Die neuen Beweise sind überwältigend: Naomi Wolfs „Die Pfizer Papiere“

Buchbesprechung von Peter R. Breggin zu den Pfizer Papers von Naomi Wolf und Amy Kelly

Ich weiß mehr über das Innenleben der Pharmakonzerne als die meisten „Experten“, die von außen hineinschauen, weil ich als medizinischer Sachverständiger in Prozessen gegen die Pharmaindustrie deren geheime Unterlagen über verschiedene Medikamente prüfen durfte. Ich dachte, ich wüsste das meiste darüber, wie moralisch und wissenschaftlich entwürdigend ihre Operationen wirklich sind, und versuchte, dies in meinen Büchern und wissenschaftlichen Artikeln zu beschreiben. Bis ich die Pfizer-Papiere las: Pfizer’s Crimes Against Humanity, herausgegeben von Dr. Naomi Wolf zusammen mit Amy Kelly.

Der Untertitel ist viel zu bescheiden. Es geht nicht nur um die Verbrechen von Pfizer gegen die Menschlichkeit, sondern auch um die massiven Absprachen, die die Wahrheit in den Papieren verbargen, angefangen beim Verteidigungsministerium (DoD) und dem Gesundheitsministerium (DHHS), die für die Operation Warp Speed und alles, was mit den mRNA-COVID-Impfstoffen zu tun hatte, verantwortlich waren, bis hin zur FDA und dem CDC, die die hohe Toxizität und Tödlichkeit der Impfstoffe überwachten und zwanghaft logen.

Das Wichtigste: Während die CDC alle Todesfälle abstritt, erhielt Pfizer in den ersten 12 Wochen nach Einführung des Impfstoffs 1.223 Berichte über Todesfälle durch den Impfstoff.

Ich hörte Naomi Wolf zum ersten Mal über das riesige Projekt sprechen, an dem sie beteiligt war. Es ging darum, die neuen Geheimnisse zu analysieren und zu veröffentlichen, die der Pharmakonzern Pfizer über die katastrophalen Ergebnisse seiner mRNA-Impfstoffe Covid erzwungen hatte. Ich hatte bereits geschrieben, dass es in den USA mehr als 2 Millionen Todesfälle gegeben hatte, während die CDC als einzige Behörde der Welt weiterhin behauptete, es habe keine Todesfälle durch die Impfstoffe gegeben. Als die Pfizer-Papiere die Runde machten, sah ich sie im Fernsehen und wurde manchmal mit ihr in Sendungen interviewt, und meine Frau Ginger Breggin und ich interviewten sie in unserer eigenen Radiosendung. Ich erhielt ein frühes Exemplar der Pfizer-Papiere und konnte sie und ihre Kollegin Amy Kelly zu diesem riesigen Projekt befragen. Die Informationen flossen dann in ein Buch von Ginger und mir ein, das 2025 erscheinen wird.

Trotz meines Fachwissens über Korruption in der Pharmaindustrie hatte ich nie zuvor das ganze Ausmaß der Verderbtheit bei Pfizer erfasst. Ich fühle mich wie ein Schriftsteller, der einige der blutigen Details zurückhalten muss, weil sie für den normalen Leser zu viel wären. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Dieses Buch ist leicht zu lesen und zu verstehen, aber es geistig und spirituell zu verdauen, ist wie der Versuch, einen unerwarteten Bissen des menschlichen Bösen zu essen.

Letztlich geht es bei den Pfizer Papers um eine der größten Tragödien, die die Welt je erlebt hat – und die die Welt noch verstehen muss. Es ist der Schlüssel zu der ganzen COVID-Katastrophe und wie Impfstoffe weit mehr Menschen getötet haben und immer noch töten als jede andere Epidemie, die die Menschheit je heimgesucht hat. Und es geht noch weiter, denn mRNA-Impfstoffe und ähnliche Impfstoffe werden weiter entwickelt und auf den Markt gebracht. Wenn nicht mehr Menschen die Gefahren verstehen, werden die Katastrophen unvermindert weitergehen.

Jeder denkende Mensch auf der Welt sollte die Pfizer Papers lesen. Warum gerade Sie?

Sie werden erst dann wirklich verstehen, mit welchem Übel wir es in unserer wissenschaftlichen, medizinischen, gesundheitspolitischen und politischen Gemeinschaft zu tun haben.

Trotz ihres Mangels an rationalen wissenschaftlichen Prozessen entdeckte und schrieb Pfizer in ihren eigenen Aufzeichnungen, wie die mRNA-Impfstoffe so viele ihrer Opfer töteten, dass sie schließlich Millionen töten würden. Sie wussten, dass sie Babys im Mutterleib töteten. Sie wussten, dass sie Menschen unfruchtbar machten. Sie wussten um die ungeheure Bandbreite körperlicher Behinderungen, die dadurch verursacht wurden.

Sie wussten das alles – und die Food and Drug Administration wusste es auch. Die FDA und Pfizer weigerten sich, etwas zuzugeben oder ihre Erkenntnisse zu veröffentlichen – bis ein Richter sie in einem seltenen Akt von Mut dazu zwang, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Dies ist ein bahnbrechendes Buch mit prägnanten Analysen und Kommentaren von Wissenschaftlern und einer großartigen Einführung von Naomi Wolf.

Die Pfizer Papers zeigen, wie sich die Pharmaindustrie so weit von ethischen, rechtlichen und moralischen Richtlinien entfernt hat, dass Blut an ihren Händen klebt.

Vor allem aber decken die Pfizer Papers die weitverbreitete Korruption auf und machen der Welt klar, dass wir dem medizinischen, wissenschaftlichen, gesundheitspolitischen und politischen Establishment nicht mehr vertrauen können, wenn es darum geht, uns aus Eigeninteresse zu belügen.

Hauptautor: Peter R. Breggin, MD