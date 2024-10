Verlust des Jobs nach Enthüllungen: Dr. Malhotra zahlt hohen Preis für seine Kritik an Statinen

Dr. Aseem Malhotra enthüllte die Wahrheit über Statine und verlor seinen Job, nachdem er die Pharmaindustrie herausgefordert hatte:

Dr. Aseem Malhotra deckte die Wahrheit über Statine auf und verlor seinen Job, nachdem er Big Pharma herausgefordert hatte:

Und genau da wurde ich als Kardiologe stark involviert, um zu verstehen, warum wir trotz der sogenannten Fortschritte in der medizinischen Wissenschaft Herzkrankheiten nicht wirklich eingedämmt haben. Und als ich diesem Thema nachging, teilweise durch meine eigenen Erfahrungen mit Patienten, die Nebenwirkungen hatten, die viel häufiger auftraten als das, was ich in der medizinischen Literatur las. Als Arzt diagnostizierte ich es viel häufiger. Ich dachte, hier stimmt etwas nicht. Und als ich mir das Thema Statine genauer ansah, war das Erste, was mir auffiel, als ich mir die tatsächliche Wirksamkeit, den Nutzen ansah, und Patienten wird dies nicht gesagt.

Sie sind am besten für Menschen, die keinen Herzinfarkt hatten, denn die meisten Menschen, denen Statine verschrieben werden, profitieren von ihnen laut industriefinanzierten Studien – die, wie wir wissen, bereits in Bezug auf das beste Szenario, das sie bieten können, korrumpiert sind – in einem Verhältnis von 1 zu 100 bei der Verhinderung eines nicht-tödlichen Herzinfarkts oder Schlaganfalls, ohne das Leben zu verlängern. Und das Problem ist, dass Patienten das nicht gesagt wird, sie werden nicht mit diesen Informationen befähigt. Also, um klar zu sein, nur ein Prozent der Menschen wird wirklich einen Nutzen aus diesem Medikament ziehen, kann man das so sagen? Weil ich weiß, dass diese Zahlen oft herumgeschoben werden. Absolut, das gilt für die meisten Menschen, denen es verschrieben wird, die keinen Herzinfarkt hatten. Die keinen Herzinfarkt hatten. Man wird Ihnen einfach gesagt, dass Sie hohen Blutdruck haben, dass Sie ein Risiko haben. Ja, absolut. Und das ist wahrscheinlich immer noch das beste Szenario, weil es immer noch eine Interpretation von industriefinanzierten Studien ist. Das ist das Beste, was sie erreichen können. Vorausgesetzt, sie bekommen keine Nebenwirkungen. Offensichtlich weiß ich das aus erster Hand. Menschen, die diese Sendung jetzt sehen, egal wie gesund sie sind, ich bin schockiert, wenn ich auf Freunde stoße, die eine perfekte Ernährung haben, regelmäßig joggen, und dann erfahre, dass sie ein Statin einnehmen. Und ich denke mir nur, warum? Was du sagst, ist, dass mindestens 99 von 100 Menschen dieses Produkt einnehmen, obwohl es ihnen nichts bringt und wahrscheinlich ein höheres Risiko für andere Probleme darstellt. Absolut, das ist ein weiterer guter Punkt. Einerseits wird ihnen nicht gesagt, dass es ihnen nichts bringt, wahrscheinlich keinen Nutzen haben wird. Und viele von ihnen, und du hast erwähnt, dass Menschen einem gesunden Lebensstil folgen, aber viele Menschen haben die Illusion, durch dieses Medikament geschützt zu sein. Ich habe Patienten gesehen, die fettleibig sind, die denken, ihr Cholesterin ist niedrig, also kann ich regelmäßig Fast Food essen. Und das Gesamtergebnis ist meiner Ansicht nach für diese Patienten negativ.

Und das ist etwas, in das ich mich wirklich stark eingearbeitet habe. 2013 habe ich ein Papier im ‚British Medical Journal‘ veröffentlicht, das den Titel ‚Saturated Facts Not a Major Issue‘ trug. Ich habe die gesamte Cholesterinhypothese untersucht. Ich habe die Daten angesehen und die Gesamtheit der Beweise analysiert. Als Arzt, der keinerlei Verbindungen zur Pharmaindustrie hatte, der davon nicht beeinflusst wurde, war ich rein motiviert, meine Patienten besser zu machen. Und als ich dieses Papier im BMJ veröffentlichte, wurde es begutachtet. Es war eine Analyse, eine Meinung, wenn du so willst.

Und es wurde als Pressemitteilung veröffentlicht. Es machte Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Ich sagte, wir haben auch Statine an Millionen von Menschen überverschrieben und sollten uns mehr auf Zucker als auf gesättigte Fette konzentrieren. Wir sollten uns die Vorteile einer kohlenhydratarmen Ernährung bei Typ-2-Diabetes ansehen, wie wir diese Zustände durch einen Lebensstil umkehren können. Und das war anfangs großartig, große Schlagzeilen in drei britischen Zeitungen. Ich war auf Fox News Chicago, CNN International. Aber dann gab es eine Gegenreaktion. Und diese Gegenreaktion war das erste Mal, dass ich eine echte Bedrohung für meine Karriere und meine Glaubwürdigkeit erlebte, wo der leitende Wissenschaftler der Welt hinter den Statinen, dessen Abteilung in Oxford Hunderte von Millionen von Pharmaunternehmen erhalten hat, die Statine herstellen, obwohl das in den Nachrichtenartikeln nicht deklariert wurde, im Grunde eine Rücknahme forderte und sagte, wir hätten übertrieben. John Abramson und ich hatten einen ähnlichen Artikel im BMJ über Statine bei Menschen mit geringem Risiko für Herzkrankheiten geschrieben. Er sagte, wir hätten das Nebenwirkungsprofil übertrieben und dass die Menschen aufhören würden, ihre Statine zu nehmen, und dass sie sterben würden. Und interessant ist, Dell, er verglich es mit dem, was mit MMR und Andrew Wakefield passiert ist. Das ist ironisch. Also das versuchen sie als Schmierkampagne zu verwenden. Und letztlich stand die BMJ-Redakteurin unter so großem Druck. Sie wollte nicht zurückziehen. Sie sagte: Hören Sie, Sie können eine Erwiderung veröffentlichen, richtig? Und wir gehen in der Dokumentation auch darauf ein. Und am Ende, als er an die Medien ging, gab es einen großen Medienzirkus darum. Sie wurde unter Druck gesetzt. Sie schickte es dann zur unabhängigen Überprüfung. Und zu diesem Zeitpunkt, 2013, waren Dell, ich und Dr. John Abramson von Harvard im Grunde auf dem Prüfstand, ob diese Artikel zurückgezogen werden sollten. Und wenn es dazu gekommen wäre, wäre es karrierezerstörend gewesen. Zum Glück standen wir fest, wir legten mehr Beweise vor, und, weißt du, 6:0 in unserem Scheitern, einstimmige Entscheidung, keine Aufforderung zur Rücknahme. Aber zu diesem Zeitpunkt, Dell, hätte ich mich vielleicht einschüchtern lassen, weil viele Leute denken würden, ich werde nicht wieder dorthin gehen. Ich habe damals auch meinen Job verloren.

Wie hast du deinen Job verloren, obwohl du bewiesen hast, dass du Recht hattest? Was haben sie dir gesagt? Nun, tatsächlich schon vor der sogenannten Rücknahmeanforderung im ‚Prozess‘ rief mich der medizinische Direktor des Krankenhauses, in dem ich in London arbeitete, in sein Büro. Zuerst war er sehr wütend darüber, dass dieser Artikel veröffentlicht wurde, in dem vorgeschlagen wurde, dass unsere Herzpatienten Butter essen könnten. Kannst du dir das vorstellen? Das hat ihn wirklich wütend gemacht. Aber dann hatte der leitende Kardiologe ein Gespräch mit mir und sagte: ‚Aseem, du warst in dieser Frage der Statine sehr lautstark. Wenn du weiterhin darüber in den Medien sprichst, könnten wir deinen Vertrag vorzeitig kündigen.‘ Und ich wollte nicht aufhören, Dell, weil es für mich um aufgeklärte Zustimmung geht. Es geht um ethische, evidenzbasierte medizinische Praxis. Das ist alles, woran ich interessiert bin.

Also denke ich, es gab noch einige andere Mediengeschichten oder Interviews, an denen ich beteiligt war. Und dann bekam ich diesen Brief, in dem stand, dass mein Vertrag mit zweimonatiger Kündigungsfrist gekürzt wurde. Ich war zu diesem Zeitpunkt im Grunde arbeitslos. Zum Glück hatte ich sehr einflussreiche Ärzte, die mich unterstützten, indem sie mich in der Adipositas-Kampagne involvierten. Ich vertrat den medizinischen oder die medizinischen Fakultäten getrennt. Und sie gaben mir einige Aufgaben, die mir zumindest ein kleines Teilzeitgehalt einbrachten. Aber ich arbeitete dann kostenlos im National Health Service. Ein anderes Krankenhaus trat an mich heran, ein sehr sympathischer Kardiologe dort, und sagte: ‚Hören Sie, wir können Ihnen einen Job für einen Tag in der Woche als beratender Kardiologe anbieten, um Patienten zu sehen, aber wir können es uns nicht leisten, Sie zu bezahlen.‘ Also zahlte ich tatsächlich für meinen eigenen Transport, um ins Krankenhaus zu fahren, um als Kardiologe zu arbeiten. Warum? Weil ich nicht aufhören wollte, Patienten zu sehen.“