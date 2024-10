Scharfer Kommentar: Vom Hollywood-Helden bis zur imperialen Kriegsführung im Westen

Nachdem Trump die Ermordung von General Soleimani angeordnet hatte, beschwerte sich ein iranischer Geistlicher, dass der Iran nicht einmal wirklich Vergeltung üben könne, weil die USA keine echten Helden wie Soleimani hätten:

„Denken Sie darüber nach. Ich habe noch nie eine schärfere und vernichtendere Kritik an der westlichen Kultur gehört und werde sie wahrscheinlich auch nie hören. Sie ist so treffend und zeichnet ein so klares Bild davon, wie diese Zivilisation wirklich ist, dass es schwer vorstellbar ist, wie man sie übertreffen könnte. Im westlichen Imperium gibt es keine wirklichen Helden, die von der Bevölkerung unterstützt werden, denn alles, was wirklich heldenhaft ist, wird hier niedergetrampelt, und alles, was an Popularität gewonnen hat, ist entweder eine fade Ablenkung oder dient direkt den Interessen des bösen Imperiums.

Unsere eigenen Generäle sind damit beschäftigt, Zivilisten für Öl und geostrategische Kontrolle abzuschlachten. Unsere Soldaten sind imperiale Sturmtruppen. Unsere Polizei ist die Sicherheitswache des Kapitalismus. Unsere prominentesten Journalisten sind Propagandisten. Unsere bekanntesten Prominenten sind berühmt, weil sie vorgeben können, fiktive Figuren in Hollywoodfilmen zu sein, die böse Dinge tun.

Unsere bekanntesten Künstler sind berühmt für ihre Fähigkeit, ausdrucksvolle Popsongs über leeren Schwachsinn zu singen. Unsere berühmtesten Symbole sind Firmenlogos. Unsere angesehensten Experten sind diejenigen, die dem Westen den besten Zukunftsmüll verkaufen können, der von Lohnsklaven im globalen Süden produziert wird. Unsere bekanntesten Regierungschefs sind diejenigen, die ihre Seele an Oligarchen und Imperialisten verkauft haben und die Öffentlichkeit am überzeugendsten belügen können.

Die einzigen Westler, die hier wirklich heldenhafte Dinge tun, werden ins Gefängnis geworfen, ermordet oder in die Bedeutungslosigkeit gedrängt, denn das einzig wirklich Heldenhafte, das jemand in der heutigen Welt tun kann, ist, sich gegen das westliche Imperium zu stellen. Diejenigen, die sich mutig der US-Kriegsmaschinerie widersetzen oder den Herrschern des westlichen Imperiums unbequem sind, werden nicht zu Volkshelden.

Man sieht nicht, wie Menschen aus dem Westen, die sich für einen Stopp der Waffenlieferungen nach Gaza einsetzen, auf CNN und BBC für ihre Bemühungen gefeiert werden. Man sieht nicht, dass Antikriegsaktivisten Hollywood-Filme über ihre Arbeit drehen lassen – zumindest nicht, bis die Kriege, gegen die sie protestieren, sicher in der fernen Vergangenheit liegen.

Man sieht nicht, wie Journalisten, die die ungeheuerlichsten Verbrechen des Imperiums aufdecken, zu Ruhm und Reichtum gelangen. Die einzigen Figuren, die in dieser falschen Plastikdystopie zu Ruhm und Reichtum gelangen, sind diejenigen, die entweder aktiv den Interessen des Imperiums dienen oder passiv die Menschen von seinen Missbräuchen ablenken.

Donald Trump. Die Kardashians. Taylor Swift. Spider-Man und SpongeBob – das sind die einzigen Helden, die wir hier in einer Form haben dürfen. Man kann echte Helden haben, wenn man will, aber wenn man dem durchschnittlichen Westler ihre Namen nennt, ist das erste Wort, das aus seinem Mund kommt: „Wer?“. Ab und zu schleicht sich jemand an den vielen Sicherheitskontrollen vorbei und beginnt, sich dem Imperium zu widersetzen, aber er wird immer schnell von den imperialen Wahrnehmungsmanagern dämonisiert und an den Rand gedrängt. Und für jeden Roger Waters oder jede Susan Sarandon gibt es tausend falsche Helden, die es den Herrschern des westlichen Imperiums sehr bequem machen. Das ist die Zivilisation, in der wir leben. Ein geistig kontrolliertes Ödland, in dem alles falsch und dumm ist. Der einzige Weg, in einer solchen Dystopie Erfüllung und inneren Frieden zu finden, besteht darin, sich dem Abriss zu widmen, Stein für Stein.