Vietnam meldet den ersten Todesfall bei einem Patienten, der den Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca erhalten hat

Wie hoch wird die Dunkelziffer sein?

Das vietnamesische Gesundheitsministerium meldete am Freitag den ersten Todesfall bei einem Patienten, der mit dem Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca (AZN.L) geimpft wurde, da das Land mit einem neuen Ausbruch der Krankheit kämpft.

Eine 35-jährige Mitarbeiterin des Gesundheitswesens in der südlichen Provinz An Giang starb am Freitag, einen Tag nachdem sie ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten hatte, sagte das Gesundheitsministerium in einer Erklärung und fügte hinzu, dass sie an einer allergischen Reaktion, bekannt als Anaphylaxie, starb.

„Dies ist ein sehr seltener Fall bei der Impfung gegen COVID-19“, sagte das Ministerium in der Erklärung.

Das südostasiatische Land hat nach Angaben des Ministeriums rund 750’000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, seit es Anfang März mit seiner Impfkampagne begonnen hat. Alle verwendeten Impfstoffe sind von AstraZeneca.

Vietnam wurde für seine Erfolge bei der schnellen Eindämmung von Ausbrüchen durch gezielte Massentests und ein strenges, zentralisiertes Quarantäneprogramm gelobt.

Der Todesfall vom Freitag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Land gegen einen neuen Ausbruch kämpft, der Anfang letzter Woche begann und sich in vielen Teilen des Landes, darunter auch in der Hauptstadt Hanoi, schnell ausbreitet.

Das Ministerium meldete am Freitag 47 neue Infektionen, wodurch sich die Gesamtzahl der Fälle im Land auf 3137 erhöhte, mit 35 Todesfällen.

Die Regierung sagte letzte Woche, dass die Einführung des Impfstoffs COVID-19 beschleunigt werden würde, mit dem Ziel, alle 928’800 Dosen, die AstraZeneca bisher erhalten hat, bis zum 15. Mai zu verabreichen.