Video: ehemaliger Vizepräsident von Pfizer über den satanischen Kult dahinter

Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, hat die satanische Sekte, die hinter der Markteinführung der tödlichen Impfungen steht, scharf angegriffen.

Kürzlich warnte Yeadon in einem Interview mit dem Epidemiologen Paul Alexander: „Sie haben vier bis sechs Milliarden arme Seelen gespritzt. Etwa 1 von 1.000 ist gestorben. Wir wissen nicht, wie viele Menschen noch sterben werden, aber bis jetzt sind mindestens 10 Millionen Menschen die durch diese Politik getötet worden sind. Die Leute, die das tun, sind rücksichtslos und teuflisch“.

Dr Mike Yeadon ~ “The kind of planning and thinking it takes to have done what has happened, are people who would worship satan” pic.twitter.com/CYY7iZZJFJ