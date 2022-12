Vier Minuten unverfälschte Wahrheit im Mainstream-TV

Das Letzte, was man bei einem Mainstream-Nachrichtenkanal erwarten würde, ist die Wahrheit zu hören. Aber – so seltsam es auch erscheinen mag – genau das ist am Mittwochabend in der Tucker Carlson Show passiert. Carlson interviewte den altgedienten Journalisten Glenn Greenwald in einem 4-Minuten-Beitrag, der die beste „leicht verständliche“ Zusammenfassung des Ukraine-Krieges lieferte, die man irgendwo hören kann. Und was an dem Interview so schockierend war, war, wie beiläufig beide Männer auf Themen zu sprechen kamen, die wesentlich sind, um zu verstehen, „wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind“, die aber auf allen anderen Kabelnachrichtenkanälen völlig verboten sind. Man darf zum Beispiel nicht wissen, dass Russland „in den Konflikt in der Ukraine hineingelockt“ wurde. Das passt nicht in das Drehbuch, das vom Biden-Außenministerium an seine Schoßhündchen bei den Kabelnachrichtensendern weitergereicht wurde. Sie dürfen auch nicht wissen, dass die USA keine Kriege führen, „um Demokratie zu verbreiten“, oder dass „die USA keine vitalen Interessen in der Ukraine haben“ oder dass „Russland nicht wirklich unser Feind ist“. All diese Themen sind verboten. Es ist nicht einmal erlaubt, über diese Dinge nachzudenken, weshalb sie – größtenteils – aus jeder Diskussion über die Außenpolitik in den Konzernmedien vollständig gestrichen worden sind.

Das ist es, was den Beitrag mit Greenwald so beeindruckend macht, denn es sind 4 glorreiche Minuten reiner, ungeschminkter Wahrheit von einer Plattform, die normalerweise nur Lügen, Desinformation und Propaganda produziert. Deswegen habe ich das gesamte Interview transkribiert. Alle Fehler sind meine. Hier ist es:

Tucker Carlson – Was mich stört, ist nicht so sehr, was Zelensky tut – es gibt viel Tyrannei auf der Welt (und) ich grüble nicht darüber nach. Aber die Tatsache, dass (a) wir dafür bezahlen und (b) unsere Führer sie verteidigen. Ich denke, jeder Amerikaner sollte darüber verärgert sein.

Glenn Greenwald- „Ich denke, Amerikaner sollten generell sehr skeptisch sein, wenn die Regierung sagt: ‚Wir werden auf der anderen Seite der Welt Kriege führen und zig Milliarden Dollar an Militärhilfe ausgeben, um die Demokratie zu verbreiten.‘ Die US-Regierung kümmert sich nicht wirklich um die Verbreitung der Demokratie. Viele ihrer engsten Verbündeten in der Welt waren schon immer einige der despotischsten Regime der Welt wie Saudi-Arabien und Ägypten. Alles, was die US-Regierung interessiert, ist, ob diese Regime den US-Interessen dienen. … Wenn Sie das Märchen glauben wollen, dass die US-Regierung in den Krieg zieht, um Demokratie zu verbreiten, dann ist die Ukraine nicht der richtige Ort für Sie. Sie haben das Argument angeführt, dass ‚Zelensky sich im Krieg befindet, er muss die Freiheit einschränken‘, aber gehen Sie zurück ins Jahr 2021, ein Jahr vor dem Einmarsch Russlands, und Sie werden Artikel finden, in denen er oppositionelle Fernsehsender und politische Parteien der Opposition geschlossen hat (was) das Markenzeichen dessen ist, was jeder Tyrann oder Despot tut….und das war schon vor dem Einmarsch Russlands so.“

Tucker Carlson- Ich frage mich, wie die Republikaner das weiterhin verteidigen können (weil) ich denke, dass Sie Recht haben; ich denke, dass es in unserer Außenpolitik fast immer darum geht, unsere Interessen zu verteidigen…. Aber ich sehe nicht, dass hier unsere kritischen Interessen auf dem Spiel stehen, also worum geht es hier?

Glenn Greenwald- Wenn die US-Regierung ehrlich wäre… würde sie sich von diesem Skript befreien, dass wir hingehen und die Demokratie verteidigen müssen. Das ist ein Märchen, das die Amerikaner dazu bringen soll, sich besser zu fühlen, weil wir in vielen, vielen Ländern auf der ganzen Welt engagiert sind. Das ist nicht der wahre Grund. Der einzige Grund dafür sind „lebenswichtige US-Interessen“. Jahrzehntelang hieß es in Washington, die USA hätten keine vitalen Interessen in der Ukraine. Das war Obamas Ansicht, das war die überparteiliche Ansicht. Warum hat sich das geändert? Der einzige Grund ist, dass wir eine Gelegenheit sahen, Russland in der Ukraine in eine Falle zu locken, und zwar auf der Grundlage der Ansicht, dass Russland unser Feind ist, was nur Demokraten glauben sollten, weil sie glauben, dass Russland für die Wahl 2016 und Hillarys Niederlage verantwortlich ist. Aber warum sollten die Republikaner eine Konfrontation mit Russland wollen? Welcher Amerikaner profitiert davon, außer den Waffenherstellern? …

Tucker Carlson- Das ist eine wirklich berechtigte Frage, und ich habe sie nicht entschlüsselt. (Aber) es scheint ziemlich klar zu sein, dass die Biden-Regierung Russland zu dieser Invasion geködert hat. Sie hatten die Vizepräsidentin (Kamala Harris) in Westeuropa, Tage bevor sie Zelensky sagte, er solle der NATO beitreten, von der sie natürlich wussten, dass sie eine rote Linie (für Russland) darstellt. Glauben Sie, dass es dabei nur um die Vorbereitung eines Krieges mit Russland ging?

Glenn Greenwald- Wenn man Russland für einen ernsten Feind der Vereinigten Staaten hält, dann macht es Sinn, sie in einen Krieg zu locken, den sie nicht gewinnen können, so wie wir 20 Jahre lang nach Afghanistan gelockt wurden oder wie wir die Sowjetunion in den 70er Jahren nach Afghanistan gelockt haben, weil das den Feind dezimiert. Die Frage ist: Warum sollte Russland als unser Feind angesehen werden? Sowohl Obama als auch Trump sagten, es gebe keinen Grund, Russland so zu sehen. Das Land hat ein Fünfzehntel unseres Militärbudgets. Es bedroht nicht die amerikanischen Grenzen. Warum sind wir so besessen davon, zig Milliarden Dollar auszugeben, um Russland zu schwächen, die wir hier zu Hause verwenden könnten, um das Leben der amerikanischen Bürger zu verbessern, wenn Russland den Vereinigten Staaten nichts antut, es sei denn, Sie sind ein verrückter „Widerständler“, der glaubt, dass sie der Grund für Donald Trumps Sieg sind. Aber wenn Sie das nicht glauben, was ist dann der Grund dafür? Es gibt keine.“

Tucker Carlson: „Ich weiß, und wie immer haben sie die besten Instinkte des amerikanischen Volkes, ihr Mitgefühl, gekapert und gegen sie gewendet. Glenn Greenwald, schön, Sie heute Abend zu sehen“.