Der grüne neue Betrug ist am Sterben

Es ist kein Geheimnis, dass die große Mehrheit der sogenannten Eliten Befürworter des Klimaalarmismus sind und auf den Green New Scam hereinfallen.

Ob diese Vorliebe auf Unkenntnis der Wissenschaft, ideologischem Eifer, dem absichtlichen Wunsch, dem amerikanischen Wachstum zu schaden, oder schlicht auf Gier aufgrund ihrer Investitionen in die Infrastruktur des Green New Scam beruht, ist von Fall zu Fall verschieden.

Der typische einkommensstarke Befürworter des Klimakults, zu dem auch Akademiker, Medienvertreter und Prominente gehören, weiß wahrscheinlich nicht, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass CO₂-Emissionen den Klimawandel verursachen und die wahren Ursachen Sonnenzyklen, Vulkane, Meeresströmungen und atmosphärische Feuchtigkeit sind, die nicht vom Menschen verursacht werden.

Klima-Alarmisten haben es nicht leicht

Die historische Aufzeichnung zeigt tatsächlich, dass Erwärmungsperioden höhere CO2-Werte produzieren – und nicht andersherum. CO2 verursacht keine Erwärmung. Sie wird durch die natürliche Erwärmung verursacht.

Mit anderen Worten, die Klimaalarmisten haben die Ursachen völlig falsch verstanden.

Der Klimaalarmismus basiert fast ausschließlich auf Computermodellen, die von den Eingaben abhängen, die die Modellierer selbst in sie einbauen. Ein Modell ist nur so gut wie die in ihm programmierten Eingaben und Annahmen.

Praktisch jedes dieser Modelle hat die Erwärmung überschätzt, manchmal um Größenordnungen, weil es auf fehlerhaften Annahmen beruht, die die Auswirkungen von CO₂ auf das Klima überbewerten.

Mit anderen Worten, es handelt sich um wissenschaftlichen Schrott. Aber sie verlassen sich weiterhin auf diese Modelle, weil ihre politische Agenda dies erfordert.

Klima: Der neue Kommunismus

Es besteht kein Zweifel, dass eine ganze Reihe von Neomarxisten den Klimaschwindel unterstützen, weil sie wissen, dass er der US-Industrie schadet, die Kosten für die US-Verbraucher in die Höhe treibt und dazu beiträgt, die US-Wirtschaft zu untergraben.

Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des Kommunismus haben antikapitalistische Kollektivisten zugegeben, dass sie die Klima-Agenda fördern müssen, weil die globale Erwärmung nur durch kollektives Handeln zu bekämpfen ist. Dies erfordert eine koordinierte globale Anstrengung, die die nationale Souveränität einschränkt.

Die Neomarxisten sind unempfänglich für Beweise; sie wollen Amerika einfach nur schaden, und Geld für Windmühlen zu verschwenden, anstatt neue Raffinerien zu bauen, ist ein guter Weg, dies zu tun. Bleibt noch die Gruppe der Gierigen.

Die wahren „Grünen“ in der grünen Agenda

Sie sind frühe Investoren in Windräder, Solarmodule, Lithium-Autobatterien, Elektroautos, Ladestationen, Kohlenstoffkredite und andere Infrastrukturen des Klimaschwindels. Sie werden mithilfe extravaganter staatlicher Subventionen Milliarden von Dollar mit dem Narrativ verdienen.

Es ist ihnen egal, ob das Ganze am Ende zusammenbricht (was es tun wird), solange sie sich in der Zwischenzeit auf Kosten der Steuerzahler bereichern. All dieses Verhalten ist so weit klar, wie es geht. Was nicht klar ist, ist das Ausmaß, in dem die Green New Scammers dies mit Ihrem Geld tun.

Das beste Beispiel ist der Multimilliardär Larry Fink, der den riesigen Investmentfonds BlackRock leitet. Fink hat den Klimaschwindel ebenso aggressiv gefördert wie Rassenquoten, DEI und die Streichung von Mitteln für die Polizei.

Er hat ein Recht auf seine Meinung. Aber hat er das Recht, seine radikale Agenda mit Pensionsfondsgeldern aus konservativen Staaten und Institutionen zu verfolgen? Glücklicherweise hat eine Gegenreaktion gegen Fink und seine Mitstreiter begonnen.

Mehrere staatliche Pensionsfondsmanager beginnen, ihre Gelder von BlackRock und anderen Investmentmanagern abzuziehen, die eine linksextreme Politik verfolgen, die nicht im besten Interesse ihrer Begünstigten ist. Diese Gegenreaktion wird Larry Finks Lebensstil vielleicht nicht ändern. Aber mit der Zeit könnte sie die Welt zum Besseren verändern.

Der EV-Schwindel

Ein wichtiger Bestandteil der Klima-Agenda sind Elektrofahrzeuge (EVs). Ich warne seit Jahren davor, dass Elektroautos nur für relativ wenige Amerikaner als Transportmittel infrage kommen und sie trotz der Preise von 70.000 Dollar und kaum mehr als verherrlichte Golfwagen sind.

Erstens reduzieren E-Fahrzeuge nicht die Kohlenstoffemissionen. Das Auto selbst hat keine Emissionen, aber es wird mit Strom aus Kraftwerken aufgeladen, die welche verursachen.

Die Batterien werden mit giftigen Chemikalien und Metallen wie Lithium, Kobalt, Kupfer und Nickel hergestellt, die aus Bergwerken stammen, die enorme Mengen an Wasser und Strom verbrauchen, um die benötigten Materialien zu gewinnen.

Es werden Tausende Tonnen Erz benötigt, um genügend wichtige Mineralien für die Herstellung einer Batterie zu gewinnen. Elektroautos lassen sich bei extremer Kälte nicht aufladen, und die Batterien können die Ladung nicht halten. Die Reichweite von E-Fahrzeugen wird aus vielen Gründen stark überschätzt. Dazu gehört auch die Tatsache, dass die Heizungen von E-Fahrzeugen die Batterien aufbrauchen (bei Verbrennungsmotoren (ICEs) erzeugt der Motor Wärme, die einfach in das Auto geleitet werden kann, um die Passagiere bequem zu halten, ohne dass zusätzliche Energie benötigt wird).

Der Wiederverkaufswert von E-Autos geht gegen null, weil Käufer von gebrauchten E-Autos 25.000 Dollar oder mehr für neue Batterien ausgeben müssen, wenn das Fahrzeug etwa sieben Jahre alt ist. Die Liste der Nachteile geht weiter.

Die meisten Amerikaner haben sich gegen E-Fahrzeuge gewehrt, weil sie die Nachteile kennen. Aber viele Amerikaner wurden durch das falsche Versprechen des emissionsfreien Transports und andere lächerliche Behauptungen der Green New Scammers angelockt. Jetzt wachen selbst die überzeugtesten EV-Käufer auf.

Ich will mein ICE-Auto zurück

Eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens McKinsey and Co. zeigt, dass 29 % der Besitzer von Elektroautos in neun großen Volkswirtschaften zu einem Verbrennungsmotor zurückkehren wollen. Wird die Stichprobe auf die USA eingegrenzt, wollen 46 % der Befragten zu Verbrennungsmotoren zurückkehren.

Die McKinsey-Mitarbeiter, die die Umfrage durchführten, gaben an, von diesen Ergebnissen „überrascht“ zu sein. Das sagt wahrscheinlich etwas über die Tatsache aus, dass die McKinsey-Experten genauso verblendet über E-Fahrzeuge waren wie die befragten Käufer.

Wenn man die Ergebnisse aufschlüsselt, sagen 45%, dass EVs zu teuer sind, 33% geben an, dass sie Probleme mit dem Laden haben und 29% sind besorgt über die begrenzte Reichweite.

Die Wahrheit ist, dass das Elektroauto 1837 erfunden wurde und 1910, kurz vor der Massenproduktion von Autos mit Verbrennungsmotor durch Henry Ford, den Höhepunkt seiner Popularität erreichte. Die amerikanische Öffentlichkeit hat es richtig gemacht, als sie sich auf das Model T stürzte.

Es scheint, dass sie es nach einer kurzen Verliebtheit in das falsche Versprechen des Elektroautos wieder richtig machen. Die Quintessenz ist, dass der „Green New Scam“ in sich zusammenfällt.

Es kann nicht früh genug passieren.