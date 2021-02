Viel Glück, Dr. Fuellmich!

Das virtuelle Verschwinden der Grippe (aus der offiziellen Berichterstattung sowieso) kann Dr. Fuellmichs These bestätigen, dass seine Patienten einfach als Covid-Opfer umklassifiziert wurden, schreibt Stephen Karganovic.

Die Covid-19 Sammelklage, die von der Kanzlei des deutsch-amerikanischen Göttinger Anwalts Dr. Reiner Fuellmich eingereicht wurde, muss überarbeitet werden. Im Herbst letzten Jahres, vor der Sperrung der meisten Internetplattformen für Daten und Analysen, die dem Covid-Panik-Narrativ zuwiderlaufen, gab es beträchtliche Diskussionen über und Interesse an Dr. Fuelmichs bahnbrechender Klage. Sie sollte gegen die Weltgesundheitsorganisation und mehrere andere wichtige Akteure (darunter Dr. Christian Drosten, der Lieblingsvirologe der deutschen Regierung von der Berliner Charité, der mit dem gleichnamigen Krankenhaus von Navalny verbunden ist) wegen Beteiligung an der Inszenierung der weltweiten Krise unternommen werden. Die Klageschrift wirft den Angeklagten eine ganze Reihe von weit gefassten Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Für die pedantischen Gemüter sei darauf hingewiesen, dass dies nur die allgemeine Stoßrichtung der Klage ist, die eindeutig darauf abzielt, Anklänge an Nürnberg zu wecken. Neben der strafrechtlichen Dimension weist sie aber auch ausgeprägte deliktische (zivilrechtliche) Elemente auf.

Die Sammelklage von Dr. Fuellmich stützt sich im Wesentlichen auf die folgenden Fragen:

„Erstens: Gibt es eine Corona-Pandemie oder gibt es nur eine PCR-Test-Pandemie, d.h. bedeutet ein positives PCR-Testergebnis, dass die getestete Person mit COVID-19 infiziert ist, oder bedeutet es überhaupt nichts im Zusammenhang mit der COVID-19-Infektion;

„Zweitens: Dienen die so genannten Anti-Corona-Maßnahmen wie Abriegelungen, Gesichtsmasken, soziale Distanzierung und Quarantänebestimmungen dazu, die Weltbevölkerung vor Corona zu schützen, oder dienen sie nur dazu, die Menschen in Panik zu versetzen, damit sie, ohne Fragen zu stellen, glauben, dass ihr Leben in Gefahr ist, so dass am Ende die Pharma- und Technologiekonzerne riesige Gewinne aus dem Verkauf von PCR-Tests, Antigen- und Antikörpertests und Impfstoffen sowie dem Sammeln unserer genetischen Fingerabdrücke erzielen können; und

„Drittens: Stimmt es, dass die deutsche Regierung von den Hauptprotagonisten der sogenannten Corona-Pandemie ausgiebig lobbyiert wurde, mehr als jede andere Regierung? Deutschland ist als besonders diszipliniertes Land bekannt und sollte deshalb zum Vorbild für den Rest der Welt werden, was die strikte und damit erfolgreiche Einhaltung der Corona-Maßnahmen angeht.“

Die meisten derjenigen, die im Laufe des letzten Jahres Hausarrest und andere Maßnahmen des „Krieges gegen Corona“ erdulden mussten und sich zu Recht als Kollateralschaden in dieser Krise fühlen, werden bereitwillig zustimmen, dass diese einschneidenden Fragen eminent sinnvoll sind und ohne Verzögerung entschieden werden sollten. Bedauerlicherweise ist Dr. Fuellmichs eloquente Begründung für seine Gesetzesinitiative im Internet weitgehend faktengeprüft worden. Seine etwa einstündige Darlegung der rechtlichen Gründe für die Sammelklage wurde von YouTube sowohl in der französischen als auch in der spanischen Version gelöscht, eine rührende Geste, um intellektuell anfällige Gemüter in diesen ziemlich großen Sprachzonen davor zu bewahren, durch ungeprüfte Fakten verwirrt zu werden. Wie durch ein Wunder überlebt die englischsprachige Version, die seltsamerweise mit spanischen Untertiteln ausgestattet ist, die Überprüfung der Fakten kann bis heute immer noch gesehen werden, wenn man schnell genug ist, um darauf zu klicken.

Es hat den Anschein, das es reichlich Beweise gibt, die Dr. Fuellmichs Fall unterstützen. Das faktische Verschwinden der Grippe (jedenfalls aus der offiziellen Berichterstattung) könnte Dr. Fuellmichs These bestätigen, dass ihre Patienten einfach zu Covid-Opfern umklassifiziert wurden. Die Tatsache, dass die deutsche Regierung offenbar Wissenschaftler angeheuert (oder „gelockt“) hat, um ihr selbstsüchtiges Covid-Narrativ zu unterstützen, deutet sicherlich auf eine PR-Dimension hin, die in öffentlichen Gesundheitsdiskussionen nicht üblich ist. Das statistisch überwältigende Vorhandensein von Komorbiditäten bei Todesfällen, die Covid zugeschrieben werden, wirft berechtigte Fragen nach der wahren Ursache der meisten tödlichen Folgen auf. Seltsam für eine so große Bedrohung der öffentlichen Gesundheit ist, dass die CDC (Center for Desease Control in Georgia) selbst zugibt, dass sie nicht in der Lage ist, das Virus zu isolieren, das weltweit so große Verwüstungen anrichtet. Was den PCR-Test betrifft, so ist es, abgesehen von der irrelevanten Kontroverse, ob sein Erfinder Kary Mullis wirklich gesagt hat, dass er als Covid 19-Diagnoseinstrument unbrauchbar ist, wissenschaftlich unbestritten, dass er falsch-positive Ergebnisse erzeugt, je nachdem, wie die Zyklus-Schwellenwerte gesetzt wurden. Unabhängig von seinem Status als Diagnosewerkzeug würde die Tatsache, dass der PCR-Test so kalibriert werden kann, dass er die gewünschte Menge an positiven Ergebnissen erzeugt, Panik erzeugt und weitere restriktive Maßnahmen rechtfertigt, ihn sicherlich zu einem politischen Werkzeug par excellence machen.

Die in Fachkreisen weit verbreitete Skepsis gegenüber der Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit von Covid 19-Präventionsmaßnahmen sollte kritischen Geistern durchaus zu denken geben. Was die aggressiv beworbenen Impfungen betrifft, so misstraut der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, öffentlich dem Impfstoff von Pfizer, der von dem Pharmaunternehmen hergestellt wird, für das er früher gearbeitet hat. In Bezug auf die Anti-Pandemie-Strategie der britischen Regierung gab Yeadon eindeutig Dr. Fuellmichs Gefühle wieder, als er twitterte: „I Have Read The Consultation Document. Ich war selten so schockiert und verärgert. Ich glaube, dass die Empfänger in einem kriminellen Ausmaß getäuscht werden.“ Beunruhigende Statistiken über Todesfälle und Nebenwirkungen nach Impfungen scheinen ihm Recht zu geben. Nicht zu übersehen ist, dass es nach der Pfizer-Zwangsimpfung am 3. Januar 2021 im Berliner Altenheim Bethanien Havelgarten zu Massenhaften Nebenwirkungen kam, an der 31 Senioren beteiligt waren (13 starben innerhalb weniger Tage, die meisten anderen hatten schwere Nebenwirkungen). Sie wurden ohne informierte Zustimmung von uniformierten Bundessoldaten geimpft, die eigens zu diesem Zweck in die Einrichtung gebracht wurden. Die Tragödie wäre wahrscheinlich unbemerkt geblieben, wenn nicht ein Whistleblower aus dem Personal das Büro von Dr. Fuellmich darüber informiert hätte, der daraufhin Strafanzeige erstattete, deren juristischer Ausgang noch offen ist.

Müssen wir noch hinzufügen, dass in mindestens zwei Gerichtsbarkeiten bereits Präzedenzfälle geschaffen wurden, was auch immer sie wert sein mögen? Ein portugiesisches Berufungsgericht hat entschieden, dass der PCR-Test für die Diagnose von Covid nicht zuverlässig ist und dass daher jede erzwungene Quarantäne, die auf solchen Testergebnissen beruht, rechtswidrig ist. Das peruanische Gericht prangerte zwar an, dass es sich um eine erfundene Pandemie handele, die „alle wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aktivitäten, auch in unserem Land, behindert“, legte aber die Verantwortung für die Organisation des globalen Chaos den wichtigsten Plutokraten der Welt zu Füßen, die es nicht scheute, in seinem Urteil ausdrücklich zu benennen.

Für einfache Gemüter scheint es so, als ob Dr. Fuellmich angesichts der massiven Indizien und sogar einiger Gerichtsurteile, die ihn begünstigen, mit einem glatten Durchmarsch seiner Sammelklage durch das Rechtssystem rechnen sollte. Aber das wäre leider eine überzogene Einschätzung. Mit all den Fakten und stichhaltigen Argumenten, die ihm zur Verfügung stehen, wird Dr. Fuellmich in der heutigen post-alles-normalen und anständigen Welt immer noch, wie der Titel andeutet, eine gewaltige Portion Glück brauchen, viel mehr als irgendein Werkzeug aus dem Arsenal seiner juristischen Profession. Wenn ein amtierender Präsident der Vereinigten Staaten nicht in der Lage ist, eine ordentliche gerichtliche Anhörung für seine Beschwerden zu erhalten, welche Hoffnung auf Besserung könnte ein einfacher Anwalt und die Vielzahl der geschädigten „kleinen Leute“, die seine Klienten sind, realistischerweise haben?

Aber Gott segne sie und viel Glück für sie, trotzdem.