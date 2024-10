Die Gefahr ist real: Das Komplott des Tiefen Staates, die Nation zu destabilisieren, funktioniert

John & Nisha Whitehead

Der gefährlichste Mensch für jede Regierung ist derjenige, der in der Lage ist, die Dinge zu durchdenken … ohne Rücksicht auf den vorherrschenden Aberglauben und die Tabus. Fast unvermeidlich kommt er zu dem Schluss, dass die Regierung, unter der er lebt, unehrlich, wahnsinnig und unerträglich ist.“

H.L. Mencken

Wenn die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen irgendetwas beweisen, dann, dass der Plan des Tiefen Staates, die Nation zu destabilisieren, funktioniert.

Die Gefahr ist real.

Gefangen im stark dramatisierten Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris, sind die Amerikaner vergesslich geworden für die Vielzahl von Möglichkeiten, mit denen die Regierung unsere Freiheiten täglich mit Füßen tritt.

Besonders beunruhigend ist das Ausmaß, in dem sich die Menschen auf beiden Seiten sowohl von Trump als auch von Harris in Bezug auf kritische Themen des Tages blenden lassen und selektiv nur das hören, was sie hören wollen, wenn es die Opposition in ein negatives Licht rückt.

Dies gilt unabhängig davon, ob es um Einwanderung und Grenzkontrollen, Gesundheitsfürsorge, nationale Sicherheit, die endlosen Kriege der Nation, den Schutz der Meinungsfreiheit oder die Militarisierung der US-Regierung geht.

Zunächst einmal gibt es die Doppelmoral der freien Meinungsäußerung, die mein alter Freund Nat Hentoff als das Phänomen der „freien Meinungsäußerung für mich, aber nicht für dich“ bezeichnete, bei dem der Schutz des Ersten Verfassungszusatzes nur für diejenigen gilt, mit denen wir übereinstimmen könnten.

Trotz ihrer Behauptung, eine Verfechterin der Rechtsstaatlichkeit zu sein, die in unserem Fall die US-Verfassung ist, ist Harris nicht abgeneigt, sogenannte „Hassreden“ zu überwachen. In diesem Punkt ist Harris denjenigen nicht unähnlich, die sowohl auf der Rechten als auch auf der Linken eine Abneigung gegen unregulierte, freie Online-Reden äußern, insbesondere wenn es sich um Reden handelt, mit denen sie nicht einverstanden sind.

Und dann ist da noch Trump, der nie ein Fan des Schutzes der freien Meinungsäußerung für seine Kritiker war und der besonders lautstark seinen Wunsch geäußert hat, das Militär möge „linksradikale Irre“ auslöschen, die er als „den Feind von innen“ bezeichnet hat.

Wenn es nur darum ginge, der freien Meinungsäußerung einen Maulkorb zu verpassen, wäre das schon beunruhigend genug.

Aber Trumps Begeisterung für den Einsatz des Militärs gegen inländische Staatsfeinde sollte die Alarmglocken schrillen lassen, zumal sie mit der kürzlich vom Verteidigungsministerium neu herausgegebenen Direktive 5240.01 zusammenfällt, die das Militär ermächtigt, Strafverfolgungsbehörden „in Situationen zu unterstützen, in denen eine Konfrontation zwischen zivilen Strafverfolgungsbehörden und zivilen Einzelpersonen oder Gruppen vernünftigerweise zu erwarten ist“.

So sieht das Kriegsrecht aus – eine Gewaltregierung, die sich auf das Militär stützt, um ihre Autorität durchzusetzen – und das ist genau das, was die Gründer Amerikas fürchteten, weshalb sie sich für eine Republik entschieden, die an die Rechtsstaatlichkeit gebunden ist: die Verfassung der USA.

Als Reaktion auf die Befürchtung, dass das Militär für polizeiliche Aufgaben im Inland eingesetzt werden könnte, verabschiedete der Kongress 1878 das Gesetz über den Polizeibefehlsstatus (Posse Comitatus Act), das den Einsatz des Militärs zur Durchführung von Verhaftungen, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen von Beweismaterial und anderen Tätigkeiten, die normalerweise von zivilen Polizeikräften durchgeführt werden, unter Strafe stellt.

Die zunehmende Militarisierung der Polizei, der Einsatz hoch entwickelter Waffen gegen Amerikaner und die zunehmende Tendenz der Regierung, Militärpersonal im Inland einzusetzen, haben historische Verbote wie das Gesetz über den Status quo (Posse Comitatus Act) praktisch ausgehebelt.

Doch im Laufe der letzten mehr als 240 Jahre hat sich diese konstitutionelle Republik in eine als Demokratie getarnte Militärdiktatur verwandelt.

Leider scheinen die meisten Amerikaner relativ unbeeindruckt von der Tatsache zu sein, dass unsere konstitutionelle Republik in eine als Demokratie getarnte Militärdiktatur umgewandelt wird.

Die Saat des Chaos, die in den vergangenen Jahren gesät wurde, ist Teil der Pläne des Tiefen Staates, das Kriegsrecht einzuführen.

Beobachten Sie selbst, was sich direkt vor unseren Augen abgespielt hat.

Inländischer Terrorismus, angeheizt durch staatliche Verstrickungspläne. Zivile Unruhen, die durch polarisierende politische Rhetorik auf ein gefährliches Niveau angeheizt werden. Eine wachsende Intoleranz gegenüber abweichenden Meinungen, die die Machtübernahme der Regierung infrage stellen. Polizeibrutalität, die von der Exekutive stillschweigend gefördert, von der Legislative bequemer Weise übersehen und von den Gerichten mit qualifizierter Immunität belegt wird. Eine schwächelnde Wirtschaft, die durch Regierungsprogramme, die nur einige wenige begünstigen, noch verschärft wird. Erhöhte Spannungen im Ausland und Rückschläge aufgrund des profitorientierten Strebens des militärisch-industriellen Komplexes, den Globus zu kontrollieren und zu besetzen.

Dies ist keine Verschwörungstheorie.

Es braut sich Unheil zusammen, und die Regierung plant eine Reaktion mithilfe des Militärs.

Werfen Sie nur einen Blick auf „Megacities: Urban Future, the Emerging Complexity„, ein Schulungsvideo des Pentagon, das von der Armee für das U.S. Special Operations Command erstellt wurde.

Das Trainingsvideo ist nur fünf Minuten lang, aber es sagt viel über die Denkweise der Regierung aus, über die Art und Weise, wie sie die Bürger sieht, und über die sogenannten „Probleme“, auf die die Regierung zeitnah mit dem Einsatz des Kriegsrechts vorbereitet sein muss.

Noch beunruhigender ist jedoch, was dieses Militärvideo nicht über die Verfassung, die Rechte der Bürger und die Gefahren der Abriegelung der Nation und des Einsatzes des Militärs zur Lösung politischer und sozialer Probleme aussagt.

Das Schulungsvideo geht davon aus, dass im Jahr 2030 die Hölle los sein wird, aber die Zukunft ist schon früher da als geplant.

Wir sind bereits Zeuge eines Zusammenbruchs der Gesellschaft an praktisch allen Fronten.

Indem sie endlose Kriege im Ausland führen, indem sie die Instrumente des Krieges nach Hause bringen, indem sie die Polizei in einen verlängerten Arm des Militärs verwandeln, indem sie eine freie Gesellschaft in eine Gesellschaft der Verdächtigen verwandeln, indem sie amerikanische Bürger wie feindliche Kämpfer behandeln, indem sie den freien Austausch von Ideen entmutigen und kriminalisieren, indem sie Gewalt zu ihrer Visitenkarte macht, indem sie mit SWAT-Teams und einer militarisierten Polizei Razzien durchführt, indem sie Spaltung und Zwietracht unter den Bürgern schürt, indem sie die Bürger an die Anblicke und Geräusche des Krieges gewöhnt und indem sie generell eine friedliche Revolution nahezu unmöglich macht, hat die Regierung ein Umfeld geschaffen, in dem häusliche Gewalt fast unvermeidlich geworden ist.

Die Gefahrenzeichen schreien eine Botschaft heraus

Die Regierung rechnet mit Schwierigkeiten (sprich: zivilen Unruhen), was ein Code für alles ist, was die Autorität, den Reichtum und die Macht der Regierung infrage stellt.

Laut dem Trainingsvideo des Pentagons, das von der Armee für das U.S. Special Operations Command erstellt wurde, bereitet die US-Regierung ihre Streitkräfte darauf vor, zukünftige innenpolitische und soziale Probleme zu lösen.

In Wirklichkeit geht es um das Kriegsrecht, verpackt als wohlmeinende und übergeordnete Sorge um die Sicherheit der Nation.

Das erschreckende fünfminütige Trainingsvideo, das The Intercept durch einen FOIA-Antrag erhalten und online veröffentlicht hat, zeichnet ein düsteres Bild der Zukunft – eine Zukunft, auf die sich das Militär vorbereitet. Sie ist geprägt von „kriminellen Netzwerken“, „mangelhafter Infrastruktur“, „religiösen und ethnischen Spannungen“, „Verarmung, Slums“, „offenen Mülldeponien, überlasteten Abwasserkanälen“, einer „wachsenden Masse von Arbeitslosen“ und einer städtischen Landschaft, in der die wohlhabende Elite vor der Armut der Besitzlosen geschützt werden muss.

Und dann kommt der Clou.

Dreieinhalb Minuten nach der dystopischen Vision des Pentagons von „einer Welt mit urbanen Höllenlandschaften im Stile Robert Kaplans – brutale und anarchische Superstädte voller wildgewordener Jugendbanden, einer widerspenstigen Unterschicht, krimineller Syndikate und Banden bösartiger Hacker“, spricht die unheilvolle Stimme des Erzählers von der Notwendigkeit, „die Sümpfe trocken zu legen“.

Die Sümpfe trockenlegen.

Sicherlich haben wir diesen Satz schon einmal gehört?

Ah ja.

Auf T-Shirts und Schildern prangend, bei Kundgebungen gerufen und als Schlachtruf unter Trump-Anhängern verwendet, wurde „Drain the swamp“ zu einem der meistgenutzten Wahlkampfslogans von Donald Trump.

Jetzt hat die Regierung ihre eigenen Pläne für die Trockenlegung der Sümpfe angenommen, nur dass sie das Militär einsetzen will, um die Sümpfe der futuristischen amerikanischen Großstädte von „Nichtkombattanten zu trockenlegen und die verbleibenden Gegner in einem Konflikt hoher Intensität zu bekämpfen.“

Und wer sind diese Nichtkombattanten, ein militärischer Begriff, der sich auf Zivilisten bezieht, die nicht an den Kämpfen beteiligt sind?

Dem Pentagon zufolge handelt es sich um „Feinde“.

Sie sind „Bedrohungen“.

Sie sind der „Feind“.

Sie sind Menschen, die die Regierung nicht unterstützen, Menschen, die in schnell wachsenden städtischen Gemeinden leben, Menschen, denen es wirtschaftlich weniger gut geht als der Regierung und der Unternehmenselite, Menschen, die sich an Protesten beteiligen, Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die kriminell sind (im Einklang mit der schnell wachsenden, übermäßig weit gefassten Definition der Regierung, was ein Verbrechen ist).

Mit anderen Worten: In den Augen des US-Militärs sind Nichtkombattanten amerikanische Bürger, auch bekannt als einheimische Extremisten, auch bekannt als feindliche Kämpfer, die identifiziert, ins Visier genommen, inhaftiert, in Schach gehalten und, wenn nötig, eliminiert werden müssen.

In der Zukunft, die sich das Pentagon ausmalt, werden alle Mauern und Gefängnisse, die gebaut werden, dazu dienen, die gesellschaftliche Elite – die Besitzenden – vor den Habenichtsen zu schützen.

Falls Sie es bis jetzt nicht herausgefunden haben, wir, das Volk sind die Habenichtse.

Plötzlich beginnt alles einen Sinn zu ergeben.

Die Ereignisse der letzten Jahre: die invasive Überwachung, die Extremismusberichte, die zivilen Unruhen, die Proteste, die Schießereien, die Bombenanschläge, die Militärübungen und die Übungen mit aktiven Scharfschützen, die farbkodierten Warnungen und Bedrohungsbewertungen, die Fusionszentren, die Umwandlung der örtlichen Polizei in eine Erweiterung des Militärs, die Verteilung von militärischer Ausrüstung und Waffen an die örtlichen Polizeikräfte, die Regierungsdatenbanken mit den Namen von Dissidenten und potenziellen Unruhestiftern.

Die Regierung ist dabei, die Nation systematisch abzuriegeln und uns in den Zustand des Kriegsrechts zu versetzen.

So bereitet man eine Bevölkerung darauf vor, einen Polizeistaat bereitwillig und sogar dankbar zu akzeptieren.

Man erschreckt sie nicht, indem man dramatische Veränderungen vornimmt. Vielmehr gewöhnt man sie langsam an ihre Gefängnismauern.

Überzeugen Sie die Bürger davon, dass ihre Gefängnismauern lediglich dazu dienen, sie in Sicherheit zu bringen und die Gefahr fernzuhalten. Desensibilisieren Sie sie für Gewalt, gewöhnen Sie sie an die militärische Präsenz in ihren Gemeinden und überzeugen Sie sie, dass sie nichts machen können, um die scheinbar hoffnungslose Entwicklung der Nation zu ändern.

Bald wird niemand mehr die taumelnde Wirtschaft, die Rückwirkungen der militärischen Besetzungen im Ausland, die Erschießungen durch die Polizei, die sich verschlechternde Infrastruktur der Nation und all die anderen wachsenden Probleme bemerken.

Es ist bereits geschehen.

Der Anblick von Polizisten in Schutzwesten und Gasmasken, die mit halb automatischen Gewehren bewaffnet sind und ein gepanzertes Fahrzeug durch eine belebte Straße eskortieren, eine Szene, die mit einer „Militärpatrouille durch eine feindliche Stadt“ verglichen wird, löst in der breiten Bevölkerung keine Beunruhigung mehr aus.

Nur wenige scheinen sich für die endlosen Kriege der Regierung im Ausland zu interessieren, die Gemeinden in Schutt und Asche legen, Familien zerstören und unsere nationale Sicherheit einem größeren Rückschlagsrisiko aussetzen.

Die Taktik des Tiefen Staates geht auf.

Wir haben uns daran gewöhnt, dass gelegentlich Regierungsgebäude abgeriegelt werden, Jade Helm militärische Übungen in Kleinstädten, damit Spezialeinheiten „realistisches militärisches Training“ in „feindlichem“ Gebiet absolvieren können, und Live Active Shooter Drill -Übungen, die an Schulen, in Einkaufszentren und im öffentlichen Nahverkehr durchgeführt werden und die Strafverfolgungsbehörden, Schülern, Lehrern und Umstehenden eine echte Krise vorgaukeln können und dies auch tun.

Dennoch kann man nicht behaupten, dass wir nicht vor den ruchlosen Plänen der Regierung gewarnt worden wären, die Nation abzuschotten.

Bereits im Jahr 2008 enthüllte ein Bericht des Army War College, dass „weitverbreitete zivile Gewalt innerhalb der Vereinigten Staaten den Verteidigungsapparat dazu zwingen würde, die Prioritäten im Extremfall neu auszurichten, um die grundlegende innere Ordnung und die menschliche Sicherheit zu verteidigen.“ Der 44-seitige Bericht warnte weiter, dass mögliche Ursachen für solche zivilen Unruhen ein weiterer Terroranschlag, „ein unvorhergesehener wirtschaftlicher Zusammenbruch, Verlust einer funktionierenden politischen und rechtlichen Ordnung, zielgerichteter inländischer Widerstand oder Aufstand, allgegenwärtige Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit und katastrophale Natur- und Menschenkatastrophen sein könnten.“

Im Jahr 2009 tauchten Berichte des Heimatschutzministeriums auf, in denen rechte und linke Aktivisten und Militärveteranen als Extremisten (alias Terroristen) bezeichnet wurden und die Regierung aufgefordert wurde, solche Zielpersonen einer umfassenden Überwachung im Vorfeld von Straftaten zu unterziehen. Fast ein Jahrzehnt später, nachdem es Milliarden für den Kampf gegen den Terrorismus ausgegeben hat, kam das DHS zu dem Schluss, dass die größere Bedrohung nicht ISIS ist, sondern der inländische Rechtsextremismus.

In der Zwischenzeit hat die Regierung ein Arsenal an militärischen Waffen für den Einsatz im eigenen Land angehäuft und ihre „Truppen“ für den Krieg ausgerüstet und ausgebildet. Sogar Regierungsbehörden mit weitgehend administrativen Aufgaben wie die Food and Drug Administration, das Department of Veterans Affairs und das Smithsonian haben Schutzwesten, Schutzhelme und Schutzschilde, Kanonenwerfer und Polizeischusswaffen und -munition angeschafft. Tatsächlich gibt es jetzt mindestens 120.000 bewaffnete Bundesbeamte, die solche Waffen tragen, die die Befugnis zur Verhaftung haben.

Abgerundet wird diese profitorientierte Kampagne, die die amerikanischen Bürger zu feindlichen Kämpfern (und Amerika zu einem Schlachtfeld) macht, durch einen Technologiesektor, der mit der Regierung zusammenarbeitet, um einen Big Brother zu schaffen, der allwissend, all sehend und unentrinnbar ist. Es sind nicht nur die Drohnen, Fusionszentren, Nummernschildleser, Stingray-Geräte und die NSA, um die Sie sich sorgen müssen. Sie werden auch von den Black Boxes in Ihren Autos, Ihren Mobiltelefonen, intelligenten Geräten in Ihrem Zuhause, Lebensmittelkarten, Konten in sozialen Medien, Kreditkarten, Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon und E-Book-Reader-Konten verfolgt.

All dies hat direkt vor unserer Nase stattgefunden, wurde mit unseren Steuergeldern finanziert und am helllichten Tag durchgeführt, ohne dass die Bürger auch nur einen Aufschrei verspürten.

Und dann sind da noch die machiavellistischen Pläne der Regierung, alle möglichen Gefahren auf die ahnungslose Bevölkerung loszulassen und dann zusätzliche Befugnisse zu fordern, um „uns, das Volk“, vor den Bedrohungen zu schützen.

Verstehen Sie jetzt, worum es geht?

Die US-Regierung beschützt uns nicht vor dem Terrorismus.

Die US-Regierung ist erschafft den Terror. Sie ist in der Tat die Quelle des Terrors.

Denken Sie nur eine Minute darüber nach: Cyberkriegsführung. Terrorismus. Bio-chemische Angriffe. Das nukleare Wettrüsten. Die Überwachung. Die Drogenkriege.

Nahezu jede nationale Sicherheitsbedrohung, die die Regierung für sich beansprucht hat, um sie zu bekämpfen – während sie gleichzeitig die Freiheiten der amerikanischen Bürger untergräbt – wurde auf die eine oder andere Weise von der Regierung erzeugt.

Habe ich Machiavellismus gesagt? Das ist schlichtweg böse.

Wir haben es nicht mit einer Regierung zu tun, die dazu da ist, ihrem Volk zu dienen, seine Freiheiten zu schützen und sein Glück zu sichern. Vielmehr handelt es sich um die teuflischen Machenschaften eines in epischem Ausmaß durchgeführten Programms, dessen einziger Zweck es ist, die Machthaber dauerhaft (und gewinnbringend) zu beschäftigen.

Wohlgemerkt, mit „Regierung“ meine ich nicht die hochgradig parteiische Zweiparteien-Bürokratie der Republikaner und Demokraten.

Ich beziehe mich auf die „Regierung“ mit einem großen „G“, den tief verwurzelten tiefen Staat, der von Wahlen unberührt bleibt, von populistischen Bewegungen nicht verändert wird und sich selbst außerhalb der Reichweite des Gesetzes gestellt hat.

Ich beziehe mich auf die korporatistische, militarisierte, verschanzte Bürokratie, die voll funktionsfähig und mit nicht gewählten Beamten besetzt ist, die im Wesentlichen das Land leiten und in Washington DC das Sagen haben, egal, wer im Weißen Haus sitzt.

Seien Sie gewarnt: In der Zukunft, die sich die Regierung vorstellt, werden wir nicht als Republikaner oder Demokraten angesehen werden. Vielmehr werden „wir, das Volk“ Feinde des Staates sein.

Seit Jahren warnt die Regierung vor den Gefahren des inländischen Terrorismus, errichtet Überwachungssysteme zur Überwachung ihrer eigenen Bürger, schafft Klassifizierungssysteme um alle Ansichten, die den Status quo infrage stellen, als extremistisch zu bezeichnen, und Schulung der Strafverfolgungsbehörden um jeden, der regierungsfeindliche Ansichten vertritt, mit einem inländischen Terroristen gleichzusetzen.

Die Regierung versäumte es zu erklären, dass die inländischen Terroristen von der Regierung selbst geschaffen wurden, und „wir, das Volk“ zum Feind Nr. 1 werden würden.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries, wir sind bereits Staatsfeinde.

Es ist an der Zeit, aufzuwachen und sich nicht länger von der Propaganda des Tiefen Staates täuschen zu lassen.