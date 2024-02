Veto gegen Gerechtigkeit in Gaza: Der Zusammenbruch des UN-Sicherheitsrats

Der Anstieg der Zahl der zivilen Todesopfer und der weltweiten Konflikte macht alle Illusionen zunichte, dass die UNO in der Lage ist, den Frieden zu erhalten. Das Veto der USA im UN-Sicherheitsrat zum Schutz des Völkermordes in Gaza ist der letzte Strohhalm.

Artikel 1 der Gründungsurkunde der UNO verkündet kühn das Hauptziel der Organisation:

Den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame kollektive Maßnahmen zu ergreifen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen oder andere Friedensbrüche zu unterdrücken und mit friedlichen Mitteln und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts eine Beilegung oder Regelung internationaler Streitigkeiten oder Situationen herbeizuführen, die zu einem Friedensbruch führen könnten.

Trotz dieses hehren Ziels haben die Vereinten Nationen bei der Verhütung von Kriegen und der Wahrung des Friedens systematisch, treuhänderisch und in überwältigender Weise versagt. Von 1946 – ein Jahr nach der Gründung der UNO – bis 2022 war die Welt Zeuge von 285 verschiedenen bewaffneten Konflikten und zahlreichen kleineren Scharmützeln.

Der aktuelle Völkermord im Gazastreifen, der im Oktober 2023 begann, ist die jüngste düstere Erinnerung an das Versagen der UNO bei der Erfüllung ihrer grundlegenden Aufgabe, die sie von einem Leuchtturm der Hoffnung auf Frieden zu einem bloßen Lieferanten von Hilfsgütern gemacht hat, um die Folgen ihrer Unzulänglichkeiten abzumildern.

Seit ihrer Gründung sind Dutzende von teuren UN-Organisationen entstanden, weil die internationale Organisation nicht in der Lage war, Konflikte zu verhindern. Dazu gehört das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), das sich ausschließlich um die palästinensischen Flüchtlinge in Westasien kümmert, von denen viele noch immer in Zelten leben, weil die UNO den Konflikt seit 77 Jahren nicht gelöst hat.

Und die Lage verschlechtert sich weiter, weltweit. Nach Angaben der schwedischen Universität Uppsala haben bewaffnete Konflikte aller Art – seien es zwischenstaatliche Kriege, von außen angeheizte Bürgerkriege oder Zusammenstöße zwischen verschiedenen Gruppen und Staaten – seit der Gründung der Vereinten Nationen zugenommen. Tatsächlich gab es im Jahr 2022 mehr Todesopfer in staatlichen Konflikten als in jedem anderen Jahr seit 1994″.

Globales Ungleichgewicht bei Konflikten

Beunruhigenderweise gibt es keine Anzeichen dafür, dass dieser Trend nachlässt, insbesondere in Afrika und Asien – vor allem in Westasien. Es ist bemerkenswert, dass die einzigen Gebiete mit einem Rückgang der Konflikthäufigkeit Europa und Amerika sind. Es überrascht nicht, dass die Bevölkerung dieser Kontinente, die die Hauptlast der bewaffneten Konflikte trägt, Zweifel an der Wirksamkeit der UNO und ihres Sicherheitsrates hegt.

Diese Statistiken bestätigen den Hauptkritikpunkt des globalen Südens: dass sich der Westen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg darauf konzentriert hat, Spannungen in seinem eigenen Umfeld abzubauen, während er in anderen Teilen der Welt eine wichtige Rolle beim Schüren von Konflikten gespielt hat. Und es erklärt die empörte europäische Reaktion auf den Stellvertreterkrieg des Westens mit Russland in der Ukraine, der den Krieg zurück an Europas Küsten brachte.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich eine Verschiebung der Art der Konflikte, wobei “direkte Kriege” nur noch einen Bruchteil der Gesamtzahl ausmachen. Im Jahr 2022 machten direkte Kriege 17 Prozent aller Konflikte aus, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (9 Prozent) bedeutet. Diese Veränderung unterstreicht die Zunahme von Stellvertreterkriegen, von außen unterstützten internen Konflikten und Zusammenstößen zwischen nichtstaatlichen Akteuren und souveränen Staaten.

Im Jahr 2022 gab es einen beunruhigenden Anstieg der kampfbedingten Todesfälle um 142 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit über 204.000 Toten.

Die menschlichen Kosten für diese Konflikte sind erschütternd. Seit 1946 sind zahllose Menschen ums Leben gekommen und Gemeinschaften zerstört worden – unter den Augen einer UNO, die nicht in der Lage – oder nicht willens – ist, das Blutvergießen einzudämmen. Die Statistiken sind ernüchternd: Millionen von Todesopfern werden Konflikten zugeschrieben, die dem Zugriff der UNO entgangen sind.

Wie die USA Israel im Sicherheitsrat schützen

Theoretisch ist der UN-Sicherheitsrat mit der Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der globalen Sicherheit betraut, sieht sich jedoch durch die wiederholte Ausübung des Vetorechts in die Enge getrieben, insbesondere wenn es um Angelegenheiten geht, die Israel betreffen.

Als ständiges Mitglied haben die USA ihr Vetorecht mit unverschämter Häufigkeit genutzt, um den Besatzungsstaat vor der Verantwortung für seine zahlreichen Gräueltaten gegen das palästinensische Volk und seine wiederholten Aggressionsakte gegen seine westasiatischen Nachbarn zu schützen.

In der Tat haben die USA seit der Gründung des Rates 89 Mal von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, wobei mehr als die Hälfte dieser Vetos dazu diente, israelkritische Resolutionen zu vereiteln. Bis zum 18. Dezember 2023 haben die USA 45 Mal von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, um Maßnahmen zu blockieren, die Israels Besetzung der palästinensischen Gebiete und seine Behandlung des palästinensischen Volkes zum Gegenstand haben.

Erstaunlicherweise fielen von den 36 Resolutionsentwürfen, die sich seit 1945 auf Israel und Palästina bezogen, 34 dem Veto der USA zum Opfer, wodurch Tel Aviv effektiv vor der Rechenschaftspflicht für seine Verstöße gegen das Völkerrecht – einschließlich des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte – geschützt wurde.

Die meisten Resolutionen, die durch Washingtons Veto blockiert wurden, zielen darauf ab, “einen Rahmen für den Frieden in dem jahrzehntelangen israelisch-palästinensischen Konflikt zu schaffen”, einschließlich der “Forderung, dass Israel sich an das Völkerrecht hält, die Forderung nach Selbstbestimmung für einen palästinensischen Staat” und/oder “die Verurteilung Israels für die Vertreibung von Palästinensern oder den Bau von Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten”.

Aufrechterhaltung des Völkermordes

Tel Avivs andauernder militärischer Angriff auf den Gazastreifen ist ein Beweis für diese tief verwurzelte Voreingenommenheit. Trotz der weit verbreiteten Verurteilung der israelischen Gräueltaten, zu denen auch Angriffe auf Zivilisten, Krankenhäuser, Journalisten, Schulen und Moscheen gehören, und trotz eines Urteils des Internationalen Gerichtshofs (IGH), in dem der Besatzungsstaat aufgefordert wird, “Akte des Völkermords zu verhindern”, hat Washington hartnäckig sein Veto gegen jede Resolution eingelegt, die Israel kritisiert oder sich für einen militärischen Waffenstillstand einsetzt.

Der von Algerien Ende Januar vorgeschlagene Resolutionsentwurf, der unmissverständlich einen sofortigen Waffenstillstand forderte, stieß auf den Widerstand von Israels Verbündeten im Sicherheitsrat, die bereit waren, von ihrem Vetorecht Gebrauch zu machen, um Israel vor einer Missbilligung zu schützen.

Washingtons unerschütterliche Unterstützung für Tel Aviv hat stets Vorrang vor seiner Verpflichtung zur Einhaltung des Völkerrechts und zum Schutz der Zivilbevölkerung. Das Versäumnis des UN-Sicherheitsrats, angesichts solch eklatanter Verstöße entschlossen zu handeln – oder sich selbst zu reformieren – untergräbt nicht nur die Glaubwürdigkeit der internationalen Institutionen, sondern trägt auch dazu bei, dass die Gewalt in Konfliktgebieten wie dem Gazastreifen ungehindert weitergeht.

Israels beispielloser, brutaler Angriff auf den Gazastreifen hat “mehr Zerstörung angerichtet als die Zerstörung des syrischen Aleppo zwischen 2012 und 2016, des ukrainischen Mariupol oder … die alliierten Bombenangriffe auf Deutschland im Zweiten Weltkrieg”, berichtete AP im Dezember.

Die derzeitige Zahl der zivilen Todesopfer hat Washingtons neunmonatigen Angriff auf die irakische Stadt Mosul im Jahr 2017 übertroffen.

Hinzu kommt, dass Israel nur drei Wochen nach Beginn seiner Teppichbombenkampagne mehr Kinder in Gaza getötet hat als in allen Konflikten der Welt in einem ganzen Jahr.

Dieser inakzeptable Anstieg der Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza ist eine vernichtende Anklage gegen die so genannte “regelbasierte Weltordnung” und entlarvt sie als wenig mehr als eine Fassade zur Durchsetzung westlicher imperialer Interessen.

Die systematische Behinderung israelkritischer Resolutionen macht deutlich, dass der UN-Sicherheitsrat dringend reformiert werden muss und eine Neubewertung der Grundsätze, nach denen er arbeitet, erforderlich ist. Bis dahin werden die Opfer des Konflikts weiterhin den Preis für die Untätigkeit des Rates und die politische Zweckmäßigkeit seiner Mitglieder zahlen.

Ironischerweise bestärkt die Gleichgültigkeit des UN-Sicherheitsrates gegenüber dem Völkerrecht die wachsende Ansicht, dass Rechtlosigkeit nur mit Gewalt beantwortet werden kann. In Gaza, wo in den letzten vier Monaten fast 30.000 Palästinenser brutal getötet wurden, ist der bewaffnete palästinensische Widerstand das einzige Mittel, um Gerechtigkeit gegenüber einem “geschützten” Besatzungsstaat zu erlangen.