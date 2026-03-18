Verrat: Trump lockert Visabeschränkungen, um mehr ausländische Arbeitskräfte ins Land zu holen und so den Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft zu beheben

Von The WinePress

„Eine Senkung der Löhne für H-2A-Arbeitskräfte wird weder dazu führen, dass mehr amerikanische Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäftigt werden, noch zu höheren Löhnen für einheimische Arbeitskräfte“, schrieb die NYT.

Nachdem Präsident Donald Trump seine Wahlversprechen bezüglich Massenabschiebungen im Wesentlichen zurückgenommen und davon Abstand genommen hatte, gaben er und seine Regierung kürzlich bekannt, dass sie planen, die Visabestimmungen zu lockern, um mehr ausländische Arbeitskräfte ins Land zu holen und so den Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft auszugleichen.

Die Zeitung „The WinePress“ berichtete letzte Woche, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, anlässlich der Amtsübernahme des neuen DHS-Ministers Markwayne Mullins als Nachfolger von Kristi Noem bekanntgab, dass Massenabschiebungen faktisch auf Eis gelegt werden, da die Republikaner versuchen, im Vorfeld der Zwischenwahlen Stimmen in der lateinamerikanischen und hispanischen Gemeinschaft zu gewinnen.

Trump selbst erklärte im vergangenen Jahr und bis ins Jahr 2026 hinein wiederholt, dass er entgegen seinem Versprechen keine Massenabschiebungen durchführen werde und sich nur auf die Abschiebung von Gewaltverbrechern und Drogenhändlern konzentrieren werde – eine völlige Kehrtwende gegenüber seinem Wahlversprechen; hinzu kommt, dass die Abschiebungszahlen unter Trump beweisen, dass es der Regierung nie ernst mit Massenabschiebungen war und diese, wenn überhaupt, deutlich niedriger ausfallen werden als beispielsweise unter Barack Obama.

Nun holt die Regierung offen mehr ausländische Arbeitskräfte ins Land.

Laut der New York Times:

Seit Jahren hat der Agrarsektor mit einem angespannten Arbeitsmarkt zu kämpfen, da die Landarbeiter immer älter werden und immer weniger neue Einwanderer sowie jüngere Amerikaner bereit sind, auf den Feldern zu schuften. Hochrangige Vertreter der Trump-Regierung versprachen, dass Massenabschiebungen Abhilfe schaffen würden, was zu „höheren Löhnen mit besseren Sozialleistungen“ und einer „zu 100 Prozent amerikanischen Belegschaft“ führen würde. Doch die Regierung hat in den letzten Monaten stillschweigend eingeräumt, dass ihre Razzien gegen Einwanderer und ihr hartes Vorgehen an der Grenze das Problem verschärft haben. Daher hat sie sich stattdessen einer alternativen Quelle zugewandt und es für Landwirte günstiger gemacht, Landarbeiter mit Einwanderungsstatus und befristeten Visa einzustellen. Viele Landwirte haben diese Änderungen an einem zunehmend beliebten Visa-Programm namens H-2A begrüßt und dabei auf die Schwierigkeiten bei der Einstellung amerikanischer Arbeitskräfte sowie die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen für die Branche hingewiesen. Doch sowohl Einwanderungsgegner als auch Gewerkschaften sind dagegen und argumentieren, dass dieser Schritt den Anteil ausländischer Arbeitskräfte nur erhöhen, einheimische Arbeitskräfte benachteiligen und deren Löhne drücken werde.

Im vergangenen Oktober stellte das Arbeitsministerium in einem ausführlichen Eintrag im Bundesregister, in dem es sich zu den Beschäftigungs- und Vergütungsbedingungen im Rahmen des H-2A-Programms äußerte, fest:

„ „Der fast vollständige Stillstand des Zustroms illegaler Einwanderer in Verbindung mit dem Mangel an verfügbaren legalen Arbeitskräften führt zu erheblichen Störungen bei den Produktionskosten und gefährdet die Stabilität der heimischen Lebensmittelproduktion sowie die Preise für US-Verbraucher. „Sofern das Ministerium nicht unverzüglich Maßnahmen ergreift, um eine Quelle stabiler und legaler Arbeitskräfte zu schaffen, wird diese Bedrohung zunehmen, sobald die vom Kongress in H.R. 1, dem One Big Beautiful Bill Act, bereitgestellten Instrumente zur verstärkten Durchsetzung der Einwanderungsgesetze des Landes zum Einsatz kommen.“

Die NYT fügte hinzu:

Im Rahmen der neuen Änderungen hat die Behörde die Berechnungsweise für die Löhne von H-2A-Landarbeitern angepasst, wodurch sich die Stundenlöhne einigen Schätzungen zufolge je nach Bundesstaat um 1 bis 7 Dollar verringern. Landwirte können nun zudem die Unterkunft in das Vergütungspaket für Gastlandarbeiter einbeziehen. Die Lohnkürzung hat zu einer Klage der Gewerkschaft „United Farm Workers of America“ geführt, die Tausende von Landarbeitern vertritt. Sie argumentiert, dass die Regelung amerikanischen Landarbeitern schaden werde, indem sie deren Löhne ebenfalls senke oder sie ganz aus dem Arbeitsmarkt verdränge. „Diese Maßnahmen werden einheimische Landarbeiter verdrängen, die seit Jahrzehnten auf den Feldern arbeiten und für Essen auf den Tisch sorgen, und eine Arbeitskraft anziehen, die noch anfälliger für Missbrauch ist“, sagte Teresa Romero, die Vorsitzende der Gewerkschaft, in einem Interview und wies darauf hin, dass H-2A-Arbeiter oft ausgebeutet und Opfer von Menschenhandel werden. Mark Krikorian, der Geschäftsführer des Center for Immigration Studies, das sich für eine geringere Einwanderung und eine verstärkte Durchsetzung der Einwanderungsgesetze einsetzt, stimmte dem zu. Die Änderungen würden wahrscheinlich mehr Zuwanderung aus dem Ausland fördern und die Automatisierung in der Landwirtschaft behindern, schrieb er im November in einem Meinungsbeitrag – „zwei Folgen, die den erklärten Zielen der Regierung zuwiderlaufen“. In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Zahl der genehmigten H-2A-Visa-Stellen stark gestiegen, von etwa 50.000 im Jahr 2005 auf fast 400.000 im Haushaltsjahr 2025. Diese Zeitarbeitskräfte machen mittlerweile 15 Prozent aller Erntehelfer aus. (Etwa 40 Prozent der Erntehelfer sind Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung und etwa ein Drittel sind US-Bürger, laut den neuesten Schätzungen der Regierung.) Auch der Kongress erwägt umfassendere Änderungen am Programm. Ein im letzten Jahr eingebrachter parteiübergreifender Gesetzentwurf würde das Antragsverfahren straffen, die Kosten senken und das Programm auf ganzjährige Arbeitgeber ausweiten, die derzeit nicht berechtigt sind, wie beispielsweise Milchbauern. (Der Gesetzentwurf würde zudem einen Weg zum legalen Status für bereits in den Vereinigten Staaten lebende undokumentierte Landarbeiter schaffen.)

Die NYT berichtete zudem, dass eine Reihe von in den USA geborenen jugendlichen Arbeitskräften von der Arbeit ausgeschlossen wurden, da durch die Ausweitung des H-2A-Programms das Angebot an billigen Arbeitskräften gestiegen ist. Eine ausländische Arbeitskraft, Maria, erklärte gegenüber der Times, dass sie sich aufgrund der Lohnkürzung gezwungen sehe, anderswo Arbeit zu suchen, und es sich nicht leisten könne, in den Ruhestand zu gehen.

„Die schwierige Lage, in der sich Maria und ihr Sohn befinden, unterstreicht eine von Ökonomen vorgebrachte These: Eine Senkung der Löhne für H-2A-Arbeitskräfte wird weder dazu führen, dass mehr amerikanische Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäftigt werden, noch zu höheren Löhnen für einheimische Arbeitskräfte“, schrieb die NYT.

US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins gab letzte Woche bekannt, dass Änderungen bei der Erteilung von H-2A-Visa bevorstehen. Im Gespräch mit Fox 8 New Orleans sagte Rollins: „Wir arbeiten daran, so schnell wie möglich Änderungen vorzunehmen, um den Markt im Grunde zu öffnen, damit diese Arbeitskräfteprobleme gelöst werden können.“ Sie erklärte außerdem, die Regierung arbeite daran, „die Kosten für Landwirte zu senken“, wobei sie sich auf das Visaprogramm bezog.

Landwirte in Louisiana haben gefordert, die Obergrenze für Visa aufzuheben, doch dies würde ein Gesetz des Kongresses erfordern, weshalb die Regierung nach Ausweichmöglichkeiten sucht.

„Die Regierung kann die Obergrenze nicht aufheben. Das ist ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz. Was wir jedoch tun können, ist, einige der darin enthaltenen Vorschriften anzupassen, um möglicherweise andere Programme zu ermöglichen, die diese Landwirte beantragen können und die außerhalb der derzeitigen Obergrenze liegen.“

Darüber hinaus erklärte Rollins laut der NYT kürzlich, dass die Regierung „echte Reformen zur Verringerung der regulatorischen Belastungen und zur Senkung der Arbeitskosten“ umsetzt. „Die Agrarwirtschaft befindet sich in einer schwierigen Lage, und Präsident Trump nutzt alle verfügbaren Mittel, um sicherzustellen, dass die Landwirte über das verfügen, was sie für ihren Erfolg benötigen“, fügte sie hinzu.

Die Äußerungen der Landwirtschaftsministerin stehen im Einklang mit ihren Aussagen vom vergangenen September, in denen sie versprach, „regulatorische Änderungen auszuarbeiten, die das H-2A-Programm für die amerikanische Landwirtschaft erschwinglicher und zugänglicher machen“, schrieb das USDA damals in einem Blogbeitrag.

„Präsident Trump hat deutlich gemacht: Amerikas Landwirte und Viehzüchter werden niemals im Stich gelassen“, sagte Rollins. „Der Erfolg unserer Landwirte ist eine Priorität der nationalen Sicherheit, und wir beim US-Landwirtschaftsministerium prüfen alle Möglichkeiten, um die Zukunftsfähigkeit der amerikanischen Landwirtschaft zu sichern.“

KOMMENTAR DES AUTORS

Das ist eine Regierung wie eine Clownshow! Buchstäblich alles, was sie sagen und tun, ist eine Lüge. Wir hatten gesagt, dass es bis 2025 keine Massenabschiebungen geben würde, aber es ist noch schlimmer gekommen.

Im Gegensatz zu den Mainstream-Medien und den Schlagzeilen der Liberalen sind Trumps Abschiebungen im Vergleich zu seinen Vorgängern sehr gering und reichen bei weitem nicht aus, um die geschätzten über 50 Millionen illegalen Einwanderer, die sich derzeit in diesem Land aufhalten, auch nur ansatzweise zu verringern. Was tatsächlich geschah, war, dass seine Rhetorik viele von ihnen verängstigte und die Arbeiter nicht mehr auf den Farmen erschienen – was wahr ist –, was Trump dazu veranlasste, bei Razzien auf Farmen einen Rückzieher zu machen und zu versprechen, dass Personen im Agrar- und Gastgewerbesektor nicht abgeschoben würden.

Die NYT stellte fest, dass viele Farmen Anzeigen schalteten, um Amerikaner für diese Jobs zu gewinnen, aber nur sehr wenige auf die Anzeigen reagierten. Ja, denn diese gierigen Farmbesitzer mit ihren riesigen Villen und all ihren Spielzeugen für große Jungs weigern sich, Amerikanern einen angemessenen Lohn zu zahlen, und würden lieber ihren Gewinn mit noch billigerer Arbeitskraft steigern. Das ist keine Raketenwissenschaft!

Die gleiche Logik galt auch für die Durchführungsverordnung zur Priorisierung der Glyphosatproduktion, in der ausdrücklich festgelegt ist, dass sie (zum Teil) dazu dient, die Gewinne der Agrarkonzerne in diesem Land zu sichern.