Wie Amerika ruiniert wurde

Paul Craig Roberts

Diejenigen, die die Demokratische Partei kontrollieren, sind besorgt über Kamalas Wahlchancen. Kein Wunder. Sie repräsentiert das antiamerikanischste, verfassungsfeindliche, weiß feindlichste und friedensfeindliche Regime in der Geschichte der USA. Spitzenpolitiker der Demokraten sind besorgt, dass Trump nicht nur die „Swing States“ gewinnen wird, sondern auch einige „Blue States“, obwohl die Demokraten über zahlreiche Diebstahlsmechanismen verfügen. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der farbigen Männer in Trump einen Führer Amerikas und in Kamala eine Zerstörerin Amerikas sieht. Diejenigen, die die Partei der Demokraten kontrollieren, und ganz sicher nicht das Volk, sind auch beunruhigt über die Berichte über die starke vorzeitige Stimmabgabe durch Trump-Anhänger.

Trump hat die vorzeitige Stimmabgabe gefördert, weil es den Demokraten im Jahr 2020 gelungen ist, viele Trump-Anhänger daran zu hindern, am Wahltag zu wählen. Der Nachteil der vorzeitigen Stimmabgabe durch Trump-Anhänger ist, dass sie den Demokraten eine Vorstellung davon gibt, wie viele Stimmen sie stehlen müssen, um zu „gewinnen“. Für die Trump-Befürworter ist das eine aussichtslose Situation. Wenn Sie bis zum Wahltag warten, können Sie durch den Ausfall von Wahlmaschinen, geschlossene Wahllokale und andere Ausreden von der Stimmabgabe abgehalten werden. Wenn Sie aber frühzeitig wählen, signalisieren Sie den Demokraten, wie viele Stimmen sie zu stehlen haben.

Sie sind gut gerüstet, um sie zu stehlen. Die Demokraten in zwei Swing States haben bereits gesagt, dass es Tage dauern wird, bis sie die Stimmen ausgezählt haben werden. Diese Tage sind die Zeit, die sie benötigen, um den Betrug zu inszenieren, der ihnen den Sieg bringt. Ein Demokrat und eine freie Wahl schließen einander aus. Die Behörden von Arizona sagen beispielsweise, dass es zwei Wochen dauern wird, die Stimmen auszuzählen.

Die Demokraten in Pennsylvania und Wisconsin erklären, dass sie die Wahlergebnisse erst mehrere Tage nach der Wahl verkünden können.

Bis 2020 – dem großen Diebstahl – hatten die USA kein Problem damit, die Stimmen rechtzeitig auszuzählen. Warum akzeptieren die Amerikaner den Wahldiebstahl, der durch eine verzögerte Auszählung der Stimmen entsteht, wenn die Wahlurnen lange nach Schließung der Wahllokale LKW-weise eintreffen?

Am 14. Oktober berichtete ich, dass das Biden-Regime einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen eine Militärdirektive 5240.01 herausgegeben hatte. Die Direktive besagt, dass das US-Militär zur Unterstützung der Zivilpolizei eingesetzt werden kann, um Unruhen im Inland zu unterdrücken, und es tödliche Gewalt gegen US-Bürger anwenden kann. Ich habe einen Link zu der Direktive angegeben.

Nun fragen Sie sich, woher ein Kabinett der Exekutive die Befugnis hat, ein Gesetz des Kongresses außer Kraft zu setzen. Woher hat das Verteidigungsministerium des Biden-Regimes die Befugnis, die amerikanische Tradition und den Posse Comitatus Act außer Kraft zu setzen? Die Tatsache, dass es keinen Protest gegen diese illegale und verfassungswidrige Richtlinie des Verteidigungsministeriums gab, zeigt, wie nahe die USA einer Tyrannei sind.

Wie wir aus dem Schwindel „Aufstand vom 6. Januar“ gelernt haben, ist es für die Machthaber ein Leichtes, „Aufstände“ auszurufen. Sie können es wieder tun. Es wurde jetzt zugegeben, dass 200 Bundesagenten am 6. Januar am Werk waren und versuchten, einen Aufstand zu inszenieren. Nächstes Mal werden es 2.000 sein. Da die Demokraten an der Macht sind, können sie vor der Auszählung der Stimmen einen „Aufstand“ anzetteln.

Ich habe festgestellt, dass Bundesbeamte wie das Justizministerium (sic) und das FBI Straftaten begangen haben, ebenso wie führende Demokraten, und sie können leicht mit Verhaftungen, Anklagen und Gefängnisstrafen für die von ihnen begangenen Straftaten rechnen. Sie können einfach nicht zulassen, dass Trump die Präsidentschaft wiedererlangt, es sei denn, er erklärt sich bereit, ihnen einen Freibrief zu erteilen. Wenn er das tut, wird er den Sumpf nicht trockenlegen und bei seinen Anhängern nur als ein weiterer Schwindler erscheinen. Von seinen Anhängern im Stich gelassen, wird er eliminiert werden.

Neben der DOD-Direktive gibt es eine weitere verdächtige Entwicklung.

Für den 5. November war eine Simulation eines Cyberangriffs des Heimatschutzes geplant, die sich zu einem echten Angriff hätte ausweiten können, der eine Auszählung der Stimmen verhindert hätte. Die über alternative Medien verbreiteten Warnungen vor diesem Plan führten zu seiner Verschiebung.

Die Verschiebung wurde schnell durch eine Ransomware-Attacke ersetzt, die am 5. November von Cybereason simuliert wurde. Cybereason ist ein internationales Cybersicherheitsunternehmen, das von Lior Div Cohen gegründet wurde, einem erfahrenen Hacker und ehemaligen Mitglied der israelischen Verteidigungsstreitkräfte in der Cybersicherheitseinheit 8200. Dan Fournier erklärt es hier:

So haben einige der Swing States erklärt, dass die Wahlergebnisse nicht rechtzeitig gemeldet werden. Wenn die Ergebnisse falsch gemeldet werden, ist das US-Militär zur Stelle, um mit tödlicher Gewalt gegen diejenigen vorzugehen, die dagegen protestieren. Wenn Trumps Sieg zu einseitig ist, um gestohlen zu werden, kann es einen Cybersecurity-Einsatz geben, der eine Stimmenauszählung verhindert. Putin und Trump können für einen vom FBI inszenierten Aufstand verantwortlich gemacht werden, und die Demokraten werden von den amerikanischen Hurenmedien zum Sieger erklärt.

Das klingt weit hergeholt, ist es aber nicht.

Die Demokratische Partei glaubt nicht an die Verfassung. Sie glaubt nicht an das Land, das sie als rassistisch abtut. Die Demokratische Partei ist keine politische Partei mehr. Sie ist eine ideologische Partei, die sich der Abschaffung von Verdiensten und der Einführung von DEI-Diversity, Equity und Inclusion verschrieben hat. Die Demokraten setzen sich rundum für die Abschaffung von Verdiensten und ihre Ersetzung durch Rassenpräferenzen ein. Seit Blumrosen bei der EEOC das Bürgerrechtsgesetz von 1964 auf den Kopf gestellt und die Rassenquoten auferlegt hat, die das Gesetz strikt untersagte, ist die Gleichheit vor dem Gesetz in den Vereinigten Staaten Jahr für Jahr im Sterben.

Heute ist in Amerika ein Weißer, insbesondere wenn er heterosexuell ist, ein Bürger zweiter Klasse. Der 14. Verfassungszusatz wurde durch Maßnahmen der Exekutive außer Kraft gesetzt. Der 1. Verfassungszusatz steht im Fadenkreuz von Hillary Clinton, John Kerry, dem Herausgeber des Wall Street Journal und zahlreichen Dekanen von juristischen Fakultäten, die seine Abschaffung fordern.

Wenn man Ihnen das Recht auf freie Meinungsäußerung wegnimmt, ist die Wahrheit tot.

Wenn die Wahrheit nicht ausgesprochen werden kann, ist die Freiheit tot.

Das ist die Zukunft, die die Demokraten für uns haben. Eine Stimme für einen Demokraten ist eine Stimme für Ihre eigene Sklaverei.