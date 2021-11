Ich glaube, wir haben es mit einem Übel zu tun, das in der Geschichte der Menschheit seinesgleichen sucht – Moskau-Korrespondent teilt seine Gedanken über COVID Russland

Von Riley Waggaman: Er ist ein in Moskau lebender Schriftsteller. Er arbeitete für Russia Insider, RT und Press TV. Er schreibt für Russian-Faith.com und Anti-Empire.com. Er schreibt regelmäßig über Russland auf seinem Substack-Konto: Edwardslavsquat.substack.com

Wir haben uns an prominente Stimmen in den unabhängigen Medien gewandt, in der Hoffnung, ein Gespräch über die Geschehnisse hier in Russland zu beginnen. Der großartige Mike Whitney, der derzeit bei The Unz Review großartige Arbeit leistet, hat uns freundlicherweise ein Interview angeboten. Nachstehend haben wir das Interview erneut veröffentlicht. Nochmals vielen Dank, Mike!

Frage 1: Ich hatte den Eindruck, dass Putin gegen Zwangsimpfungen ist, aber Sie sagen, dass die Russen gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Wie funktioniert das? Handeln die lokalen Gouverneure einseitig und setzen Impfvorschriften hinter Putins Rücken durch, oder ist da noch etwas anderes im Spiel?

Riley Waggaman- Putins Haltung zur Impfpflicht hat sich im Laufe der Zeit wohl verändert. Im März bezeichnete er eine solche Politik als „kontraproduktiv“. Anfang Juni sagte er dann, der Impfstoff stehe jedem zur Verfügung, der ihn „will“ – und betonte gleichzeitig, die Behörden müssten besser „die Notwendigkeit“ einer Impfung klären. Dabei machte er sich offen über einige der Anreize („Freibier und Würstchen“) lustig, mit denen westliche Regierungen zu dieser Zeit die Menschen dazu bewegen wollten, die Ärmel hochzukrempeln. Zwei Monate später sprach sich der russische Präsident dafür aus, dass die Impfung freiwillig bleiben solle, und erklärte, es sei nun „notwendig“, „verschiedene Arten von Anreizen“ zu schaffen, um die Durchimpfung zu fördern.

Was auch immer Putins persönliche Meinung zur Impfpflicht sein mag, Tatsache ist, dass die russische Hauptstadt Mitte Juni die erste Pflichtimpfung des Landes einführte, die verschiedene Wirtschaftszweige dazu verpflichtete, eine Impfquote von 60 % der Beschäftigten zu erfüllen. Arbeitnehmer, die die Impfung verweigerten, liefen Gefahr, auf unbestimmte Zeit ohne Bezahlung suspendiert zu werden (oder, laienhaft ausgedrückt, „entlassen zu werden“). Viele andere Regionen folgten diesem Beispiel mit ähnlichen (und sogar noch strengeren) Vorschriften.

Nach den Wahlen zur Staatsduma Ende September begannen die Regionen Russlands mit der massenhaften Einführung von Impfvorschriften und QR-codierten „Gesundheitsausweisen“. In allen 85 Föderationssubjekten der Russischen Föderation gibt es nun eine Impfpflicht (einige strenger als andere). In der Oblast Leningrad beispielsweise müssen alle staatlichen, kommunalen und privaten Organisationen sicherstellen, dass 100 % der Mitarbeiter vollständig geimpft sind oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung oder einen Nachweis über eine frühere Infektion in den letzten sechs Monaten vorweisen können. Wer nicht geimpft ist, muss sich alle 72 Stunden testen lassen. Lassen Sie sich nicht von den Schlupflöchern täuschen: Dieselbe Region hat bestimmte Sektoren angewiesen, bis September 80 % ihrer Mitarbeiter zu impfen. In ganz Russland wird die gleiche Strategie der schrittweisen Einführung verfolgt. In einigen Teilen des Landes wird denjenigen, die keinen QR-Code haben, sogar die medizinische Routineversorgung verweigert. Eine Region kündigte kürzlich an, dass in vier Bezirken alle nicht geimpften Menschen sich selbst isolieren müssten – eine Abriegelung nach österreichischem Vorbild (die in Wirklichkeit von einer Abriegelung nach tatarstanischem Vorbild inspiriert wurde). In St. Petersburg und einigen anderen Teilen des Landes ist die Impfung nun für alle Menschen über 60 Jahren obligatorisch.

Russland will nun ein landesweites QR-Code-System einführen, das für fast alle Aspekte des „normalen Lebens“ verwendet werden soll. Wenn das Gesetz die Staatsduma passiert, werden diese gesellschaftsverändernden Einschränkungen, die den Ungeimpften die Bewegungs- und Handelsfreiheit nehmen und sie zu Bürgern zweiter Klasse machen, im Februar in Kraft treten.

Handeln die Regionen Russlands gegen den Willen des Kremls, wenn sie die Schrauben der Impfpflicht anziehen? Alle verfügbaren Beweise deuten eher auf das Gegenteil hin. Präsidentensprecher Dmitri Peskow erklärte am 7. Oktober gegenüber Reportern, dass „jede Maßnahme, die mehr Menschen dazu ermutigen kann, sich impfen zu lassen, gut ist“. Eine Woche später beschuldigte Peskow ungeimpfte Russen (die Mehrheit des Landes), eine „unverantwortliche“ Entscheidung zu treffen, die „tödlich“ sei. Der Kreml hat diese Art von rätselhafter, aufrührerischer Rhetorik schon seit Monaten an den Tag gelegt. Am 17. Juni, einen Tag nach der Ankündigung der Impfpflicht in Moskau, erklärte Putins Sprecher, dass das „Prinzip“ der nicht obligatorischen Impfung „im Allgemeinen bestehen bleibt“, die Russen sich aber nicht proaktiv genug impfen lassen. Einen Tag später bezeichnete Anna Popowa, die Leiterin der russischen Behörde für Verbraucherschutz und menschliches Wohlergehen (Rospotrebnadzor), die Impfpflicht als „neues Instrument“, das von der Regierung nach eigenem Ermessen eingesetzt werden kann.

Popowa erklärte kürzlich, die COVID-Beschränkungen würden erst dann aufgehoben, wenn „alle“ geimpft seien. Wie will die russische Regierung dies erreichen, da fast ein Jahr nach Beginn des Massenimpfprogramms noch immer mehr als 50 % der russischen Erwachsenen nicht geimpft sind?

Frage 2: Ich habe schon einiges über die vier wichtigsten Impfstoffe im Westen gelesen, weiß aber so gut wie nichts über die russischen Impfstoffe. Können Sie uns über diese Injektionen auf den neuesten Stand bringen? Insbesondere würden wir gerne wissen, ob sie dieselbe experimentelle „gentechnische“ Technologie verwenden, die von Pfizer, Moderna, J&J und AZ eingesetzt wird?

Riley Waggaman- Es gibt mehrere russische COVID-Impfstoffe. Sputnik V, das vom Gamaleya-Zentrum des Gesundheitsministeriums entwickelt wurde, ist bei weitem das am häufigsten verwendete Medikament und verdient daher die meiste Aufmerksamkeit. Sputnik V basiert auf Gamaleyas humaner Adenovirus-Vektor-Plattform (Ad26 und Ad5), die dazu dient, genetisches Material in Zellen zu transportieren. Wenn man sich das Patent für Gamaleyas Grippeimpfung ansieht (das auf der offiziellen Website von Sputnik V veröffentlicht ist), wird die Technologie, die jetzt für Sputnik V verwendet wird, offen als „genetischer Impfstoff“ bezeichnet… Interessanterweise sagte Gamaleyas Direktor Alexander Gintsburg, dass es keine „signifikanten“ Unterschiede zwischen Sputnik V und dem Impfstoff von AstraZeneca gibt.

Eine gängige Behauptung russischer Beamter und der Medien ist, dass es keinen Grund gibt, sich über die langfristige Sicherheit von Sputnik V Sorgen zu machen, da es auf Gamaleyas „bewährter“ humaner Adenovirus-Plattform basiert. Das Problem bei diesem Argument ist, dass Gamaleya vor Sputnik V wiederholt daran gescheitert ist, einen „genetischen Impfstoff“ auf den Markt zu bringen. Ein Versuch endete in einem Veruntreuungsskandal, während andere Prototypen nie zur formellen Zulassung eingereicht wurden – was darauf hindeutet, dass ihnen die notwendigen Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten fehlten, um grünes Licht von den Aufsichtsbehörden zu erhalten.

Wie schneidet Sputnik V in puncto Sicherheit im Vergleich zu Pfizers Impfung und anderen mRNA-Impfstoffen ab? Das ist schwer zu sagen. In Russland gibt es keine VAERS-ähnliche Datenbank für die Meldung von vermuteten unerwünschten Ereignissen in der breiten Öffentlichkeit. In der Tat gibt es in Russland keine regelmäßig aktualisierten, öffentlich zugänglichen Daten über Komplikationen nach der Impfung. Die russische Regierung vertritt offenbar den Standpunkt, dass es keine Komplikationen gibt. Ärzte und Gesetzgeber erzählen jedoch eine andere Geschichte, die durch eine informelle Datenbank von mutmaßlichen Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen gestützt wird. Unbeeindruckt davon haben die Behörden diese besorgten Bürger mit „Terroristen“ verglichen und drohen nun „Impfgegnern“-Ärzten, mit Geld- und sogar Gefängnisstrafen, wodurch jeder Mediziner, der den Impfstoff infrage stellt, in den Augen der russischen Regierung zum mutmaßlichen Kriminellen wird.

Der Vergleich zwischen Sputnik und dem MRNA-Impfstoff hat noch einen weiteren, ebenso alarmierenden Aspekt. Es gibt inzwischen zahlreiche Belege dafür, dass mRNA-Impfstoffe schwerwiegende Nebenwirkungen und sogar Todesfälle verursachen können. Doch die Entwickler von Sputnik V befürworten offen den Einsatz der Pfizer-Impfung in Russland. Dmitry Shcheblyakov von Gamaleya, der an der Entwicklung von Russlands Vorzeigeimpfstoff mitgewirkt hat, behauptete kürzlich, dass es klare Vorteile“ habe, Sputnik V mit anderen Impfstoffen zu mischen, die mit anderen Technologien hergestellt werden“. Der in Harvard ausgebildete Ex-Goldman-Sachs-Banker Kirill Dmitriev, Leiter des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), der Sputnik V finanziert, gab letzten Monat bekannt, dass bereits gemeinsame Forschungen mit Pfizer im Gange seien, und äußerte sich zuversichtlich, dass ein Sputnik/Pfizer-Cocktail eine „sehr erfolgreiche Kombination“ sein werde. Eine ähnliche „gemeinsame Forschung“ wird Berichten zufolge auch mit Moderna durchgeführt.

Es stellt sich auch die Frage, wer oder was tatsächlich hinter Sputnik V steht. Im Mai 2020 gründete Russlands größte Bank, die Sberbank, eine Tochtergesellschaft, die Immunotechnology LLC, um den „Technologietransfer“ für den Impfstoff zu unterstützen. Der Vorstandsvorsitzende der Sberbank, Herman Gref, gehört dem Internationalen Rat von JP Morgan an und ist auch Mitglied des Kuratoriums des Weltwirtschaftsforums. Gref behauptet, er habe den Impfstoff im April 2020 erhalten – damit wäre er einer der ersten Menschen weltweit, die mit Sputnik V geimpft wurden (und zwar Monate, bevor er überhaupt als „Sputnik V“ bekannt war).

Da sich die Russen zunehmend Sorgen über die „QR-isierung“ ihres Landes machen, ist es erwähnenswert, dass die Sberbank ein QR-Code-basiertes Zahlungssystem entwickelt, während Gref mit der Idee gespielt hat, in Zusammenarbeit mit JP Morgan eine digitale Währung „Sbercoin“ zu schaffen.

Frage 3 – Ihre Antwort ist so weitreichend, dass ich nicht sicher bin, wie ich sie weiterverfolgen soll. Zunächst bestätigen Sie, dass Sputnik V ein „genetischer Impfstoff“ ist, was darauf schließen lässt, dass die Risiken von Blutungen, Blutgerinnseln und Autoimmunität in Russland die gleichen sind wie in den USA. Dann behaupten Sie, dass es eine Verbindung zwischen dem Erfinder des russischen Impfstoffs und Pfizer sowie einem „in Harvard ausgebildeten Ex-Goldman-Sachs-Banker“ gibt, dessen Organisation „Sputnik V finanziert“. Schließlich deuten Sie an, dass die Finanzierung der Impfstoffoperation vom „CEO der Sberbank, Herman Gref, der dem Internationalen Rat von JP Morgan angehört und auch Mitglied des Kuratoriums des Weltwirtschaftsforums ist“, stammen könnte.

Ihre Antwort unterstreicht den Verdacht, dass diese Impfstoffe der Eckpfeiler eines viel größeren Projekts sind, das darauf abzielt, die Weltwirtschaft umzustrukturieren und vielleicht auch die Weltbevölkerung zu reduzieren. Welchen Platz nimmt Bill Gates in diesem Bild ein, oder doch nicht?

Riley Waggaman: Gates passt definitiv ins Bild. Die ehemalige russische Gesundheitsministerin Veronika Skvortsova ist Vorstandsmitglied des Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Das von der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank gegründete GPMB wurde von Gates großzügig finanziert (der natürlich auch ein wichtiger Spender für die WHO ist). Raten Sie mal, wer noch im Vorstand des GPMB sitzt? Anthony Fauci, sowie Chris Elias, Präsident des Global Development Program von Bill & Melinda Gates. Wie RFK Jr. in seinem kürzlich erschienenen Buch beschreibt, dient das GPMB als

das maßgebliche Kollektiv für die Durchsetzung von Regeln während der bevorstehenden Pandemie. Dieses so genannte „unabhängige“ Überwachungs- und Rechenschaftsgremium hatte den Zweck, die Einführung polizeistaatlicher Kontrollen durch globale und lokale politische Führer und Technokraten zu bestätigen und ihre Bemühungen zu unterstützen, die Art von harten Maßnahmen zu ergreifen, die in Gates‘ Simulation modelliert wurden: Unterdrückung des Widerstands, rücksichtslose Zensur abweichender Meinungen, Isolierung der Gesunden, Zusammenbruch der Volkswirtschaften und Zwang zur Impfung während einer prognostizierten weltweiten Gesundheitskrise. […] Im Juni 2019, etwa zwanzig Wochen vor Beginn der COVID-Pandemie, fasste Dr. Michael Ryan, Exekutivdirektor des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, die Schlussfolgerungen des Pandemieberichts des GPMB zusammen und warnte, dass „wir in eine neue Phase von Epidemien mit großer Wirkung eintreten“, die „eine neue Normalität“ darstellen würden, in der Regierungen weltweit die Kontrolle verstärken und die Mobilität der Bürger einschränken würden.

Kommt Ihnen etwas davon bekannt vor?

Im Januar 2020, nur wenige Monate bevor die Welt durch die COVID-Sperren und -Einschränkungen auf den Kopf gestellt wurde, trat Skworzowa im Rahmen einer Umstrukturierung von Putins Kabinett als russische Gesundheitsministerin zurück. Eine Woche später wurde sie zur Leiterin der russischen Bundesbehörde für Biomedizin (FMBA) ernannt. Als Leiterin der FMBA spielte sie in den ersten Tagen der russischen COVID-Bekämpfung eine wichtige Rolle und legte später Daten vor, die zeigten, dass Moskau von dem „Delta-Stamm“ überrollt worden war. Ihre Erkenntnisse lieferten die dringend benötigte „Wissenschaft“, um die höchst unpopuläre Impfpflicht in der Hauptstadt zu rechtfertigen. Als Gesundheitsministerin leitete Skvortsova einen jahrelangen Datenmanipulationsskandal mit gefälschten Sterblichkeitsraten. Der Betrug war so eklatant, dass die russische Regierung sogar zugab, dass ihre Bücher gefälscht waren (die regionalen Gouverneure des Landes wurden beschuldigt und von Dmitri Medwedew vor den Bus gestoßen).

Was die von COVID ausgelöste“ wirtschaftliche Umstrukturierung betrifft, so hat sich die russische Regierung offen zur Vierten Industriellen Revolution des Weltwirtschaftsforums bekannt. Im Oktober unterzeichneten die russische Regierung und das WEF ein Memorandum über die Einrichtung eines Zentrums für die vierte industrielle Revolution in Russland. Russland hat bereits ein Gesetz verabschiedet, das „experimentelle rechtliche Regelungen“ zulässt, die es Unternehmen und Institutionen ermöglichen, KI und Roboter in der Wirtschaft einzusetzen, ohne durch bürokratische Vorschriften behindert zu werden. Zurück zu Gref und seinem digitalen Sbercoin: Die russische Zentralbank plant bereits einen Testlauf für einen digitalen Rubel, der neben anderen raffinierten Funktionen auch zur Beschränkung von Käufen verwendet werden könnte.

Viele kennen wahrscheinlich die UN-Agenda 2030. Nun, es gibt auch einen Plan für Moskau 2030, und der ist ziemlich außergewöhnlich. Der Plan für Russlands Hauptstadt sieht „genetische Pässe“ vor, mit denen „Gentherapien“ durchgeführt werden können. In einem Dokument, das das Leben in Moskau bis zum Ende des Jahrzehnts vorstellt, ist auch von „implantierten medizinischen Digitalgeräten“ die Rede, die von Versicherungsgesellschaften zur Berechnung von Krankenversicherungsbeiträgen verwendet werden können. Es scheint, dass sich diese Ambitionen nicht auf Moskau beschränken werden. In der letzten Jahreshälfte 2019 hat die russische Staatsduma einen Bericht in Auftrag gegeben, der die „konfliktfreie Entwicklung“ einer „neuen Generation von Technologien“ (wie z. B. „Genom-Editing“) untersuchen soll, um eine „neue Art von Gesellschaft“ zu schaffen.

Frage 4: Es fällt mir schwer zu glauben, dass ein russischer Patriot wie Wladimir Putin einer Übernahme des Landes durch ausländische Eliten, die Bankermafia und das globale Drogenkartell zustimmen würde. Ist ihm nicht bewusst, was sich direkt vor seiner Nase abspielt, oder sind andere Faktoren im Spiel?

Riley Waggaman- Wo auch immer Putin in dieser Sache steht, er muss doch erkennen, dass die russische Regierung eine äußerst unpopuläre Politik verfolgt, zuerst mit der Zwangsimpfung und jetzt mit der vorgeschlagenen QR-isierung des Landes. Der stellvertretende Duma-Abgeordnete Michail Deljagin warnte kürzlich, dass die Einführung eines landesweiten digitalen Gesundheitsausweises einem „Staatsstreich“ gleichkäme, der die externe Verwaltung des Landes über die WHO an „Big Tech und Big Pharma“ übergeben würde. Der Grund, warum ich dies erwähne, ist, dass Delyagin, zumindest soweit ich seine Kommentare verstanden habe, nicht glaubt, dass Putin direkt in die Geschehnisse verwickelt ist, und befürchtet, dass der russische Präsident am Ende die Schuld für jegliches soziales und/oder wirtschaftliches Chaos, das vor ihm liegen könnte, auf sich nehmen wird (Delyagin: „Wenn diese wilden Oligarchen an die Macht kommen, wenn diese wilde Medizinmafia an die Macht kommt, wird Russland nicht mehr existieren! Es wird niemanden geben, der Russland verteidigt! Wenn Putin dieses Gesetz unterschreibt, wer wird dann Putin verteidigen? Ich nenne zwei Dutzend, aber was ist mit den anderen? Helfen Sie sich selbst, schützen Sie sich und Russland vor einem Staatsstreich!“). Wenn dies der Fall ist, muss diese gefährliche, destabilisierende Politik unbedingt gestoppt werden, bevor sie zu ernsthaften Umwälzungen in Russland führt.

In Wahrheit ist es schwer zu behaupten, dass Putin ein klarer Verbündeter im Kampf gegen experimentelle Drogenmandate oder die verdrehte Zukunftsvision des Weltwirtschaftsforums ist. Im Januar hielt der russische Präsident auf dem WEF eine Rede, in der er dazu aufrief, „das Ausmaß der [COVID-]Tests und Impfungen“ auf der ganzen Welt auszuweiten. Weiter erklärte er, dass eine „qualitativ hochwertige Struktur“ geschaffen werden müsse, um die „sozialen Ungleichgewichte“ zu überwinden, die durch die Pandemie noch verschärft worden seien. „Staatshaushalte und Zentralbanken“ sollten eine „Schlüsselrolle“ bei der schnellen Wiederherstellung der globalen und nationalen Wirtschaft spielen, erklärte Putin.

Ist das nicht nur eine schicke Umschreibung für Build Back Better?

Wir brauchen dringend einen offenen, freimütigen Dialog über das, was derzeit in Russland geschieht – Diskussionen, die in der überwiegenden Mehrheit der „indischen Medien“ auffallend fehlen. Ich gebe nicht vor, alle Antworten zu kennen, aber ich bin schockiert, dass so wenige Fragen zu stellen scheinen.

Frage 5 – In Russland sehen wir die gleichen Warnsignale wie im gesamten Westen: Zwangsimpfungen, Aufhebung der Bürgerrechte und das stetige Abgleiten in den Autoritarismus. Inwieweit sehen Sie diese Entwicklungen als einen ursprünglichen Kampf zwischen Gut und Böse?

Riley Waggaman- Ich werde oft an diesen beunruhigenden Satz von Alexis de Tocqueville erinnert: „Ich gehe von Zeitalter zu Zeitalter zurück bis in die fernste Antike, aber ich finde keine Parallele zu dem, was sich vor meinen Augen abspielt: Da die Vergangenheit aufgehört hat, ihr Licht auf die Zukunft zu werfen, wandert der Geist des Menschen im Dunkeln.“

Mit jedem Tag, der vergeht, scheint es, dass wir gewaltsam von unserer eigenen Vergangenheit getrennt werden. Wir werden „umerzogen“, um ein neues zivilisatorisches Modell zu akzeptieren. Das geschieht auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene. Es reißt Familien auseinander.

Ich glaube, wir haben es mit einem Übel zu tun, das in der Geschichte der Menschheit seinesgleichen sucht. Wir befinden uns auf völlig unbekanntem und extrem gefährlichem Terrain. Dennoch gibt es Lehren und Warnungen, die wir aus der Geschichte ziehen können. Die weltweite Einführung digitaler Gesundheitspässe ähnelt frappierend der weltweiten Einführung internationaler Reisepässe nach dem Ersten Weltkrieg. Ihr Reisepass ist ein Relikt aus dem Ersten Weltkrieg. Er sollte ein vorübergehendes Dokument sein, um den Flüchtlingsstrom zu kontrollieren und feindliche Spione fernzuhalten. Aber so vorübergehend war er gar nicht, oder?

Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig schrieb ausführlich darüber, was dieses neue Kontrollsystem für diejenigen bedeutete, die im Europa der Vorkriegszeit gelebt hatten: „Den Menschen wurde das Gefühl gegeben, dass sie Objekte und nicht Subjekte sind, dass nichts ihr Recht ist, sondern alles nur eine Gunst der offiziellen Gnade. Sie wurden kodifiziert, registriert, nummeriert, abgestempelt… Die Demütigungen, die einst nur für Kriminelle gedacht waren, wurden nun dem Reisenden auferlegt, vor und während jeder Reise“.

Er fügte hinzu: „Ich musste immer daran denken, was ein Exilrusse vor Jahren zu mir gesagt hatte: ‚Früher hatte der Mensch nur einen Körper und eine Seele. Jetzt braucht er auch einen Pass, denn ohne ihn wird er nicht wie ein Mensch behandelt.'“

Jetzt sind wir alle verdächtig, biologische Gefahren zu sein, zusätzlich zu den potenziellen Kriminellen. Werden die „ungeimpfte Masse“ in den Augen unserer globalen Oberherren überhaupt noch als menschliche Wesen angesehen? Selbst diejenigen, die sich pflichtbewusst impfen ließen, müssen nun erkennen, dass sie ihre Freiheiten nicht zurückerhalten werden. So funktioniert das nicht. Der Duma-Abgeordnete Deljagin hat dies in seinem Video-Appell an die Russen angesprochen:

„Sie reden bereits mit uns, wie sie mit Tieren reden. Der Staat spricht jetzt so rüpelhaft mit den Menschen. So reden sie mit der Bevölkerung der besetzten Gebiete, die aus irgendeinem Grund nicht versteht, dass sie besetzt sind.“

Eine bemerkenswerte Feststellung, die auf fast die ganze Welt zutrifft.

Ich habe einen jungen Sohn. Er ist russischer Staatsbürger. Ich möchte, dass er wie ein menschliches Wesen behandelt wird.

Die Situation ist äußerst düster. Ich persönlich glaube, dass ein tiefes spirituelles Element im Spiel ist. Wie können wir dieses abgrundtiefe Übel stoppen?