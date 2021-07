Video: Fox Reporter stellt die eine Frage, auf die jeder Amerikaner eine Antwort haben möchte

Fox News-Reporter Peter Doocy stellte am Dienstag die Frage, die jedem Amerikaner auf der Zunge brennt, nachdem Joe Biden auf Anweisung der CDC erklärt hatte, dass geimpfte Amerikaner nun wieder Masken in der Öffentlichkeit tragen müssen – Wenn der Impfstoff wirkt, warum?

Doocy war wieder der einzige Reporter im Weißen Haus, der das Dekret des Oberbefehlshabers infrage stellte und die Pressesprecherin Jen Psaki ausquetschte, die wieder keine logische Antwort hatte.

Mit anderen Worten: „Alle Amerikaner müssen wieder Masken tragen, weil wir es so sagen“.

Die Ankündigung entbehrt jeglicher Logik, weshalb Iowas Gouverneur Kim Reynolds und andere wie Gouverneur Greg Abbott (R-Texas) schnell reagierten, indem sie erklärten, sie würden die neue Regel nicht durchsetzen.

Don’t expect any mask mandates in Iowa. Governor Kim Reynolds says CDC’s new guidance is “not grounded in reality or common sense.” pic.twitter.com/rpUPdF2xCO