Die Ungeimpften werden die Unberührbaren

Wer ab diesem Monat den Vatikan als Tourist besuchen, geschweige denn dort arbeiten oder leben will, muss vollständig gegen COVID-19 geimpft sein.

Papst Franziskus hat diese Anordnung am 18. September erlassen, und sie trat am Freitag in Kraft. Die Anordnung gilt für alle Kirchen, die der Vatikan in Italien betreibt.

„Diese Bestimmungen“, heißt es in der Anordnung, „gelten für die Bürger und Einwohner des (Vatikan-)Staates, für das Personal im Dienst jeglicher Art des Gouvernements des Staates der Vatikanstadt und der verschiedenen Organe der Römischen Kurie und der mit ihr verbundenen Institutionen, für alle Besucher und Nutzer von Dienstleistungen.“

Touristen, die den Vatikan betreten, müssen einen Impfnachweis über den digitalen Grünen Pass vorlegen, der den Impfstatus überwacht. Ironischerweise haben Italiener seit Monaten gegen den Grünen Pass protestiert. Wie The Stream berichtete, verbrannten einige sogar ihre Papierimpfpässe.

Indem sich Papst Franziskus den weltweiten Forderungen der Behörden nach Impfpässen anschließt, folgt er einem gefährlichen Trend. Die bekannteste Figur des Christentums macht sich die Idee zu eigen, dass Ungeimpfte nicht nur Bürger zweiter Klasse sind, sondern Aussätzige oder „Unberührbare“.

Zurück in die Zukunft

Viele verbinden den Begriff „Unberührbare“ mit der untersten Kaste der indischen Gesellschaft. Wer Tätigkeiten wie Fischen, Gerben von Häuten, Wäschewaschen oder Straßenfegen ausübte, galt als „unberührbar“. Wer Rinder, Hühner oder Schweine aß, galt als „unberührbar“. Jeder, der mit toten Tieren oder Leichen, menschlichen Abfällen oder sogar Schweiß zu tun hatte, galt als „unberührbar“.

Für die „Unberührbaren“ wurde das soziale Stigma lähmend.

„In vielen Fällen wurden sie in Weilern außerhalb der Stadt- oder Dorfgrenzen abgesondert“, heißt es in der Encyclopaedia Britannica. „Ihnen war der Zutritt zu vielen Tempeln, zu den meisten Schulen und zu Brunnen, aus denen die höheren Kasten Wasser schöpften, untersagt. Ihre Berührung wurde als ernsthafte Verunreinigung der Menschen der höheren Kaste angesehen, was viele Heilungsrituale nach sich zog. In Südindien wurde früher sogar der Anblick einiger unberührbarer Gruppen als verunreinigend angesehen, und sie wurden gezwungen, ein nächtliches Leben zu führen.“

Aussätzige wurden in ähnlicher Weise ausgegrenzt und sogar auf separaten Friedhöfen bestattet. Im Mittelalter mussten Leprakranke entweder besondere Kleidung tragen oder Geräuschmacher mit sich führen, um andere zu warnen. Ein Bild aus dem 14. Jahrhundert zeigt zwei Leprakranke, denen der Zutritt zu einer ummauerten Stadt verweigert wird. Der eine trägt ein spezielles Gewand und hat eine Rassel in der Hand.

„Typischerweise sahen die mittelalterlichen Gemeinschaften Menschen mit dieser Krankheit als unzuverlässig, zornig, unrein, hoffnungslos und misstrauisch an“, schrieb Herbert C. Covey, ein Soziologe und Historiker. „Die Gemeinschaften machten sie für soziales und wirtschaftliches Unglück verantwortlich. Die Bürger des Mittelalters fürchteten Leprakranke aus Unsicherheit, Fehlinformation, Selbsterhaltung und Unwissenheit.“

Je mehr sich die Dinge ändern …

Wie weit sind wir modernen, kultivierten und mitfühlenden Menschen von den Tagen des ignoranten Aberglaubens entfernt?

Denken Sie an den Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio: „Mehr und mehr wird es eine Realität geben, in der sich Ihnen, wenn Sie geimpft sind, eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet. Wenn man nicht geimpft ist, wird es immer mehr Dinge geben, die man nicht tun kann.“

Mike Feuer, Staatsanwalt von Los Angeles: „Diejenigen, die diese Verantwortung ablehnen, sollten vorübergehend einige Privilegien der Gesellschaft verlieren, bis ihr rücksichtsloses Verhalten den Rest von uns nicht mehr gefährdet.“

Oder Joe Biden: „Die einzige Pandemie, die wir haben, sind die Ungeimpften“.

Nehmen wir Papst Franziskus: „Es ist eine Art selbstmörderischer Leugnung im Spiel, die ich mir nicht erklären kann. Heute sollte man sich impfen lassen.“

Denken Sie an die Verordnung, die der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Freitag erlassen hat. Alle Schüler vom Kindergarten bis zur High School müssen sich impfen lassen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Diese Vorschrift ist die erste ihrer Art in den USA.

Denken Sie an die Zehntausenden, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Denken Sie an die Hunderttausenden in aller Welt, die gegen willkürliche Impfvorschriften protestieren. Denken Sie an die Beschimpfungen, denen sie und jeder, der die Darstellung in Frage stellt, ausgesetzt sind.

Denken Sie an die Tyrannei in Australien. Die Regierung hat Proteste gegen die Abriegelung in Sydney und Melbourne, den beiden größten Städten des Landes, verboten. Polizei und Militär unterdrücken brutal alle größeren Versammlungen. Polizei und Militär gehen auch von Tür zu Tür, um Abriegelungen durchzusetzen. Der Bundesstaat Südaustralien hat eine Smartphone-App entwickelt, die die Besitzer verpflichtet, sich und ihre Umgebung innerhalb von 15 Minuten nach Erhalt einer zufälligen SMS zu identifizieren. Die Behörden errichten sogar Quarantänelager mit bis zu 3.000 Betten.

Bedenken Sie, dass die ganze selbstherrliche Hysterie unnötig wäre, wenn die öffentliche Gesundheit das eigentliche Problem wäre.

Die Macht der Hysterie

Im Gegensatz zur Lepra, die bis ins 20. Jahrhundert andauerte, muss COVID-19 kein dauerhaftes Problem sein. Zahlreiche wissenschaftliche Studien und Daten aus aller Welt zeigen, dass Therapeutika wie Ivermectin und Hydroxychloroquin die Krankheit wirksam behandeln können. Doch trotz der wissenschaftlichen Beweise verachten die Machthaber beide Medikamente und jeden, der sie befürwortet.

Und warum?

Hysterie ist mächtig. Behörden können sie nutzen, um ihre Bürger zu manipulieren. Hysterie dient dazu, nachdenklichen Widerstand und unbequeme Fakten zu unterdrücken. Hermann Göring hat beschrieben, wie das funktioniert. Als er nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Kriegsverbrechen vor Gericht stand, wurde Göring gefragt, wie die Führung einer Nation ihr Volk in den Krieg treiben könne.

„Das ist ganz einfach“, sagte der ehemalige Chef der deutschen Luftwaffe. „Man muss ihnen nur sagen, dass sie angegriffen werden, und den Pazifisten mangelnden Patriotismus vorwerfen und das Land der Gefahr aussetzen. Das funktioniert in jedem Land gleich.“

Wenn es um die Pandemie geht, sind die Ungeimpften keine „Verräter“ oder „Pazifisten“. Sie sind „Wissenschaftsleugner“, „Plattmacher“, „Impfgegner“, „Egoisten“ und mehr.

Wenn Hysterie einen Krieg fördern kann, warum sollte sie dann nicht auch einen Impfstoff fördern können? Aber warum sollte eine Regierung einen gefährlichen, experimentellen Impfstoff auf Kosten der sozialen Stabilität fördern wollen?

Bestechung hält die Welt am laufen

Die demokratischen Abgeordneten Kaliforniens können diese Frage beantworten. Vor der Vertagung der Legislaturperiode im letzten Monat versuchten die Demokraten im Unterhaus des Parlaments, der Assembly, einen Gesetzentwurf zur Regulierung medizinischer Telefondienste neu zu formulieren. Der neue Gesetzentwurf sieht vor, dass Unternehmen von ihren Kunden, Mitarbeitern, Auszubildenden und Praktikanten Impfungen verlangen können.

In dem Gesetzentwurf, der auf den Tisch gelegt wurde, werden die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, Moderna und Janssen als wirksam bezeichnet. Wann hat ein Gesetzesentwurf das letzte Mal Werbung für private Unternehmen gemacht? Und was vielleicht noch wichtiger ist: Wie viel hat das gekostet?

Gladys Berejiklian, die ehemalige Premierministerin von New South Wales in Australien, könnte ebenfalls eine Antwort geben. Berejiklian, ein Mitglied der Liberalen Partei, trat am Freitag inmitten einer Korruptionsuntersuchung zurück.

Clive Palmer, der Vorsitzende der United Australia Party, glaubt zu wissen, warum. Er teilte seine Meinung am 14. September mit.

„Ein bestimmter Lobbyist, der die Liberale Partei in Sydney kontrolliert, hat ihr gesagt, dass sie aus dieser Untersuchung nur herauskommt, wenn sie die doppelte Impfung durchsetzt“, sagte Palmer über die Impfung. „Seine Kunden sind AstraZeneca und Pfizer. Sie wird von einem Lobbyisten angeleitet, der von AstraZeneca und Pfizer mit zig Millionen Dollar dafür bezahlt wird, dass der Impfstoff durchgesetzt wird.

„Sowohl Pfizer als auch AstraZeneca würden nicht zulassen, dass ihre Produkte in Australien verkauft werden, es sei denn, die australische Regierung gewährt ihnen volle Entschädigung. Wenn sie jemanden töten oder verstümmeln würden, wären sie nicht verantwortlich. Das wäre die Regierung. Das ist mein persönliches Wissen.“

Nicht einmal Papst Franziskus ist immun. Wie The Stream berichtete, veranstaltete der Vatikan im Mai eine dreitägige Konferenz zum Thema Gesundheitsversorgung, bei der COVID-19 im Mittelpunkt stand. Ein Hauptsponsor war das Unternehmen Moderna, das einen der experimentellen mRNA-Impfstoffe herstellt. Der Vorstandsvorsitzende von Moderna, Stéphane Bancel, sprach über die Anwendung „dieser Technologie der nächsten Generation auf eine Reihe von Krankheiten“, wie es im Programm der Konferenz hieß.

Nirgends wurde auf der Konferenz auf Ivermectin, Hydroxychloroquin oder andere Möglichkeiten zur Behandlung von COVID-19 eingegangen.

Und wenn man bedenkt, dass Jesus gegen wichtige soziale und kulturelle Normen verstoßen hat, um einen Aussätzigen zu heilen, indem er ihn nur berührte.

Andererseits hat Jesus auch nie Geld von Big Pharma angenommen.