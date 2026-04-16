Iran stoppt alle Petrochemie-Exporte, während ein Regierungsvertreter einen Kompromiss zur Öffnung der Meerenge andeutet und die Verhandlungsführer von „Fortschritten“ sprechen und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Der Krieg gegen den Iran sei „kurz vor dem Ende“ , da die Behörden in Teheran sehr daran interessiert seien, ein Friedensabkommen zu schließen , so Trump, der hinzufügt: „Wir haben sie militärisch besiegt.“ Axios berichtet von „Fortschritten“ bei einem Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges . Die staatlichen iranischen Medien melden die Einstellung aller petrochemischen Exporte , RTRS berichtet von einem möglichen Kompromiss bezüglich der Durchfahrt durch die Meerenge.

, da die Behörden in Teheran , so Trump, der hinzufügt: „Wir haben sie militärisch besiegt.“ Axios berichtet von . Die staatlichen iranischen Medien melden , RTRS bezüglich der Durchfahrt durch die Meerenge. AP/Bloomberg berichten, dass beide Seiten eine „grundsätzliche Einigung“ erzielt haben, die diplomatischen Bemühungen fortzusetzen; dies wird jedoch von Teheran und einem US-Beamten als „unbestätigt“ zurückgewiesen.

erzielt haben, die diplomatischen Bemühungen fortzusetzen; dies wird jedoch von Teheran und einem US-Beamten als „unbestätigt“ zurückgewiesen. Das Pentagon entsendet in den kommenden Tagen Tausende zusätzlicher Soldaten in den Nahen Osten : WaPo

: WaPo Trump behauptet, China sei „sehr glücklich“, dass die USA die Straße von Hormus dauerhaft öffnen , außerdem habe Xi ihm gesagt, Peking sende keine Waffen/Rüstungsgüter nach Teheran.

, außerdem habe Xi ihm gesagt, Peking sende keine Waffen/Rüstungsgüter nach Teheran. Es kommt weiterhin zu heftigen Kämpfen im Libanon: Israel erlässt weitere Evakuierungsbefehle und rückt in den Süden vor; Teheran ist empört und droht mit Angriffen auf die Schifffahrt im Roten Meer. Unbestätigte Berichte über einen einwöchigen Waffenstillstand im Libanon, der in Kraft treten soll.

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Steht eine große Iran-Initiative bevor?

Zeichnet sich ein Kompromiss zum Status quo ab? Die neuesten Meldungen:

IRAN KÖNNTE IM RAHMEN EINES ABKOMMENS MIT DEN USA IN BETRACHT ZIEHEN, SCHIFFEN DIE MÖGLICHKEIT ZU GEWÄHREN, DIE OMANISCHE SEITE DER STRASSE VON HORMUZ OHNE STÖRUNGEN ODER ANGRIFFE ZU DURCHFAHREN: REUTERS UNTER BERUFUNG AUF EINE TEHERAN NAHE QUELLE „Der Iran wird die Kontrolle über seine Gewässer in der Straße von Hormus behalten, und Oman wird über seine eigene Seite der Wasserstraße entscheiden“ – Quelle aus dem Umfeld Teherans

Der Iran hat soeben seine Bereitschaft signalisiert, den Schiffsverkehr auf der omanischen Seite der Meerenge bedingungslos zuzulassen – möglicherweise als Maßnahme, um das Gesicht zu wahren –, während Gerüchte über die Vorbereitung eines zweiten Friedensgipfels in Pakistan kursieren und sich ein potenziell instabiler Status quo abzeichnet.

Iran stoppt Exporte von Petrochemikalien

Zeigt Trumps Blockade Wirkung?

IRAN STELLT PETROCHEMIE-EXPORTE BIS AUF WEITERES EIN: ISNA

Auch CNBC meldet in einer Eilmeldung: Der Iran stellt laut iranischen Staatsmedien alle petrochemischen Exporte „bis auf Weiteres“ ein. Dies folgt auf eine neue Warnung des Pentagons an alle Schiffe, die in der Straße von Hormus festsitzen.

CENTCOM aktualisiert Tankerzahlen inmitten der Blockade

CENTCOM liefert am Mittwoch ein Update: „In den ersten 48 Stunden der US-Blockade gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, hat es kein Schiff geschafft, an den US-Streitkräften vorbeizukommen. Zudem haben 9 Schiffe der Anweisung der US-Streitkräfte Folge geleistet, umzukehren und in Richtung eines iranischen Hafens oder Küstengebiets zurückzukehren.“

ZEHN SCHIFFE WURDEN VON DER US-BLOCKADE ZURÜCKGEWIESEN: CENTCOM

Eine wichtige Frage bleibt offen: Wird der Iran der US-Blockade militärisch entgegenstehen? … Oder wird sich ein unsicherer Status quo mit begrenztem Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus fortsetzen, inmitten eines möglicherweise verlängerten Waffenstillstands, der über den Zeitraum von zwei Wochen hinausgeht?

Eine neue Warnung aus dem Weißen Haus/CENTCOM:

Das Weiße Haus und das US-Militär veröffentlichten einen Clip mit einer Warnung an Schiffe, in der diese aufgefordert werden, die Blockade der iranischen Häfen und Küstengebiete nicht zu durchbrechen. In einer Seefunkmeldung weist ein US-Soldat die Schiffe darauf hin, dass sie zur Abfangung und Beschlagnahmung geentert werden, sollten sie versuchen, einen iranischen Hafen anzulaufen oder von dort auszufahren.

U.S. naval vessels are on patrol in the Gulf of Oman as CENTCOM continues to execute a U.S. blockade on ships entering and departing Iranian ports. U.S. forces are present, vigilant, and ready to ensure compliance. pic.twitter.com/dnHR2oz0ZN — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Übersetzung von „X„: US-amerikanische Marineschiffe patrouillieren im Golf von Oman, während CENTCOM die Durchführung einer US-Blockade gegen Schiffe fortsetzt, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. US-Streitkräfte sind vor Ort, wachsam und bereit, die Einhaltung sicherzustellen.

Währenddessen in Teheran…

Footage of Iran's Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi welcoming Pakistan's Chief of Army Staff Field Marshal Syed Asim Munir upon his arrival in Tehran.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/32pF6ONkiZ — Press TV 🔻 (@PressTV) April 15, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen des iranischen Außenministers Seyyed Abbas Araghchi, der den pakistanischen Heereschef General Syed Asim Munir bei seiner Ankunft in Teheran begrüßt.

„Fortschritte“ bei den Kontakten zwischen den USA und dem Iran gemeldet

Axios berichtet, dass US-amerikanische und iranische Unterhändler „am Dienstag Fortschritte bei den Gesprächen erzielt haben“ und sich laut zwei US-Beamten einem Rahmenabkommen zur Beendigung des Konflikts annähern. Die Meldung ließ den Ölpreis kurzzeitig sinken. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Pakistans oberster General eine hochrangige politisch-sicherheitspolitische Delegation aus Pakistan leitete, um die Botschaft der USA zu überbringen und die zweite Gesprächsrunde in Teheran zu planen. Nach Angaben von Axios:

„Sie standen in telefonischem Kontakt und führten hinter den Kulissen Gespräche mit allen Ländern, und sie kommen sich immer näher“, sagte der US-Beamte.

Ein zweiter US-Beamter bestätigte, dass am Dienstag Fortschritte erzielt worden seien.

„Wir wollen eine Einigung erzielen. Und Teile ihrer Regierung wollen eine Einigung erzielen. Jetzt besteht die Herausforderung darin, die gesamte Regierung dort dazu zu bringen, die Einigung zu erzielen“, sagte ein dritter US-Beamter.

Unterdessen berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tasnim, dass Pakistan sich darauf vorbereitet, die zweite Runde der iranisch-amerikanischen Gespräche auszurichten.

Steht im Libanon ein Waffenstillstand bevor?

Der mit der Hisbollah verbundene Sender Al-Mayadeen berichtet unter Berufung auf eine hochrangige iranische Quelle, dass heute Abend ein Waffenstillstand im Libanon in Kraft treten wird. „Die Dauer des Waffenstillstands wird eine Woche betragen und bis zum Ende der Waffenstillstandsperiode zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten andauern.“

Allerdings gibt es keine Bestätigung hierfür seitens Israels oder der USA oder in den israelischen Medien. Die libanesische Regierung traf sich gestern in Washington gerade mit israelischen Vertretern zu von Rubio initiierten Gesprächen, doch gab es nach dem Treffen keine Hinweise auf einen endgültigen Waffenstillstand, und derzeit führen die Hisbollah und Israel überhaupt keine direkten Gespräche. Es bleibt unklar, ob dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass libanesische Vertreter die Hisbollah zu einer Kampfpause bewegen konnten.

Unterdessen zwei neue Hinweise zur Frage der Einleitung einer zweiten Runde von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran:

Iranische Medien berichteten, dass Feldmarschall Asim Munir, Stabschef der pakistanischen Armee, eine hochrangige politisch-sicherheitspolitische Delegation aus Pakistan leitete, um die Botschaft der USA zu überbringen und die zweite Verhandlungsrunde zu planen; er soll sich mit Vertretern der Islamischen Republik treffen.

Regionale Vermittler versuchen, den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran zu verlängern und die Gespräche nach dem Scheitern der Verhandlungen in Islamabad wieder aufzunehmen, doch wurden bislang weder ein Termin noch ein Ort festgelegt. Eine neue Runde ist unwahrscheinlich, bevor Pakistan seine regionalen diplomatischen Bemühungen abgeschlossen hat.

Krieg „fast vorbei“, diplomatische Lösung in Sicht: Trump

Das Neueste von Trump: Der Krieg gegen den Iran sei„fast vorbei“, da die Behörden in Teheran sehr daran interessiert seien, ein Friedensabkommen zu schließen, erklärte Präsident Trump in einem neuen Interview, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde. „Wir haben sie militärisch völlig besiegt“, sagte Trump gegenüber Fox Business in einem vorab aufgezeichneten Interview. „Ich glaube, es ist fast vorbei, ich sehe es als fast vorbei an… Wenn ich mich jetzt zurückziehen würde, würden sie 20 Jahre brauchen, um das Land wieder aufzubauen, und wir sind noch nicht fertig.“ Er fügte hinzu: „Wir werden sehen, was passiert, ich glaube, sie wollen unbedingt einen Deal abschließen.“

Dies, während die Associated Press berichtet, dass die USA und der Iran einer Verlängerung des Waffenstillstands und der Wiederaufnahme der Verhandlungen näher gekommen sind, selbst inmitten der sich verschärfenden Konfrontation um die Straße von Hormus, da die US-Marine diese für alle Schiffe blockiert hat, die iranische Häfen verlassen oder Verbindungen zu Iran haben oder unter Sanktionen stehen.

Beide Seiten haben eine „grundsätzliche Einigung“ erzielt, nach den gescheiterten Gesprächen in Islamabad am vergangenen Wochenende die diplomatischen Bemühungen fortzusetzen. Trump hatte am Dienstag optimistisch angedeutet, dass die nächste Verhandlungsrunde bereits in zwei Tagen stattfinden könnte. Die Vermittler drängen Berichten der Nachrichtenagentur zufolge auf einen Kompromiss in offenen Fragen wie der Straße von Hormus und dem iranischen Atomprogramm, bevor die Waffenruhe am 7. April nächste Woche ausläuft – wobei sie auch eine Verlängerung über die ursprünglich vereinbarten zwei Wochen hinaus ins Auge fassen.

IRAN'S TASNIM: US-SANCTIONED CONTAINER SHIP GOLBON PASSED THROUGH HORMUZ pic.twitter.com/Wtca8fTZ2b — zerohedge (@zerohedge) April 15, 2026

Übersetzung von „X“: IRANS TASNIM: UNTER US-SANKTIONEN STEHENDES CONTAINERSCHIFF GOLBON DURCHQUERT HORMUZ

Das iranische Außenministerium hat jedoch klargestellt, dass die Berichte über eine Verlängerung des Waffenstillstands nicht bestätigt sind, während Barak Ravid von Axios ebenfalls schreibt: Ein US-Beamter teilt mir mit: „Die USA haben einer Verlängerung des Waffenstillstands nicht zugestimmt. Es gibt weiterhin Gespräche zwischen den USA und dem Iran, um eine Einigung zu erzielen.“

Der Iran warnt unterdessen davor, dass er eine Verlängerung der US-Blockade als „Vorboten eines Bruchs des Waffenstillstands“ betrachte, sagte ein Militärsprecher, wie im staatlichen Fernsehen berichtet wurde. Das iranische Militär „wird keine weiteren Exporte oder Importe im Persischen Golf, im Arabischen Meer oder im Roten Meer zulassen“, sollte dies so weitergehen, fügte der Sprecher hinzu.

IRANS BAGHAEI: KEIN KONKRETES DATUM FÜR NEUE VERHANDLUNGEN MIT DEN USA

Via AP

Trump über China

Präsident Trump sagt, er habe seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping gebeten, keine Waffen an den Iran zu liefern, und Xi habe geantwortet, dass er dies nicht tue. „Ich hatte gehört, dass China Waffen an den Iran liefert – ich meine, man sieht das überall“, sagte Trump außerdem in dem bereits erwähnten Interview mit Fox Business.

„Und ich habe ihm einen Brief geschrieben und ihn gebeten, das nicht zu tun, und er hat mir einen Brief geschrieben, in dem er im Wesentlichen sagt, dass er das nicht tut.“ Große Medien hatten zuvor berichtet, dass US-Geheimdienste darauf hindeuteten, China bereite sich darauf vor, hochmoderne Waffen an den Iran zu liefern. Pekings öffentliche Zurückweisung der „unbegründeten Verleumdung“ – wie es der Außenminister nannte – erfolgte in der Tat schnell und vehement.

Angesichts der anhaltend hohen Ölpreise – Brent-Rohöl notiert etwa 33 % höher als vor Kriegsbeginn – hat Trump einen neuen Beitrag auf Truth Social veröffentlicht, in dem er behauptet, China sei„sehr glücklich darüber, dass ich die Straße von Hormus dauerhaft öffne.“ Und das, obwohl es in vielen Fällen Tanker auf dem Weg nach China sind, die von der US-Marineflotte blockiert und zurückgeschickt werden. „Diese Situation wird sich nie wiederholen“, fügte Trump hinzu. Er wird sich am 14. und 15. Mai in Peking mit Xi treffen. Dazu schrieb er: „Präsident Xi wird mich herzlich umarmen, wenn ich in ein paar Wochen dort ankomme. Wir werden klug und sehr gut zusammenarbeiten!“ Doch dann sagt Trump: „Aber denkt daran, wir sind sehr gut im Kämpfen, wenn es sein muss …“

Weitere Truppen in den Nahen Osten entsandt

Die „Washington Post“ hat einen neuen Bericht veröffentlicht, wonach weitere Truppen in das Einsatzgebiet entsandt werden. „Das Pentagon schickt in den kommenden Tagen Tausende zusätzlicher Soldaten in den Nahen Osten, da die Trump-Regierung versucht, den Iran zu einem Abkommen zu drängen, das den wochenlangen Konflikt dort beenden könnte, während sie gleichzeitig die Möglichkeit weiterer Luftangriffe oder Bodenoperationen in Betracht zieht, falls ein fragiles Waffenstillstandsabkommen nicht hält.“

Bereits jetzt halten schätzungsweise insgesamt zehntausend US-Seeleute, Marinesoldaten und anderes Personal – auf mindestens einem Dutzend US-Kriegsschiffen – die von Trump angeordnete Blockade der Straße von Hormus aufrecht. Washington versucht also weiterhin, Druckmittel aufzubauen, auch durch die angekündigten zusätzlichen Streitkräfte, die derzeit vorbereitet werden, während man sich gleichzeitig optimistisch über ein mögliches Friedensabkommen äußert – obwohl man davon ausgeht, dass die Positionen beider Seiten insbesondere in der Atomfrage sehr weit auseinanderliegen.

Trump hat die Bedeutung eines endgültigen Friedensabkommens zeitweise noch heruntergespielt und gegenüber ABC News erklärt, dass ein offizielles Friedensabkommen zwar nicht notwendig sein möge, „ich aber denke, dass ein Abkommen vorzuziehen ist, weil sie dann wieder aufbauen können“. Er hatte gesagt: „Sie haben jetzt wirklich ein anderes Regime. Egal was passiert, wir haben die Radikalen ausgeschaltet.“

Trump:



I wrote a letter to Xi. I asked him not to give Iran weapons. He wrote me a letter, and he is saying that he is essentially not doing that. pic.twitter.com/yrTT9Dwi2V — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

Übersetzung von „X“: Trump: Ich habe einen Brief an Xi geschrieben. Ich habe ihn gebeten, Iran keine Waffen zu liefern. Er hat mir einen Brief geschrieben, und er sagt, dass er das im Wesentlichen nicht tut.

Teheran (und die Houthis) bedrohen den Handel im Roten Meer, während die Kämpfe im Libanon anhalten

Die iranische Armee warnte, sie werde den Handel über das Rote Meer, den Persischen Golf und das Arabische Meer blockieren, sollte die Seeblockade der USA gegen iranische Häfen fortgesetzt werden. In einer vom iranischen Staatsfernsehen übertragenen Erklärung sagte der Leiter des zentralen Kommandozentrums des Militärs, die „mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik werden keine Exporte oder Importe im Persischen Golf, im Omanischen Meer und im Roten Meer mehr zulassen.“

Laut weiteren Berichten von Al Jazeera fügte er hinzu, dass der Iran „entschlossen handeln wird, um seine nationale Souveränität und seine Interessen zu verteidigen.“ Ein entscheidender Faktor, der den Iran empört hat, sind die anhaltenden schweren Angriffe Israels auf den Libanon, nachdem am vergangenen Mittwoch bei massiven Luftangriffen auf Beirut und andere Orte über 300 Menschen ums Leben gekommen waren. Israel erklärte am Mittwoch, dass die Hisbollah am frühen Morgen 40 Raketen auf Israel abgefeuert habe.

Ein israelischer Drohnenangriff auf die Straße von Jiyeh, Libanon

Weitere geopolitische Schlagzeilen

via Newsquawk…

Die Bemühungen um eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran haben Fortschritte gemacht, berichtet AP unter Berufung auf einen Beamten; die Vermittler streben eine Verlängerung des Waffenstillstands um mindestens weitere zwei Wochen an; beide Seiten haben einer Verlängerung des Waffenstillstands „grundsätzlich zugestimmt“.

Laut arabischen diplomatischen Quellen, die am Mittwoch von Russland zitiert und von der chinesischen Presseagentur CCTV berichtet wurden, laufen derzeit Gespräche über eine mögliche Verlängerung des vorübergehenden Waffenstillstands zwischen dem Iran und den USA.

US-Präsident Trump sagte jedoch, es könne so oder so enden, halte aber eine Einigung für vorzuziehen, da der Iran sich dann wieder aufbauen könne; außerdem sagte er, er denke nicht daran, den Waffenstillstand zu verlängern, und halte dies auch nicht für notwendig, wie unter Berufung auf einen ABC-Reporter auf X berichtet wurde.

Das Pentagon entsendet in den kommenden Tagen Tausende zusätzlicher Truppen in den Nahen Osten, berichtet die WaPo unter Berufung auf US-Beamte; damit soll Druck auf den Iran ausgeübt werden, während die Möglichkeit weiterer Luftangriffe oder Bodenoperationen im Falle eines Bruchs des Waffenstillstands geprüft wird.

US-Präsident Trump sagte, es sei „sehr gut möglich“, dass bis zum Besuch des Königs in den USA Ende dieses Monats (27.–29. April) eine Einigung mit dem Iran erzielt werde, berichtete Sky News.

US-Präsident Trump sagte laut Fox News, er sehe den Krieg als fast beendet an.

US-Vizepräsident Vance sagte, wir verhandeln mit dem Iran und der Waffenstillstand hält, und fügte hinzu, dass die iranischen Unterhändler eine Einigung erzielen wollten.

Ich bin zufrieden mit dem Stand der Dinge.

Es herrscht großes Misstrauen zwischen den USA und dem Iran, das nicht über Nacht gelöst werden kann.

US-Vizepräsident JD Vance soll eine mögliche zweite Verhandlungsrunde mit iranischen Vertretern leiten, sollten die Verhandlungen zu einem weiteren persönlichen Treffen führen, bevor der Waffenstillstand nächste Woche ausläuft, so von CNN zitierte informierte Quellen.

Die Auslandsreise der pakistanischen Führung bis zum 18. April schmälert die Aussichten auf US-Iran-Gespräche in Islamabad vor dem 18. April, berichtete der pakistanische Journalist Mallick.

Der Iran will alternative Häfen zu denen im Süden des Landes nutzen, um die US-Blockade in der Meerenge zu umgehen, berichtete Mehr News.

Ein iranischer VLCC (Very Large Crude Carrier), der auf der US-Sanktionsliste stand, sei die US-Blockade passiert und in iranische Gewässer eingelaufen, berichtete Fars.

Der Iran habe heimlich einen chinesischen Spionagesatelliten erworben, der der Islamischen Republik während des jüngsten Krieges eine mächtige neue Fähigkeit verlieh, US-Militärstützpunkte im gesamten Nahen Osten anzugreifen, so eine Untersuchung der FT.

Das US-Zentralkommando erklärte, die Blockade der iranischen Häfen sei vollständig umgesetzt worden und die US-Streitkräfte hätten den wirtschaftlichen Handel auf dem Seeweg in den und aus dem Iran vollständig gestoppt.

Die USA haben seit Beginn der Blockade acht mit dem Iran in Verbindung stehende Öltanker abgefangen, so das WSJ.

Neue Satellitenbilder zeigen, wie der Iran inmitten eines Waffenstillstands nach unterirdisch verborgenen Raketenwerfern gräbt, berichtete CNN.

Mehr als 20 Handelsschiffe haben in den letzten 24 Stunden die Straße von Hormus passiert, berichtete das WSJ unter Berufung auf US-Beamte.

Ein US-Zerstörer hat am Dienstag zwei Öltanker abgefangen, die versuchten, den Iran zu verlassen, so ein von Reuters zitierter Beamter.

US-Präsident Trump bekräftigt auf Truth Social: „Die NATO war nicht für uns da, und sie wird auch in Zukunft nicht für uns da sein!“

Europa treibt laut WSJ einen NATO-Notfallplan voran, für den Fall, dass US-Präsident Trump die USA aus dem Vertrag zurückzieht.

Das US-Verteidigungsministerium wird seinen Antrag auf Mittel für die Iran-Mauer wahrscheinlich kürzen, so das WSJ unter Berufung auf Senator Coons, den führenden Demokraten im Verteidigungsausschuss des Senats.

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