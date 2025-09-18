Das Offensichtliche ist nun offiziell – Israel begeht Völkermord

Moon of Alabama

Im Zusammenhang mit den Angriffen entlang der Evakuierungsrouten und innerhalb ausgewiesener Schutzzonen stellte die Kommission fest, dass die israelischen Sicherheitskräfte eindeutig Kenntnis von der Anwesenheit palästinensischer Zivilisten hatten, darunter auch Kinder. Dennoch schossen israelische Sicherheitskräfte auf Zivilisten und töteten sie – darunter Kinder, die improvisierte weiße Fahnen hielten. Einige Kinder, darunter Kleinkinder, wurden von Scharfschützen gezielt in den Kopf geschossen.

Der obige Auszug (IV. B. ii. f. 215.) stammt aus diesem Bericht.

Vom Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte:

Rechtliche Analyse des Verhaltens Israels in Gaza gemäß dem Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (pdf)

von der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission für das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ostjerusalem, und Israel.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen

I. 3.

In früheren Berichten an den Menschenrechtsrat und die Generalversammlung stellte die Kommission fest, dass die israelischen Sicherheitskräfte in Gaza Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begangen haben, darunter:

Vernichtung

Folter

Vergewaltigung und sexuelle Gewalt sowie andere unmenschliche Handlungen

Unmenschliche Behandlung

Zwangsumsiedlung

Verfolgung aufgrund des Geschlechts

Aushungern als Methode der Kriegsführung

Darüber hinaus stellte die Kommission fest, dass die israelischen Behörden:

die Fortpflanzungsfähigkeit der Palästinenser in Gaza als Gruppe teilweise zerstört haben, u. a. durch Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten; Lebensbedingungen absichtlich so gestaltet haben, dass sie auf die physische Zerstörung der Palästinenser als Gruppe abzielen.

Beides sind Tatbestände, die nach dem Römischen Statut und der Völkermordkonvention als Völkermord gelten.

Der Nachweis der Absicht

I. 4.

Nachdem die Kommission zu dem Schluss gekommen war, dass israelische Sicherheitskräfte Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und zwei Tatbestände des Völkermordes begangen haben, wandte sie sich der Frage des Völkermordes zu.

Die rechtliche Definition von Völkermord erfordert Absicht. Nach der Auswertung offizieller Stellungnahmen der israelischen Regierung kommt die Kommission zu folgendem Ergebnis:

C. 220.

Auf der Grundlage vollumfänglicher Beweise stellt die Kommission fest, dass Erklärungen israelischer Behörden einen direkten Beweis für völkermörderische Absicht darstellen. Zusätzlich, gestützt auf Indizien, kommt sie zum Schluss, dass die einzige vernünftige Schlussfolgerung aus dem Verhaltensmuster der israelischen Behörden die Absicht ist, die Palästinenser im Gazastreifen ganz oder teilweise zu vernichten.

Die Kommission folgert daher: Die israelischen Behörden und Sicherheitskräfte verfolgen die völkermörderische Absicht, die Palästinenser im Gazastreifen zu zerstören.

Die Pflicht zu handeln

VI. B. 246.

Die Pflicht, Völkermord zu verhindern und zu bestrafen, gilt nicht nur für den verantwortlichen Staat, sondern für alle Vertragsstaaten der Völkermordkonvention – und tatsächlich für alle Staaten nach dem Völkergewohnheitsrecht.

Wir können und sollten daher persönlich die zionistische Entität in größtmöglichem Umfang boykottieren. Aber ebenso liegt es an uns, unsere Regierungen unter Druck zu setzen, damit sie auf den Bericht reagieren. Diese Verpflichtungen müssen erfüllt werden.