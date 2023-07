Video: Der Great-Reset-Architekt Yuval Harari macht sehr bizarre Aussagen zur Neuen Weltordnung

Der Berater des Weltwirtschaftsforums Yuval Noah Harari bezeichnet die Neue Weltordnung als „Unsinn“ und „Fantasie“.

Im Lex Fridman Podcast ging der Great Reset-Architekt auf die „Verschwörungstheorie“ rund um die Neue Weltordnung ein. Harari glaubt nicht, dass mächtige Individuen die Welt nach ihrem Willen kontrollieren können. Dafür sei die Welt zu „komplex“, sagte er.

Laut dieser „Verschwörungstheorie“ gibt es eine kleine Gruppe, eine Kabale, die heimlich kontrolliert, was in der Welt geschieht, so Harari. „Alle Kriege, alle Revolutionen, alle Epidemien, alles, was passiert, wird von dieser kleinen Gruppe von Menschen bestimmt, die offensichtlich böse sind und schlechte Absichten haben.“

Yuval Noah Harari about conspiracy theories…

Source: Lex Fridman Podcast #390https://t.co/w2EfzgNpd9 pic.twitter.com/w8XlqNt8xE — Wittgenstein (@backtolife_2023) July 21, 2023

Er betonte, dass diese Theorie schon seit Tausenden Jahren existiert.

„Der Krieg in der Ukraine, der israelisch-palästinensische Konflikt, 5G-Technologie, COVID-19. Es ist einfach. Es gibt eine globale Kabale , und sie steckt hinter allem“, sagte Harari und fügte hinzu, dass dann „die Juden“ oder „die Freimaurer“ als Schuldige identifiziert werden könnten.

„Dadurch entsteht eine utopische Fantasie. „Wenn wir diese kleine Kabale ausschalten , werden wir alle Probleme der Welt lösen. Erlösung!‘ „Es ist einfach, es ist attraktiv und deshalb glauben es so viele Menschen“, behauptete er.

Er verglich dann die Neue Weltordnung mit dem Nationalsozialismus, indem er erklärte, dass die Nazis auch glaubten, dass es eine Kabale gäbe, die versuche, die Welt zu kontrollieren.

„Die Nazis sagten, die Juden kontrollierten die Welt. Werdet die Juden los, dann werdet ihr alle Probleme der Welt lösen“, sagte Harari, der bei der mysteriösen Bilderberg-Konferenz im Mai durch die Hintertür still und leise die Veranstaltung besuchte.