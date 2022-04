Vertrauliches Pfizer-Dokument legt nahe, dass „Shedding“ durch „Haut-zu-Haut-Kontakt“ und „Einatmen der gleichen Luft“ möglich ist

Vertrauliches Pfizer-Dokument legt nahe, dass „Covid-Impfstoff-Ausscheidung“, die zu „Menstruationszyklus-Störungen“ und „Fehlgeburten“ führt, durch „Haut-zu-Haut-Kontakt“ und „Einatmen der gleichen Luft“ möglich ist

Hunderte, wenn nicht Tausende von Frauen haben berichtet, dass sie nach der Verabreichung eines der mRNA-Covid-Impfstoffe unregelmäßige Blutungen/Gerinnsel erlitten haben. Traurigerweise haben nun auch Tausende von anderen über den Verlust ihres ungeborenen/neugeborenen Kindes berichtet.

Es gibt jedoch auch Hunderte von Zeugenaussagen von Frauen, die behaupten, dass sie ihr Baby verloren oder unregelmäßige Blutungen/Gerinnungsstörungen erlitten haben, nachdem sie in der Gesellschaft von anderen waren, die einen der mRNA-Covid-Impfstoffe erhalten haben.

Klingt unglaublich, nicht wahr? Nun, leider bestätigt ein Dokument von Pfizer, dass diese weit hergeholten Berichte durchaus möglich sind.

Bereits im April 2021 äußerte sich Dr. Naomi Wolf, eine amerikanische Autorin und Journalistin, auf Twitter sehr lautstark zum Thema Blutungen/Gerinnsel nach einer Impfung oder in der Nähe von geimpften Frauen.

Und am 19. April 2021 postete sie einen Link zu einer Facebook-Seite, die hier zu finden war, aber inzwischen von Facebook zensiert und gelöscht wurde. Die Seite enthielt Hunderte von Berichten von Frauen, die über unregelmäßige Blutungen berichteten, nachdem sie entweder den Covid-Impfstoff erhalten hatten oder in der Gesellschaft von Frauen waren, die den Covid-Impfstoff erhalten hatten.

Die ABC7-Reporterin Kate Larsen stellte im April 2021 in den sozialen Medien die Frage, wie sich die Covid-Impfung auf den Menstruationszyklus von Frauen auswirkt, und erhielt Tausende von Antworten besorgter Frauen.

„Ich hatte meine erste COVID-19-Impfung im Januar, gefolgt von der zweiten im Februar, und seither habe ich hämorrhagische Blutungen mit Gerinnseln. Dieser Monat April war der schwerste.“ „Ich dachte, ich würde verrückt werden, und bin sogar so weit gegangen, einen Arzttermin zu vereinbaren und meine Hormonspirale auszutauschen, weil meine Blutung jetzt so stark ist, und das schon seit einem Monat. „Ich wurde im Januar und Februar mit Moderna geimpft und hatte 3 Monate lang keine Periode. Sie machten mehrere Bluttests, Schwangerschaftstests und Ultraschalluntersuchungen, aber alles war normal. Dann endlich, am 4. April, bekam ich meine Periode, und sie war die letzten 22 Tage ununterbrochen sehr stark.“

Chloe Angeline, die als ganzheitliche Reproduktionsmedizinerin arbeitet, hat gleichzeitig eine Warnung an die Frauen ausgesprochen.

„Frauen, ob sie nun ihre Menstruation haben oder nicht, erleben schwere Nebenwirkungen durch Menschen in ihrer Umgebung, die diese Impfung erhalten haben. Wir sind uns nicht ganz sicher, was hier passiert; es passiert zu schnell, als dass wir es wirklich wissen könnten … wir haben Frauen, deren Periode ausbleibt, wir haben Frauen, die die qualvollsten Perioden ihres Lebens haben, bis zu dem Punkt, an dem sie so stark bluten, dass es völlig untypisch ist. Frauen, die in den Wechseljahren sind, haben ihre Periode wieder bekommen … in dieser Gemeinschaft ist bekannt, dass es sich um Krebs handelt, wenn eine Frau blutet, und sie ist in der Postmenopause.“

„Hier geht es darum, für die Gesundheit der Menschheit einzutreten … irgendetwas geschieht hinter den Kulissen, und sie haben es auf die Gesundheit der Frauen abgesehen …

Wir wissen auch, dass viele Frauen als Folge der Covid-19-Impfung Schwangerschaftsverluste erlitten haben. Denn laut dem US Vaccine Adverse Event Reporting System hat die Zahl der Frauen, die in den USA nach der Covid-19-Impfung ihr ungeborenes oder neugeborenes Kind verloren haben, nur sechzehn Monate nach der ersten Covid-Impfung, für die eine Notfallzulassung erteilt wurde, die 4.000-Marke überschritten.

Im Vergleich dazu haben seit 1990, einem Zeitraum von dreißig Jahren, nur 565 Frauen ihr ungeborenes oder neugeborenes Kind nach einer Grippeimpfung verloren.

Quelle:

In den 30 Jahren nach der Verabreichung aller anderen von der FDA zugelassenen Impfstoffe zusammen (360 Monate) vor der Notfallzulassung der COVID-19-Impfstoffe im Dezember 2020 wurden in VAERS nur 2 238 Todesfälle bei Ungeborenen registriert. (Quelle.)

Quelle

Die Zahl der Frauen, die ihr Baby aufgrund der Covid-Impfung verloren haben, ist derzeit 16.633 % höher als die Zahl der Frauen, die ihr Baby aufgrund der Grippeimpfung verloren haben. In Wirklichkeit ist diese Zahl jedoch viel höher, da über einen Zeitraum von 30 Jahren viel mehr Grippeimpfungen während der Schwangerschaft verabreicht wurden.

Angesichts dieses Ausmaßes an Verwüstungen, die vermutlich durch die Covid-19-Injektionen verursacht wurden, ist es äußerst beunruhigend, dass in einem Pfizer-Dokument mit dem Titel „A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTH INDIVIDUALS“ ist ein ganzer Abschnitt, der sich mit der Möglichkeit des „mRNA vaccine shedding“ befasst, bei dem es möglich ist, dass Personen, die sich in unmittelbarer Nähe einer Person aufhalten, die den Pfizer mRNA-Impfstoff erhalten hat, eine unerwünschte Reaktion erleiden.

In Abschnitt 8.3.5 des Dokuments wird beschrieben, wie eine Exposition gegenüber dem Pfizer mRNA-Impfstoff während der Schwangerschaft oder des Stillens innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme durch den Prüfer an Pfizer Safety gemeldet werden sollte. Das ist seltsam, denn schwangere Frauen / junge Mütter waren und sind nicht Teil der Sicherheitsstudien. Wie können sie also exponiert sein?

Quelle, Seite 67

Pfizer bestätigt, dass eine Exposition während der Schwangerschaft auftreten kann, wenn bei einer Frau eine Schwangerschaft festgestellt wird und sie während der Schwangerschaft dem Impfstoff ausgesetzt ist.

In dem Dokument heißt es, dass eine Umweltexposition während der Schwangerschaft auftreten kann, wenn ein weibliches Familienmitglied oder ein Gesundheitsdienstleister berichtet, dass sie schwanger ist, nachdem sie der Studienintervention durch Einatmen oder Hautkontakt ausgesetzt war. Oder wenn ein männliches Familienmitglied oder ein Gesundheitsdienstleister, der der Studienintervention durch Einatmen oder Hautkontakt ausgesetzt war, seine Partnerin vor oder um den Zeitpunkt der Empfängnis exponiert.

Laienhaft ausgedrückt gibt Pfizer in diesem Dokument zu, dass es möglich ist, einen anderen Menschen dem mRNA-Covid-Impfstoff auszusetzen, indem man einfach die gleiche Luft einatmet oder die Haut der geimpften Person berührt.

Quelle, Seite 67

Pfizer bestätigt auch, dass es möglich ist, ein Baby über das Stillen mit dem mRNA-Impfstoff in Kontakt zu bringen, auch wenn die Mutter die Impfung von Pfizer nicht erhalten hat. Das Unternehmen gibt an, dass dies wiederum über eine Umweltexposition möglich ist, bei der festgestellt wird, dass die Mutter einen Säugling stillt, nachdem sie der Studienintervention durch Einatmen oder Hautkontakt ausgesetzt war.

Quelle, Seite 69

Hier hat Pfizer schwarz auf weiß erklärt, dass die Ausscheidung von mRNA-Impfstoffen eine reale Möglichkeit ist, und sie hatten extreme Bedenken, wenn es um Frauen und Schwangerschaft geht.

In der Zwischenzeit sind hier nur einige der Dinge, von denen die Behörden verlangen, dass man sie in der Schwangerschaft meidet – geräucherter Fisch, Weichkäse, Nasslack, Kaffee, Kräutertee, Vitaminpräparate, verarbeitete Junkfoods… die Liste ist endlos.

Aber die Behörden haben es für in Ordnung befunden und schwangere Frauen aktiv dazu ermutigt, sich eine experimentelle Covid-19-Spritze geben zu lassen, selbst wenn der eigentliche Hersteller dieser Spritze extreme Bedenken hatte.