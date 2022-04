(VIDEO) Soros‘ Beteiligung an den slowenischen Wahlen durch Golobs Partei?

In einem Interview gab Urška Klakočar Zupančič, eine ehemalige Richterin in Ljubljana und prominentes Mitglied der Freiheitsbewegung, zu, dass sie ein Stipendium von dem globalistischen Milliardär und Verfechter offener Grenzen erhalten hatte. „Ich werde jetzt mit Soros beginnen. Als ich ein Stipendium von Herrn Soros erhielt, geschah dies über das Open Society Institute, das damals gegründet wurde. Open Society Found, der Studenten ein Jahr lang ein Auslandsstudium finanzierte oder ihnen Stipendien gewährte. Zu der Zeit, als ich ausgewählt wurde, war es das erste Jahr“, gab sie zu.

Mit jedem Tag, der die nationalen Wahlen näher rückt, werden wir Zeuge einer „willkürlichen“ Kampagne von regierungsfeindlichen NRO, die sich unter dem Namen „Stimme des Volkes“ zusammengeschlossen haben. Es ist mehr als offensichtlich, dass die Kampagne des Milliardärs und Schöpfers der neuen Weltordnung, George Soros, in Slowenien in vollem Gange ist. Es ist bekannt, dass ein prominentes Mitglied der Freiheitsbewegung, die Slowenien regieren will, und insbesondere deren Vizepräsidentin Urška Klakočar Zupančič, in der Vergangenheit auf der Gehaltsliste von Soros stand.

Soroševa kampanja je v polnem teku v 🇸🇮. Predsednica @strankaSD in podpredsednica @Gibanje_Svoboda na njegovi plačilni listi, zraven pa še protivladna org. @glasljudstva, ki krši zakonodajo in se napaja z davkoplačevalskimi ter ilegalno še s Soroševimi €pic.twitter.com/DMxujoaCJR — Nejc Brence (@BrenceNejc) April 3, 2022

Anstelle von Golob werden die Machtzentren hinter den Kulissen regieren

Soros finanziert nicht nur (künftige) Politiker, sondern auch Journalisten, denn er weiß, wie wichtig die Kontrolle der Medien ist, um seine Ziele zu erreichen. Einem Bericht der Open Society Foundation mit dem Titel „Building Open Society in the Western Balkans“ zufolge „haben rund 100 Journalisten in Slowenien Stipendien erhalten, um Medienorganisationen im Ausland zu besuchen, Projekte im Ausland durchzuführen oder an Konferenzen und Seminaren teilzunehmen. Darüber hinaus hat die Stiftung mehr als 500 zivilgesellschaftliche Projekte in den Bereichen Ökologie, Menschenrechte, Freiwilligenarbeit, ethnische Minderheiten, Frauenrechte und LGBT-Rechte finanziert“. Es ist mehr als offensichtlich, dass Soros ein großes Interesse daran hat, seine Leute in Machtpositionen zu bringen. Besonders deutlich wird dies in Ungarn, wo Soros versucht, den konservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban loszuwerden, der im Gegensatz zu ihm dafür eintritt, dass Europa auf christlichen Grundlagen steht und die EU-Mitgliedstaaten so viel Macht wie möglich behalten. Angesichts der Tatsache, dass die Freiheitsbewegung mit Unterstützung des tiefen Staates offen auf eine Machtübernahme abzielt, ist klar, dass Soros auch hier großen Appetit hat. Das ist natürlich nicht verwunderlich, denn konservative Regierungen sind nicht seine bevorzugte Wahl.

Ljubljanas Bürgermeister Zoran Janković und Robert Golob, Vorsitzender der Partei Bewegung Freiheit (Foto: STA)

Robert Golob, der Präsident der Freiheitsbewegung, passt ganz offensichtlich besser zu Soros. Anlässlich des Frauentags am 8. März hat er dies beispielsweise mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht: „Wir verteidigen die Chancengleichheit für Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft, die Entscheidungsfreiheit über den eigenen Körper und eine gleichberechtigte Rolle in der Gesellschaft. Wir brauchen weitere Maßnahmen im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern, die in Zeiten von Epidemien besonders deutlich wird. Wir beglückwünschen die Frauen und diejenigen, die sich als Frauen identifizieren, zu dieser Feier“. Damit hat die Taube den Frauen buchstäblich den Frauentag gestohlen. Kein Wunder, dass wir Zeugen einer zunehmenden Gender-Fluidität werden, die vor einiger Zeit noch alle Grenzen und Ränder überschritten hat. Kürzlich erklärte er auch, dass die Regierung nicht von der Politik, sondern von der Zivilgesellschaft gebildet wird, was einmal mehr die Beteiligung der Machtzentren hinter den Kulissen bestätigt. All dies ist besorgniserregend, denn die Verantwortung für die Regierungspolitik liegt nicht bei den gewählten Volksvertretern.

Rückblende. Die von George Soros gegründete Open Society Foundation ist der größte private Geldgeber für unabhängige Gruppen auf der ganzen Welt, die sich für Gerechtigkeit, demokratische Regierungsführung und Menschenrechte einsetzen. Die offizielle Darstellung der Stiftung kann umgekehrt werden. Über ein Netz nationaler und regionaler Stiftungen und Büros werden jedes Jahr Tausende von Zuschüssen gewährt, mit denen eine Vielzahl von Projekten finanziert werden – von denen viele jetzt durch die Covid-19-Pandemie infrage gestellt werden. Das Open Society Institute for European Policy arbeitet daran, Entscheidungsträger über europäische Gesetze, Politik, Finanzierung und externe Maßnahmen zu beeinflussen und zu informieren, die darauf abzielen, offene Gesellschaften in Europa und darüber hinaus zu bewahren und zu fördern, heißt es auf der offiziellen Website des Instituts.

Die Soros-Liste ist lang

Es hat sich herausgestellt, dass Soros im Europäischen Parlament einige zuverlässige Unterstützer hat. Als ein berühmtes Foto, das seinen Einfluss in dieser europäischen Institution zeigt, eine Zeit lang auf dem Twitter-Profil von Premierminister Janez Janša auftauchte, wurde er dafür gescholten, dass es sich nur um eine Verschwörungstheorie handele. Die von der Open Society Foundation des bekannten Milliardärs in Auftrag gegebene und veröffentlichte Liste „Reliable Allies in the European Parliament (2014-2019)“ beweist jedenfalls, dass dies keineswegs der Fall ist. In der Tat ist die Europäische Union für Soros lediglich ein Mechanismus, um seine neoliberale Politik, die gleichgeschlechtliche Ehe, die Massenmigration ohne geschlossene Grenzen usw. zu fördern. In der Präsentation der Liste ist zu lesen, dass diese Liste dem Open Society Institute for European Policy und dem Open Society Network Aufschluss darüber gibt, welche Europaabgeordneten im Zeitraum 2014-2019 voraussichtlich die Werte der Open Society Foundation unterstützen werden. Auf der Liste der 226 Europaabgeordneten stehen unter anderem Sophie in ‚t Veld, Martin Schulz, der ehemalige belgische Premierminister Guy Verhofstadt und Angelika Mlinar (ehemalige EAV-Ministerin) sowie die slowenische Europaabgeordnete Tanja Fajon, die in dieser Wahlperiode wiedergewählt wurde. Fajon, die Vorsitzende der SD-Partei, bestreitet, dass Soros sie jemals finanziert oder ihre Kampagnen in irgendeiner Form unterstützt hat.

Marionete Georgea Sorosa (Foto: Twitter)

Tatsache ist, dass die slowenische Linke mit den NRO an der Spitze viele Gemeinsamkeiten mit den Ansichten des milliardenschweren Spekulanten hat, sodass es nicht verwunderlich ist, dass er sie bevorzugt. Da er jedoch eine Reihe von Medien kontrolliert, ist es schwierig, genau zu wissen, wie dicht sein Netz wirklich ist.