spritze genommen, die nicht das tut, was sie zu tun glauben. Was sagt uns das?

Hunderte von Millionen Menschen haben eine Spritze akzeptiert, die es erlaubt, ein bio-reaktives „Gentherapie“-Molekül in ihren Körper zu injizieren, weil sie Angst haben, unwissend sind und sich weigern, in Betracht zu ziehen, dass die Leute, die dies fördern, böse sind und Hintergedanken haben. Nicht, dass sie es gut meinen, sondern dass sie böse sind und böse Absichten haben. Klingt das zu extrem? Radikal böse? Aber nein!

Was also treibt die Weigerung an, in Betracht zu ziehen, dass dämonische Kräfte bei der Corona-Krise am Werk sind?

Warum glauben dieselben Leute, die sich impfen lassen, einem PCR-Test, der laut seinem Erfinder Kary Mullis nicht auf dieses sogenannte Virus testen kann, die gefälschten Zahlen der positiven „Fälle“? Wissen diese Leute überhaupt, ob das Virus jemals isoliert worden ist?

Solche Leichtgläubigkeit ist ein Akt des Glaubens, nicht der Wissenschaft oder bestätigter Fakten.

Ist es nur die Angst vor dem Tod, die solches Denken antreibt?

Oder ist es etwas Tieferes als Ignoranz und Propaganda, was diesen unsinnigen Glauben antreibt?

Wenn Sie Fakten wollen, werde ich sie hier nicht liefern. Trotz der guten Absichten von Leuten, die immer noch glauben, dass Fakten wichtig sind, glaube ich nicht, dass die meisten Menschen dadurch noch überzeugt werden können. Aber solche Fakten sind leicht verfügbar in ausgezeichneten alternativen Medienpublikationen.

Michel Chossudovsky von Global Research hat sein umfassendes E-Book kostenlos veröffentlicht: „The 2020-21 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression, Global Coup D’Etat, and the ‚Great Reset‘.“ Es ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Fakten und Analysen das sind, was Sie suchen. Oder gehen Sie zu Robert Kennedy, Jr.’s „Childrens Health Defense“, „Off-Guardian“, „Dissident Voice“, „Global Research“ – neben zahlreichen anderen.

Vielleicht denken Sie, dass diese Seiten rechte Propaganda wärem, weil viele Artikel, die sie veröffentlichen, auch bei einigen konservativen Medien zu lesen oder zu hören sind. Wenn dem so ist, müssen Sie anfangen zu denken, anstatt zu reagieren. Das gesamte politische/mediale Mainstream-Spektrum ist rechts, sofern Sie nutzlose Begriffe wie Links/Rechts verwenden wollen.

Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, als linker Spinner beschuldigt zu werden, aber jetzt wird mir gesagt, ich sei ein rechter Spinner, obwohl meine Schriften in vielen linken Publikationen erscheinen. Vielleicht wissen meine Ankläger nicht, in welche Richtung sich die Schraube dreht oder die Mutter lockert. Verklemmt und verängstigt zu sein, hilft nicht weiter.

Mir geht es um die Frage, warum so viele Menschen nicht akzeptieren können, dass das radikal Böse real ist. Ist das eine rechtsgerichtete Frage? Nein, natürlich nicht. Es ist eine menschliche Frage, die zu allen Zeiten gestellt wurde.

Ich denke schon, dass wir uns heute im Griff radikal böser, dämonischer Kräfte befinden. Die Weigerung, dies zu sehen und zu akzeptieren, ist nicht neu. Wie der bedeutende Theologe David Ray Griffin argumentiert hat, ist das amerikanische Imperium mit seinem Streben nach Weltherrschaft und seinen langen und andauernden Gemetzeln im In- und Ausland eindeutig dämonisch; es wird von den Kräften des Todes angetrieben, die durch Satan symbolisiert werden.

Ich habe viele Jahre damit verbracht zu verstehen, warum so viele gute Menschen sich geweigert haben, dies zu sehen und zu akzeptieren, und über viele Jahrzehnte einen Mittelweg gehen mussten. Der sichere Weg. Den Glauben an das Wohlwollen ihrer Herrscher. Wenn ich von radikalem Bösen spreche, dann meine ich das im tiefsten spirituellen Sinn. Einen religiösen Sinn, wenn Sie so wollen. Aber mit „religiös“ meine ich nicht die institutionellen Religionen, denn so viele der institutionellen Religionen sind mitschuldig an dem Bösen.

Es war für Amerikaner lange Zeit einfach, die dämonische Natur ausländischer Führer wie Hitler, Stalin oder Mao zu akzeptieren. Es ist auch leicht zu akzeptieren, dass die Regierung jedem ausländischen Führer, den sie töten und stürzen will, solche Namen wie „der neue Hitler“ zuschreibt. Aber ihre eigenen politischen Führer als dämonisch zu betrachten, ist nahezu unmöglich.

Lassen Sie mich also mit ein paar Erinnerungen beginnen.

Die Zerstörung des Irak durch die USA und die Massentötungen von Irakern unter George W. Bush ab 2003. Viele werden sagen, dass es illegal war, ungerecht, unter falschen Vorwänden durchgeführt, usw. Aber wer wird sagen, dass es das reine Böse war?

Wer wird sagen, dass Barack Obamas Vernichtung von Libyen radikal böse war?

Wer wird sagen, dass die atomare Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki und die Brandbomben auf Tokio und so viele japanische Städte, die Hunderttausende von unschuldigen Zivilisten getötet haben, radikal böse waren?

Wer wird sagen, dass der Krieg der USA gegen Syrien dämonisch böse ist?

Wer wird sagen, dass die Tötung von Millionen von Vietnamesen radikal böse war?

Wer wird sagen, dass die Insider-Angriffe vom 11. September 2001 dämonisch böse waren?

Wer wird sagen, dass die Sklaverei, der Völkermord an den Ureinwohnern, die geheimen medizinischen Experimente an den Schwachen, die Gedankenkontrollexperimente der CIA, die Putsche, die überall auf der Welt durchgeführt wurden und zum Massenmord an Millionen führten – wer wird sagen, dass diese im tiefsten Sinne böse sind?

Wer wird sagen, dass die Attentate des US-Sicherheitsstaates auf JFK, Malcolm X, MLK, Jr., Robert Kennedy, Fred Hampton und andere radikal böse waren?

Wer will sagen, dass die Billionen, die für Atomwaffen ausgegeben werden, und die Bereitschaft, sie zur Vernichtung der Menschheit einzusetzen, nicht das ultimative radikal Böse sind?

Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Nur jemand, der jeglichen historischen Verstandes entbehrt, könnte zu dem Schluss kommen, dass sich die USA nicht schon lange im Griff dämonischer Kräfte befinden.

Wenn Sie addieren können, werden Sie die Summen schwindelerregend finden. Sie sind überwältigend in ihren Implikationen.

Aber diese Geschichte als radikal böse in der Absicht und nicht nur in den Folgen zu akzeptieren, sind zwei verschiedene Dinge. Ich denke, dass es vielen aus zwei Gründen so schwer fällt, zuzugeben, dass ihre Führer absichtlich dämonische Taten getan haben und tun.

Erstens, weil es impliziert, daß sie diese Leute unterstützt oder sich ihnen zumindest nicht widersetzt haben. Es bedeutet, dass sie solch radikal Böses akzeptiert haben und Verantwortung tragen. Es ruft Schuldgefühle hervor.

Zweitens fällt es deshalb vielen schwer, zu akzeptieren, dass die eigenen Führer böse sind, weil es darauf hindeutet, dass die rationale Fassade der Gesellschaft ein Deckmantel für finstere Kräfte ist und dass sie in einer Gesellschaft der Lügen leben, die so umfassend sind, dass die beste Option darin besteht, sich vorzumachen, dies könne nicht sein. Selbst wenn man akzeptieren kann, dass in der Vergangenheit böse Taten begangen wurden, manche vielleicht sogar absichtlich, besteht die Tendenz darin, zu sagen: „Das war damals, aber jetzt ist es anders.“ Die Gegenwart zu begreifen, wenn man sich in ihr befindet, ist nicht nur schwierig, sondern oft auch beunruhigend, weil es uns selber betrifft.

Wenn ich also recht habe und die meisten Amerikaner nicht akzeptieren können, dass ihre Führer absichtlich radikal böse Dinge getan haben, dann folgt daraus, dass man sich selbst zensieren muss, wenn man auch nur in Erwägung zieht, die Absichten der Behörden bezüglich der aktuellen Corona-Krise in Frage zu stellen. Zusätzlich haben die Behörden, wie wir alle wissen, eine ausgedehnte Zensur-Operation unternommen, damit die Menschen keine abweichenden Stimmen von denen hören können, die jetzt offiziell als inländische Terroristen gebrandmarkt wurden. Die Selbstzensur und die offizielle arbeiten im Tandem.

Es gibt so viele Informationen, die zeigen, dass die Behörden bei der Weltgesundheitsorganisation, der CDC, dem Weltwirtschaftsforum, Big Pharma, Regierungen auf der ganzen Welt etc. diese Krise im Voraus durchgespielt, die Zahlen manipuliert, gelogen, eine massive Angst-Propaganda-Kampagne über ihre Medien-Sprachrohre durchgeführt und grausame Lockdowns verhängt haben, die die Reichsten weiter bereicherten, während sie Massen an Menschen wirtschaftlich und psychologisch verwüsteten.

Es sind nur wenige Nachforschungen nötig, um dies zu erkennen; um zu verstehen, dass Big Pharma, wie Dr. Peter Gøtzsche vor acht Jahren in „Tödliche Medikamente und organisiertes Verbrechen: Wie Big Pharma das Gesundheitswesen korrumpiert hat“ dokumentiert hat, ein weltweites kriminelles Unternehmen ist. Man braucht nur ein paar Minuten, um zu sehen, dass die Pharmafirmen, die eine Notfallgenehmigung für diese ungetesteten experimentellen Nicht-Impfstoffe erhalten haben, Milliarden von Dollar gezahlt haben, um straf- und zivilrechtliche Anschuldigungen beizulegen.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die WHO, die Gates Foundation, das WEF unter der Leitung von Klaus Schwab und eine ineinandergreifende internationale Gruppe von Verschwörern Pläne für das haben, was sie „The Great Reset“ nennen, eine Strategie, die COVID-19-Krise dafür zu nutzen, ihre Agenda voranzutreiben, um eine Welt von Cyborgs zu schaffen, die im Cyberspace leben, wo künstliche Intelligenz die Menschen ersetzt und die menschliche Biologie mit der Technologie unter der Kontrolle der Eliten verschmolzen ist. Sie haben es sehr deutlich gemacht, dass es zu viele Menschen auf diesem Planeten gibt und Milliarden sterben müssen. Details über diese offene Verschwörung zur Schaffung einer transhumanen Welt sind leicht verfügbar.

Ist das nicht radikal böse? Dämonisch?

Lassen Sie mich mit einer Analogie enden. Es gibt eine andere Organisation des organisierten Verbrechens, die man nur als dämonisch bezeichnen kann – die Central Intelligence Agency. Einer ihrer legendären Offiziere war James Jesus Angleton, Chef der Spionageabwehr von 1954 bis 1975. Er war ein enger Mitarbeiter von Allen Dulles, dem dienstältesten Direktor der CIA.

Beide Männer waren tief in viele böse Taten verwickelt, einschließlich der Einschleusung von Nazi-Ärzten und -Wissenschaftlern in die USA, um die Drecksarbeit der CIA zu erledigen, einschließlich Gedankenkontrolle, Biowaffenforschung usw. Das Zeug, das sie für Hitler gemacht haben. Wie von David Talbot in „The Devil’s Chessboard: Allen Dulles, the CIA, and the Rise of America’s Secret Government“ berichtet, gab der überzeugte Katholik Angleton, als er auf dem Sterbebett lag, Journalisten Interviews, darunter Joseph Trento. Er gestand:

Schließlich hatte er nicht Gott gedient, als er Allen Dulles folgte. Er war auf einer satanischen Mission … „Im Grunde genommen waren die Gründungsväter der US-Geheimdienste Lügner“, sagte er Trento mit emotionsloser Stimme. „Je besser du gelogen und je mehr du betrogen hast, desto eher wurdest du befördert . Abgesehen von dieser Doppelzüngigkeit war das einzige, was sie gemeinsam hatten, der Wunsch nach absoluter Macht. Ich habe Dinge getan, die ich im Rückblick auf mein Leben bereue. Aber ich war ein Teil davon und liebte es, dabei zu sein.“

Er rief die Namen der hohen Eminenzen auf, die zu seiner Zeit die CIA geleitet hatten – Dulles, Helms, Wisner. Diese Männer waren „die Großmeister“, sagte er. „Wenn man mit ihnen in einem Raum war, war man in einem Raum voller Leute, von denen man glauben musste, dass sie verdientermaßen in der Hölle landen würden.“

Angleton nahm einen weiteren langsamen Schluck aus seiner dampfenden Tasse. „Ich schätze, ich werde sie dort bald sehen.“

Bis wir die dämonische Natur der Hölle erkennen, in der wir uns jetzt befinden, werden auch wir verloren sein. Wir kämpfen um unser Leben und um die spirituelle Rettung der Welt. Erliegen Sie nicht dem Sirenengesang dieser Väter der Lüge.

Widerstehen Sie