Verpassen Sie das nicht: Pressekonferenz zu Enthüllungen über den Impfstoff gegen COVID-19

Am Dienstag, den 21. November, findet von 15.00 bis 15.30 Uhr im Europäischen Parlament in Straßburg eine Pressekonferenz statt.

Bei dieser Pressekonferenz werden die Europaabgeordneten Marcel de Graaff (FVD) und Joachim Kuhs (AfD), Willem Engel, die Rechtsanwältin Renate Holzeisen und die Ärztin Vibeke Manniche über die schockierenden Enthüllungen aus dem Brief der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) sprechen. Dieser Brief kam als Antwort auf den Antrag von De Graaff und Kuhs, die Lizenzen für COVID-19-Impfstoffe sofort auszusetzen.

Eine Gruppe von acht Europaabgeordneten hat die EMA aufgefordert, die Zulassungen für die Impfstoffe von Pfizer und Moderna auszusetzen.

Die Mängel, die gegen eine Zulassung sprechen, sind sehr schwerwiegend. Es bestehe ein Unterschied zwischen den getesteten und den tatsächlich hergestellten Produkten. Auch die Anwendung der Impfstoffe entspreche nicht der erteilten Zulassung. Außerdem sind die erforderlichen Tests bisher nicht abgeschlossen.

Bei der Verlängerung der Zulassung müssen die beobachteten Nebenwirkungen berücksichtigt werden. Die Zahl der registrierten Fälle, bei denen die Covid-Impfung zu Nebenwirkungen geführt hat, ist explosionsartig angestiegen. Dies weckt Zweifel an der bisher angenommenen Sicherheit der Impfstoffe. In den vergangenen Jahren kamen auch immer mehr Zweifel an der Wirksamkeit auf.

„Die Gesundheit der Bevölkerung steht auf dem Spiel. Nebenwirkungen wie Herzschäden können Menschen für den Rest ihres Lebens behindern. Deshalb sollte die EMA kein Risiko eingehen und diese Impfstoffe sofort vom Markt nehmen“, so Initiator Marcel de Graaff.

Die Pressekonferenz kann hier live mitverfolgt werden.