Der Social-Media-Riese kam der Aufforderung nach, Informationen zu entfernen, die der Kampagne nicht gefielen

Wie versprochen hat Elon Musk Informationen über die Unterdrückung der Blockbuster-Storys der New York Post vor der Wahl 2020 durch Twitter veröffentlicht, in denen Beweise von einem von Hunter Biden hinterlassenen Laptop präsentiert wurden, dass der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei den Verkauf des Zugangs zum Weißen Haus durch seine Familie an Unternehmen der Kommunistischen Partei Chinas sowie russische und ukrainische Oligarchen vertuscht hat.

Musk begann, die Informationen am Freitagabend Tweet für Tweet über den unabhängigen Journalisten Matt Taibbi zu veröffentlichen.

Bislang zeigt sich, dass das Weiße Haus von Biden einen direkten Draht zu Twitter hatte, um Informationen zu entfernen, die ihm nicht gefielen.

Taibbi postete einen Screenshot einer Nachricht zwischen Twitter-Mitarbeitern, aus dem hervorgeht, dass bis 2020 Anfragen von verbundenen Akteuren zum Löschen von Tweets Routine waren.

Eine Führungskraft schrieb an eine andere: „Mehr zu überprüfen vom Biden-Team“.

Die Antwort kam zurück: „Erledigt.“

Anfang dieser Woche wurden Musks Maßnahmen zum Schutz der freien Meinungsäußerung auf Twitter, einschließlich der Abschaffung der COVID-„Fehlinformationspolitik“, vom Weißen Haus mit dem Versprechen quittiert, die Social-Media-Plattform „genau im Auge zu behalten“.

Der neue Eigentümer von Twitter machte deutlich, dass für ihn viel auf dem Spiel steht.

„Dies ist ein Kampf um die Zukunft der Zivilisation. Wenn die freie Meinungsäußerung auch in Amerika verloren geht, steht nur noch die Tyrannei bevor“, twitterte er am Montag.

Im Weißen Haus sagte Bidens Pressesprecherin Karine Jean-Pierre am Montag, das Weiße Haus sei sich darüber im Klaren gewesen, dass es in Bezug auf Social-Media-Plattformen in ihrer Verantwortung liege, sicherzustellen, dass sie Maßnahmen ergreifen, wenn es um Fehlinformationen geht, wenn es um den Hass geht, den wir sehen, und dass sie weiterhin Maßnahmen ergreifen.

„Nochmals, wir alle haben ein wachsames Auge darauf, wir alle beobachten, was derzeit passiert, und wir sehen, wir sehen es mit unseren eigenen Augen, was Sie alle berichten, und nur für uns selbst, was auf Twitter passiert.“

Am Montagabend bemerkten einige Twitter-Nutzer, dass die Plattform ihre COVID-19-Fehlinformationspolitik aufgegeben hatte. In einem Beitrag auf der „Transparenzseite“ der Twitter-Website hieß es: „Mit Wirkung vom 23. November 2022 setzt Twitter die COVID-19-Fehlinformationsrichtlinie nicht mehr durch.“

Während der Pandemie drückten viele zensierte oder unterdrückte Tweets, die als „Fehlinformationen“ bezeichnet wurden, Standpunkte aus, die heute als wahr oder als legitime Argumente anerkannt sind, wie die Unwirksamkeit von Masken, Abriegelungen und Impfstoffen sowie die Theorie, dass SARS-CoV-2 seinen Ursprung in einem Labor in Wuhan, China, hat.

Anfang dieses Monats schränkte Apple die Nutzung seines File-Sharing-Tools AirDrop in China ein, das von Demonstranten genutzt wurde, um ohne das Risiko einer staatlichen Zensur zu kommunizieren, wie Bloomberg berichtete.

Die kontrollierten Mainstreammedien schweigen natürlich und nur Fox-News berichtet:

