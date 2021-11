Vertrauliche Dokumente zeigen, dass Big-Pharma schon vor der Wahl im 2016 einen US-Deal für mRNA Profite hatte

thetruedefender.com: Sobald Sie dieses Video sehen, wird alles einen Sinn ergeben. Die Menschen müssen dem Geld folgen und sehen, dass die Vergütung das Verhalten bestimmt.

Glenn Beck: Es ist fast so, als ob sie hier einen Hintergedanken hätten. Okay, wenn Sie zufällig gerade stehen, sollten Sie sich vielleicht setzen, denn das wird Sie ziemlich wütend machen.

Die Moderna mRNA-Technologie. Sie wird als der nächste große Schritt bei Impfstoffen angekündigt, ein modernes Wunderwerk für die pharmazeutische und medizinische Industrie. Oh, haben Sie Aktien von Moderna gekauft? Denn, Junge, die haben wirklich einen Volltreffer gelandet. Seit acht Jahren schaut man auf Moderna, die Pioniere dieser Technologie. Es hieß, sie würde die Medizin revolutionieren und die Pharmaindustrie auf den Kopf stellen. Es war klar, dass derjenige, der diese Technologie als Erster unter Dach und Fach brachte, sehr, sehr reich werden würde. Sind Sie bereit? Dies sind 153 Seiten der vertraulichen Vereinbarung zwischen Moderna und der US-Regierung, die bis ins Jahr 2015 zurückreicht. Jason, was geschah im Jahr 2015?

Jason Buttrill: Äh… Frankenstein Coronavirus?

Glenn Beck: Das ist richtig. Zur gleichen Zeit veröffentlichten Dr. Baric und Dr. Shi ihre Arbeit über das neue Frankenstein-Coronavirus. Lassen Sie uns zu Seite 104 gehen. Dort steht, dass das NIH und Moderna mit Dr. Baric zusammenarbeiteten. Wow! Seine Unterschrift steht auf Seite 106 der Materialtransfervereinbarung. Aber gehen wir zurück zum Anfang dieser speziellen Vereinbarung. Das NIH scheint die mRNA-Technologie an Dr. Baric zu übertragen. Aber sehen Sie, was sie klarstellen wollen: mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten, die vom NIAID und Moderna entwickelt wurden und sich in ihrem gemeinsamen Besitz befinden. Das tut mir leid. Ich meine, ich habe schon öfter Hintergedanken gesehen, aber normalerweise sieht man sie kommen. Wussten Sie, dass die Regierung Miteigentümerin des Impfstoffs ist?

Oh, nebenbei bemerkt, das ist nicht Teil von Trumps Sache. Das ist nicht Teil davon. Wir schreiben das Jahr 2015. Dieselbe Regierung, die jetzt die Verwendung des Impfstoffs vorschreibt, ist auch Eigentümer des Impfstoffs. Gibt es dafür überhaupt einen Präzedenzfall? Der Erfinder des Polio-Impfstoffs weigerte sich meines Wissens, ihn patentieren zu lassen. Die Verbreitung wurde von privater Seite finanziert. Bei dem Grippeimpfstoff handelt es sich um eine offene Quelle mit weltweiter Zusammenarbeit. Man sollte meinen, dass er nicht patentiert und im Besitz der Regierung der Vereinigten Staaten ist. Seit April hat unsere Regierung Moderna 6 Milliarden Dollar gezahlt, um den Impfstoff zu unterstützen, dessen Miteigentümer sie ist. Wenn wir also 50 % davon besitzen, werden wir dann bezahlt? Bekommen wir einen Rabatt? Wohin fließt das Geld? Und wenn wir kein Geld bekommen, warum zum Teufel sollten wir dann diese Vereinbarung treffen?

Bedenken Sie, dass Moderna ein Unternehmen ist, das bereits neun frühere Produkte auf den Markt bringen wollte, darunter auch diese mRNA-Technologie. Alle neun Versuche waren erfolglos. Der letzte Versuch fand sogar kurz vor COVID statt. Nur ein einziges Mal war Moderna in der Lage, ein Produkt zu entwickeln, das bis zur Erprobung am Menschen reichte. Dies ist also ihr erster Erfolg. Oder? Ist es einer? Ich meine, wie viele unbegrenzte Auffrischungsimpfungen werden wir denn noch nehmen müssen? Ich meine, in den nächsten zehn Jahren. Und das könnte der größte Interessenkonflikt der Menschheit sein. Nun, okay. Ich dachte, na ja, vielleicht ist die Regierung schlau, vielleicht bekommen sie Geld, aber warum sollten sie Ihnen das nicht sagen? Was hat die Regierung hier zu gewinnen? Nun, man braucht nicht weiter zu schauen als bis zum großen Reset und ihrem Ziel der öffentlich-privaten Partnerschaften in großem Maßstab. Sie arbeiten jetzt mit privaten Pharmaunternehmen zusammen. All diese Politiker. Wir mögen diese großen Pharmakonzerne nicht. Sie stecken mit ihnen unter einer Decke. Sie teilen sich das Eigentum an geistigem Eigentum. Sie sind jetzt den Launen und Vorschriften der Bundesregierung unterworfen. Wenn sie springen, ist die einzige Frage, wie hoch. Dies ist der Präzedenzfall, auf den sie sich für die gesamte Gesellschaft zubewegen, nicht nur in Amerika, sondern in der gesamten westlichen Welt. Wir sehen das jetzt in allen Branchen. Am größten und beängstigenden ist es im Moment im Bankwesen und in der großen Technologiebranche. Es ist überall der Standard. Erinnern Sie sich noch daran, dass wir es für etwas seltsam hielten, dass die Regierung den Impfstoff von Johnson und Johnson stillgelegt hat? Das war wirklich nichts, worüber man sich Sorgen machen musste. Tatsächlich hatten die anderen Impfstoffe die gleichen Mängel. Und als sie den Impfstoff von Johnson und Johnson abschalteten, ging alles den Bach runter. Die Leute nahmen die Medizin nicht mehr. Das war der Zeitpunkt, an dem wir anfingen zu sagen: Nun, wir brauchen ein Mandat. Das hat für mich nie einen Sinn ergeben. Vielleicht macht es jetzt ein bisschen mehr Sinn, da der Impfstoff von Johnson und Johnson keine mRNA ist.

