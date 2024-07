Versuche, meinen Beitrag „Moderna und Pfizer sind Killshots“ zu entkräften, scheitern kläglich

Von Steve Kirsch

Ich werde die Argumente zusammenfassen und Ihnen die Daten zeigen, damit Sie selbst entscheiden können

Zusammenfassung

Es sind vier Angriffe aufgetaucht, die versuchen, eine Schwachstelle in meiner gestern veröffentlichten Analyse von Moderna/Pfizer zu finden.

Ich werde Ihnen in diesem Artikel zeigen, warum alle vier Angriffe fehlschlagen.

Außerdem fordern die Angreifer keine Datentransparenz. Sie versuchen auch, das Thema zu wechseln, wenn sie mit Fragen konfrontiert werden, die ihnen unangenehm sind.

Referenzen angreifen

So können Sie ihre Argumente aus erster Hand erfahren und selbst entscheiden:

Real Truther und sehen Sie sich unbedingt diesen Beitrag an, der zeigt, wie er ständig das Thema wechselt Professor Jeffrey Morris Beiträge

Einführung

Ich weiß, dass die COVID-Impfstoffe Menschen töten. Die Frage ist nur, wieviele?

Ein japanisches Papier aus dem Jahr 2022 besagt dies, und dies ist nur eine Art von Tod durch die Impfung:

Die Myokarditis-Mortalitätsraten (MMRR) und ihre 95 %-Konfidenzintervalle (95 %-KI) waren nach der Impfung gegen SARS-CoV-2 im Vergleich zur Referenzpopulation (3 Jahre zuvor) 12 nicht nur bei jungen Erwachsenen (höchste MMRR von 7,80 bei den 30-Jährigen), sondern auch bei älteren Menschen höher. 13 Die standardisierte Sterblichkeitsrate (SMR) für Myokarditis betrug 1,35 (0,84 bis 2,55) für die über 60-Jährigen und 1,69 (1,18 bis 2,42) für das gesamte Alter. Das Myokarditis-Mortalitätsrisiko in der SARS-CoV-2-geimpften Bevölkerung könnte viermal so hoch oder höher sein als die offensichtlichen MMRRs, wenn man den Effekt der gesunden 16 Geimpften berücksichtigt. Nicht gemeldete Todesfälle nach der Impfung sollten ebenfalls berücksichtigt werden, wie das extrem hohe Odds Ratio für Myokarditis-Mortalität (148,49; 89,18 bis 247,25) zeigt.

Und dann ist da noch diese neue italienische Studie, in der frühere Daten neu analysiert wurden und die zum gegenteiligen Ergebnis kommt: Die COVID-Impfstoffe sind nicht sicher: „Die multivariaten Werte betrugen 2,40, 1,98 und 0,99“ für das Gefährdungsverhältnis der Gesamttodesursache für diejenigen, die eine, zwei und drei Impfungen erhielten.

Und dann gibt es all diese Berichte über Todesfälle oder schwere unerwünschte Ereignisse, die für Moderna bis zu 50% höher sind als für Pfizer: VAERS, Yellow Card, klinische Studie, V-safe usw.

Was denken Sie, was die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist?

Laut Professor Jeffrey Morris sind all diese Daten konsistent mit einem sicheren und wirksamen COVID-Impfstoff und das passt am besten zu den beobachteten Daten.

Ich könnte nicht stärker widersprechen.

Zumindest stimmen sie darin überein, dass Moderna eine höhere Sterblichkeitsrate aufweist, nachdem jemand den Schuss erhalten hat, aber sie sind überzeugt, dass jeder einzelne Datenpunkt einfach darauf zurückzuführen ist, dass Moderna an Menschen mit höheren Komorbiditäten für jedes Alter in jedem Land verteilt wurde.

Und sie möchten, dass Sie glauben, dass die italienische Studie, in der sie tatsächlich für Komorbiditäten korrigiert haben und trotzdem eine 2:1 höhere Sterbewahrscheinlichkeit bei den COVID-Geimpften festgestellt haben… sie möchten, dass wir diese Studie ignorieren und ihnen einfach vertrauen… dass es nur darum geht, dass Menschen, die eher sterben würden, immer Moderna erhalten haben. Und wenn Sie noch wahrscheinlicher sterben würden, haben Sie eine andere Marke bekommen. Sie sind alle sicher.

Argument #1: OK, Sie haben Recht. Moderna hat eine höhere Sterblichkeitsrate, aber das liegt daran, dass es COVID-Todesfälle weniger wirksam verhindert, nicht daran, dass es die ACM erhöht

Dies lässt sich leicht widerlegen, wenn man das Schaubild verwendet, das der Real Truther benutzt hat, um zu fordern, dass ich meine Analyse zurücknehme, die er aus Henjins Analyse übernommen hat:

Abbildung 1. Der Abstand zwischen Moderna und Pfizer ist konstant, auch wenn es keine COVID gibt. Der Real Truther hat das nicht bemerkt. Jetzt will er wegrennen, wenn ich ihn bitte zu erklären, wie das sicher ist.

Das Blaue ist Pfizer. Rot ist Moderna.

Der Wahrheitssucher hat nie überprüft, wann die COVID-Todesfälle in der Tschechischen Republik nahezu Null waren. Aber ich habe es getan.

Und erraten Sie mal?

Die Distanz zwischen den Kurven bleibt stabil in Zeiten sehr hoher COVID-Fälle und in Zeiten ohne COVID.

Das bedeutet zwei Dinge:

Moderna ist um 50 % tödlicher als das Basis-ACM (aufgrund der Trennung während der COVID-freien Zeiten). Truther hat also versehentlich bewiesen, dass Moderna ein Wrack ist. Als ich ihn bat zu erklären, wie es zu einem ACM-Unterschied während der Zeit ohne COVID kommen konnte, wollte er über etwas anderes sprechen. Die beiden Impfstoffe unterschieden sich nicht wesentlich in ihrer Fähigkeit, Todesfälle zu verhindern. Wäre der eine wirksamer als der andere, würde sich der Unterschied während des COVID verringern oder vergrößern. Das könnte bedeuten, dass sie sehr gut, halbwegs oder gar nicht funktionierten.

Die Distanz zwischen den Kurven bleibt stabil in Zeiten mit sehr vielen COVID-Fällen und in Zeiten ohne COVID.

Das bedeutet zwei Dinge:

Letztendlich bedeutet dies, dass die Mortalitätsrate von Moderna während der Nicht-COVID-Zeiten um 50% höher war, was bedeutet, dass der Moderna-Impfstoff die grundlegende ACM um 50% erhöhte. Das ist eine Katastrophe, weil Impfstoffe immer dazu gedacht sind, ACM zu reduzieren, nicht zu erhöhen.

Oh, und ich habe das auch unabhängig überprüft. Schauen Sie sich dazu d2-jun21-deaths-filtered-by-month.xlsx im Analyseverzeichnis des Repositories an: Während der Zeiten ohne COVID waren die Lücken genauso groß.

Dank The Real Truther können wir jetzt also zeigen, dass die Unterschiede in der Sterblichkeit nicht auf die Wirksamkeit des Impfstoffs zurückzuführen sind, sondern zu 100% auf die Erhöhung der ACM von der Basis-ACM.

Das ist ein Desaster, und The Real Truther hat mir geholfen, es zu beweisen! Poetische Gerechtigkeit.

Das ist äußerst schädlich, denn sie können nicht erklären, warum es einen Unterschied gibt, wenn es kein COVID gibt.

Niemand wird glauben, dass die Impfungen ACM reduziert haben. Bei all den Beerdigungen, zu denen die Leute gehen, handelt es sich um Geimpfte. Schauen Sie sich die Freunde von Jay Bonnar an, alle geimpft, alle starben unerwartet, vier starben am gleichen Tag wie die Impfung.

Ist es möglich, dass diese Impfungen die COVID-ACM in gleicher Weise reduziert haben? Ja, aber sehr unwahrscheinlich. Wir haben andere Daten wie die JAMA-VA-Studie und die Daten aus den US-Pflegeheimen, die zeigen, dass die COVID-Sterblichkeit nicht verbessert wird.

Schließlich ist ein 50%iger Unterschied für COVID für jüngere Altersgruppen einfach viel zu groß. Meine tschechischen Freunde sagen mir, dass man vielleicht auf 12% kommen könnte, wenn man zu 100% effektiv wäre, aber es ist unmöglich, auf 50% zu kommen.

Aber da es eine Differenz bei keinem COVID gibt, ist die Debatte damit beendet.

Argument #2: Bei den Geimpften ist die Gesamtmortalität nur halb so hoch wie bei den Geimpften. Die Impfstoffe retten Leben!

Hier ist der Angriff:

Wir sehen in der Tat, wie @stkirsch bemerkt, dass Moderna wesentlich höhere Sterberaten hat als Pfizer. Moderna hat jedoch immer noch niedrigere Sterberaten als Ungeimpfte und liegt nicht außerhalb des Rahmens der Hintergrundsterberate für die Altersgruppen. Betrachtet man also alle Impfstoffe, die Ungeimpften und die Hintergrundsterblichkeit, so ist das wichtigste Ergebnis, dass Pfizer niedrigere Sterblichkeitsraten aufweist als die anderen. Ich bin mir nicht sicher, wie er darauf kommt, dass Moderna „viele Menschen tötet“ und „vom Markt genommen werden muss“. … Betrachtet man also den Zusammenhang zwischen allen Impfstoffen, ungeimpften Personen und den Sterberaten im Hintergrund, so ist das wichtigste Ergebnis, dass Pfizer niedrigere Sterberaten hat als die übrigen Unternehmen. Ich bin mir nicht sicher, wie er darauf kommt, dass Moderna „viele Menschen tötet“ und „vom Markt genommen werden muss“.

und dieser Kommentar:

Wie können Sie behaupten, dass diese Daten beweisen, dass Moderna „ein tödlicher Schuss“ ist, wenn die Sterblichkeitsrate geringer ist als bei Ungeimpften und nicht höher als die versicherungsmathematische Basissterblichkeit in der Bevölkerung von 2015-2019?

Was sie NIE erwähnen, ist, dass der Unterschied in der Sterblichkeit zwischen den Marken ohne COVID und mit hohem COVID derselbe ist, wie wir in Abb. 1 oben gesehen haben. Der Mortalitätsunterschied kann also nicht darauf zurückzuführen sein, dass der Impfstoff Leben rettet, da dies nur bei COVID der Fall ist. Der Sterblichkeitsunterschied muss also auf einen Anstieg der ACM von Moderna im Vergleich zu Pfizer zurückzuführen sein. Selbst wenn Pfizer zu 100 % sicher ist, beweist der Unterschied in der Sterblichkeitsrate während der Nicht-COVID-Perioden zweifelsfrei, dass Moderna die ACM-Basiswerte um bis zu 50 % oder mehr erhöht.

Die Frage, warum geimpfte Menschen eine niedrigere Sterblichkeitsrate haben als ungeimpfte, ist ganz einfach und wird immer wieder gestellt: Selektionsverzerrung, auch bekannt als „healthy vaccinee effect“ (HVE), den Professor Morris sehr gut kennt, aber in seinem Argument nicht erwähnt.

Dies wurde in einer japanischen Studie und in anderen Papieren (einschließlich der HVE-Papiere in meinem vorherigen Artikel) bekräftigt:

Weiter heißt es in dem Papier, dass während einer Grippesaison die Sterblichkeitsrate bei Personen, die sich gegen Grippe impfen ließen, um 64 % niedriger war als bei ihren ungeimpften Altersgenossen. Die Grippeschutzimpfung selbst bietet keine Vorteile für die ACM. Wenn dies der Fall wäre, würden Menschen mit mehreren Grippeimpfungen fast ewig leben, und der Rückgang wäre in jeder Grippesaison derselbe.

Es ist also völlig normal, dass die beiden Gruppen unterschiedliche Sterblichkeitsraten haben, und dies ist allgemein bekannt.

Wenn der COVID-Impfstoff selbst ihre ACM um 50 % oder mehr senken würde, wie es der Grippeimpfstoff zu tun scheint, würden alle Schlange stehen, um den COVID-Impfstoff jeden Monat zu erhalten, um ihre relative Unsterblichkeit aufrechtzuerhalten.

Menschen, die sich für die Impfungen entscheiden, haben einen höheren sozioökonomischen Status und sind weniger geneigt, sich für eine Impfung zu entscheiden, wenn sie sterben werden.

Deshalb gibt es einen Unterschied, wenn kein COVID vorhanden ist: Die Gruppen sind unterschiedlich.

Und genau deshalb ist der Vergleich der Marken derjenigen, die sich für die Impfung entscheiden, der beste realitätsnahe Vergleichsmaßstab für Sicherheit: Weil alles ähnlich ist, außer der Marke, die ihnen vom Impfarzt basierend auf dem zur Verfügung stehenden Produkt zugewiesen wurde, nicht basierend auf einem Fragebogen zu Begleiterkrankungen. Und während die Bequemlichkeitsstichprobe zum Beispiel für ein bestimmtes Alter und Geschlecht Verzerrungen erzeugen kann, sind die Verzerrungen im Allgemeinen gering und gleichmäßig verteilt, so dass, wenn eine Alters-/Geschlechtsgruppe höhere Begleiterkrankungen aufweist, eine andere Gruppe niedrigere haben könnte, sodass am Ende des Tages die Unterschiede innerhalb einer bestimmten Geschlechts-/Altersgruppe gering sein sollten.

Deshalb ist der Vergleich mit den Ungeimpften nicht der richtige Maßstab und lenkt vom Thema ab.

Professor Morris weiß das über die Ungeimpften, aber die meisten anderen Menschen wissen es nicht, daher kann er es nutzen, um Menschen zu täuschen. Viele der Impfstudien kommen ebenfalls mit diesem Trick davon, wie diese hier von der CDC veröffentlichte (FDA entdeckt Jungbrunnen), die dramatische Reduktionen in der ACM durch den Impfstoff zeigt (wenn sie tatsächlich durch die Auswahlverzerrung verursacht wurden).”

Argument #3: Es handelt sich um eine Verzerrung der Stichprobe. Beide Impfstoffe sind sehr sicher

Da es keine Hinweise auf eine systematische Verzerrung aufgrund von Komorbiditäten gibt, ist die wahrscheinlichste Schätzung eine gleichmäßige Verteilung der Personen mit hohen Komorbiditäten auf die einzelnen Marken, da es nichts gibt, was eine Marke gegenüber der anderen bevorzugen würde.

Also, wenn dies auf Bequemlichkeitsstichproben zurückzuführen wäre und wenn es 80 % Pfizer-Impfungen und 20 % Moderna-Impfungen gibt, würden wir erwarten, dass 20 % der Menschen mit hoher Sterblichkeit Moderna zugeteilt werden und 80 % Pfizer, und die Verhältnisse würden sich am Ende des Tages ausgleichen, mit manchen Altersgruppen, die Moderna bevorzugen, und ungefähr gleichaltrigen Gruppen, die Pfizer bevorzugen. Das Verhältnis kann einseitig sein, aber je einseitiger es ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dies den Effekt erklärt.

Diese Hypothese passt überhaupt nicht zu den Daten, deshalb habe ich sie als plausible Erklärung abgelehnt.

Praktisch alle MRRs (Mortalitätsratenverhältnisse) sind >1 und es gibt keine starken MRRs in die entgegengesetzte Richtung. Daher müssen wir diese Hypothese verwerfen, da sie einfach nicht zu den beobachteten Daten in dieser Studie oder anderen Studien passt.

Für diejenigen, die Schwierigkeiten haben zu verstehen, was ich gerade geschrieben habe:

Es gibt zwei grundlegende Hypothesen:

Moderna ist um 50 % tödlicher. Bequemlichkeitsstichproben verursachten die Diskrepanz, die Moderna tödlich erscheinen lässt, aber es ist einfach Pech.

Also habe ich die Daten analysiert, um zu entscheiden, ob es Hypothese 1, 2, eine Kombination oder keine gibt, die zu den Daten passt.

Wenn für jede Altersgruppe das MRR zwischen 2 und 1/2 lag, dann wäre es reine Bequemlichkeitsstichprobe und ich hätte das akzeptiert.

Aber wenn für jede Altersgruppe das MRR bei 1,5 oder einem anderen festen Wert lag, würde ich Erklärung #1 bevorzugen und #2 ablehnen, besonders da ich auch Daten aus FÜNF anderen Studien habe, die eine durchweg höhere Rate an unerwünschten Ereignissen für Moderna zeigen (V-safe, VAERS, Fraiman-Studie, Yellow-Card-Statistiken und mRNA-Wirkstoffmenge). Alles passt wie angegossen. Was sind die Wahrscheinlichkeiten, dass fünf andere unabhängige Methoden alle Pech haben und alle Menschen mit hohen Begleiterkrankungen Moderna zuweisen? Astronomisch klein.

Außerdem, wenn die Verzerrung durch Bequemlichkeitsstichproben die einzige Erklärung für die beobachteten Daten wäre, könnten wir nicht die 8% der Menschen erklären, die laut der V-safe-Datenbank medizinische Versorgung benötigten. Aber wenn wir die andere Hypothese betrachten, hätten wir etwas, das vollständig mit den V-safe-Daten übereinstimmt.

Letztlich passten die Daten nahezu genau zur Hypothese 1, weshalb ich sie vorschlug und Hypothese 2 ablehnte.

Offensichtlich denkt Professor Morris, dass es genau umgekehrt ist, und in diesem Punkt werden wir uns wohl einfach nicht einig sein.

Bestätigung der Hypothese #1

Wir haben Bestätigung von V-safe, dass Moderna pro Impfung signifikant mehr schwerwiegende unerwünschte Ereignisse verursacht hat. Sie können auf dem Dashboard sehen, dass Moderna mehr schwere Ereignisse gemeldet wurden als Pfizer, obwohl etwa 40% der Impfungen Moderna waren.

Wir haben auch Bestätigung in VAERS, wie ich im Hauptartikel erwähnt habe.

Für all dies haben wir biologische Plausibilität: Die Menge an mRNA war für Moderna um über 50 % höher, wie ich im Hauptartikel dargelegt habe.

Wir haben Bestätigung aus der Fraiman-Studie, wie ich in meinem Originalartikel detailliert dargelegt habe.

Und schließlich haben wir diese interessante Notiz von Norman Fenton, dass dasselbe in Großbritannien festgestellt wurde.

Überall sehen wir eine höhere Anzahl von unerwünschten Ereignissen, die durch Moderna verursacht werden.

Professor Morris scheint das einfach nicht akzeptieren zu können. Er möchte, dass wir das ignorieren und beweisen, dass der Effekt nicht auf eine Stichprobenverzerrung zurückzuführen ist.

Ich habe gerade erklärt, wie unwahrscheinlich das wäre.

Ich habe Professor Morris gefragt: ‘Warum zeigen Sie mir nicht ein reales Beispiel, wo Bequemlichkeitsstichproben gezeigt haben, dass die Sterblichkeitsraten in einer Marke immer höher waren in 40 von 40 einzelnen Altersgruppen, die genügend Daten hatten, um ein vernünftiges Verhältnis zu bilden?’

Es gibt also nichts, was die Bequemlichkeitsverzerrung als die wahrscheinlichste Erklärung unterstützt, und alles ist konsistent mit der Annahme, dass es sich um einen tödlicheren Impfstoff handelt, aufgrund der höheren Menge an Wirkstoff in jeder Dosis. Deshalb lehne ich das Argument der Bequemlichkeitsstichprobenverzerrung ab: Die Daten und die Beweise unterstützen es einfach überhaupt nicht.

Das von Professor Morris als Beweis für seine Richtigkeit angeführte Beispiel einer Zufallsstichprobe aus dem wirklichen Leben ist in Wirklichkeit der Beweis, dass er falsch liegt!

Betrachten Sie diesen Beitrag:

die diese Grafik enthält:

Professor Morris zeigt uns nicht, dass in jeder einzelnen Altersgruppe für dieselben Altersgruppen zwischen den Impfstoffmarken alle Moderna-Personen 50% oder mehr höhere Komorbiditäten als die Pfizer-Gruppe hatten. Das wäre sehr überzeugend. Aber er zeigt nur eine Zusammenfassungstabelle.

Der Zentraler Grenzwertsatz garantiert, dass die Stichprobenmittelwerte eine Normalverteilung bilden. Daran führt kein Weg vorbei. Es ist das Gesetz der großen Zahlen.

In einfachen Worten bedeutet dies, dass wir, wenn wir die Komorbiditäten von Moderna vs. Pfizer für jedes einzelne Alter und Geschlecht betrachten würden, im Durchschnitt feststellen würden, dass die Hälfte höher und die Hälfte niedriger sind. Die Chance, dass wir 40 aufeinanderfolgende Altersgruppen auswählen und die kombinierten Komorbiditäten etwas höher in Moderna sind, beträgt 1 zu einer Billion, dieselbe Wahrscheinlichkeit wie die Chance, dass man eine faire Münze 40 Mal wirft und jedes Mal Kopf bekommt.

Aber wir haben keinen leicht höheren Effekt in den Gruppen unterschiedlicher Altersgruppen gesehen. Wir sahen einen massiven Unterschied in den Gruppen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 40 aufeinanderfolgende Altersgruppen Komorbiditäten haben, die um 50 % höher für jedes Geschlecht und jedes Alter gewählt sind, ist so nah an null, wie man es nur sehen kann.

Wir haben nicht in allen 40 von 40 Fällen eine 50%ige Erhöhung gesehen. Aber Sie verstehen die Idee. Wir haben eine Erhöhung in 40/40 gesehen, und ein guter Teil davon war um 50% oder mehr.

Also warum fragt mich Professor Morris, warum habe ich die Hypothese der Bequemlichkeitsstichprobenverzerrung abgelehnt? Zwei Möglichkeiten:

Er hat noch nie vom Zentralen Grenzwertsatz gehört (unwahrscheinlich) oder Er versucht, mich zu manipulieren (wahrscheinlich).

Also, in seinem obigen Beispiel, was denken Sie, wie hoch ist die Chance, dass Moderna über 10% höhere (oder niedrigere) Komorbiditäten als Pfizer in jeder der 10 aufgeführten Kategorien hat? Lassen Sie uns die tatsächlichen Daten für Pfizer und Moderna betrachten. Hier haben wir nur die Durchschnittswerte, um Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen (dh dieselben Alters- und Geschlechtsgruppen). Aber wir finden nur zwei Kategorien, in denen der Unterschied >10% beträgt:

Krebs: 12% niedriger

Chronische Lebererkrankungen: 33% höher

Aber der Unterschied bei chronischen Lebererkrankungen basiert auf einer sehr geringen absoluten Differenz.

Hat Professor Morris Ihnen gezeigt, dass die Moderna-Gruppe leicht eine 50% höhere (oder niedrigere) Wahrscheinlichkeit für die Gesamtmortalität in einer großen Auswahl von Einzelalter-/Geschlechtskategorien haben könnte?

Nein. Er hat gezeigt, dass man den Zentralen Grenzwertsatz nicht verletzen kann.

Ist es möglich, dass wir für eine Alters-/Geschlechtsgruppe 50% höhere Komorbiditäten sehen? Absolut!

Ist es möglich, dass wir für eine andere Alters-/Geschlechtsgruppe 50% niedrigere Komorbiditäten sehen? Absolut!

Beides hat genau die gleiche Wahrscheinlichkeit in Abwesenheit einer systematischen Verzerrung.

Also noch einmal, eine solch massive und konsistente Verzerrung kann nicht durch Bequemlichkeitsstichprobenverzerrung erklärt werden, da der Zentrale Grenzwertsatz es ausschließt.

Könnte es eine systematische Verzerrung geben, bei der Menschen nach ihren Komorbiditäten gefragt wurden und dann nur Moderna zugewiesen wurde, wenn sie über 5 und AstraZeneca, wenn die Zahl über 10 lag? Absolut!!!!

Aber dafür gibt es keine Beweise und keiner der Kritiker hat behauptet, dass eine solche systematische Verzerrung vorhanden war.

Im Grunde genommen ist ihr Argument: ‘Wie können Sie annehmen, dass der Würfel etwas anderes als ein fairer Würfel ist?’ Und meine Antwort lautet: ‘Nun, ich habe ihn 40 Mal geworfen und jedes Mal eine 6 geworfen, also bin ich mir ziemlich sicher, dass der Würfel manipuliert ist.’

Argument #4: Wie können die Impfstoffe Millionen von Menschen töten, wenn ihre Sterblichkeitsrate nur halb so hoch ist wie die der Ungeimpften – wie kann das sein?

Gerne gebe ich ein mathematisches Beispiel. Es ist nicht wirklich schwierig.

Angenommen, Sie haben eine Bevölkerung von 100 Personen. 5% sind nicht geimpft und haben eine durchschnittliche ACM (adjustierte Sterblichkeitsrate) von 2.000.

95% haben eine durchschnittliche ACM von 1.000 (Todesfälle pro 100.000 Personenjahre), was eine ziemlich typische grobe Sterblichkeitsrate für eine große Population ist (gesündere/jüngere Bevölkerungen könnten 800 oder weniger sein). Nach den Impfungen steigt die ACM für ältere Menschen, die die höchste Anzahl an Todesfällen haben, durchschnittlich um 10% (niedriger für ältere Menschen, höher für jüngere Menschen) und bleibt erhöht.

Dann haben Sie den Unterschied zwischen den beiden Gruppen verringert, sodass er jetzt knapp unter dem Faktor 2 liegt. Aber für die Menschen, die wahrscheinlich sterben werden, haben Sie ihre Sterblichkeit um 10% erhöht.

In den USA würde eine durchschnittliche Erhöhung der Sterblichkeit der am meisten gefährdeten Personen um 10% jährlich zu 320.000 zusätzlichen Todesfällen führen. Der Impfstoff ist seit 3,5 Jahren auf dem Markt. So könnten über 1 Million Todesfälle auftreten und die Geimpften sterben immer noch mit der Hälfte der Rate der Ungeimpften.

Im Fall der Tschechischen Republik können Sie aus Abbildung 1 oben (die SIE bereitgestellt haben und als definitive Wahrheit angeben) sehen, dass sich die Sterblichkeitslücke zwischen Geimpften und Ungeimpften am rechten Ende des Graphen verengt.

Es gibt nur drei Möglichkeiten, um eine Verengung zwischen den beiden separaten Gruppen zu erreichen. Entweder wurden die Ungeimpften plötzlich viel gesünder, oder die Geimpften sterben mit einer höheren Rate, oder es gibt eine Kombination aus beiden Effekten. Wir wissen nichts darüber, was die Ungeimpften gesünder machen könnte. Aber für die Geimpften haben wir eindeutige Beweise namens COVID-Impfstoff. Also was sich geändert hat, ist, dass die Geimpften jetzt mit einer höheren Rate sterben, und die wahrscheinlichste Ursache für ein solch großes Ereignis ist entweder der Impfstoff oder etwas, das sehr stark mit der Impfung korreliert ist. Eine so große Erhöhung der Sterblichkeit über weite Altersgruppen hinweg lässt uns nur eine Lösung: Es war der Impfstoff. Wenn nicht, bin ich offen für Daten, die zeigen, dass es nicht so war, aber Handbewegungen und Angriffe auf mathematische Unmöglichkeiten werden einfach nicht überzeugend sein für eine alternative Hypothese.

Und die Behauptung, dass dies altersverwechselt ist, ist falsch, denn der von ihnen geförderte Graph ist die altersstandardisierte Sterblichkeitsrate (ASMR).

Auch die Behauptung, dass die früheren Unterschiede auf COVID zurückzuführen waren, hält nicht stand, denn Sie können die Lücke nach der großen COVID-Welle 2021 messen, die etwa im März 2021 auf null sank, und sie mit der Lücke am Ende vergleichen.

Denken Sie daran, dass Tausende von Ärzten einen Stopp dieser Impfungen fordern, weil sie sehen, wie tödlich sie sind, wie mein Freund, der Kardiologe Aseem Malhotra, der seinen Vater durch den COVID-Impfstoff verloren hat.

BREAKING MAINSTREAM U.K.



The mRNA jab is the most horrific medical product in history



‘Should never have been administered to a single human’



Thousands of doctors calling for its suspension through @TheHopeAccord



Trump must admit he was wrong on operation Warp Speed!



🔥 pic.twitter.com/ZOYCGIWrTS — Dr Aseem Malhotra (@DrAseemMalhotra) July 18, 2024

Und wir haben groß angelegte unabhängige Umfragen in der amerikanischen Öffentlichkeit, die zeigen, dass die Menschen wussten, dass genauso viele Menschen an den Impfungen sterben wie an COVID.

Dennoch behauptet ein UPenn-Professor für Biostatistik, dass Todesfälle durch den COVID-Impfstoff eine mathematische Unmöglichkeit sind. So etwas kann man nicht erfinden. Deshalb habe ich seinen Beitrag oben als Screenshot eingefügt.

Entweder sind all diese Menschen, die gestorben sind, noch am Leben, oder Professor Morris ist sehr schlecht in Mathe. Was halten Sie für wahrscheinlicher? Hier ist, was X-Benutzer dachten:

Argument(e) #5 von „The Real Truther“

In seinem Beitrag und seinem Folgebeitrag behauptet thereal_truther, dass:

Wir können nicht wissen, ob die tschechische Komorbiditätsverteilung der verschiedenen Impfstoffmarken mit der ungarischen Verteilung vergleichbar ist, die außerhalb des Alters massive Unterschiede aufweist. Wir wissen, dass die Sterblichkeitsrate von Moderna in Ihren Daten niedriger ist als die der Ungeimpften und niedriger als die Basissterblichkeitsrate. Daher können wir die Theorie aufstellen, dass etwaige Unterschiede zwischen Moderna und Pfizer wahrscheinlich eher damit zusammenhängen, wer den Impfstoff erhalten hat (und wo), als dass der Impfstoff für die Mortalitätsunterschiede verantwortlich ist. Solange Sie nicht nachweisen können, wer welchen Impfstoff erhalten hat und wo er verabreicht wurde, können Sie nicht in gutem Glauben behaupten, dass der Moderna-Impfstoff die Sterblichkeit verursacht. Die Impfstoffe haben nicht dazu geführt, dass die Sterblichkeitsrate höher war als die versicherungsmathematische Basissterblichkeitsrate in der Bevölkerung von 2015-2019. Wenn man die ASMR während der COVID-Welle im Dezember 2021 mit der ASMR im Juli 2021 vergleicht, war die MR von Moderna nur 1,3-mal höher und die von Pfizer 1,5-mal höher, so dass Moderna während der COVID-Welle eindeutig einen 20 % höheren relativen Sterblichkeitsvorteil bietet als Pfizer, so dass die Moderna-Impfungen einen COVID-Todesvorteil bieten.

Ich werde auf jede seiner Behauptungen antworten, aber das wird langsam lästig, weil Truther einfach nichts liest, was ich poste, um seine Behauptungen zu widerlegen:

Wie ich bereits erwähnt habe, zeigt die ungarische Verteilung keine systematische Verzerrung zwischen Pfizer und Moderna. Siehe denAbschnitt„Das reale Beispiel einer Zufallsstichprobe, das Professor Morris als Beweis dafür anführt, dass er Recht hat, ist in Wirklichkeit der Beweis dafür, dass er falsch liegt“, den ich vorhin geschrieben habe. Ich bin gerne bereit, jeden Abschnitt zu erläutern, wenn er nicht verständlich ist. Ich stimme zu! Ich habe in Argument #2 dargelegt, warum die Ungeimpften keine brauchbare Vergleichsgruppe sind. Und die Kluft wurde im Laufe der Zeit kleiner, was bedeutet, dass die Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften kränker wurden. Wie ist das passiert? Siehe Argument Nr. 4 oben, wo ich dies sehr ausführlich erkläre. Nein, wie ich in Argument Nr. 1 oben erklärt habe. Die Ungleichheit besteht, wenn es keine COVID gibt. Impfstoffe können die ACM nur reduzieren, wenn eine Krankheit vorhanden ist. Wenn es einen ACM-Unterschied gibt, wenn keine Krankheit vorhanden ist, ist mindestens einer der Impfstoffe zu gefährlich, um verwendet zu werden. Siehe Argument Nr. 3 oben. Der zentrale Grenzwertsatz bedeutet, dass voreingenommene Zufallsstichproben die beobachteten Daten einfach nicht erklären. Die Hypothese stimmt einfach nicht mit den Daten überein. Es tut mir leid, dass das für Sie nicht funktioniert. Das mag stimmen, ich habe das nicht überprüft, aber es stimmt größtenteils, da die Geimpften eine halb so hohe Sterberate haben wie die Ungeimpften. Aber das ist nicht auf den Impfstoff zurückzuführen, wie jeder weiß. Siehe Argument Nr. 2 oben, und ich schlage vor, dass Sie die japanische Studie lesen, auf die ich verlinkt habe. Wenn Sie noch Fragen haben, nachdem Sie die Arbeit gelesen und verstanden haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Das sehe ich, aber die Verhältnisse schwanken. Es wäre sehr beeindruckend, wenn Moderna die Lücke während der COVID-Wellen „schließen“ würde, aber sie schließt die Lücke nie. Ich bin zwar überglücklich, dass Moderna einen Sterblichkeitsvorteil bieten könnte, aber wenn Sie diese Behauptung aufstellen wollen, müssen Sie mir die 95%-Konfidenzintervalle für diesen Unterschied zeigen und auch die Konsistenz nachweisen, dass jedes Mal, wenn es eine COVID-Welle gibt, eine Verkleinerung um den gleichen Betrag zu beobachten ist und dass die Verkleinerung innerhalb des 95%-Konfidenzintervalls liegt. Ich habe die 95 %-Konfidenzintervalle angegeben, als ich meine Behauptung in meinem ursprünglichen Dokument aufstellte. Wenn Sie also solche Behauptungen aufstellen, sollten Sie sie belegen, denn diese Verhältnisse können statistisches Rauschen aufweisen, das diese Beobachtungen zwar interessant, aber nicht statistisch signifikant macht. Und selbst wenn Sie beweisen könnten, dass es einen Nutzen gibt, ist das einfach irrelevant, denn eine Erhöhung der ACM um 50 % ist ein um 20 % geringeres Risiko für die winzige Chance, an COVID zu sterben, nicht wert. Sie sollten auf die Beiträge von Personen achten, die Sie in Ihren Beiträgen zitieren, z. B. Jean Fisch. Sie haben diesen Beitrag von ihr wiedergegeben, in dem sie die <60-Daten herausgepickt hat und davon ausgeht, dass die COVID-Todesfälle durch COVID verursacht wurden, also müssen Sie ihr vertrauen. Aber haben Sie bemerkt, dass sie auch diesen Beitrag gepostet hat, in dem die Auswirkung von COVID auf ACM wahrscheinlich zwischen 0 und 5 % liegt, dem ich nicht widerspreche; es ist sicherlich in der Größenordnung. Warum sollten Sie also einen Impfstoff einnehmen, der Ihre ACM um 50 % erhöht, bei einem Mortalitätsvorteil von 1 %? Es ist 1%, weil die maximale Auswirkung von 5% durch Moderna um 20% reduziert wird und 5% von 20% 1% sind.

Es ist frustrierend, dass Truther immer wieder Argumente aufwärmt, auf die ich bereits eingegangen bin, und anscheinend nichts von dem liest, was ich schreibe.

Pfizer ist pro Impfung fast so unsicher wie Moderna

Die tschechischen Daten zeigen, dass Pfizer im besten Fall völlig sicher ist und Moderna eine Katastrophe darstellt.

Aber man braucht nur einen Blick auf die V-safe-Daten zu werfen, um zu wissen, dass Pfizer nicht sicher sein kann.

Wenn der Impfstoff von Pfizer sicher wäre, hätten wir in V-safe nicht eine Melderate von 8 % an schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, was die Regierung vor uns zu verbergen versucht.

Wenn Pfizer sicher wäre, würden fast alle diese V-safe-Meldungen von Moderna stammen.

Aber das sind sie nicht. Eine knappe Mehrheit stammt von Moderna, obwohl Modera 40 % des gelieferten Impfstoffs ausmachte. Das bedeutet, dass die Ereignisrate bei Moderna über 50 % höher war als bei Pfizer.

Machen Sie also keinen Fehler… beide Impfstoffe sind tödlich.

Diese Leute können die V-Safe-Daten einfach nicht erklären, wenn die Impfstoffe beide sicher sind. Es ist unvereinbar mit ihrem Glaubenssystem, also kommen sie mit irgendeiner Ausrede, um es zu ignorieren.

Das ist schlechte Wissenschaft. Wenn man die richtige Hypothese hat, kann man alle Daten erklären.

Letztes Argument (mit freundlicher Genehmigung von Clare Craig)

Bei allen anderen Impfstoffen waren fast alle Datenpunkte schlechter als bei Moderna.

Wenn die Impfstoffe gleich sicher sind, dann ist eine derartige Konsistenz auf der Basis der einzelnen Marken für die Hypothese „es war ein Artefakt der Zufallsstichprobe“ einfach beispiellos in der Geschichte der Menschheit.

Die Behauptung, dass Pfizer den besonders Gesunden verabreicht wurde, wird durch keinerlei Beweise gestützt. Es ist nicht ersichtlich, wie dies geschehen kann und trotzdem ähnliche Unterschiede in Bezug auf die Sterblichkeitsrate in jeder Altersgruppe je nach Marke auftreten können.

Wie Professor Morris behaupten kann, dass dies ein plausibles Szenario ist, ist beunruhigend.

Zusammenfassung

All diejenigen, die meine Analyse angreifen, sind nicht an der Wahrheit interessiert. Wenn sie es wären, würden sie nach Datentransparenz rufen.

Sie versuchen immer wieder, Löcher in die Argumentation zu stoßen, in der Hoffnung, dass eines hängen bleibt.

Sie neigen dazu, das Thema zu wechseln, wenn ihre Angriffe in Frage gestellt werden. Und sie vermeiden es, auf gezielte Fragen zu antworten, wie man hier sieht, wo „Truther“ immer wieder das Thema wechseln will, wenn er eine einfache Frage nicht beantworten kann, die beweist, dass er falsch liegt.

Der beste faire Vergleich, den wir heute haben, ist der Vergleich der Sterblichkeit nach Marken. Das kommt dem Ideal am nächsten, das Sie in der realen Welt jemals erreichen werden. Dennoch wollen sie Ihre Aufmerksamkeit davon ablenken.

Und niemand will diese Zahl für andere Länder sehen oder berechnen. Warum eigentlich nicht?

Warum fordert keiner der Angreifer Datentransparenz?

Sie wollen, dass man sich darauf konzentriert, dass die Geimpften nur halb so häufig sterben wie die Ungeimpften, und wollen, dass man die Tatsache ignoriert, dass dies geschieht, wenn kein COVID in der Nähe ist. Das heißt, es handelt sich um einen Effekt, der nichts mit der Sicherheit der Impfstoffe zu tun hat.

Sie können die offensichtlichen Daten einfach nicht akzeptieren. Sie versuchen absichtlich, die Menschen in die Irre zu führen und ihnen ein Märchen vorzugaukeln. Fallen Sie nicht darauf herein.