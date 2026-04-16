Vertrauen erschüttert: COVID-19-Booster – Behörden sollen Risiken bewusst heruntergespielt haben

Biden-FDA wusste über Schlaganfallrisiko durch COVID-Impfstoff Bescheid und hielt Amerikaner im Dunkeln

von Tyler Durden

Ermittler des Senats verbrachten Monate damit, etwa 2.000 Seiten an Bundesdokumenten zu prüfen. Was sie fanden, ist belastend. Beamte der FDA und CDC unter der Biden-Regierung identifizierten ein erhebliches Schlaganfallrisiko im Zusammenhang mit dem bivalenten COVID-19-Booster von Pfizer bei Senioren – und verloren kein Wort darüber gegenüber der Öffentlichkeit.

Senator Ron Johnson (R-WI), Vorsitzender des Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des Senats, schickte einen formellen Brief an HHS-Sekretär Robert F. Kennedy Jr., in dem er die Beweise darlegte. Er spekulierte nicht. Er zitierte die eigenen Unterlagen der Regierung.

„HHS-Aufzeichnungen zeigen, dass bereits im Oktober 2022 Bundesgesundheitsbeamte einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Pfizer-BioNTech COVID-19 bivalenten Booster und ischämischem Schlaganfall bei Personen über 65 Jahren festgestellt haben“, schrieb Johnson.

Ein ischämischer Schlaganfall bedeutet eine Blockade der Blutversorgung zum Gehirn. Zwischen November 2022 und März 2023 signalisierten sieben separate Analysen eingehender Daten dasselbe Schlaganfallrisiko – speziell bei Erwachsenen über 65 Jahren. Von Johnson zitierte CDC-Daten zeigen 226 gemeldete Schlaganfallfälle zwischen August 2022 und Februar 2023, wobei im Laufe der Jahre 2023 und 2024 weitere Fälle hinzukamen.

Trotz des Risikos gab die Biden-Regierung keine formellen Warnungen heraus. Keine Mitteilung über das Health Alert Network. Keine Änderungen an den Booster-Empfehlungen für Senioren. Nichts.

Stattdessen beauftragte das HHS im Februar 2023 stillschweigend einen privaten Auftragnehmer, Lukos LLC, mit einer tiefergehenden internen Untersuchung, genannt „The Stroke Project“. Öffentlich betonten die Beamten weiterhin, die Impfstoffe seien sicher.

„Seit der ersten Erkennung des Sicherheitssignals Ende 2022 … erklärten Gesundheitsbeamte weiterhin, der Impfstoff sei sicher, während sie gleichzeitig nach Beweisen suchten, um diese Aussage zu stützen“, sagte Johnson.

Es wird noch schlimmer. Bundesbeamte entwarfen einen Kommunikationsplan zum Schlaganfallrisiko, der einen Abschnitt „Schwierige Fragen und Antworten“ enthielt, vorbereitet für Präsident Biden und sein Team im Weißen Haus. Während der finalen Bearbeitung wurde die Beschreibung des Schlaganfallrisikos stillschweigend von „moderat erhöht“ zu „leicht erhöht“ geändert. Wer diese Änderung vorgenommen hat? Niemand weiß es. Die Formulierung wurde abgeschwächt, die Änderung blieb ohne Zuschreibung, und die Öffentlichkeit blieb im Dunkeln.

Das Muster ist konsistent. Ermittler des Senats stellten zuvor fest, dass Beamte unter Biden auch das Risiko impfbedingter Myokarditis herunterspielten und dies der Öffentlichkeit vorenthielten. Das war kein einmaliges Versagen. Es war ein System.

Was diese Vertuschung noch empörender macht: Die Biden-Regierung zeigte, dass sie durchaus bereit war, einen Impfstoff zu stoppen, wenn sie es wollte.

Im April 2021 setzten Beamte den Johnson & Johnson (Janssen)-Impfstoff wegen Bedenken hinsichtlich Blutgerinnseln aus. Diese umstrittene Maßnahme wurde als Beweis für das Sicherheitsengagement der Regierung dargestellt. Zum Zeitpunkt der Aussetzung waren sechs Fälle schwerer Blutgerinnsel bei fast 7 Millionen verabreichten Dosen gemeldet worden. Als jedoch 226 Schlaganfallfälle im Zusammenhang mit dem bivalenten Pfizer-Booster bei den verletzlichsten Senioren auftauchten, unternahm dieselbe Regierung nichts. Dieser doppelte Standard war kein Zufall; er war beabsichtigt.

Die Folgen eines solchen institutionellen Vertrauensbruchs sind schwer zu überschätzen. Laut der Kaiser Family Foundation vertraut inzwischen weniger als die Hälfte aller Amerikaner darauf, dass CDC und FDA frei von politischem oder besonderen Interesseneinfluss arbeiten.