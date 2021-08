Vietnam beginnt mit der Ausgabe von biometrischen ID-Karten

Vietnam hat im Februar dieses Jahres mit der Ausgabe von 50 Millionen chipbasierten digitalen ID-Karten mit integrierten biometrischen Merkmalen an berechtigte Bürger begonnen. Entrust wurde zusammen mit dem strategischen Partner MK Group als Anbieter von Ausgabesystemen und Software für das Projekt bekannt gegeben.

Die neuen nationalen digitalen Personalausweise ersetzen die 1999, 2012 und 2016 ausgegebenen Versionen mit 9-stelligen Nummern, 12-stelligen Nummern bzw. Barcodes. Die Version mit biometrischem Chip soll eine sicherere und standardisierte Authentifizierung ermöglichen. Die Karte kann für die Anmeldung bei staatlichen und privaten Diensten, für die Authentifizierung bei staatlichen Stellen und Banken sowie für digitale Signaturen verwendet werden.

„Wir freuen uns, dass wir als Technologiepartner für dieses landesweite Projekt ausgewählt wurden, um das vietnamesische Ausweissystem in ein standardisiertes, sicheres und digitales System umzuwandeln“, sagt Angus McDougall, Entrust Regional Vice President für Asien-Pazifik und Japan. „Wir sehen diese Partnerschaft mit der MK Group als einen starken Schritt in Richtung der Zukunft vertrauenswürdiger Identitäten in Vietnam.“

Die MK Group-Tochter MK Smart hat das Betriebssystem und die Anwendungen des Chips in Übereinstimmung mit den ICAO-Standards und den lokalen Anforderungen entwickelt, heißt es in der Ankündigung.

„MK Group ist stolz darauf, führende Technologie für Multi-Applikations-Chipkarten mit ID- und biometrischer Authentifizierungsanwendung gemäß ICAO-Standards einzuführen und umzusetzen. Die Partnerschaft mit Entrust steht für unsere gemeinsame Vision, den Aufstieg des sicheren Datenschutzes und der fortschrittlichen Identitätsauthentifizierung in Vietnam zu beschleunigen, wo unsere Angebote weiterhin eine wichtige Rolle im Digitalisierungsprogramm des Landes spielen“, sagt Khang Nguyen, Vorsitzender der MK Group. „Die MK Group ist gut aufgestellt, um auf die wachsende Bedeutung von Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Regierung zu reagieren, wie dieses Kartenausgabeprojekt zeigt, indem wir robuste und skalierbare Lösungen bereitstellen.“

Vietnam treibt seine digitale Identitätsagenda stetig voran und hat kürzlich den Entwurf von Richtlinien für digitale ID und Authentifizierung veröffentlicht.

Entrust gehört auch zu der Gruppe von Unternehmen, die die Technologie für den kürzlich eingeführten biometrischen Reisepass Kirgisistans liefern.