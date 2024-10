Video: „Das Krankenhaus hat meinen Mann getötet und ihn als Covid-Toten gezählt“

Krankenhausangestellte riefen die Polizei, als Darla Smith versuchte, ihren Mann Ivermectin zu verabreichen. Dies geschah, obwohl sie einen Gerichtsbeschluss zur Verabreichung des Medikaments hatte.

Im November 2021 töteten Mitarbeiter des Gesundheitswesens ihren Mann im Medical Center der Universität Pittsburgh, indem sie ihn an ein Beatmungsgerät anschlossen und ihm einen Medikamentencocktail verabreichten. Das Bittere daran: Er wurde als Corona-Toter gezählt.

Auf die Frage, ob sie glaube, dass das Krankenhaus ihren Mann getötet habe, antwortete Darla: „Hundertprozentig.“

Darla Smith describes having hospital staff call the cops on her when she tried to give her husband ivermectin *after obtaining a court order to give it*.



Later, the hospital goons killed her husband with a ventilator and a bevy of drugs and called it a COVID death.