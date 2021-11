Video, das viral geht, zeigt einen Mann mit mehreren Gesichtsmasken, der aus dem Walmart geworfen wird, weil er Fotos von einem Kind gemacht hat

Vater konfrontiert den Widerling, nachdem er Fotos von seinem Kind gemacht hat, weil es keine Maske trug.

Ein virales Video zeigt, wie ein hochgradig erregter Mann mit mehreren Gesichtsmasken aus dem Walmart geworfen wird, weil er ein Kind fotografiert hat, das keine Maske trug.

Das Video, in dem sich der Mann durchgehend bizarr verhält, wird als Beispiel dafür angeführt, wie die massenmediale Angstmacherei über COVID-19 der Gesellschaft dauerhafte psychologische Schäden zugefügt hat.

Der Clip beginnt damit, dass der Mann von einem Vater konfrontiert wird, der ihn fragt: „Sagen Sie mir, warum Sie Fotos von mir und meiner Tochter gemacht haben.“

Der mehrfach maskierte Mann murmelt unzusammenhängend durch seine Gesichtsverkleidung, während er mit Toilettenpapier in der Hand zu fliehen versucht.

„Damit ich am Leben bleibe“, antwortet der Maskierte schließlich.

„Damit du am Leben bleibst, hast du Fotos von meiner minderjährigen Tochter gemacht?

Der Unheimliche murmelt weiter, als der Vater ihm sagt: „Sie sind wirklich mutig mit Ihren 90 Masken.“

Der Clip wird kurz geschnitten und zeigt dann auf den Widerling, der seine Einkäufe einpackt und fast eine Panikattacke bekommt, sobald sich ihm jemand auf drei Meter nähert.

Dann sagt er: „Ich habe ein Foto gemacht, weil du keine Maske getragen hast, und es dann aber gelöscht“.

„Das ist unglaublich, Leute, das ist es, was sie aus unserer Gesellschaft gemacht haben“, kommentiert der Vater, während das Walmart-Personal den Widerling bittet zu gehen und ihm mitteilt, dass er nicht mehr willkommen ist.

In einer letzten bizarren pantomimischen Darbietung ist der Widerling so paranoid, dass er sich wie in einem Boxkampf duckt und herumwirbelt, vermutlich um dem Virus zu entgehen, wenn ihm jemand zu nahe kommt.

„Sieh dir an, wie viel Angst er vor den COVID-Typen hat, heiliger Strohsack, sieh dir an, wie viel Angst er hat“, meint der Vater abschließend.