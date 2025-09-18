Verstehen weiße Ethnien, dass sie und ihre Werte angegriffen werden?

Paul Craig Roberts

Kürzlich genoss ich ein Bier mit einem Freund. Das Attentat auf Charlie Kirk kam zur Sprache. Wir fragten uns, ob Kirks Ermordung eine Art Erwachen auslösen würde.

Mein Freund meinte, die Yellowstone-Episoden hätten bereits ein Erwachen gezeigt und dass Kirks Ermordung dies noch verstärken würde. Yellowstone war eine lange und sehr populäre Serie. Ich selbst habe die Episoden nicht gesehen, da ich keine Zeit für Unterhaltungsplattformen habe. Für mich ist das Leben nur Arbeit. Doch die Beschreibungen meines Freundes über die Figuren Beth Dutton, ihren Vater und den Ranch-Vorarbeiter sowie ihre Popularität bei den Zuschauern deuten darauf hin, dass Yellowstone tatsächlich sehr bewusstseinsbildend war.

Nach einigem Nachdenken kam ich zu dem Schluss, dass Beth und ihr Vater, der Besitzer der großen Yellowstone-Ranch, die richtige Art von Menschen sind – entscheidungsfreudig, ohne Illusionen, fähig, eine Situation zu erkennen, in der es um Leben und Tod geht, ähnlich wie der Karikaturist Scott Adams es darstellt: Link zur Quelle. Sie erkannten, dass ihnen dasselbe Schicksal bevorstand wie den römischen Siedlern in Britannien, als die römischen Legionen abgezogen wurden.

Wie beim Abzug der Römer aus Britannien ist auch heute der Schutz für weiße Ethnien entzogen worden – wie Großbritanniens muslimische Innenministerin gerade klarstellte, als sie die britische Polizei nicht gegen die Einwanderer-Invasoren, sondern gegen die einheimische britische Bevölkerung losschickte. Dieselbe Situation besteht in jedem weißen ethnischen Land der westlichen Welt.

In der Serie Yellowstone ließen sich Vater und Tochter von den schlechten Aussichten nicht entmutigen. Den eigenen Sitten, Werten, der Familie und den Traditionen treu zu bleiben und sie zu verteidigen, ist Pflicht. Man tut es ungeachtet der Erfolgsaussichten. Ich erinnere mich an ein altes angelsächsisches Gedicht, „The Battle of Malvern Bridge“, glaube ich. Der englische Earl sagt seinen Truppen im Kampf gegen die Wikinger-Invasoren: „Je kleiner unsere Zahl wird, desto stärker muss unser Wille sein.“

Weiße Ethnien aller Nationen – ob Engländer, Franzosen, Deutsche, Polen, Ungarn, Russen – stehen unter derselben Bedrohung wie damals die Engländer an der Malvern Bridge.

Doch werden sie für ihre Werte und ihr Leben kämpfen? Oder werden sie in der Multikulturalität untergehen und ausgelöscht werden?

Es brauchte Alfred den Großen, um England für die Engländer zu sichern. Wer wird die Zukunft der weißen Ethnien sichern?

In The Camp of the Saints kam Jean Raspail zu dem Schluss, dass weiße Ethnien zu sehr gegen sich selbst indoktriniert seien, um sich noch verteidigen zu können. Wird das Attentat auf Charlie Kirk die Amerikaner einschüchtern – oder wird es sie aufwecken?

Der Attentäter feuerte den tödlichen Schuss aus einer Entfernung von 137 Metern ab. Der weiße Punkt oben

zeigt die Position des Attentäters. Der untere weiße Punkt zeigt die Position von Charlie Kirk.